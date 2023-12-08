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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Кавана Крис
Тоттенхэм
 
Позже
Ньюкасл
Прогнозы 34
Тоттенхэм 64.7% (22)
X 26.5% (9)
Ньюкасл 8.8% (3)
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Ничья
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2.23
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История личных встреч

Тоттенхэм
Ньюкасл

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

81.3%
37.5%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

30 матчей

50%
13.3%
36.7%
15 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

43.3%
36.7%
20%
13 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

43.3%
20%
36.7%
13 побед 6 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
6:1
ПЛ
1:2
ПЛ
5:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
5:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
КЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:4
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
5:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
КC
1:2
ПЛ
1:4
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

26
29

Голов в среднем за матч

1.73
1.93

Среднее время на гол

51
46

Всего голов

29
15

Голов в среднем за матч

1.93
1

Среднее время на гол

46
90

Всего голов

55
44

Голов в среднем за матч

1.83
1.47

Тотал матчей

2.5
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

49
61

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хын Мин Сон 9 0.6
Кулушевски Деян 4 0.27
Мэддисон Джеймс 3 0.2
Ромеро Кристиан 3 0.2
Ло Чельсо Джовани 2 0.13
Ришарлисон 1 0.07
Сарр Пап Матар 1 0.07
Джонсон Бреннан 1 0.07
Эмерсон Жуниор 1 0.07
Ван де Вен Микки 1 0.07
Порро Педро 0 0
Манор Соломон 0 0
Удоги Дестини 0 0
Перишич Иван 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 7 (1) 0.47
Уилсон Каллум 7 (2) 0.47
Гордон Энтони 6 0.4
Альмирон Мигель 2 0.13
Лонгстафф Шон 2 0.13
Мёрфи Джейкоб 1 0.07
Жоэлинтон 1 0.07
Барнс Харви 1 0.07
Ботман Свен 1 0.07
Гимараэс Бруно 1 0.07
Бёрн Дэн 1 0.07
Ласcеллс Джамал 1 0.07
Тонали Сандро 1 0.07
Триппьер Киран 0 0
Андерсон Эллиот 0 0
Майли Льюис 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биссума Ив 6 1
Удоги Дестини 5 1
Ромеро Кристиан 3 1
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 3 0
Сарр Пап Матар 3 0
Кулушевски Деян 3 0
Порро Педро 3 0
Перишич Иван 2 0
Викарио Гульельмо 2 0
Мэддисон Джеймс 2 0
Ришарлисон 2 0
Эмерсон Жуниор 2 0
Бентанкур Родриго 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Манор Соломон 1 0
Скипп Оливер 1 0
Джонсон Бреннан 1 0
Ван де Вен Микки 1 0
Велиз Алехо 1 0
Анж Постекоглу 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордон Энтони 6 0
Гимараэс Бруно 5 0
Триппьер Киран 4 0
Лонгстафф Шон 4 0
Ласcеллс Джамал 3 0
Жоэлинтон 3 0
Бёрн Дэн 2 0
Шёр Фабиан 2 0
Тонали Сандро 2 0
Ритчи Мэтт 1 0
Уилсон Каллум 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Таргетт Мэтт 1 0
Барнс Харви 1 0
Ботман Свен 1 0
Ливраменто Валентино 1 0

Результаты матчей

Тоттенхэм
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Ньюкасл
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
0% (0)
88% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
5
Тоттенхэм
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Ньюкасл
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

18
18
Тоттенхэм
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)
Ньюкасл
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
7% (1)
73% (11)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

21
23

Голы по времени матча

Забито

9
13
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
2
22%
3
23%
31-45
2
22%
2
15%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
2
22%
2
15%
76-90

Пропущено

12
13
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
25%
2
15%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
4
33%
4
31%
61-75
4
33%
4
31%
76-90

Забито

19
19
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
7 Не забивали 7
4
21%
4
21%
1-15
3
16%
2
11%
16-30
3
16%
2
11%
31-45
3
16%
3
16%
46-60
5
26%
4
21%
61-75
1
5%
4
21%
76-90

Пропущено

11
4
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 3
1
9%
1
25%
1-15
1
9%
1
25%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
45%
2
50%
76-90

Забито

28
32
15 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 10
0 Не забивали 3
6
21%
4
13%
1-15
4
14%
4
13%
16-30
5
18%
5
16%
31-45
5
18%
5
16%
46-60
5
18%
8
25%
61-75
3
11%
6
19%
76-90

Пропущено

23
17
7 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
1
4%
2
12%
1-15
1
4%
2
12%
16-30
5
22%
2
12%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
4
17%
4
24%
61-75
9
39%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1
Тоттенхэм - Челси 1:4 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Лайон Сити Сейлорс - Тоттенхэм 1:5 Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2
Ньюкасл
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 4:1
Борнмут - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Милан - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Брентфорд 1:0 Брайтон - Ньюкасл 3:1 Ньюкасл - Ливерпуль 1:2

Результаты матчей

Тоттенхэм
Ньюкасл

Точный счет

1:2
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:4
1 раз 14%
1:0
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
3 раза 43%
1
4 раза 50%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
2:2
2 раза 29%
0:8
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
8
1 раз 14%

