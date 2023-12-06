ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Гирасси!!! Доигралась "Боруссия" всё же до пропущенного мяча. Миттельштедт из центра поля выполнил передачу на ход Мийо по левой половине поля, Энцо протащил мяч практически к линии штрафной и затем выполнил передачу к центру штрафной площади на Гирасси, Серу выскочил один на один с Кобелем и на этот раз точно пробил в правый угол ворот.

Брандт на своей половине поля нарушил правила против Гирасси. "Штутгарт" заработал довольно неплохой стандарт.

Гирасси получил небольшое повреждение по итогам прошлого эпизода, но после паузы Серы поднялся и показал, что он готов играть дальше.

Фюрих со стандарта выполнил заброс в центр штрафной площади, защитники "Боруссии" сыграли внимательно и сразу же выбили мяч на правую половину поля.

Вновь "Штутгарт" провёл довольно хорошую атаку, которая могла завершиться голом. В завершении момента Гирасси из радиуса штрафной площади выполнил передачу на ход Мийо к правому углу вратарской, но Кобель вновь очень быстро сократил дистанцию и спас свою команду после удара от Энцо.

Сразу же "Боруссия" провела ответную атаку, которая завершилась ударом по воротам в исполнении Байно-Гиттенса от правого угла штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Нюбель поймал его в прыжке без особого труда.

В составе "Боруссии" после перерыва произошла замена. Вместо Мариуса Вольфа на поле вышел Рами Бенсебаини.

Миттельштедт в центре поля нарушил правила против Байно-Гиттенса. Игроки "Боруссии" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Штиллер с левой половины поля выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Ундав подработал мяч и пробил по воротам, мяч задел защитника "Боруссии" и ушёл в сторону от правой штанги, но Кобель успел сохранить его в игре.

Фюрих убежал в штрафную площадь по левой половине поля, а затем Крис выполнил прострел на дальний угол вратарской, но там никого из партнёров по команде не оказалось.

Отличную комбинацию на левой половине поля разыграли футболисты "Штутгарта", в завершении эпизода Ундав от радиуса штрафной площади выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Гирасси вполне мог открывать счёт в матче, но Кобель очень быстро сократил дистанцию и спас свою команду в непростой ситуации.

Байно-Гиттенс сместился немного в центр с правой половины поля, а затем Джейми пробил в дальний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч свалился с ноги у форварда "Боруссии" и сильно ушёл в сторону от цели.

Попытались игроки "Штутгарта" провести атаку по правому флангу, но Хуммельс успел первым к мячу после заброса из центра поля и выручил свою команду.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Штутгарт", чтобы всё же открыть счёт матче. В таком матче важно забить первым, чтобы далее чувствовать себя чуть спокойнее, учитывая, что "Боруссия" как раз может окончательно закрыться.

Рюэрсон с левого фланга выполнил прострел к линии вратарской, Аксель-Загаду сыграл в подкате и выбил мяч на угловой.

Забитцер с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Штутгарта" очень уверенно перехватили мяч, но всё же провести контратаку не получилось.

Кобель выполнил не очень сильный пас на левый фланг, в итоге Шлоттербек потерял мяч под давлением соперника, был у "Штутгарта" шанс открыть счёт в матче, но Ундав пожадничал и сам пробил по воротам от линии штрафной площади, Байно-Гиттенс успел вернуться назад и заблокировать попытку.

Катает вновь "Штутгарт" мяч на своей половине поля, попытки провести атаку через фланг результата не дают.

Три минуты добавил Беньямин Бранд к основному времени первого тайма.

Против Забитцера были нарушены правила в центре поля со стороны Каразора. Игроки "Боруссии" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Ундав попытался теперь уже убежать в контратаку по правому флангу, но Забитцер успел вернуться назад и перехватить мяч, а затем Марсель получил по ногам от соперника.

Вновь игроки "Боруссии" ошиблись на своей половине поля при попытке выйти от своей штрафной площади через короткий пас. Миттельштедт в итоге разогнал атаку по левому флангу и от лицевой линии поля выполнил прострел на левый угол штрафной, Каразор в касание пробил в ближний угол ворот, Кобель успел сложиться и намертво поймал мяч.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Штутгарт" и "Боруссия" не порадовали нас забитыми мячами в 1/8 финала Кубка Германии. Команда Себастьяна Хёнесса играет куда более интересно, но пока что дортмундский клуб держится и продолжает делать ставку на игру от обороны. Сейчас уже после свистка на перерыв к икроножной мышце Забитцера врач "Боруссии" примотал пакет со льдом, быть может на второй тайм Марсель и не выйдет.

40' Миттельштедт совершил рывок вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, совсем немного не хватило Ундаву, чтобы в касание пробить по воротам.

39' Хуммельс в центре поля нарушил правила. "Швабы" в очередной раз быстро разыграли стандарт.

38' Эзкан пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.

