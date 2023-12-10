  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Кавана Крис
Тоттенхэм
2:0
Перерыв
Ньюкасл
0'
1:0
26' Гол
Удоги Дестини
2:0
38' Гол
Ришарлисон

Ход матча

26'
Удоги Дестини
(Хын Мин Сон)
1:0
38'
Ришарлисон
(Хын Мин Сон)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 277 Количество передач 154
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 125
Тоттенхэм 63.2% (79)
X 24.8% (31)
Ньюкасл 12% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Ньюкасл
2.07
4.05
3.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Викарио
Гульельмо
23
Порро
Педро
17
Ромеро
Кристиан
33
Дэвис
Бен
38
Удоги
Дестини
29
Сарр
Пап
Матар
8
Биссума
Ив
22
Джонсон
Бреннан
21
Кулушевски
Деян
7
Хын
Мин
Сон
9
Ришарлисон
1
Дубравка
Мартин
2
Триппьер
Киран
6
Ласcеллс
Джамал
5
Шёр
Фабиан
21
Ливраменто
Валентино
67
Майли
Льюис
39
Гимараэс
Бруно
7
Жоэлинтон
24
Альмирон
Мигель
14
Исак
Александр
10
Гордон
Энтони
Тоттенхэм
4-2-3-1
Ньюкасл
4-3-3

История личных встреч

Тоттенхэм
Ньюкасл

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

81.3%
37.5%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

30 матчей

50%
13.3%
36.7%
15 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

43.3%
36.7%
20%
13 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

43.3%
20%
36.7%
13 побед 6 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
6:1
ПЛ
1:2
ПЛ
5:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
5:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
КЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:4
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
5:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
КC
1:2
ПЛ
1:4
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

26
29

Голов в среднем за матч

1.73
1.93

Среднее время на гол

51
46

Всего голов

29
15

Голов в среднем за матч

1.93
1

Среднее время на гол

46
90

Всего голов

55
44

Голов в среднем за матч

1.83
1.47

Тотал матчей

2.5
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

49
61

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хын Мин Сон 9 0.56
Кулушевски Деян 4 0.25
Мэддисон Джеймс 3 0.19
Ромеро Кристиан 3 0.19
Ришарлисон 2 0.13
Ло Чельсо Джовани 2 0.13
Сарр Пап Матар 1 0.06
Джонсон Бреннан 1 0.06
Удоги Дестини 1 0.06
Эмерсон Жуниор 1 0.06
Ван де Вен Микки 1 0.06
Порро Педро 0 0
Манор Соломон 0 0
Перишич Иван 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 7 (1) 0.44
Уилсон Каллум 7 (2) 0.44
Гордон Энтони 6 0.38
Альмирон Мигель 2 0.13
Лонгстафф Шон 2 0.13
Мёрфи Джейкоб 1 0.06
Жоэлинтон 1 0.06
Барнс Харви 1 0.06
Ботман Свен 1 0.06
Гимараэс Бруно 1 0.06
Бёрн Дэн 1 0.06
Ласcеллс Джамал 1 0.06
Тонали Сандро 1 0.06
Триппьер Киран 0 0
Андерсон Эллиот 0 0
Майли Льюис 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биссума Ив 6 1
Удоги Дестини 5 1
Ромеро Кристиан 3 1
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 3 0
Сарр Пап Матар 3 0
Кулушевски Деян 3 0
Порро Педро 3 0
Перишич Иван 2 0
Викарио Гульельмо 2 0
Мэддисон Джеймс 2 0
Ришарлисон 2 0
Эмерсон Жуниор 2 0
Бентанкур Родриго 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Манор Соломон 1 0
Скипп Оливер 1 0
Джонсон Бреннан 1 0
Ван де Вен Микки 1 0
Велиз Алехо 1 0
Анж Постекоглу 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордон Энтони 6 0
Гимараэс Бруно 5 0
Триппьер Киран 4 0
Лонгстафф Шон 4 0
Ласcеллс Джамал 3 0
Жоэлинтон 3 0
Бёрн Дэн 2 0
Шёр Фабиан 2 0
Тонали Сандро 2 0
Ритчи Мэтт 1 0
Уилсон Каллум 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Таргетт Мэтт 1 0
Барнс Харви 1 0
Ботман Свен 1 0
Ливраменто Валентино 1 0

Результаты матчей

Тоттенхэм
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Ньюкасл
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
0% (0)
88% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
5
Тоттенхэм
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Ньюкасл
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

18
18
Тоттенхэм
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)
Ньюкасл
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
7% (1)
73% (11)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

