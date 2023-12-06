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  3. Германия
  4. Кубок 2023-2024
Стадион: . Зрители: 58496 Главный судья: Штегеманн Саша
Герта
3:3
Итог после пенальти
5
3
Гамбург
0'
1:0
21' Гол
Резе Фабиан
24' Желтая карточка
Ферай Иммануэль
26' Желтая карточка
Карбовник Михал
1:1
31' Гол
Ферай Иммануэль
40' Желтая карточка
Джатта Бейкери
1:2
43' Гол
Бенеш Ласло
45' Желтая карточка
Шерхант Дерри
60' Желтая карточка
Нидерлехнер Флориан
2:2
90' Гол
Резе Фабиан
90' Желтая карточка
Мефферт Йонас
90' Желтая карточка
Глацель Роберт
2:3
102' Гол
Кёнигсдёрффер Рансфорд
107' Желтая карточка
Кенни Джонджо
3:3
120' Гол
Кенни Джонджо
5 3
Превляк Смаил
4:3
4:4
Бенеш Ласло
Клеменс Паскаль
5:4
5:5
Мухайм Миро
Nader El-Jindaoui
6:5
6:6
Глацель Роберт
Кенни Джонджо
7:6
7:6
Кёнигсдёрффер Рансфорд
Резе Фабиан
8:6

Ход матча

21'
Резе Фабиан
1:0
23'
Ляйстнер Тони
Гехтер Линус
 
24'
 
Ферай Иммануэль
26'
Карбовник Михал
 
31'
1:1
Ферай Иммануэль
(Бенеш Ласло)
40'
 
Джатта Бейкери
43'
1:2
Бенеш Ласло
45'
Шерхант Дерри
 
46'
Кристенсен Густав
Шерхант Дерри
 
60'
Хуссейн Билаль
Зефёйк Дейовайсио
 
60'
Нидерлехнер Флориан
 
61'
 
Рамос Гильерме
Шонлау Себастьян
61'
Превляк Смаил
Табакович Харис
 
72'
 
Кёнигсдёрффер Рансфорд
Джатта Бейкери
72'
 
Глацель Роберт
Немет Ондраш
80'
Nader El-Jindaoui
Нидерлехнер Флориан
 
90'
Резе Фабиан
(Дордой Мартон)
2:2
90'
 
Мефферт Йонас
90'
 
Глацель Роберт
97'
 
Кисиловски Николас-Бернд
Микельбрансис Вильям
97'
 
Кран Элайджа
Ферай Иммануэль
102'
2:3
Кёнигсдёрффер Рансфорд
(Глацель Роберт)
107'
Кенни Джонджо
 
120'
Кенни Джонджо
(Резе Фабиан)
3:3
121'
Превляк Смаил
4:3
121'
4:4
Бенеш Ласло
121'
Клеменс Паскаль
5:4
121'
5:5
Мухайм Миро
121'
Nader El-Jindaoui
6:5
121'
6:6
Глацель Роберт
121'
Кенни Джонджо
7:6
121'
7:6
Кёнигсдёрффер Рансфорд
121'
Резе Фабиан
8:6
Пен
5:3

Статистика матча

  • 8 Голы 6
  • 10 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 8
  • 5 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 15
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 575 Количество передач 605
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 117
Герта 50.4% (59)
X 27.4% (32)
Гамбург 22.2% (26)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Эрнст
Тьярк
16
Кенни
Джонджо
44
Гехтер
Линус
31
Дордой
Мартон
6
Карбовник
Михал
34
Зефёйк
Дейовайсио
41
Клеменс
Паскаль
7
Нидерлехнер
Флориан
39
Шерхант
Дерри
25
Табакович
Харис
11
Резе
Фабиан
19
Рааб
Матео
2
Микельбрансис
Вильям
5
Хаджикадунич
Деннис
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
10
Ферай
Иммануэль
23
Мефферт
Йонас
8
Бенеш
Ласло
18
Джатта
Бейкери
20
Немет
Ондраш
21
Озтунали
Левин
Герта
4-3-3
Гамбург
4-3-3

История личных встреч

Герта
Гамбург

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

22 матча

45.5%
13.6%
40.9%
10 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

22.7%
36.4%
40.9%
5 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
10 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

Б2
3:0
ПОЗПИВБ
0:2
ПОЗПИВБ
0:1
ТМС
2:0
Б
1:2
Б
2:1
Б
1:0
Б
2:0
Б
2:0
Б
3:0
Б
0:1
Б
3:0
Б
0:3
Б
1:0
Б
1:2
Б
2:2
Б
1:0
Б
1:3
Б
1:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
2:1

Голы

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.25
0.8

Среднее время на гол

72
112

Всего голов

30
20

Голов в среднем за матч

1.36
0.91

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

66
99

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Резе Фабиан 3 (1) 1
Табакович Харис 3 (1) 1
Рихтер Марко 2 0.67
Кенни Джонджо 1 0.33
Уремович Филип 1 0.33
Дардаи Палко 1 0.33
Дордой Мартон 0 0
Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джатта Бейкери 3 1
Бенеш Ласло 2 0.67
Глацель Роберт 1 0.33
Ферай Иммануэль 1 0.33
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 0.33
Мухайм Миро 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нидерлехнер Флориан 1 0
Кенни Джонджо 1 0
Зефёйк Дейовайсио 1 0
Карбовник Михал 1 0
Шерхант Дерри 1 0
Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Глацель Роберт 2 0
Мефферт Йонас 1 0
Мухайм Миро 1 0
Хаджикадунич Деннис 1 0
Рамос Гильерме 1 0
Джатта Бейкери 1 0
Ферай Иммануэль 1 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 0

Результаты матчей

Герта
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Гамбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