37' Вольф с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Фюллькруг головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

36' Аксель-Загаду нарушил правила в центре поля против Адейеми. Игроки "Боруссии" быстро разыграли стандарт.

35' Первый тайм у нас тем временем уже постепенно подходит к концу, получился он не самым ярким, но по шансу отличиться "Штутгарт" и "Боруссия" создали.

34' Поднялся Вольф после паузы, пока что Мариус прихрамывает, но вроде бы фланговый защитник "Боруссии" попытается продолжить игру.

33' Вольф неудачно подвернул голеностоп и в итоге пока что с Мариусом работают врачи "Боруссии". Джан сейчас также немного прихрамывает, но Эмре готов продолжать матч.

32' Вольф получил повреждение в борьбе за мяч на своей половине поля со Штиллером. Беньямин Бранд до последнего не давал свисток, но всё же "Боруссия" смогла отбиться.

31' Вольф подключился к атаке по правому флангу, но затем при подаче в штрафную площадь мяч свалился с ноги у Мариуса и ушёл за лицевую линию поля.

30' Со стандарта последовала подача на правый угол штрафной площади, Антон в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Вольфа.

29' Фюллькруг на левой половине поля нарушил правила против Антона. "Штутгарт" тщательно готовится к стандарту.

28' Рюэрсон перехватил мяч на своей половине поля у Мийо, но сразу же начать контратаку Юлиан не смог, Энцо грамотно сыграл в подкате и выбил мяч в аут.

27' В составе "Боруссии" произошла замена. Вместо Юссуфа Мукоко на поле вышел Никлас Фюллькруг.

26' Игроки "Штутгарта" разыграли корнер между собой без прямой подачи в штрафную площадь, но далее с левого фланга последовала подача в центр штрафной от Фюриха, Акнсель-Загаду головой сбросил мяч к линии вратарской на Гирасси, но Серу оказался в офсайде.

25' Фюрих выполнил подачу в центр штрафной площади с левого фланга, Ундав головой пробил в левый угол ворот, Кобель в прыжке перевёл мяч на угловой.

24' Антон подключился к атаке по правому флангу и выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Боруссии" сыграли внимательно, мяч был выбит обратно к центру поля.

23' Мукоко получил повреждение в игровом эпизоде, в паузе форвард "Боруссии" показал, что ему нужна замена.

22' Эзкан с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Штутгарта" сыграли внимательно и перехватили мяч.

21' Забитцер получил хорошую передачу к радиусу штрафной площади от левого угла штрафной площади, Марсель в касание пробил в левый угол ворот, перекладина спасла "Штутгарт" от пропущенного мяча.

20' Гирасси в борьбе с Забитцером оказался на газоне при проходе вперёд по правой половине поля, Беньямин Бранд показал, что нужно играть дальше.

19' Миттельштедт с левого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил прострел во вратарскую, Кобель грамотно сыграл на перехвате и забрал мяч в руки.

18' Вольф в центре поля нарушил правила на этот раз. Игроки "Штутгарта" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

17' "Швабы" пока что спокойно катают мяч в центе поля, а вот "Боруссия" исключительно ждёт шансов для проведения контратак.

16' Эзкан в центре поля нарушил правила против Гирасси. Игроки "Штутгарта" очень быстро разыграли стандарт.

15' Мийо из центра поля выполнил передачу на ход Гирасси, но Серу был в офсайде и не стал бороться за мяч.

14' В среднем темпе играют обе команды сегодня, но этого конечно же стоило ожидать, учитывая плотный график.

13' Фюрих на этот раз нарушил правила в центре поля против Джана. Стало у нас больше мелких фолов к середине первого тайма.

12' Штиллер в центре поля нарушил правила против Эзкана. Игроки "Боруссии" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

11' Продолжает "Штутгарт" довольно активное давление на ворота "Боруссии", но на этот раз при забросе к штрафной площади Ундав забрался в офсайд.

10' Штиллер пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Боруссии".

9' Угловой у ворот "Боруссии". Пока что хозяева поля продолжают давить куда более активно, но первый стандарт серьёзного успеха не принёс.

8' "Штутгарт" всё же пока что делает ставки на достаточно длинные забросы вперёд, но при этом передачи получаются уж совсем неточными.

7' Старается "Боруссия" пока что по большей части пробовать атаковать по левой половине поля, но пока что пройти плотную оборону соперника не получается.

6' Мийо перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены как раз против активного Рюэрсона.

5' Рюэрсон попытался разогнать атаку по левому флангу, но Юлиан сразу же попал под высокий прессинг и в итоге потерял мяч.

4' Антон из центра поля выполнил далеко не самый лучший заброс к центру штрафной площади, Кобель вовремя вышел из ворот и перехватил мяч.

3' "Штутгарт" довольно активно начинает матч, пока что "Боруссия" вынуждена играть от обороны и выжидать свои моменты для проведения контратак.

2' Эзкан в центре поля нарушил правила против Гирасси. Игроки "Штутгарта" быстро разыграли стандарт.