21
23

Голы по времени матча

Забито

9
13
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
2
22%
3
23%
31-45
2
22%
2
15%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
2
22%
2
15%
76-90

Пропущено

12
13
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
25%
2
15%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
4
33%
4
31%
61-75
4
33%
4
31%
76-90

Забито

19
19
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
7 Не забивали 7
4
21%
4
21%
1-15
3
16%
2
11%
16-30
3
16%
2
11%
31-45
3
16%
3
16%
46-60
5
26%
4
21%
61-75
1
5%
4
21%
76-90

Пропущено

11
4
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 3
1
9%
1
25%
1-15
1
9%
1
25%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
45%
2
50%
76-90

Забито

28
32
15 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 10
0 Не забивали 3
6
21%
4
13%
1-15
4
14%
4
13%
16-30
5
18%
5
16%
31-45
5
18%
5
16%
46-60
5
18%
8
25%
61-75
3
11%
6
19%
76-90

Пропущено

23
17
7 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
1
4%
2
12%
1-15
1
4%
2
12%
16-30
5
22%
2
12%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
4
17%
4
24%
61-75
9
39%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1
Тоттенхэм - Челси 1:4 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Лайон Сити Сейлорс - Тоттенхэм 1:5 Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2
Ньюкасл
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 4:1
Борнмут - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Милан - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Брентфорд 1:0 Брайтон - Ньюкасл 3:1 Ньюкасл - Ливерпуль 1:2

Результаты матчей

Тоттенхэм
Ньюкасл

Точный счет

1:2
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:4
1 раз 14%
1:0
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
3 раза 43%
1
4 раза 50%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
2:2
2 раза 29%
0:8
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
8
1 раз 14%

