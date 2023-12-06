Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

85' Брункер Кай из команды Саарбрюккен сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

83' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Футкеу Ноэль оказался удален с поля

82' Игрок из команды Айнтрахт Фр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

82' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Саарбрюккен совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Саарбрюккен совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Nacho Ferri выиграл воздушное противоборство у Цайц Мануэль

76' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

76' Игрок из команды Саарбрюккен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

75' Шрайбер Тим взял и забрал мяч на выходе

72' Матч возобновится спорным мячом

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Шрайбер Тим взял и забрал мяч на выходе

67' Шаиби Фарес пробил со штрафного прямо в стенку

65' Команда Саарбрюккен забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

64' Г О О О О Л - Брункер Кай забивает с левой ноги!

64' Саарбрюккен идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Бёдер Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Nacho Ferri из команды Айнтрахт Фр в офсайде

62' Саарбрюккен совершает вбрасывание на своей половине поля

62' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Бута и попал в перекладину!

61' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

59' Игрок из команды Саарбрюккен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

59' Саарбрюккен совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Хасебе Макото не смог попасть в створ ударом издали

58' Шаиби Фарес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Шаиби Фарес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Игрок из команды Саарбрюккен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

55' Саарбрюккен совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Бута задерживает мяч рукой

54' Мармуш Омар пробует нанести удар издали, но Тим Шрайбер держит все под контролем

52' Шрайбер Тим взял и забрал мяч на выходе

51' Шрайбер Тим взял и забрал мяч на выходе

51' Игра в одни ворота сейчас. Айнтрахт Фр доминирует и владеет мячом

51' Зонтаймер Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Удар от ворот произведет Саарбрюккен

48' Хасебе Макото не смог попасть в створ ударом издали

48' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Матч возобновлен

47' Ох, нехорошо это выглядит. Тёлке Бьярне получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Тёлке Бьярне на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Тактическая замена. Эбимбе Эрик уходит с поля и его заменяет Nacho Ferri