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  4. Кубок 2023-2024
Стадион: . Зрители: 15905 Главный судья: Зиберт Даниэль
Саарбрюккен
2:0
Конец матча
Айнтрахт Фр
0'
16' Желтая карточка
Макс Филипп
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Брункер Кай
36' Желтая карточка
Эбимбе Эрик
1:0
64' Гол
Брункер Кай
2:0
78' Гол
Кербер Лука
83' Красная карточка
Футкеу Ноэль
86' Желтая карточка
Dominik Becker
90'+5

Ход матча

16'
 
Макс Филипп
20'
Брункер Кай
 
36'
 
Эбимбе Эрик
46'
 
Бута
Макс Филипп
46'
 
Ферри Начо
Эбимбе Эрик
49'
Бёдер Лукас
Тёлке Бьярне
 
64'
Брункер Кай
(Наифи Амин)
1:0
65'
Байда Юлиус
Наифи Амин
 
65'
Штеле Симон
Рабихич Касим
 
77'
 
Футкеу Ноэль
Гётце Марио
77'
 
Ларссон Хуго
Хасебе Макото
78'
Кербер Лука
(Брункер Кай)
2:0
83'
 
Футкеу Ноэль
85'
Шмидт Юлиан
Брункер Кай
 
85'
Dominik Becker
Зонтаймер Патрик
 
86'
 
Смолчич Хрвое
Кох Робин
86'
Dominik Becker
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 303 Количество передач 461
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Прогнозы 118
Саарбрюккен 3.4% (4)
X 3.4% (4)
Айнтрахт Фр 93.2% (110)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Шрайбер
Тим
16
Тёлке
Бьярне
8
Цайц
Мануэль
14
Уаферро
Боне
7
Риццуто
Калоджеро
19
Гаус
Марсель
25
Наифи
Амин
33
Кербер
Лука
6
Зонтаймер
Патрик
10
Рабихич
Касим
9
Брункер
Кай
1
Трапп
Кевин
35
Тута
4
Кох
Робин
3
Пачо
Вильям
31
Макс
Филипп
20
Хасебе
Макото
26
Эбимбе
Эрик
27
Гётце
Марио
8
Шаиби
Фарес
29
Нкунку
Нильс
7
Мармуш
Омар
Саарбрюккен
5-4-1
Айнтрахт Фр
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Саарбрюккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брункер Кай 2 0.67
Цивейя Тим 1 0.33
Гаус Марсель 1 0.33
Зонтаймер Патрик 1 0.33
Кербер Лука 1 0.33
Бёдер Лукас 0 0
Наифи Амин 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбимбе Эрик 2 0.67
Нганкам Жессик 2 0.67
Гётце Марио 1 0.33
Схири Эльес 1 0.33
Коло-Муани Рандаль 1 0.33
Мармуш Омар 1 0.33
Кнауфф Ансгар 1 0.33
Кох Робин 0 0
Ааронсон Пакстен 0 0

Карточки

Саарбрюккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаус Марсель 1 0
Цайц Мануэль 1 0
Зонтаймер Патрик 1 0
Dominik Becker 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Футкеу Ноэль 0 1
Макс Филипп 1 0
Схири Эльес 1 0
Кох Робин 1 0
Эбимбе Эрик 1 0

Результаты матчей

Саарбрюккен
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Саарбрюккен
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Айнтрахт Фр
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

6
9
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
3
50%
4
44%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

6
9
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
3
50%
4
44%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Саарбрюккен
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Саарбрюккен - Пройссен Мюнстер 0:0 Саарбрюккен - Дуйсбург 0:0 Галлешер - Саарбрюккен 0:2 Саарбрюккен - Динамо Дрезден 1:0
Саарбрюккен - Мюнхен-1860 2:3 Зандхаузен - Саарбрюккен 2:2 Саарбрюккен - Бавария 2:1 Рот-Вайсс Эссен - Саарбрюккен 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Саарбрюккен 2:0 Саарбрюккен - Любек 1:1 Арминия - Саарбрюккен 2:6 Саарбрюккен - Вальдхоф 1:1 Унтерахинг - Саарбрюккен 0:0 Саарбрюккен - Боруссия-2 Д 2:0 Ингольштадт - Саарбрюккен 2:2 Саарбрюккен - Ферль 4:3 Саарбрюккен - Виктория Кельн 1:2 Саарбрюккен - Карлсруэ 2:1 Ульм 1846 - Саарбрюккен 1:1 Саарбрюккен - Унион Титус 2:1
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2
ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Виктория Кельн - Айнтрахт Фр 0:2 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Хеми - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Айнтрахт Фр - Абердин 2:1 Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр - Левски София 2:0

Результаты матчей

Саарбрюккен
Айнтрахт Фр

Точный счет

2:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 100%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:7
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
7
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Саарбрюккен
Айнтрахт Фр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/8 финала
1 Магдебург
2 Фортуна
2 Кайзерслаутерн
0 Нюрнберг
1 Хомбург
4 Санкт-Паули
1 Боруссия М
0 Вольфсбург
2 Саарбрюккен
0 Айнтрахт Фр
3 Байер Л
1 Падерборн
Герта
Гамбург
Штутгарт
Боруссия Д
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Падерборн Бильбия Филип 4
Фортуна Йоханнессон Исак-Бергманн 3 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 3 (2)
Гамбург Джатта Бейкери 3
Байер Л Гложек Адам 3
Весь список

Топ нарушителей
РБ Лейпциг Поульсен Юссуф 1 1
Хоффенхайм Кабак Озан 1 1
Кёльн Мартель Эрик 1 1
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2
Падерборн Бильбия Филип 2
Весь список
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    Прогнозы 118
    Саарбрюккен 3.4% (4)
    X 3.4% (4)
    Айнтрахт Фр 93.2% (110)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Саарбрюккен 2:0 Айнтрахт Фр

    Исход игры
    Саарбрюккен
    3.4% (4)
    Ничья
    3.4% (4)
    Айнтрахт Фр
    93.2% (110)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.75% (63)
    Меньше
    44.25% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    53.1% (60)
    Нет
    46.9% (53)
    Популярный счёт
    1:2 Айнтрахт Фр
    39.8% (47)
    0:2 Айнтрахт Фр
    24.6% (29)
    0:1 Айнтрахт Фр
    14.4% (17)
    1:3 Айнтрахт Фр
    5.1% (6)
    1:4 Айнтрахт Фр
    2.5% (3)
    0:3 Айнтрахт Фр
    2.5% (3)
    1:0 Саарбрюккен
    1.7% (2)
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