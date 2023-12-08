Тур: 16. Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум. Главный судья: Кавана Крис
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Главный тренер: Постекоглу Анге
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Главный тренер: Хау Эдди
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История личных встреч
Тоттенхэм
Ньюкасл
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
81.3%
37.5%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
30 матчей
50%
13.3%
36.7%
15 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
43.3%
36.7%
20%
13 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
43.3%
20%
36.7%
13 побед 6 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
29
Голов в среднем за матч
1.73
1.93
Среднее время на гол
51
46
Всего голов
29
15
Голов в среднем за матч
1.93
1
Среднее время на гол
46
90
Всего голов
55
44
Голов в среднем за матч
1.83
1.47
Тотал матчей
2.5
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
49
61
Бомбардиры внутри турнира
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хын Мин Сон
|9
|0.6
|Кулушевски Деян
|4
|0.27
|Мэддисон Джеймс
|3
|0.2
|Ромеро Кристиан
|3
|0.2
|Ло Чельсо Джовани
|2
|0.13
|Ришарлисон
|1
|0.07
|Сарр Пап Матар
|1
|0.07
|Джонсон Бреннан
|1
|0.07
|Эмерсон Жуниор
|1
|0.07
|Ван де Вен Микки
|1
|0.07
|Порро Педро
|0
|0
|Манор Соломон
|0
|0
|Удоги Дестини
|0
|0
|Перишич Иван
|0
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исак Александр
|7 (1)
|0.47
|Уилсон Каллум
|7 (2)
|0.47
|Гордон Энтони
|6
|0.4
|Альмирон Мигель
|2
|0.13
|Лонгстафф Шон
|2
|0.13
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.07
|Жоэлинтон
|1
|0.07
|Барнс Харви
|1
|0.07
|Ботман Свен
|1
|0.07
|Гимараэс Бруно
|1
|0.07
|Бёрн Дэн
|1
|0.07
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.07
|Тонали Сандро
|1
|0.07
|Триппьер Киран
|0
|0
|Андерсон Эллиот
|0
|0
|Майли Льюис
|0
|0
Карточки
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биссума Ив
|6
|1
|Удоги Дестини
|5
|1
|Ромеро Кристиан
|3
|1
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|3
|0
|Сарр Пап Матар
|3
|0
|Кулушевски Деян
|3
|0
|Порро Педро
|3
|0
|Перишич Иван
|2
|0
|Викарио Гульельмо
|2
|0
|Мэддисон Джеймс
|2
|0
|Ришарлисон
|2
|0
|Эмерсон Жуниор
|2
|0
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Манор Соломон
|1
|0
|Скипп Оливер
|1
|0
|Джонсон Бреннан
|1
|0
|Ван де Вен Микки
|1
|0
|Велиз Алехо
|1
|0
|Анж Постекоглу
|1
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гордон Энтони
|6
|0
|Гимараэс Бруно
|5
|0
|Триппьер Киран
|4
|0
|Лонгстафф Шон
|4
|0
|Ласcеллс Джамал
|3
|0
|Жоэлинтон
|3
|0
|Бёрн Дэн
|2
|0
|Шёр Фабиан
|2
|0
|Тонали Сандро
|2
|0
|Ритчи Мэтт
|1
|0
|Уилсон Каллум
|1
|0
|Альмирон Мигель
|1
|0
|Таргетт Мэтт
|1
|0
|Барнс Харви
|1
|0
|Ботман Свен
|1
|0
|Ливраменто Валентино
|1
|0
Результаты матчей
Тоттенхэм
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Ньюкасл
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
0% (0)
88% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
5
Тоттенхэм
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Ньюкасл
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
18
18
Тоттенхэм
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)
Ньюкасл
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
7% (1)
73% (11)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
21
23
Голы по времени матча
Забито
9
13
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
2
22%
3
23%
31-45
2
22%
2
15%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
2
22%
2
15%
76-90
Пропущено
12
13
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
25%
2
15%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
4
33%
4
31%
61-75
4
33%
4
31%
76-90
Забито
19
19
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
7 Не забивали 7
4
21%
4
21%
1-15
3
16%
2
11%
16-30
3
16%
2
11%
31-45
3
16%
3
16%
46-60
5
26%
4
21%
61-75
1
5%
4
21%
76-90
Пропущено
11
4
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 3
1
9%
1
25%
1-15
1
9%
1
25%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
45%
2
50%
76-90
Забито
28
32
15 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 10
0 Не забивали 3
6
21%
4
13%
1-15
4
14%
4
13%
16-30
5
18%
5
16%
31-45
5
18%
5
16%
46-60
5
18%
8
25%
61-75
3
11%
6
19%
76-90
Пропущено
23
17
7 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
1
4%
2
12%
1-15
1
4%
2
12%
16-30
5
22%
2
12%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
4
17%
4
24%
61-75
9
39%
6
35%
76-90
Результаты последних матчей
Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1
Тоттенхэм - Челси 1:4 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Лайон Сити Сейлорс - Тоттенхэм 1:5 Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2
Ньюкасл
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 4:1
Борнмут - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Милан - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Брентфорд 1:0 Брайтон - Ньюкасл 3:1 Ньюкасл - Ливерпуль 1:2
Результаты матчей
Тоттенхэм
Ньюкасл
Точный счет
1:2
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:4
1 раз 14%
1:0
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
1
3 раза 43%
1
4 раза 50%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
2:2
2 раза 29%
0:8
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
8
1 раз 14%
Точный счет
1:2
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:8
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
8 раз 53%
1
5 раз 33%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
5
1 раз 7%
8
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Тоттенхэм
Ньюкасл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
34
26
16
17
16
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
78
213
411
114
411
114
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|33 - 14
|36
|2.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|34 - 14
|34
|3.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|34 - 20
|32
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|36 - 17
|30
|5.
|Заявка
|15
|9
|0
|6
|18 - 18
|27
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 22
|27
|7.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|32 - 17
|26
|8.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|32 - 27
|25
|9.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|26 - 25
|24
|10.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 24
|19
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 21
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 26
|18
|13.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 25
|18
|14.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 21
|16
|15.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 30
|16
|16.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 27
|13
|17.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 20
|10
|18.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 30
|9
|19.
|Заявка
|15
|2
|1
|12
|15 - 33
|7
|20.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|11 - 41
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|24 - 5
|21
|2.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|21 - 5
|21
|3.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|19 - 4
|21
|4.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|20 - 8
|20
|5.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 7
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|10 - 11
|15
|7.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 11
|15
|8.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 9
|12
|9.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 10
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 12
|11
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 13
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|16.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 9
|7
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 12
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 21
|4
|20.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|2.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 12
|15
|3.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 10
|13
|4.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 15
|13
|5.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 9
|13
|6.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 7
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 11
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 11
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 16
|10
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 18
|7
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 13
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|13 - 13
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 18
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 18
|4
|19.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 11
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 20
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|10 (6)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|9 (2)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|9 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|8 (6)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 7
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 6
|Вест Хэм
|Эмерсон Палмиери
|7
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|7
|Челси
|Джексон Николас
|7
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Ньюкасл
Исход игры
Тоттенхэм
63.2% (24)
Ничья
28.9% (11)
Ньюкасл
7.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
71.05% (27)
Меньше
28.95% (11)
Обе команды забьют
Да
81.58% (31)
Нет
18.42% (7)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
44.7% (17)
2:2 Ничья
13.2% (5)
1:1 Ничья
10.5% (4)
1:0 Тоттенхэм
10.5% (4)
1:2 Ньюкасл
7.9% (3)
2:0 Тоттенхэм
5.3% (2)
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