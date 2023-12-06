Жереми Фримпонг не смог попасть в створ ударом издали

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Жереми Фримпонг не смог попасть в створ ударом издали

Хорошую попытку сделал Victor Okoh Boniface. Удар в створ, но вратарь начеку

Victor Okoh Boniface нанес удар, но тот был заблокирован.

Victor Okoh Boniface создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Жереми Фримпонг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Ilyas Ansah выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

50' Команда Байер Л играла лучше в этом тайме.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Муслия Флоран бьет со штрафного в створ, но Матей Ковар держит все под контролем

47' Матей Ковар взял и забрал мяч на выходе

47' Падерборн идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Падерборн совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Матч возобновлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Ох, нехорошо это выглядит. Вирц Флориан получил травму и медбригада забирает его с поля.

45' Victor Okoh Boniface из команды Байер Л в офсайде

45' Судья подбегает и показывает Бильбия Филип из команды Падерборн отложенную желтую карточку за фол.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Ilyas Ansah наказан за толчок Андрих Роберт

43' Падерборн совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Victor Okoh Boniface из команды Байер Л в офсайде

41' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Байер Л отменен из-за положения "вне игры".

41' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Байер Л

40' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Падерборн совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Хеуэр Яннис наказан за толчок Victor Okoh Boniface

34' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Андрих Роберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Падерборн совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Команды играют дружелюбно, и судья почти незаметен.

31' Удар от ворот произведет Падерборн

31' Вирц Флориан не смог попасть в створ ударом издали

31' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Андрих Роберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Kai Klefisch выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Андрих Роберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Жереми Фримпонг сделал результативную передачу.

28' Жереми Фримпонг создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Бувинк Пелле взял и забрал мяч на выходе

26' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Жереми Фримпонг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Хеуэр Яннис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Станишич Йосип выиграл воздушное противоборство у Kai Klefisch.

23' Жереми Фримпонг из команды Байер Л в офсайде

22' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Бильбия Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Marcel Hoffmeier выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Паласиос Эсекиэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Паласиос Эсекиэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Вирц Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Матч возобновлен

19' Ох, нехорошо это выглядит. Рор Максимилиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

19' Рор Максимилиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Шустер Марко из команды Падерборн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Инкапье Пьеро получил желтую карточку от судьи

16' Удар от ворот произведет Падерборн

16' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Жереми Фримпонг возвращается на поле.

15' Адли Амин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Шустер Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Гримальдо Алехандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Падерборн совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Матч возобновлен

14' Ох, нехорошо это выглядит. Жереми Фримпонг получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Жереми Фримпонг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Команда Байер Л забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

12' Г О О О О Л - Victor Okoh Boniface забивает с правой ноги!

11' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Кинсомби Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Станишич Йосип выиграл воздушное противоборство у Ilyas Ansah.

10' Бувинк Пелле взял и забрал мяч на выходе

10' Гримальдо Алехандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Матей Ковар взял и забрал мяч на выходе

8' Падерборн идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Бильбия Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Обермайр Рафаэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Падерборн идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Падерборн совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Муслиу Визар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Kai Klefisch не смог попасть в створ ударом издали

3' Ilyas Ansah создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Падерборн идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Бувинк Пелле взял и забрал мяч на выходе

2' О, нет. Из многообещающей позиции Victor Okoh Boniface из команды Байер Л наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

2' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Падерборн начинает с центра поля