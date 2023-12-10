Тур: 16. Стадион: Читта-дель-Триколоре.
0'
35' Желтая карточкаНарди Филиппо
56' Желтая карточкаРоманья Филиппо
70' Желтая карточкаАдорни Давиде
1:0
76' ГолNatan Girma
78' Желтая карточкаДикманн Лоренцо
79' Желтая карточкаNatan Girma
80' Желтая карточкаMuhamed Varela Djamanca
84' Вторая желтая карточкаNatan Girma
87' Желтая карточкаВан Де Лои Томми
1:1
90' ПенальтиМончини Габриэле
90' Желтая карточкаБертаньоли Массимо
90'+11
Ход матча
35'
56'
70'
76'
1:0
78'
79'
84'
84'
87'
90'
1:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 4
-
0 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 15
-
6 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
534 Количество передач 437
-
54 Владение мячом, % 46
28
Антист
Жанис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Антист ЖанисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Гондо СедрикНападающий
-
10 Ланини ЭрикНападающий
-
80 Natan Girma
-
14 Shaibu Nuhu
-
-
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Matteo Ferro
-
-
-
Главный тренер: Маран Роландо
История личных встреч
Реджана
Брешия
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
2.5
1.5
Среднее время на гол
36
60
Бомбардиры внутри турнира
Реджана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Muhamed Varela Djamanca
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мончини Габриэле
|4 (2)
|0.25
|Боррелли Дженнаро
|3
|0.19
|Бьярнасон Биркир
|3
|0.19
|Бизоли Димитри
|1
|0.06
|Яллоу Александр
|1
|0.06
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.06
|Бьянки Флавио
|1
|0.06
|Галацци Николас
|0
|0
|Папетти Андреа
|0
|0
|Riccardo Fogliata
|0
|0
Карточки
Реджана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чигарини Лука
|4
|0
|Портанова Маноло
|3
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
|Мелегони Филиппо
|1
|0
|Нарди Филиппо
|1
|0
|Muhamed Varela Djamanca
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кистана Андреа
|6
|0
|Олзер Джакомо
|4
|1
|Бизоли Димитри
|4
|0
|Дикманн Лоренцо
|4
|0
|Бьярнасон Биркир
|3
|0
|Адорни Давиде
|3
|0
|Фарес Мохамед
|3
|0
|Ван Де Лои Томми
|3
|0
|Галацци Николас
|3
|0
|Пагера Фабрицио
|2
|0
|Бертаньоли Массимо
|2
|0
|Папетти Андреа
|2
|0
|Леццерини Лука
|1
|0
|Мончини Габриэле
|1
|0
|Яллоу Александр
|1
|0
|Уар Матье
|1
|0
|Боррелли Дженнаро
|1
|0
|Riccardo Fogliata
|1
|0
Результаты матчей
Реджана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Брешия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
4
Реджана
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Брешия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
0
6
Реджана
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Брешия
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
3
10
Голы по времени матча
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
13 Не забивали 10
0
0%
2
29%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Пропущено
14
8
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
4
29%
4
50%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
2
25%
76-90
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
15 Не забивали 11
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
100%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
18
9
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
5
28%
2
22%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
2
11%
1
11%
31-45
4
22%
1
11%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
28%
4
44%
76-90
Забито
4
14
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 5
0
0%
4
29%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
50%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
25%
4
29%
76-90
Пропущено
32
17
14 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 11
9
28%
6
35%
1-15
2
6%
2
12%
16-30
3
9%
2
12%
31-45
5
16%
1
6%
46-60
5
16%
0
0%
61-75
8
25%
6
35%
76-90
Результаты последних матчей
Реджана
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Модена - Реджана 2:1 Реджана - Асколи 1:1 Козенца - Реджана 2:0 Реджана - Лекко 1:1
Дженоа - Реджана 2:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Реджана - Венеция 1:0 Реджана - Бари 1:1 Тернана - Реджана 3:0 Реджана - Пиза 0:0 Специя - Реджана 1:2 Реджана - Кремонезе 2:2 Болонья - Реджана 2:2 Парма - Реджана 0:0 Реджана - Палермо 1:3 Комо - Реджана 2:2 Читтаделла - Реджана 1:0 Монца - Реджана 1:2 Реджана - Пескара 6:2 Реджана - Сестри Леванте 3:0
Брешия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Брешия - Сампдория 3:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Пиза - Брешия 1:1 Брешия - Беллинцона 4:0
Брешия - Кремонезе 0:3 Палермо - Брешия 1:0 Читтаделла - Брешия 3:2 Брешия - Бари 1:2 Брешия - Модена 0:1 Тернана - Брешия 0:1 Брешия - ФералпиСало 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Специя - Брешия 0:0 Брешия - Венеция 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Брешия - Козенца 1:0 Мантуя - Брешия 3:0 Брешия - Падова 1:1 Лумеццане - Брешия 1:4 Брешия - Козенца 1:1
Результаты матчей
Реджана
Брешия
Точный счет
1:1
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Реджана
Брешия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
62
35
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
115
412
313
115
115
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|8 (3)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|7 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|6 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|6 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 7
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 6
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|7
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|7
|Лекко
|Крочата Джованни
|7