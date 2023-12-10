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Приветствую вас на матче АПЛ "Тоттенхэм" - "Ньюкасл".



Команды идут в турнирной таблице с разницей всего в один балл. "Шпоры" на пятой строчке с 27 очками, при этом форма в крайних играх совсем никудышная. Команда Ангелоса Постекоглу проиграла в четырех из пяти последних турах, причем, единственная ничья случилась против "Ман Сити" 3:3.



"Ньюкасл" парой позиций ниже в прошлом туре разгромно уступил "Эвертону" 0:3. Зато, три игры до этого команде Эдди Хау удавались куда лучше. Ньюкаслцы выиграли у МЮ и у "Челси" в чемпионате и чуть не забрали три балла в Лиге чемпионов против ПСЖ, если бы не гол Киллиана Мбаппе с пенальти уже на восьмой добавленной минуте.



Сегодня ожидаем огненный матч. Работать для вас будет Константин Лицин.