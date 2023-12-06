Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Мы ожидаем дополнительного времени

Начался первый тайм дополнительного времени

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Второй тайм дополнительного времени начался

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Первый тайм

49' Команда Гамбург играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Герта совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Гамбург совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Шерхант Дерри получает желтую карточку за неспортивное поведение

47' Герта совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Герта совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Гамбург совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Отличный командный гол!

43' Г О О О О Л - Бенеш Ласло первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

43' Немет Ондраш нанес удар головой, но Tjark Ernst спокойно отбил мяч.

43' Озтунали Левин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Гамбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Гамбург совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Герта совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Герта

42' Бенеш Ласло оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Немет Ондраш создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Мухайм Миро из команды Гамбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Джатта Бейкери совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

40' Матч возобновлен

40' Клеменс Паскаль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Джатта Бейкери на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Удар от ворот произведет Гамбург

39' Гамбург совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Мефферт Йонас нанес удар головой, но Tjark Ernst спокойно отбил мяч.

37' Мухайм Миро из команды Гамбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Кенни Джонджо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Шонлау Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Герта совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Джатта Бейкери выиграл воздушное противоборство у Михал Карбовник.

31' Отличный гол забил Иммануэль Ферай

31' Г О О О О Л - Иммануэль Ферай из команды Гамбург правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

31' Гамбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Хаджикадунич Деннис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Клеменс Паскаль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Хаджикадунич Деннис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Хорошую попытку сделал Иммануэль Ферай. Удар в створ, но вратарь начеку

30' Шонлау Себастьян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Гамбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Гамбург совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Эрнст Тьярк взял и забрал мяч на выходе

28' Гамбург совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Гамбург совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Рефери не любит споров - именно за это Михал Карбовник сейчас получил желтую

26' Джатта Бейкери выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Иммануэль Ферай из команды Гамбург предупрежден после нескольких фолов.

24' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

22' Команда Герта забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

21' Г О О О О Л - Резе Фабиан первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

21' ШТАНГА! Так было близко к голу - Резе Фабиан нанес удар в каркас ворот!

21' Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Бенеш Ласло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Герта совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Гамбург совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Иммануэль Ферай нанес удар, но тот был заблокирован.

18' Микельбрансис Вильям создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Гамбург совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Герта совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Гамбург

9' Герта совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Дордой Мартон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Микельбрансис Вильям выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Резе Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Гамбург совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Гамбург

6' Клеменс Паскаль из команды Герта не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

6' Дордой Мартон из команды Герта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Дордой Мартон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Герта совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Герта

3' Джатта Бейкери выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Герта совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Иммануэль Ферай нанес удар, но тот был заблокирован.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Гамбург начинает с центра поля