Точный счет

1:2
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:8
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
8 раз 53%
1
5 раз 33%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
5
1 раз 7%
8
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Тоттенхэм
Ньюкасл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
3
4
2
6
2.5
1
6
1
7
3.5
1
6
1
7
4.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
1.5
Больше Меньше
7
8
2
13
2.5
4
11
1
14
3.5
4
11
1
14
4.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 16 11 4 1 36 - 15 37
2.
Арсенал
 Заявка 16 11 3 2 33 - 15 36
3.
Астон Вилла
 Заявка 16 11 2 3 35 - 20 35
4.
Манчестер Сити
 Заявка 16 10 3 3 38 - 18 33
5.
Тоттенхэм
 2:0 Заявка 16 9 3 4 31 - 22 30
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 9 0 7 18 - 21 27
7.
Ньюкасл
 0:2 Заявка 16 8 2 6 32 - 19 26
8.
Брайтон
 Заявка 16 7 5 4 33 - 28 26
9.
Вест Хэм
 Заявка 16 7 3 6 26 - 30 24
10.
Фулхэм
 Заявка 16 6 3 7 26 - 26 21
11.
Брентфорд
 Заявка 16 5 4 7 23 - 22 19
12.
Челси
 Заявка 16 5 4 7 26 - 26 19
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 5 4 7 21 - 26 19
14.
Борнмут
 Заявка 16 5 4 7 21 - 30 19
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 4 4 8 15 - 23 16
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 3 5 8 17 - 28 14
17.
Эвертон
 Заявка 16 7 2 7 20 - 20 13
18.
Лутон Таун
 Заявка 16 2 3 11 17 - 32 9
19.
Бёрнли
 Заявка 16 2 2 12 16 - 34 8
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 16 2 2 12 12 - 41 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 8 8 0 0 25 - 5 24
2.
Ливерпуль
 Заявка 7 7 0 0 21 - 5 21
3.
Ньюкасл
 0:2 Заявка 8 7 0 1 19 - 4 21
4.
Арсенал
 Заявка 8 6 2 0 20 - 8 20
5.
Манчестер Сити
 Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
6.
Брайтон
 Заявка 9 4 4 1 18 - 12 16
7.
Фулхэм
 Заявка 8 5 0 3 17 - 9 15
8.
Тоттенхэм
 2:0 Заявка 8 5 0 3 13 - 10 15
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 0 4 10 - 14 15
10.
Брентфорд
 Заявка 8 3 3 2 15 - 12 12
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 3 3 2 11 - 13 12
12.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
13.
Эвертон
 Заявка 9 3 1 5 10 - 9 10
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
15.
Челси
 Заявка 8 2 3 3 13 - 13 9
16.
Борнмут
 Заявка 8 2 3 3 8 - 12 9
17.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 9 2 1 6 8 - 21 7
18.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 2 5 10 - 14 5
19.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
20.
Бёрнли
 Заявка 8 1 0 7 10 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 8 5 1 2 13 - 7 16
2.
Манчестер Сити
 Заявка 9 5 1 3 18 - 11 16
3.
Ливерпуль
 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
4.
Тоттенхэм
 2:0 Заявка 8 4 3 1 18 - 12 15
5.
Вест Хэм
 Заявка 9 4 1 4 14 - 20 13
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 7 12
7.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 3 2 3 8 - 11 11
8.
Астон Вилла
 Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
9.
Брайтон
 Заявка 7 3 1 3 15 - 16 10
10.
Челси
 Заявка 8 3 1 4 13 - 13 10
11.
Борнмут
 Заявка 8 3 1 4 13 - 18 10
12.
Брентфорд
 Заявка 8 2 1 5 8 - 10 7
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 1 5 10 - 13 7
14.
Фулхэм
 Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
15.
Ньюкасл
 0:2 Заявка 8 1 2 5 13 - 15 5
16.
Бёрнли
 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
18.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 7 - 18 4
19.
Эвертон
 Заявка 7 4 1 2 10 - 11 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 0 1 6 4 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 11 (7)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 9 (4)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 9 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 7
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 6
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 7
Вест Хэм Альварес Эдсон 7
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв. 
  • Угловой
    45'
    Угловой удар "Ньюкасла". Навес от Триппьера есть, а вот удара от его сокомандников не видно. 
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавлено. 
  • 44'
    Диагональ направо от гостей. Неточно получилось, Альмирон мяч не догнал. 
  • Угловой
    43'
    Подача с угла поля, здесь Ришарлисон уже дотянулся, но и ситуация не такая опасная. Удар в створ, Дубравка поймал. 
  • Опасный момент
    42'
    Тяжело идет игра у "Ньюкасла" под конец тайма, теряют они мяч, "Тоттенхэм" вылетел в контратаку, Сон отдал на Кулушевски, тот вдоль, а Ришарлисон немного не дотянулся головой до сферы!
  • 41'
    Кулушевски сумел подстроиться под не самый простой мяч и пробить с полулета. Вышло слабовато, так что Дубравка поймал. 
  • 40'
    Не прекращает "Тоттенхэм" атаковать. Подача справа, мяч вылетел к Джонсону, Бреннан с самой линии штрафной пробил низом, рядом с углом ворот!
  • 39'
    А вот два мяча в воротах Дубравки - это уже заявка от команды из Лондона на то, что сегодня их неприятная серия будет прервана. 
  • Описание гола
    38'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!!! Ришарлисон!!! Мяч полетел верхом к штрафной "Ньюкасла", Триппьер головой неудачно отбил на Сона, тот по самой лицевой прошел, прострелил в центр, а Ришарлисон замкнул!
  • 36'
    65 на 35 по владению мячом в пользу "шпор". При этом острые моменты у "Ньюкасла" возникали и, вполне вероятно, еще возникнут. 10 минут до конца тайма. 
  • 35'
    Сарр диагонально переводит налево, там уже Сон, которого к штрафной не пускают. Аут. 
