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  3. Германия
  4. Кубок 2023-2024
Стадион: . Зрители: 29249 Главный судья: Стилер Тобиас
Байер Л
3:1
Конец матча
Падерборн
0'
1:0
12' Гол
Бонифасе Виктор
16' Желтая карточка
Инкапье Пьеро
2:0
28' Гол
Паласиос Эсекиэль
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Адли Амин
44' Желтая карточка
Бильбия Филип
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Хофманн Йонас
2:1
83' Гол
Клаас Себастьян
85' Желтая карточка
Кинсомби Давид
3:1
87' Гол
Шик Патрик
90'+7

Ход матча

12'
Бонифасе Виктор
(Станишич Йосип)
1:0
16'
Инкапье Пьеро
 
21'
 
Хеуэр Яннис
Рор Максимилиан
28'
Паласиос Эсекиэль
(Фримпонг Жереми)
2:0
40'
Адли Амин
 
44'
 
Бильбия Филип
45'
Хофманн Йонас
Вирц Флориан
 
46'
Тапсоба Эдмон
Инкапье Пьеро
 
53'
Хофманн Йонас
 
58'
 
Гримальди Адриано
Kai Klefisch
58'
 
Платте Феликс
Бильбия Филип
68'
 
Клаас Себастьян
Муслия Флоран
68'
 
Sirlord Conteh
Ilyas Ansah
75'
Шик Патрик
Бонифасе Виктор
 
76'
Та Джонатан
Адли Амин
 
83'
2:1
Клаас Себастьян
(Кинсомби Давид)
85'
 
Кинсомби Давид
87'
Шик Патрик
(Фримпонг Жереми)
3:1
90'
Телла Нейтан
Фримпонг Жереми
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 3
  • 4 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 742 Количество передач 393
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Байер Л 96.6% (115)
X 3.4% (4)
Падерборн 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
17
Коварж
Матей
2
Станишич
Йосип
8
Андрих
Роберт
3
Инкапье
Пьеро
30
Фримпонг
Жереми
25
Паласиос
Эсекиэль
34
Джака
Гранит
20
Гримальдо
Алехандро
10
Вирц
Флориан
22
Бонифасе
Виктор
21
Адли
Амин
1
Бувинк
Пелле
23
Обермайр
Рафаэль
16
Муслиу
Визар
31
Рор
Максимилиан
33
Marcel
Hoffmeier
6
Шустер
Марко
8
Кинсомби
Давид
7
Бильбия
Филип
27
Kai
Klefisch
29
Ilyas
Ansah
30
Муслия
Флоран
Байер Л
3-4-3
Падерборн
4-2-3-1

История личных встреч

Байер Л
Падерборн

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
2:1
Б
1:4
К
1:0
Б
3:2
ТМК
2:0
Б
0:3
Б
2:2
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.2
1.33

Среднее время на гол

75
67

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

1.5
1.75

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

60
51

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гложек Адам 3 1
Адли Амин 3 (1) 1
Бонифасе Виктор 2 0.67
Паласиос Эсекиэль 2 (1) 0.67
Фримпонг Жереми 1 0.33
Вирц Флориан 1 0.33
Хофманн Йонас 1 0.33
Та Джонатан 1 0.33
Шик Патрик 1 0.33
Тапсоба Эдмон 1 0.33
Амири Надим 0 0
Станишич Йосип 0 0
Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бильбия Филип 4 1.33
Муслия Флоран 2 0.67
Клаас Себастьян 2 0.67
Муслиу Визар 1 0.33
Mattes Hansen 1 0.33
Кинсомби Давид 0 0
Sirlord Conteh 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гримальдо Алехандро 1 0
Паласиос Эсекиэль 1 0
Гложек Адам 1 0
Инкапье Пьеро 1 0
Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бильбия Филип 2 0
Лайпертц Роберт 1 0
Кинсомби Давид 1 0
Sirlord Conteh 1 0
Обермайр Рафаэль 1 0
Бувинк Пелле 1 0
Муслия Флоран 1 0
Niclas Nadj 1 0