0
3
Герта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гамбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
0
Герта
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Гамбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

5
3

Голы по времени матча

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
1
17%
2
25%
91-120

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
67%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
1
33%
1
14%
91-120

Забито

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
80%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
8
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
3
38%
31-45
5
45%
1
13%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
1
9%
1
13%
76-90
1
9%
2
25%
91-120

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
67%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
1
33%
1
14%
91-120

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Герта - Эльвeрсберг 5:1 Ганновер 96 - Герта 2:2 Герта - Альтглинике 4:0 Герта - Карлсруэ 2:2
Ганза - Герта 0:0 Герта - Майнц 3:0 Герта - Падерборн 3:1 Нюрнберг - Герта 3:1 Теннис Боруссия - Герта 1:6 Шальке 04 - Герта 1:2 Герта - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3 Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Герта Целендорф - Герта 1:4 Магдебург - Герта 6:4 Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гамбург - Герта 3:0 Карл Цейс - Герта 0:5 Герта - Веен Висбаден 0:1 Фортуна - Герта 1:0
Гамбург
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Гамбург - Магдебург 2:0
Арминия - Гамбург 1:1 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Гамбург - Ганза 2:0 Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Гамбург - Герта 3:0 Рот-Вайсс Эссен - Гамбург 3:4 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Гамбург - Шальке 04 5:3 Рейнджерс - Гамбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - Гамбург 4:1 Виктория Пльзень - Гамбург 3:3

Результаты матчей

Герта
Гамбург

Точный счет

3:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 100%

Точный счет

0:5
1 раз 100%
1:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:5
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
5
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Герта
Гамбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
3.5
Больше Меньше
1
2
1
2
4.5
1/8 финала
1 Магдебург
2 Фортуна
2 Кайзерслаутерн
0 Нюрнберг
1 Хомбург
4 Санкт-Паули
1 Боруссия М
0 Вольфсбург
2 Саарбрюккен
0 Айнтрахт Фр
3 Байер Л
1 Падерборн
8 Герта
6 Гамбург
2 Штутгарт
0 Боруссия Д
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Падерборн Бильбия Филип 4
Фортуна Йоханнессон Исак-Бергманн 3 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 3 (2)
Герта Резе Фабиан 3 (1)
Гамбург Джатта Бейкери 3
Весь список

Топ нарушителей
РБ Лейпциг Поульсен Юссуф 1 1
Хоффенхайм Кабак Озан 1 1
Кёльн Мартель Эрик 1 1
Гамбург Глацель Роберт 2
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2
Весь список
  • Дополнительное время
  • 122'
    Гамбург контролирует мяч.
  • 121'
    ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Кёнигсдёрффер Рансфорд из команды Гамбург пробил пенальти, но удар был отражен вратарем.
  • 121'
    Г О О О О О Л - Кенни Джонджо забивает пенальти, он пробил правой ногой! Matheo Raab был близок к тому, чтобы отразить мяч!
  • 121'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 121'
    Г О О О О О Л - Глацель Роберт забил пенальти, нанеся удар правой ногой! Tjark Ernst неудачно прыгнул в другую сторону!
  • 121'
    Команда Герта сравняла счет! Игра продолжается!
  • 121'
    Г О О О О О Л - Nader El-Jindaoui забивает пенальти левой ногой! Он нанес удар по центру, но Matheo Raab прыгнул вправо!
  • 121'
    Г О О О О О Л - Мухайм Миро забивает пенальти, он пробил левой ногой! Tjark Ernst был близок к тому, чтобы отразить мяч!
  • 121'
    Г О О О О О Л - Клеменс Паскаль забивает пенальти, он пробил правой ногой! Matheo Raab был близок к тому, чтобы отразить мяч!
  • 121'
    Г О О О О О Л - Бенеш Ласло забил пенальти, нанеся удар левой ногой! Tjark Ernst неудачно прыгнул в другую сторону!
  • 121'
    Г О О О О О Л - Превляк Смаил забил пенальти, нанеся удар правой ногой! Matheo Raab неудачно прыгнул в другую сторону!
  • 121'
    Команда Герта была более сконцентрированной в серии пенальти и победила.
  • 121'
    Матч закончился после серии пенальти
  • 121'
    Начинается серия пенальти
  • 121'
    Г О О О О О Л - Резе Фабиан забивает пенальти, он пробил правой ногой! Matheo Raab был близок к тому, чтобы отразить мяч!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 121'
      Мы ожидаем серии пенальти
    • 120'
      Резе Фабиан сделал результативную передачу.
    • 120'
      Г О О О О Л - Кенни Джонджо забивает с правой ноги!
    • 120'
      Резе Фабиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 120'
      Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 120'
      Герта пытается что-то создать.
    • 120'
      Контроль мяча: Герта: 50%, Гамбург: 50%.
    • 119'
      Хуссейн Билаль из команды Герта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 119'
      Бенеш Ласло из команды Гамбург разыграл угловой с правого угла.
    • 119'
      Матч возобновлен
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Герта 50.4% (59)
    X 27.4% (32)
    Гамбург 22.2% (26)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Герта 3:3 Гамбург

    Исход игры
    Герта
    50.4% (59)
    Ничья
    27.4% (32)
    Гамбург
    22.2% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.39% (62)
    Меньше
    45.61% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    76.32% (87)
    Нет
    23.68% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Герта
    33.3% (39)
    1:1 Ничья
    21.4% (25)
    1:0 Герта
    12.8% (15)
    1:2 Гамбург
    10.3% (12)
    2:2 Ничья
    5.1% (6)
    0:1 Гамбург
    5.1% (6)
    2:0 Герта
    2.6% (3)
    0:2 Гамбург
    2.6% (3)
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