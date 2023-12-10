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Люнгбю
0:1
Первый тайм: 21'
Фредерисия
0'
1' Красная карточка
Бьеллан Андреас
0:1
10' Гол
Маркуссен Густав

Ход матча

1'
Бьеллан Андреас
 
10'
0:1
Маркуссен Густав

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 4
  • 45 Владение мячом, % 55
Лучшие коэффициенты
Люнгбю
Ничья
Фредерисия
7.40
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Все Коэффициенты
1
Mads
Kikkenborg
23
Грегор
Паскаль
6
Бьеллан
Андреас
12
Йенсен
Магнус
24
Tobias
Storm
13
Винтер
Каспер
30
Ромер
Марсель
42
Чуквуани
Точи
7
William
Kumado
22
Гудьонсен
Андри
26
Гюткьяер
Фредерик
33
Frederik
Mehder
5
Mikkel
Juhl
Andersen
4
Фишер
Миккель
18
Йулсгор
Йеспер
14
Кристенсен
Фредерик
24
Хетеми
Лундрим
10
Рёйкьер
Никлас
21
Бергер
Софус
7
Маркуссен
Густав
15
Emilio
Simonsen
16
Tobias
Bach
Люнгбю
3-5-2
Фредерисия
4-2-3-1

История личных встреч

Люнгбю
Фредерисия

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 9 побед

24 матча

45.8%
12.5%
41.7%
11 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

37.5%
33.3%
29.2%
9 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

45.8%
16.7%
37.5%
11 побед 4 ничьи 9 побед

История матчей

К
3:2
ПД
1:0
ПД
1:3
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
0:3
ПД
1:3
ПД
2:0
ПД
2:3
ПД
2:4
ПД
3:1
ПД
0:2
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
2:5
ПД
2:1
ПД
1:3
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
0:2

Голы

Всего голов

12
27

Голов в среднем за матч

1.2
1.93

Среднее время на гол

75
46

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.43
1.4

Среднее время на гол

63
64

Всего голов

32
41

Голов в среднем за матч

1.33
1.71

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

67
52

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудьонсен Андри 2 0.4
Сигурдссон Гильфи 2 (1) 0.4
Грегор Паскаль 1 0.2
Гюткьяер Фредерик 1 0.2
Чорлу Резан 1 0.2
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0.2
Фредерисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tobias Bach 3 0.5
Adam Jakobsen 2 0.33
Рёйкьер Никлас 1 0.17
Маркуссен Густав 1 0.17
Emilio Simonsen 1 0.17
Бергер Софус 1 0.17

Карточки

Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Финнссон Кольбейн 2 1
Бьеллан Андреас 0 1
Ромер Марсель 1 0
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0
Фредерисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бергер Софус 1 0
Tobias Bach 1 0
Jakob Vestergaard Jessen 1 0

Результаты матчей

Люнгбю
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Фредерисия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Люнгбю
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Фредерисия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

6
6
Люнгбю
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Фредерисия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

6
6

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
3
38%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
25%
0
0%
91-120

Пропущено

7
3
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
4
57%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
3
38%
1
11%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
2
25%
0
0%
91-120

Пропущено

7
5
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
4
57%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
29%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Люнгбю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фредерисия - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Силькеборг 2:0 Люнгбю - Брондбю 3:3 Вайле - Люнгбю 1:0
Люнгбю - Оденсе 2:2 Хельсингёр - Люнгбю 2:2 Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1 Люнгбю - АГФ Орхус 0:2 Силькеборг - Люнгбю 5:0 Оденсе - Люнгбю 1:2 Кёге - Люнгбю 2:4 Люнгбю - Вайле 1:1 Видовре - Люнгбю 0:1 Хиллерёд - Люнгбю 0:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Раннерс 1:0 Брондбю - Люнгбю 3:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 4:1 Виборг - Люнгбю 2:2
Фредерисия
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Фредерисия - Люнгбю 3:2 Фредерисия - Венсюссель 0:0 Фредерисия - Б-93 0:4 Хорсенс - Фредерисия 1:1
Фредерисия - Колдинг 1:0 Фредерисия - Оденсе 3:1 Хельсингёр - Фредерисия 3:3 Хиллерёд - Фредерисия 1:1 Фредерисия - Сённерйюск 1:2 Фредерисия - Нествед 4:1 Ольборг - Фредерисия 2:3 Колдинг - Фредерисия 1:2 Фредерисия - Хельсингёр 0:0 Далум - Фредерисия 1:8 Венсюссель - Фредерисия 0:2 Кёге - Фредерисия 0:0 Фредерисия - Хорсенс 2:0 Б-93 - Фредерисия 0:5 Бредбалле - Фредерисия 0:8 Фредерисия - Хиллерёд 3:2

Результаты матчей

Люнгбю
Фредерисия

Точный счет

3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:8
1 раз 33%
1:8
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
4
1 раз 25%
8
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:8
1 раз 20%
1:8
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
4
1 раз 25%
3
3 раза 60%
8
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Люнгбю
Фредерисия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
2.5
Больше Меньше
1
3
3.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
2.5
Больше Меньше
1
3
3.5
2
3
1/8 финала
2 Виборг
3 Норшелланн
4 Академик БК
3 Вайле
1 Копенгаген
0 Мидтьюлланн
1 Видовре
5 Силькеборг
0 Ишой
4 АГФ Орхус
0 Раннерс
1 Брондбю
3 Фредерисия
1 Оденсе
6 Хельсингёр
7 Люнгбю
1/4 финала
5 Норшелланн
1 Академик БК
2 Копенгаген
3 Силькеборг
3 АГФ Орхус
2 Брондбю
3 Фредерисия
2 Люнгбю
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Силькеборг Маккоуотт Каллум 3
Норшелланн Расмуссен Кристиан 3
Фредерисия Tobias Bach 3
Вайле Нгбакото Йени 2
Копенгаген Лерагер Лукас 2
Весь список

Топ нарушителей
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 2
Силькеборг Маккоуотт Каллум 2
Копенгаген Бардгджи Руни 2
Люнгбю Бьеллан Андреас 1
Нествед Мёльвадгор Маркус 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 10'
    Рёйкьер Никлас сделал результативную передачу.
  • 10'
    Г О О О О Л - Маркуссен Густав бьет в цель!
  • 1'
    УДАЛЕНИЕ! - Бьеллан Андреас увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 63% завершится ничьей.
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