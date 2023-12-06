  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Кубок 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Зиберт Даниэль
Саарбрюккен
1:0
Второй тайм: 70'
Айнтрахт Фр
0'
16' Желтая карточка
Макс Филипп
20' Undefined phrase: football_event_
Брункер Кай
36' Желтая карточка
Эбимбе Эрик
1:0
64' Гол
Брункер Кай

Ход матча

16'
 
Макс Филипп
20'
Брункер Кай
 
36'
 
Эбимбе Эрик
46'
 
Бута
Макс Филипп
46'
 
Ферри Начо
Эбимбе Эрик
48'
Бёдер Лукас
Тёлке Бьярне
 
64'
Брункер Кай
(Наифи Амин)
1:0
65'
Байда Юлиус
Наифи Амин
 
65'
Штеле Симон
Рабихич Касим
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 176 Количество передач 272
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Прогнозы 118
Саарбрюккен 3.4% (4)
X 3.4% (4)
Айнтрахт Фр 93.2% (110)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Саарбрюккен
Ничья
Айнтрахт Фр
6.20
Реклама, fon.bet
4.40
Реклама, tennisi.bet
5.40
Все Коэффициенты
1
Шрайбер
Тим
16
Тёлке
Бьярне
8
Цайц
Мануэль
14
Уаферро
Боне
7
Риццуто
Калоджеро
19
Гаус
Марсель
25
Наифи
Амин
33
Кербер
Лука
6
Зонтаймер
Патрик
10
Рабихич
Касим
9
Брункер
Кай
1
Трапп
Кевин
35
Тута
4
Кох
Робин
3
Пачо
Вильям
31
Макс
Филипп
20
Хасебе
Макото
26
Эбимбе
Эрик
27
Гётце
Марио
8
Шаиби
Фарес
29
Нкунку
Нильс
7
Мармуш
Омар
Саарбрюккен
5-4-1
Айнтрахт Фр
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Саарбрюккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цивейя Тим 1 0.33
Гаус Марсель 1 0.33
Зонтаймер Патрик 1 0.33
Брункер Кай 1 0.33
Бёдер Лукас 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбимбе Эрик 2 0.67
Нганкам Жессик 2 0.67
Гётце Марио 1 0.33
Схири Эльес 1 0.33
Коло-Муани Рандаль 1 0.33
Мармуш Омар 1 0.33
Кнауфф Ансгар 1 0.33
Кох Робин 0 0
Ааронсон Пакстен 0 0

Карточки

Саарбрюккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаус Марсель 1 0
Цайц Мануэль 1 0
Зонтаймер Патрик 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макс Филипп 1 0
Схири Эльес 1 0
Кох Робин 1 0
Эбимбе Эрик 1 0

Результаты матчей

Саарбрюккен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Саарбрюккен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Айнтрахт Фр
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
50%
4
44%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
50%
4
44%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Саарбрюккен
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Саарбрюккен - Пройссен Мюнстер 0:0 Саарбрюккен - Дуйсбург 0:0 Галлешер - Саарбрюккен 0:2 Саарбрюккен - Динамо Дрезден 1:0
Саарбрюккен - Мюнхен-1860 2:3 Зандхаузен - Саарбрюккен 2:2 Саарбрюккен - Бавария 2:1 Рот-Вайсс Эссен - Саарбрюккен 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Саарбрюккен 2:0 Саарбрюккен - Любек 1:1 Арминия - Саарбрюккен 2:6 Саарбрюккен - Вальдхоф 1:1 Унтерахинг - Саарбрюккен 0:0 Саарбрюккен - Боруссия-2 Д 2:0 Ингольштадт - Саарбрюккен 2:2 Саарбрюккен - Ферль 4:3 Саарбрюккен - Виктория Кельн 1:2 Саарбрюккен - Карлсруэ 2:1 Ульм 1846 - Саарбрюккен 1:1 Саарбрюккен - Унион Титус 2:1
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2
ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Виктория Кельн - Айнтрахт Фр 0:2 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Хеми - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Айнтрахт Фр - Абердин 2:1 Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр - Левски София 2:0

Результаты матчей

Саарбрюккен
Айнтрахт Фр

Точный счет

2:1
2 раза 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%

Точный счет

2:1
2 раза 100%
0:2
1 раз 50%
0:7
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
2
1 раз 50%
7
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Саарбрюккен
Айнтрахт Фр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/8 финала
1 Магдебург
2 Фортуна
2 Кайзерслаутерн
0 Нюрнберг
1 Хомбург
4 Санкт-Паули
1 Боруссия М
0 Вольфсбург
Саарбрюккен
Айнтрахт Фр
Байер Л
Падерборн
Герта
Гамбург
Штутгарт
Боруссия Д
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Падерборн Бильбия Филип 4
Фортуна Йоханнессон Исак-Бергманн 3 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 3 (2)
Гамбург Джатта Бейкери 3
Байер Л Гложек Адам 3
Весь список

Топ нарушителей
РБ Лейпциг Поульсен Юссуф 1 1
Хоффенхайм Кабак Озан 1 1
Кёльн Мартель Эрик 1 1
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2
Падерборн Бильбия Филип 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ludwigspark Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 39.8% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 118
    Саарбрюккен 3.4% (4)
    X 3.4% (4)
    Айнтрахт Фр 93.2% (110)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Саарбрюккен
    Ничья
    Айнтрахт Фр
    6.20
    Реклама, fon.bet
    4.40
    Реклама, tennisi.bet
    5.40
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Саарбрюккен 1:0 Айнтрахт Фр онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Саарбрюккен 1:0 Айнтрахт Фр

    Исход игры
    Саарбрюккен
    3.4% (4)
    Ничья
    3.4% (4)
    Айнтрахт Фр
    93.2% (110)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.75% (63)
    Меньше
    44.25% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    53.1% (60)
    Нет
    46.9% (53)
    Популярный счёт
    1:2 Айнтрахт Фр
    39.8% (47)
    0:2 Айнтрахт Фр
    24.6% (29)
    0:1 Айнтрахт Фр
    14.4% (17)
    1:3 Айнтрахт Фр
    5.1% (6)
    1:4 Айнтрахт Фр
    2.5% (3)
    0:3 Айнтрахт Фр
    2.5% (3)
    1:0 Саарбрюккен
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Саарбрюккен
    Айнтрахт Фр
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     