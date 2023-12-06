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  3. Германия
  4. Кубок 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Штегеманн Саша
Герта
1:2
Второй тайм: 63'
Гамбург
0'
1:0
21' Гол
Резе Фабиан
24' Желтая карточка
Ферай Иммануэль
26' Желтая карточка
Карбовник Михал
1:1
31' Гол
Ферай Иммануэль
40' Желтая карточка
Джатта Бейкери
1:2
43' Гол
Бенеш Ласло
45' Желтая карточка
Шерхант Дерри
60' Желтая карточка
Нидерлехнер Флориан

Ход матча

21'
Резе Фабиан
1:0
23'
Ляйстнер Тони
Гехтер Линус
 
24'
 
Ферай Иммануэль
26'
Карбовник Михал
 
31'
1:1
Ферай Иммануэль
(Бенеш Ласло)
40'
 
Джатта Бейкери
43'
1:2
Бенеш Ласло
45'
Шерхант Дерри
 
46'
Кристенсен Густав
Шерхант Дерри
 
60'
Нидерлехнер Флориан
 
61'
Хуссейн Билаль
Зефёйк Дейовайсио
 
62'
 
Рамос Гильерме
Шонлау Себастьян
62'
Превляк Смаил
Табакович Харис
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 1
  • 222 Количество передач 277
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 117
Герта 50.4% (59)
X 27.4% (32)
Гамбург 22.2% (26)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Герта
Ничья
Гамбург
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Эрнст
Тьярк
16
Кенни
Джонджо
44
Гехтер
Линус
31
Дордой
Мартон
6
Карбовник
Михал
34
Зефёйк
Дейовайсио
41
Клеменс
Паскаль
7
Нидерлехнер
Флориан
39
Шерхант
Дерри
25
Табакович
Харис
11
Резе
Фабиан
19
Рааб
Матео
2
Микельбрансис
Вильям
5
Хаджикадунич
Деннис
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
10
Ферай
Иммануэль
23
Мефферт
Йонас
8
Бенеш
Ласло
18
Джатта
Бейкери
20
Немет
Ондраш
21
Озтунали
Левин
Герта
4-3-3
Гамбург
4-3-3

История личных встреч

Герта
Гамбург

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

22 матча

45.5%
13.6%
40.9%
10 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

22.7%
36.4%
40.9%
5 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
10 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

Б2
3:0
ПОЗПИВБ
0:2
ПОЗПИВБ
0:1
ТМС
2:0
Б
1:2
Б
2:1
Б
1:0
Б
2:0
Б
2:0
Б
3:0
Б
0:1
Б
3:0
Б
0:3
Б
1:0
Б
1:2
Б
2:2
Б
1:0
Б
1:3
Б
1:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
2:1

Голы

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.25
0.8

Среднее время на гол

72
112

Всего голов

30
20

Голов в среднем за матч

1.36
0.91

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

66
99

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Табакович Харис 3 (1) 1
Рихтер Марко 2 0.67
Резе Фабиан 2 (1) 0.67
Уремович Филип 1 0.33
Дардаи Палко 1 0.33
Кенни Джонджо 0 0
Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джатта Бейкери 3 1
Бенеш Ласло 2 0.67
Глацель Роберт 1 0.33
Ферай Иммануэль 1 0.33
Мухайм Миро 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зефёйк Дейовайсио 1 0
Карбовник Михал 1 0
Шерхант Дерри 1 0
Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Глацель Роберт 1 0
Мухайм Миро 1 0
Хаджикадунич Деннис 1 0
Рамос Гильерме 1 0
Джатта Бейкери 1 0
Ферай Иммануэль 1 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 0

Результаты матчей

Герта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гамбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

0
0
Герта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гамбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
0
Герта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Гамбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

5
0

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
0
0%
1
20%
91-120

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
80%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
5
63%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
0
0%
1
20%
91-120

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Герта - Эльвeрсберг 5:1 Ганновер 96 - Герта 2:2 Герта - Альтглинике 4:0 Герта - Карлсруэ 2:2
Ганза - Герта 0:0 Герта - Майнц 3:0 Герта - Падерборн 3:1 Нюрнберг - Герта 3:1 Теннис Боруссия - Герта 1:6 Шальке 04 - Герта 1:2 Герта - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3 Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Герта Целендорф - Герта 1:4 Магдебург - Герта 6:4 Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гамбург - Герта 3:0 Карл Цейс - Герта 0:5 Герта - Веен Висбаден 0:1 Фортуна - Герта 1:0
Гамбург
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Гамбург - Магдебург 2:0
Арминия - Гамбург 1:1 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Гамбург - Ганза 2:0 Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Гамбург - Герта 3:0 Рот-Вайсс Эссен - Гамбург 3:4 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Гамбург - Шальке 04 5:3 Рейнджерс - Гамбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - Гамбург 4:1 Виктория Пльзень - Гамбург 3:3

Результаты матчей

Герта
Гамбург

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

0:5
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:5
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Герта
Гамбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
1
1
4.5
1/8 финала
1 Магдебург
2 Фортуна
2 Кайзерслаутерн
0 Нюрнберг
1 Хомбург
4 Санкт-Паули
1 Боруссия М
0 Вольфсбург
2 Саарбрюккен
0 Айнтрахт Фр
3 Байер Л
1 Падерборн
Герта
Гамбург
Штутгарт
Боруссия Д
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Падерборн Бильбия Филип 4
Фортуна Йоханнессон Исак-Бергманн 3 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 3 (2)
Гамбург Джатта Бейкери 3
Байер Л Гложек Адам 3
Весь список

Топ нарушителей
РБ Лейпциг Поульсен Юссуф 1 1
Хоффенхайм Кабак Озан 1 1
Кёльн Мартель Эрик 1 1
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2
Падерборн Бильбия Филип 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 55'
      Гамбург пытается что-то создать.
    • 54'
      Гамбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 54'
      Джатта Бейкери из команды Гамбург в офсайде
    • 54'
      Гамбург идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 53'
      Гамбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 53'
      Хорошую попытку сделал Бенеш Ласло. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 53'
      Немет Ондраш создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 53'
      Гамбург идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 52'
      Герта совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 52'
      Шонлау Себастьян из команды Гамбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 43% завершится победой Гамбург.
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      2.35 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 117
    Герта 50.4% (59)
    X 27.4% (32)
    Гамбург 22.2% (26)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Герта
    Ничья
    Гамбург
    8.30
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Герта 1:2 Гамбург

    Исход игры
    Герта
    50.4% (59)
    Ничья
    27.4% (32)
    Гамбург
    22.2% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.39% (62)
    Меньше
    45.61% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    76.32% (87)
    Нет
    23.68% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Герта
    33.3% (39)
    1:1 Ничья
    21.4% (25)
    1:0 Герта
    12.8% (15)
    1:2 Гамбург
    10.3% (12)
    2:2 Ничья
    5.1% (6)
    0:1 Гамбург
    5.1% (6)
    2:0 Герта
    2.6% (3)
    0:2 Гамбург
    2.6% (3)
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