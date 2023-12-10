0:1
Конец матча
0'
1' Красная карточкаБьеллан Андреас
0:1
10' ГолМаркуссен Густав
35' Желтая карточкаФишер Миккель
39' Желтая карточкаЙенсен Магнус
83' Желтая карточкаЙулсгор Йеспер
90'+5
Ход матча
10'
0:1
35'
39'
83'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 10
-
4 Удары в створ 7
-
3 Угловые 10
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 13
-
33 Владение мячом, % 67
24
Tobias
Storm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Tobias StormПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Сторк ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Чорлу РезанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Бергер СофусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Tobias BachНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Михаэль Хансен
История личных встреч
Люнгбю
Фредерисия
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 9 побед
24 матча
45.8%
12.5%
41.7%
11 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
37.5%
33.3%
29.2%
9 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
45.8%
16.7%
37.5%
11 побед 4 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
27
Голов в среднем за матч
1.2
1.93
Среднее время на гол
75
46
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
1.43
1.4
Среднее время на гол
63
64
Всего голов
32
41
Голов в среднем за матч
1.33
1.71
Тотал матчей
2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
67
52
Бомбардиры внутри турнира
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудьонсен Андри
|2
|0.4
|Сигурдссон Гильфи
|2 (1)
|0.4
|Грегор Паскаль
|1
|0.2
|Гюткьяер Фредерик
|1
|0.2
|Чорлу Резан
|1
|0.2
|Магнуссон Сайвар-Атли
|1
|0.2
Фредерисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tobias Bach
|3
|0.5
|Adam Jakobsen
|2
|0.33
|Маркуссен Густав
|2
|0.33
|Рёйкьер Никлас
|1
|0.17
|Emilio Simonsen
|1
|0.17
|Бергер Софус
|1
|0.17
Карточки
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Финнссон Кольбейн
|2
|1
|Бьеллан Андреас
|0
|1
|Ромер Марсель
|1
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|1
|0
|Йенсен Магнус
|1
|0
Фредерисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йулсгор Йеспер
|1
|0
|Бергер Софус
|1
|0
|Фишер Миккель
|1
|0
|Tobias Bach
|1
|0
|Jakob Vestergaard Jessen
|1
|0
Результаты матчей
Люнгбю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фредерисия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Люнгбю
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Фредерисия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
6
6
Люнгбю
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Фредерисия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
6
6
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
8
6
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
3
38%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
25%
0
0%
91-120
Пропущено
7
3
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
4
57%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
29%
1
33%
76-90
Забито
8
10
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
3
38%
1
10%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
2
25%
0
0%
91-120
Пропущено
8
5
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
25%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Люнгбю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фредерисия - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Силькеборг 2:0 Люнгбю - Брондбю 3:3 Вайле - Люнгбю 1:0
Люнгбю - Оденсе 2:2 Хельсингёр - Люнгбю 2:2 Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1 Люнгбю - АГФ Орхус 0:2 Силькеборг - Люнгбю 5:0 Оденсе - Люнгбю 1:2 Кёге - Люнгбю 2:4 Люнгбю - Вайле 1:1 Видовре - Люнгбю 0:1 Хиллерёд - Люнгбю 0:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Раннерс 1:0 Брондбю - Люнгбю 3:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 4:1 Виборг - Люнгбю 2:2
Фредерисия
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Фредерисия - Люнгбю 3:2 Фредерисия - Венсюссель 0:0 Фредерисия - Б-93 0:4 Хорсенс - Фредерисия 1:1
Фредерисия - Колдинг 1:0 Фредерисия - Оденсе 3:1 Хельсингёр - Фредерисия 3:3 Хиллерёд - Фредерисия 1:1 Фредерисия - Сённерйюск 1:2 Фредерисия - Нествед 4:1 Ольборг - Фредерисия 2:3 Колдинг - Фредерисия 1:2 Фредерисия - Хельсингёр 0:0 Далум - Фредерисия 1:8 Венсюссель - Фредерисия 0:2 Кёге - Фредерисия 0:0 Фредерисия - Хорсенс 2:0 Б-93 - Фредерисия 0:5 Бредбалле - Фредерисия 0:8 Фредерисия - Хиллерёд 3:2
Результаты матчей
Люнгбю
Фредерисия
Точный счет
0:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
3
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:8
1 раз 25%
1:8
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
4
1 раз 25%
8
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
0:8
1 раз 17%
1:8
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
3
3 раза 50%
8
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Люнгбю
Фредерисия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
31
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
51
14
51
14
24
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Силькеборг
|Маккоуотт Каллум
|3
|Норшелланн
|Расмуссен Кристиан
|3
|Фредерисия
|Tobias Bach
|3
|Вайле
|Нгбакото Йени
|2
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|2
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 2
|Силькеборг
|Маккоуотт Каллум
|2
|Копенгаген
|Бардгджи Руни
|2
|Люнгбю
|Бьеллан Андреас
|1
|Нествед
|Мёльвадгор Маркус
|1