  • Офсайд
    34'
    Гости забрали инициативу, как минимум, временно. Альмирон на правом фланге, пас на него, однако прямо во "вне игры". 
  • Опасный момент
    33'
    2 в 2 выбежали футболисты "Ньюкасла", Алмирон подключился, открылся, получил передачу, на рандеву вышел, но не попал! Викарио потащил!
  • 31'
    Триппьер ошибся в короткой передаче, отобрал "Тоттенхэм", Сон получил пас и пошел по левой бровке, но слишком сильно прокинул мяч и упустил его за боковую. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Опасный момент
      30'
      Ой-ой-ой... Классно прошел прострел "шпор", а Сарр с 10 метров не сумел толком подставить ногу и замкнуть. Позиция была убойной. 
    • Угловой
      29'
      Корнер "Ньюкасла". Подача во вратарскую, Ришарлисон пришел помогать и не зря. Бразилец выбил сферу. 
    • 27'
      Альмирон на Майли, тот сразу в центр низом, удар из-за штрафной. Биссума заблокировал. Угловой. 
    • Описание гола
      26'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! Удоги!!! Отличная "стеночка" и заслуженный гол "Тоттенхэма"! Сам Удоги получил мяч около штрафной, выдал налево на Сона, кореец блестяще прострелил, а Удоги замкнул в пустые!
    • 25'
      Передача верхом со стандарта на Ласселлса. Джамал догнал мяч, даже принял его в чужой штрафной, но продолжения не нашел. 
    • Фол, нарушение
      24'
      Альмирона снесли в центре поля. Ромеро пришел на помощь в отборе, но вместо этого сбил соперника. 
    • 23'
      Удоги пошел в дриблинг, укрыл мяч от одного защитника, а вот отдать финальный пас не сумел. Потеря. 
    • 21'
      Ришарлисон на Сарра, тот дальше Джейсону и очередной прострел в поисках вбегающего бразильского форварда, немало сегодня таких от "Тоттенхэма", однако по девятый номер не успевает на мяч. 
    • Фол, нарушение
      20'
      Гимараэс возвращается помочь в обороне и падает на газон, ловко зарабатывая на себе нарушение правил. 
    • 19'
      Сон получаете передачу у самой левой бровки. Оттуда закрутил во вратарскую, Ришарлисон не успел на замыкание, Дубравка зафиксировал. 
    • Угловой
      18'
      Классная подача с угла поля и удар головой от Ромеро метров с 7 почти в самый угол. Дубравка уже не поспевал тащить, зато Алмирон спас!
    • 16'
      Подача справа в штрафную площадь "Ньюкасла", выбил Шёр. Подбор за лондонцами, вторая попытка загрузить под удар, не точно. 
    • Фол, нарушение
      15'
      "Шпоры" перехватили мяч, Сон уже на линии штрафной, Альмирон отобрал у него мяч, а затем и фол на себе заработал. 
    • Фол, нарушение
      14'
      Сарр сбил Жоэлинтона почти в центральном круге. "Ньюкасл" неспешно разыгрывает стандартное положение. 
    • 13'
      Гимараэс спустился назад, чтобы помочь выйти из-под безостановочного прессинга "Тоттенхэма". Помог, но ненадолго. 
    • 12'
      Кулушевски вовремя взрывается и прессингует Шёра, заваливая того на газон. Защитник успел вынести в аут, а фола там не было?
    • 10'
      Сон на Кулушевски, на этот раз их "третьим лишним" стал не Ришарлисон, а Удоги, пришедший помогать в атаку и ошибившийся с подачей. 
    • Опасный момент
      9'
      Моментище! Быстрый контрвыпад "Ньюкасла". Энтони Гордон вбежал, с левого края штрафной покатил вдоль ворот, Исак не сумел замкнуть уже в пустые!
    • 8'
      Прессингует "Тоттенхэм" во главе с Ришарлисоном, Ласселлс назад отыграл на Дубравку, голкипер успел вынести куда-подальше. 
    • 7'
      Жоэлинтон догнал мяч у лицевой, развернулся и выдал в опорную зону. Гимараэс метров с 25 в касание зарядил. Игровой снаряд отправился на трибуны.
    • 6'
      Пас между линий в зону 11-метровой, Дубравка опередил Сон Хын Мина на мяче. 
    • Угловой
      5'
      Подача "шпор" с угла поля на дальнюю штангу, защита снимает верх, подбор тоттенхэмовский. Хозяева не снижают давления. 
    • Опасный момент
      4'
      Здесь опаснее! Быстрая атака "Тоттенхэма", Сон на Кулушевски, дальше на Ришарлисона, бразилец вошел в штрафную и пробил, однако в ближний не попал, выше цели!
    • 3'
      Ришарлисон получил передачу в опорной зоне, пробил, с первой попытки попал в Гимараэса, а второго удара сделать не дали. 
    • 2'
      Резко начал "Тоттенхэм". Перевод слева направо, оттуда попытка подачи, не прошла задумка. Защитник заблокировал навес. 
    • Первый тайм начался
      Первый тайм начался. 
    Установите приложение LiveResult
    Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
    Будь в соцсетях с LiveResult
    Прогнозы в Telegram и VK.
    Новости спорта в Telegram и VK.
    Бесплатные ставки (фрибеты)
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tottenham Hotspur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 77 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Тоттенхэм 2:0 Ньюкасл онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тоттенхэм 2:0 Ньюкасл

    Исход игры
    Тоттенхэм
    63.2% (79)
    Ничья
    24.8% (31)
    Ньюкасл
    12% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.54% (77)
    Меньше
    32.46% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (95)
    Нет
    16.67% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Тоттенхэм
    40.8% (51)
    1:1 Ничья
    14.4% (18)
    1:0 Тоттенхэм
    10.4% (13)
    1:2 Ньюкасл
    10.4% (13)
    2:2 Ничья
    6.4% (8)
    2:0 Тоттенхэм
    3.2% (4)
    3:2 Тоттенхэм
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Тоттенхэм
    Ньюкасл
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     