Точный счет

1:2
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:8
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
8 раз 53%
1
5 раз 33%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
5
1 раз 7%
8
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Тоттенхэм
Ньюкасл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
3
4
2
6
2.5
1
6
1
7
3.5
1
6
1
7
4.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
1.5
Больше Меньше
7
8
2
13
2.5
4
11
1
14
3.5
4
11
1
14
4.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 11 3 1 33 - 14 36
2.
Ливерпуль
 Заявка 15 10 4 1 34 - 14 34
3.
Астон Вилла
 Заявка 15 10 2 3 34 - 20 32
4.
Манчестер Сити
 Заявка 15 9 3 3 36 - 17 30
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 9 0 6 18 - 18 27
6.
Тоттенхэм
 Заявка 15 8 3 4 29 - 22 27
7.
Ньюкасл
 Заявка 15 8 2 5 32 - 17 26
8.
Брайтон
 Заявка 15 7 4 4 32 - 27 25
9.
Вест Хэм
 Заявка 15 7 3 5 26 - 25 24
10.
Челси
 Заявка 15 5 4 6 26 - 24 19
11.
Брентфорд
 Заявка 15 5 4 6 23 - 21 19
12.
Фулхэм
 Заявка 15 5 3 7 21 - 26 18
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 5 3 7 20 - 25 18
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 4 4 7 14 - 21 16
15.
Борнмут
 Заявка 15 4 4 7 18 - 30 16
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 3 4 8 16 - 27 13
17.
Эвертон
 Заявка 15 6 2 7 18 - 20 10
18.
Лутон Таун
 Заявка 15 2 3 10 16 - 30 9
19.
Бёрнли
 Заявка 15 2 1 12 15 - 33 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 15 1 2 12 11 - 41 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 7 7 0 0 24 - 5 21
2.
Ливерпуль
 Заявка 7 7 0 0 21 - 5 21
3.
Ньюкасл
 Заявка 8 7 0 1 19 - 4 21
4.
Арсенал
 Заявка 8 6 2 0 20 - 8 20
5.
Манчестер Сити
 Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 5 0 3 10 - 11 15
7.
Брайтон
 Заявка 8 4 3 1 17 - 11 15
8.
Фулхэм
 Заявка 7 4 0 3 12 - 9 12
9.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 0 3 11 - 10 12
10.
Брентфорд
 Заявка 8 3 3 2 15 - 12 12
11.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 3 2 2 10 - 12 11
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
14.
Челси
 Заявка 8 2 3 3 13 - 13 9
15.
Борнмут
 Заявка 8 2 3 3 8 - 12 9
16.
Эвертон
 Заявка 8 2 1 5 8 - 9 7
17.
Лутон Таун
 Заявка 7 1 2 4 9 - 12 5
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 8 1 1 6 7 - 21 4
20.
Бёрнли
 Заявка 8 1 0 7 10 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Тоттенхэм
 Заявка 8 4 3 1 18 - 12 15
3.
Манчестер Сити
 Заявка 8 4 1 3 16 - 10 13
4.
Вест Хэм
 Заявка 8 4 1 3 14 - 15 13
5.
Ливерпуль
 Заявка 8 3 4 1 13 - 9 13
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 7 12
7.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 3 2 3 8 - 11 11
8.
Астон Вилла
 Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
9.
Челси
 Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
10.
Брайтон
 Заявка 7 3 1 3 15 - 16 10
11.
Брентфорд
 Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
12.
Борнмут
 Заявка 7 2 1 4 10 - 18 7
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 1 5 10 - 13 7
14.
Фулхэм
 Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
15.
Ньюкасл
 Заявка 7 1 2 4 13 - 13 5
16.
Бёрнли
 Заявка 7 1 1 5 5 - 13 4
17.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 7 - 18 4
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 1 1 6 6 - 18 4
19.
Эвертон
 Заявка 7 4 1 2 10 - 11 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 0 1 6 4 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 10 (6)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 9 (2)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 9 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 7
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 7
Вест Хэм Альварес Эдсон 7
Челси Джексон Николас 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Ньюкасл от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 декабря 2023, осталось 2 дня 10 часов 50 минут.

    Главный судья: Кавана Крис

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 45% завершится победой Тоттенхэм.
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    • Прогнозы 34
    Тоттенхэм 64.7% (22)
    X 26.5% (9)
    Ньюкасл 8.8% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Ньюкасл
    2.23
    4.00
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    3.10
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    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Ньюкасл

    Исход игры
    Тоттенхэм
    63.2% (24)
    Ничья
    28.9% (11)
    Ньюкасл
    7.9% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.05% (27)
    Меньше
    28.95% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    81.58% (31)
    Нет
    18.42% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Тоттенхэм
    44.7% (17)
    2:2 Ничья
    13.2% (5)
    1:1 Ничья
    10.5% (4)
    1:0 Тоттенхэм
    10.5% (4)
    1:2 Ньюкасл
    7.9% (3)
    2:0 Тоттенхэм
    5.3% (2)
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