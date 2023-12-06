Стадион: Людвигспаркштадион. Зрители: 15905 Главный судья: Зиберт Даниэль
2:0
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаМакс Филипп
20' Undefined phrase: football_event_Брункер Кай
36' Желтая карточкаЭбимбе Эрик
1:0
64' ГолБрункер Кай
2:0
78' ГолКербер Лука
83' Красная карточкаФуткеу Ноэль
86' Желтая карточкаDominik Becker
90'+5
Ход матча
16'
20'
36'
46'
64'
1:0
78'
2:0
83'
86'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
303 Количество передач 461
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Тёлке
Бьярне
14
Уаферро
Боне
19
Гаус
Марсель
25
Наифи
Амин
33
Кербер
Лука
35
Тута
31
Макс
Филипп
26
Эбимбе
Эрик
27
Гётце
Марио
29
Нкунку
Нильс
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Тёлке БьярнеЗащитник
- Защитник
-
14 Уаферро БонеЗащитник
- Защитник
-
19 Гаус МарсельЗащитник
-
25 Наифи АминПолузащитник
-
33 Кербер ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Патерок ТимВратарь
- Защитник
-
29 Бёдер ЛукасЗащитник
-
11 Байда ЮлиусПолузащитник
-
23 Цивейя ТимПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Шмидт ЮлианНападающий
-
22 Штеле СимонНападающий
-
-
Главный тренер: Зиль Рюдигер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
-
26 Эбимбе ЭрикПолузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Нкунку НильсПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Граль ЙенсВратарь
- Защитник
-
24 БутаЗащитник
-
47 Баум ЭлиасЗащитник
-
16 Ларссон ХугоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
43 Футкеу НоэльНападающий
-
48 Ферри НачоНападающий
-
Главный тренер: Топмеллер Дино
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Саарбрюккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брункер Кай
|2
|0.67
|Цивейя Тим
|1
|0.33
|Гаус Марсель
|1
|0.33
|Зонтаймер Патрик
|1
|0.33
|Кербер Лука
|1
|0.33
|Бёдер Лукас
|0
|0
|Наифи Амин
|0
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эбимбе Эрик
|2
|0.67
|Нганкам Жессик
|2
|0.67
|Гётце Марио
|1
|0.33
|Схири Эльес
|1
|0.33
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.33
|Мармуш Омар
|1
|0.33
|Кнауфф Ансгар
|1
|0.33
|Кох Робин
|0
|0
|Ааронсон Пакстен
|0
|0
Карточки
Саарбрюккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гаус Марсель
|1
|0
|Цайц Мануэль
|1
|0
|Зонтаймер Патрик
|1
|0
|Dominik Becker
|1
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Футкеу Ноэль
|0
|1
|Макс Филипп
|1
|0
|Схири Эльес
|1
|0
|Кох Робин
|1
|0
|Эбимбе Эрик
|1
|0
Результаты матчей
Саарбрюккен
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Саарбрюккен
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Айнтрахт Фр
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
6
9
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
3
50%
4
44%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
6
9
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
3
50%
4
44%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Саарбрюккен
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Саарбрюккен - Пройссен Мюнстер 0:0 Саарбрюккен - Дуйсбург 0:0 Галлешер - Саарбрюккен 0:2 Саарбрюккен - Динамо Дрезден 1:0
Саарбрюккен - Мюнхен-1860 2:3 Зандхаузен - Саарбрюккен 2:2 Саарбрюккен - Бавария 2:1 Рот-Вайсс Эссен - Саарбрюккен 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Саарбрюккен 2:0 Саарбрюккен - Любек 1:1 Арминия - Саарбрюккен 2:6 Саарбрюккен - Вальдхоф 1:1 Унтерахинг - Саарбрюккен 0:0 Саарбрюккен - Боруссия-2 Д 2:0 Ингольштадт - Саарбрюккен 2:2 Саарбрюккен - Ферль 4:3 Саарбрюккен - Виктория Кельн 1:2 Саарбрюккен - Карлсруэ 2:1 Ульм 1846 - Саарбрюккен 1:1 Саарбрюккен - Унион Титус 2:1
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2
ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Виктория Кельн - Айнтрахт Фр 0:2 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Хеми - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Айнтрахт Фр - Абердин 2:1 Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр - Левски София 2:0
Результаты матчей
Саарбрюккен
Айнтрахт Фр
Точный счет
2:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 100%
Точный счет
2:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:7
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
7
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Саарбрюккен
Айнтрахт Фр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Падерборн
|Бильбия Филип
|4
|Фортуна
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|3 (2)
|Гамбург
|Джатта Бейкери
|3
|Байер Л
|Гложек Адам
|3
|РБ Лейпциг
|Поульсен Юссуф
|1 1
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 1
|Кёльн
|Мартель Эрик
|1 1
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|2
|Падерборн
|Бильбия Филип
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Саарбрюккен 2:0 Айнтрахт Фр
Исход игры
Саарбрюккен
3.4% (4)
Ничья
3.4% (4)
Айнтрахт Фр
93.2% (110)
Тотал 2.5
Больше
55.75% (63)
Меньше
44.25% (50)
Обе команды забьют
Да
53.1% (60)
Нет
46.9% (53)
Популярный счёт
1:2 Айнтрахт Фр
39.8% (47)
0:2 Айнтрахт Фр
24.6% (29)
0:1 Айнтрахт Фр
14.4% (17)
1:3 Айнтрахт Фр
5.1% (6)
1:4 Айнтрахт Фр
2.5% (3)
0:3 Айнтрахт Фр
2.5% (3)
1:0 Саарбрюккен
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!