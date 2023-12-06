Стадион: БайАрена. Зрители: 29249 Главный судья: Стилер Тобиас
0'
1:0
12' ГолБонифасе Виктор
16' Желтая карточкаИнкапье Пьеро
2:0
28' ГолПаласиос Эсекиэль
40' Undefined phrase: football_event_Адли Амин
44' Желтая карточкаБильбия Филип
53' Undefined phrase: football_event_Хофманн Йонас
2:1
83' ГолКлаас Себастьян
85' Желтая карточкаКинсомби Давид
3:1
87' ГолШик Патрик
90'+7
Ход матча
12'
16'
28'
40'
44'
53'
76'
83'
85'
87'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
4 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 4
-
5 Угловые 3
-
4 Офсайды 3
-
5 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
742 Количество передач 393
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Коварж
Матей
34
Джака
Гранит
10
Вирц
Флориан
21
Адли
Амин
16
Муслиу
Визар
27
Kai
Klefisch
29
Ilyas
Ansah
- Основной состав
-
17 Коварж МатейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Вирц ФлорианНападающий
- Нападающий
-
21 Адли АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
-
19 Телла НейтанПолузащитник
-
23 Гложек АдамПолузащитник
-
14 Шик ПатрикНападающий
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Муслиу ВизарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Kai KlefischПолузащитник
-
29 Ilyas AnsahПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Шульц АрнеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
История личных встреч
Байер Л
Падерборн
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.2
1.33
Среднее время на гол
75
67
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
1.5
1.75
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
60
51
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гложек Адам
|3
|1
|Адли Амин
|3 (1)
|1
|Бонифасе Виктор
|2
|0.67
|Паласиос Эсекиэль
|2 (1)
|0.67
|Фримпонг Жереми
|1
|0.33
|Вирц Флориан
|1
|0.33
|Хофманн Йонас
|1
|0.33
|Та Джонатан
|1
|0.33
|Шик Патрик
|1
|0.33
|Тапсоба Эдмон
|1
|0.33
|Амири Надим
|0
|0
|Станишич Йосип
|0
|0
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бильбия Филип
|4
|1.33
|Муслия Флоран
|2
|0.67
|Клаас Себастьян
|2
|0.67
|Муслиу Визар
|1
|0.33
|Mattes Hansen
|1
|0.33
|Кинсомби Давид
|0
|0
|Sirlord Conteh
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гримальдо Алехандро
|1
|0
|Паласиос Эсекиэль
|1
|0
|Гложек Адам
|1
|0
|Инкапье Пьеро
|1
|0
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бильбия Филип
|2
|0
|Лайпертц Роберт
|1
|0
|Кинсомби Давид
|1
|0
|Sirlord Conteh
|1
|0
|Обермайр Рафаэль
|1
|0
|Бувинк Пелле
|1
|0
|Муслия Флоран
|1
|0
|Niclas Nadj
|1
|0
Результаты матчей
Байер Л
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Падерборн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
1
Байер Л
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Падерборн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
13
0
Байер Л
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Падерборн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
13
1
Голы по времени матча
Забито
3
10
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
1
33%
2
20%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
33%
3
30%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
1
20%
76-90
Забито
13
0
4 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
16
10
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
6%
2
20%
1-15
3
19%
1
10%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
6
38%
3
30%
76-90
Пропущено
3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 поражений
Байер Л - Боруссия Д 1:1 Хеккен - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 0:3 Байер Л - Унион Берлин 4:0
Карабах - Байер Л 0:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Зандхаузен - Байер Л 2:5 Байер Л - Фрайбург 2:1 Байер Л - Карабах 5:1 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Байер Л - Кёльн 3:0 Молде - Байер Л 1:2 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хайденхайм 4:1 Байер Л - Хеккен 4:0 Бавария - Байер Л 2:2 Байер Л - Алемания Ахен 4:2 Байер Л - Дармштадт 5:1 Боруссия М - Байер Л 0:3 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2
Падерборн
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Падерборн - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Падерборн - Нюрнберг 1:3 Карлсруэ - Падерборн 0:3
Фрайбург - Падерборн 1:3 Герта - Падерборн 3:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Падерборн - Шальке 04 3:1 Магдебург - Падерборн 1:1 Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Фортуна - Падерборн 1:2 Энерги Коттбус - Падерборн 0:7 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Падерборн - Валвейк 3:0 Падерборн - Байер Л 2:1 Падерборн - Динамо Дрезден 0:2
Результаты матчей
Байер Л
Падерборн
Точный счет
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
0:8
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%
0:7
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
5
1 раз 50%
8
1 раз 50%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
7
1 раз 33%
Точный счет
0:8
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:7
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
8
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
7
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Байер Л
Падерборн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
12
12
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Падерборн
|Бильбия Филип
|4
|Фортуна
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|3 (2)
|Гамбург
|Джатта Бейкери
|3
|Байер Л
|Гложек Адам
|3
|РБ Лейпциг
|Поульсен Юссуф
|1 1
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 1
|Кёльн
|Мартель Эрик
|1 1
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|2
|Падерборн
|Бильбия Филип
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Байер Л 3:1 Падерборн
Исход игры
Байер Л
96.6% (115)
Ничья
3.4% (4)
Падерборн
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
60.71% (68)
Меньше
39.29% (44)
Обе команды забьют
Да
29.46% (33)
Нет
70.54% (79)
Популярный счёт
2:0 Байер Л
36.1% (43)
3:0 Байер Л
24.4% (29)
3:1 Байер Л
13.4% (16)
2:1 Байер Л
7.6% (9)
4:1 Байер Л
4.2% (5)
4:0 Байер Л
2.5% (3)
5:0 Байер Л
1.7% (2)
6:0 Байер Л
1.7% (2)
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