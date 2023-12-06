ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Жереми Фримпонг не смог попасть в створ ударом издали

Хорошую попытку сделал Victor Okoh Boniface. Удар в створ, но вратарь начеку

Victor Okoh Boniface нанес удар, но тот был заблокирован.

Victor Okoh Boniface создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Жереми Фримпонг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Ilyas Ansah выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Жереми Фримпонг не смог попасть в створ ударом издали

Жереми Фримпонг создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Жереми Фримпонг создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Первый тайм

50' Команда Байер Л играла лучше в этом тайме.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Муслия Флоран бьет со штрафного в створ, но Матей Ковар держит все под контролем

47' Матей Ковар взял и забрал мяч на выходе

47' Падерборн идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Падерборн совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Матч возобновлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Ох, нехорошо это выглядит. Вирц Флориан получил травму и медбригада забирает его с поля.

45' Victor Okoh Boniface из команды Байер Л в офсайде

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Судья подбегает и показывает Бильбия Филип из команды Падерборн отложенную желтую карточку за фол.

44' Ilyas Ansah наказан за толчок Андрих Роберт

43' Падерборн совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Victor Okoh Boniface из команды Байер Л в офсайде

41' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Байер Л отменен из-за положения "вне игры".

41' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Байер Л

40' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Падерборн совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Хеуэр Яннис наказан за толчок Victor Okoh Boniface

34' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Андрих Роберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Падерборн совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Команды играют дружелюбно, и судья почти незаметен.

31' Удар от ворот произведет Падерборн

31' Вирц Флориан не смог попасть в створ ударом издали

31' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Андрих Роберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Kai Klefisch выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Андрих Роберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Жереми Фримпонг сделал результативную передачу.

28' Жереми Фримпонг создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Бувинк Пелле взял и забрал мяч на выходе

26' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Жереми Фримпонг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Хеуэр Яннис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Станишич Йосип выиграл воздушное противоборство у Kai Klefisch.

23' Жереми Фримпонг из команды Байер Л в офсайде

22' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Бильбия Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Marcel Hoffmeier выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Паласиос Эсекиэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Паласиос Эсекиэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Вирц Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Матч возобновлен

19' Ох, нехорошо это выглядит. Рор Максимилиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

19' Рор Максимилиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Шустер Марко из команды Падерборн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Инкапье Пьеро получил желтую карточку от судьи

16' Удар от ворот произведет Падерборн

16' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Жереми Фримпонг возвращается на поле.

15' Адли Амин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Шустер Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Гримальдо Алехандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Падерборн совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Матч возобновлен

14' Ох, нехорошо это выглядит. Жереми Фримпонг получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Жереми Фримпонг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Команда Байер Л забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

12' Г О О О О Л - Victor Okoh Boniface забивает с правой ноги!

11' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Кинсомби Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Станишич Йосип выиграл воздушное противоборство у Ilyas Ansah.

10' Бувинк Пелле взял и забрал мяч на выходе

10' Гримальдо Алехандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Матей Ковар взял и забрал мяч на выходе

8' Падерборн идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Бильбия Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Обермайр Рафаэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Падерборн идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Падерборн совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Муслиу Визар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Kai Klefisch не смог попасть в створ ударом издали

3' Ilyas Ansah создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Падерборн идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Бувинк Пелле взял и забрал мяч на выходе

2' О, нет. Из многообещающей позиции Victor Okoh Boniface из команды Байер Л наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

2' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Падерборн начинает с центра поля