Результаты матчей

Байер Л
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Падерборн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
1
Байер Л
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Падерборн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

13
0
Байер Л
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Падерборн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

13
1

Голы по времени матча

Забито

3
10
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
1
33%
2
20%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
33%
3
30%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Забито

13
0
4 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

16
10
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
6%
2
20%
1-15
3
19%
1
10%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
6
38%
3
30%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 поражений
Байер Л - Боруссия Д 1:1 Хеккен - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 0:3 Байер Л - Унион Берлин 4:0
Карабах - Байер Л 0:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Зандхаузен - Байер Л 2:5 Байер Л - Фрайбург 2:1 Байер Л - Карабах 5:1 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Байер Л - Кёльн 3:0 Молде - Байер Л 1:2 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хайденхайм 4:1 Байер Л - Хеккен 4:0 Бавария - Байер Л 2:2 Байер Л - Алемания Ахен 4:2 Байер Л - Дармштадт 5:1 Боруссия М - Байер Л 0:3 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2
Падерборн
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Падерборн - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Падерборн - Нюрнберг 1:3 Карлсруэ - Падерборн 0:3
Фрайбург - Падерборн 1:3 Герта - Падерборн 3:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Падерборн - Шальке 04 3:1 Магдебург - Падерборн 1:1 Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Фортуна - Падерборн 1:2 Энерги Коттбус - Падерборн 0:7 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Падерборн - Валвейк 3:0 Падерборн - Байер Л 2:1 Падерборн - Динамо Дрезден 0:2

Результаты матчей

Байер Л
Падерборн

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

0:8
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%
0:7
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

5
1 раз 50%
8
1 раз 50%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
7
1 раз 33%

Точный счет

0:8
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:7
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
8
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
7
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Байер Л
Падерборн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
5.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
3.5
Больше Меньше
1
2
2
1
4.5
1
2
1
2
5.5
1
2
1/8 финала
1 Магдебург
2 Фортуна
2 Кайзерслаутерн
0 Нюрнберг
1 Хомбург
4 Санкт-Паули
1 Боруссия М
0 Вольфсбург
2 Саарбрюккен
0 Айнтрахт Фр
3 Байер Л
1 Падерборн
Герта
Гамбург
Штутгарт
Боруссия Д
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Падерборн Бильбия Филип 4
Фортуна Йоханнессон Исак-Бергманн 3 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 3 (2)
Гамбург Джатта Бейкери 3
Байер Л Гложек Адам 3
Весь список

Топ нарушителей
РБ Лейпциг Поульсен Юссуф 1 1
Хоффенхайм Кабак Озан 1 1
Кёльн Мартель Эрик 1 1
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2
Падерборн Бильбия Филип 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 29249 болельщиков
  • 97'
    Байер Л заслуженно побеждает в отличном матче
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Байер Л: 65%, Падерборн: 35%.
  • 97'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 96'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Падерборн.
  • 95'
    Гримальди Адриано из команды Падерборн в офсайде
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Байер Л 96.6% (115)
    X 3.4% (4)
    Падерборн 0% (0)
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Байер Л 3:1 Падерборн

    Исход игры
    Байер Л
    96.6% (115)
    Ничья
    3.4% (4)
    Падерборн
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.71% (68)
    Меньше
    39.29% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    29.46% (33)
    Нет
    70.54% (79)
    Популярный счёт
    2:0 Байер Л
    36.1% (43)
    3:0 Байер Л
    24.4% (29)
    3:1 Байер Л
    13.4% (16)
    2:1 Байер Л
    7.6% (9)
    4:1 Байер Л
    4.2% (5)
    4:0 Байер Л
    2.5% (3)
    5:0 Байер Л
    1.7% (2)
    6:0 Байер Л
    1.7% (2)
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