Стадион: Олимпиаштадион. Зрители: 58496 Главный судья: Штегеманн Саша
0'
1:0
21' ГолРезе Фабиан
24' Желтая карточкаФерай Иммануэль
26' Желтая карточкаКарбовник Михал
1:1
31' ГолФерай Иммануэль
40' Желтая карточкаДжатта Бейкери
1:2
43' ГолБенеш Ласло
45' Желтая карточкаШерхант Дерри
60' Желтая карточкаНидерлехнер Флориан
2:2
90' ГолРезе Фабиан
90' Желтая карточкаМефферт Йонас
90' Желтая карточкаГлацель Роберт
2:3
102' ГолКёнигсдёрффер Рансфорд
107' Желтая карточкаКенни Джонджо
3:3
120' ГолКенни Джонджо
5 3
4:3
4:4
5:4
5:5
6:6
7:6
8:6
Ход матча
21'
1:0
24'
26'
31'
1:1
40'
43'
1:2
45'
90'
2:2
90'
90'
102'
107'
120'
3:3
121'
4:3
121'
4:4
121'
5:4
121'
5:5
121'
121'
6:6
121'
7:6
121'
121'
8:6
Пен
5:3
Статистика матча
-
8 Голы 6
-
10 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 8
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 15
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
575 Количество передач 605
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Эрнст
Тьярк
44
Гехтер
Линус
11
Резе
Фабиан
19
Рааб
Матео
28
Мухайм
Миро
20
Немет
Ондраш
- Основной состав
-
12 Эрнст ТьяркВратарь
- Защитник
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Резе ФабианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
47 Tony Rolke
-
Главный тренер: Дардаи Пал
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
19 Рааб МатеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Немет ОндрашНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
46 Кран ЭлайджаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вальтер Тим
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Герта
Гамбург
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
22 матча
45.5%
13.6%
40.9%
10 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
22.7%
36.4%
40.9%
5 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
45.5%
36.4%
18.1%
10 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.25
0.8
Среднее время на гол
72
112
Всего голов
30
20
Голов в среднем за матч
1.36
0.91
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
66
99
Бомбардиры внутри турнира
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Резе Фабиан
|3 (1)
|1
|Табакович Харис
|3 (1)
|1
|Рихтер Марко
|2
|0.67
|Кенни Джонджо
|1
|0.33
|Уремович Филип
|1
|0.33
|Дардаи Палко
|1
|0.33
|Дордой Мартон
|0
|0
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джатта Бейкери
|3
|1
|Бенеш Ласло
|2
|0.67
|Глацель Роберт
|1
|0.33
|Ферай Иммануэль
|1
|0.33
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|1
|0.33
|Мухайм Миро
|0
|0
Карточки
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нидерлехнер Флориан
|1
|0
|Кенни Джонджо
|1
|0
|Зефёйк Дейовайсио
|1
|0
|Карбовник Михал
|1
|0
|Шерхант Дерри
|1
|0
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Глацель Роберт
|2
|0
|Мефферт Йонас
|1
|0
|Мухайм Миро
|1
|0
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0
|Рамос Гильерме
|1
|0
|Джатта Бейкери
|1
|0
|Ферай Иммануэль
|1
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|1
|0
Результаты матчей
Герта
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Гамбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
0
3
Герта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гамбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
0
Герта
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Гамбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
5
3
Голы по времени матча
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
1
17%
2
25%
91-120
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
67%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
1
33%
1
14%
91-120
Забито
5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
80%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
8
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
3
38%
31-45
5
45%
1
13%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
1
9%
1
13%
76-90
1
9%
2
25%
91-120
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
67%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
1
33%
1
14%
91-120
Результаты последних матчей
Герта
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Герта - Эльвeрсберг 5:1 Ганновер 96 - Герта 2:2 Герта - Альтглинике 4:0 Герта - Карлсруэ 2:2
Ганза - Герта 0:0 Герта - Майнц 3:0 Герта - Падерборн 3:1 Нюрнберг - Герта 3:1 Теннис Боруссия - Герта 1:6 Шальке 04 - Герта 1:2 Герта - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3 Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Герта Целендорф - Герта 1:4 Магдебург - Герта 6:4 Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гамбург - Герта 3:0 Карл Цейс - Герта 0:5 Герта - Веен Висбаден 0:1 Фортуна - Герта 1:0
Гамбург
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Гамбург - Магдебург 2:0
Арминия - Гамбург 1:1 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Гамбург - Ганза 2:0 Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Гамбург - Герта 3:0 Рот-Вайсс Эссен - Гамбург 3:4 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Гамбург - Шальке 04 5:3 Рейнджерс - Гамбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - Гамбург 4:1 Виктория Пльзень - Гамбург 3:3
Результаты матчей
Герта
Гамбург
Точный счет
3:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
Точный счет
0:5
1 раз 100%
1:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:5
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
5
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Герта
Гамбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Падерборн
|Бильбия Филип
|4
|Фортуна
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|3 (2)
|Герта
|Резе Фабиан
|3 (1)
|Гамбург
|Джатта Бейкери
|3
|РБ Лейпциг
|Поульсен Юссуф
|1 1
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 1
|Кёльн
|Мартель Эрик
|1 1
|Гамбург
|Глацель Роберт
|2
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Герта 3:3 Гамбург
Исход игры
Герта
50.4% (59)
Ничья
27.4% (32)
Гамбург
22.2% (26)
Тотал 2.5
Больше
54.39% (62)
Меньше
45.61% (52)
Обе команды забьют
Да
76.32% (87)
Нет
23.68% (27)
Популярный счёт
2:1 Герта
33.3% (39)
1:1 Ничья
21.4% (25)
1:0 Герта
12.8% (15)
1:2 Гамбург
10.3% (12)
2:2 Ничья
5.1% (6)
0:1 Гамбург
5.1% (6)
2:0 Герта
2.6% (3)
0:2 Гамбург
2.6% (3)
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