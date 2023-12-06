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Стадион: . Главный судья: Бранд Бенжамин
Штутгарт
1:0
Второй тайм: 62'
Боруссия Д
0'
1:0
55' Гол
Гирасси Серу
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Байно-Гиттенс Джейми

Ход матча

24'
 
Фюллькруг Никлас
Мукоко Юссуфа
46'
 
Бенсебаини Рами
Вольф Мариус
46'
 
Брандт Юлиан
Забитцер Марсель
55'
Гирасси Серу
(Мийо Энцо)
1:0
60'
 
Байно-Гиттенс Джейми

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 3
  • 275 Количество передач 175
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 134
Штутгарт 24.6% (33)
X 17.9% (24)
Боруссия Д 57.5% (77)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Штутгарт
Ничья
Боруссия Д
4.30
4.00
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4.31
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Нюбель
Александр
4
Вагноман
Жоша
2
Антон
Вальдемар
23
Загаду
Дан-Аксель
7
Миттельштедт
Максимилиан
16
Каразор
Атакан
6
Штиллер
Анджело
8
Мийо
Энцо
27
Фюрих
Крис
9
Гирасси
Серу
26
Ундав
Дениз
1
Кобель
Грегор
23
Джан
Эмре
15
Хуммельс
Матс
4
Шлоттербек
Нико
17
Вольф
Мариус
6
Эзкан
Салих
20
Забитцер
Марсель
26
Рюэрсон
Юлиан
27
Адейеми
Карим
18
Мукоко
Юссуфа
43
Байно-Гиттенс
Джейми
Штутгарт
4-2-2-2
Боруссия Д
3-4-3

История личных встреч

Штутгарт
Боруссия Д

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

128.6%
57.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

23 матча

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Второй тайм

13%
87%
0 побед 3 ничьи 14 побед

30 матчей

16.7%
23.3%
60%
5 побед 7 ничьих 18 побед

Первый тайм

13.3%
30%
56.7%
4 победы 9 ничьих 17 побед

Второй тайм

30%
23.3%
46.7%
9 побед 7 ничьих 14 побед

История матчей

Б
2:1
Б
3:3
Б
5:0
Б
0:2
Б
2:1
Б
2:3
Б
1:5
Б
3:1
Б
0:4
Б
3:0
Б
2:1
Б
0:3
К
1:3
Б
4:1
Б
2:3
Б
2:2
Б
2:3
Б
6:1
Б
1:2
Б
0:0
Б
4:4
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:3
Б
4:1
Б
1:1
Б
2:1
Б
3:0
Б
3:2
Б
1:2

Голы

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

1.5
1.36

Среднее время на гол

60
66

Всего голов

38
36

Голов в среднем за матч

2.71
2.25

Среднее время на гол

33
40

Всего голов

62
55

Голов в среднем за матч

2.07
1.83

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

43
49

Бомбардиры внутри турнира

Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эндо Ватару 1 0.33
Гирасси Серу 1 0.33
Ундав Дениз 1 0.33
Мвумпа Силас 1 0.33
Мийо Энцо 1 0.33
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аллер Себастьян 2 0.67
Ройс Марко 1 0.33
Забитцер Марсель 1 0.33
Брандт Юлиан 1 0.33
Мален Дониэлл 1 0.33
Мукоко Юссуфа 1 0.33
Байно-Гиттенс Джейми 0 0

Карточки

Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ито Хироки 1 0
Стеригу Леонидас 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шлоттербек Нико 1 0

Результаты матчей

Штутгарт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Боруссия Д
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Штутгарт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Боруссия Д
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
1
Штутгарт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Боруссия Д
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
1

Голы по времени матча

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
7
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
3
60%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Штутгарт
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Штутгарт - Вердер 2:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Штутгарт - Боруссия Д 2:1
Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Штутгарт 0:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Штутгарт - Фрайбург 5:0 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1 Штутгарт - Бохум 5:0 Балинген - Штутгарт 0:4 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Мюнхен-1860 - Штутгарт 0:2
Боруссия Д
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Байер Л - Боруссия Д 1:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 2:1
Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Бавария 0:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Боруссия Д - Милан 0:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Шотт Майнц - Боруссия Д 1:6

Результаты матчей

Штутгарт
Боруссия Д

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 100%
1:6
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
6
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:6
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Штутгарт
Боруссия Д

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5
1
1
1/8 финала
1 Магдебург
2 Фортуна
2 Кайзерслаутерн
0 Нюрнберг
1 Хомбург
4 Санкт-Паули
1 Боруссия М
0 Вольфсбург
2 Саарбрюккен
0 Айнтрахт Фр
3 Байер Л
1 Падерборн
Герта
Гамбург
Штутгарт
Боруссия Д
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Падерборн Бильбия Филип 4
Фортуна Йоханнессон Исак-Бергманн 3 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 3 (2)
Гамбург Джатта Бейкери 3
Байер Л Гложек Адам 3
Весь список

Топ нарушителей
РБ Лейпциг Поульсен Юссуф 1 1
Хоффенхайм Кабак Озан 1 1
Кёльн Мартель Эрик 1 1
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2
Падерборн Бильбия Филип 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    61'
    ГОООООООЛ! 1:1!!! Байно-Гиттенс!!! 
  • 60'
    Сразу же "Боруссия" провела ответную атаку, которая завершилась ударом по воротам в исполнении Байно-Гиттенса от правого угла штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Нюбель поймал его в прыжке без особого труда. 
  • Опасный момент
    59'
    Вновь "Штутгарт" провёл довольно хорошую атаку, которая могла завершиться голом. В завершении момента Гирасси из радиуса штрафной площади выполнил передачу на ход Мийо к правому углу вратарской, но Кобель вновь очень быстро сократил дистанцию и спас свою команду после удара от Энцо. 
  • 58'
    Фюрих со стандарта выполнил заброс в центр штрафной площади, защитники "Боруссии" сыграли внимательно и сразу же выбили мяч на правую половину поля. 
  • 57'
    Гирасси получил небольшое повреждение по итогам прошлого эпизода, но после паузы Серы поднялся и показал, что он готов играть дальше. 
  • Фол, нарушение
    56'
    Брандт на своей половине поля нарушил правила против Гирасси. "Штутгарт" заработал довольно неплохой стандарт. 
  • Описание гола
    55'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Гирасси!!! Доигралась "Боруссия" всё же до пропущенного мяча. Миттельштедт из центра поля выполнил передачу на ход Мийо по левой половине поля, Энцо протащил мяч практически к линии штрафной и затем выполнил передачу к центру штрафной площади на Гирасси, Серу выскочил один на один с Кобелем и на этот раз точно пробил в правый угол ворот. 
  • 54'
    Попытались игроки "Штутгарта" провести атаку по правому флангу, но Хуммельс успел первым к мячу после заброса из центра поля и выручил свою команду. 
  • 53'
    Байно-Гиттенс сместился немного в центр с правой половины поля, а затем Джейми пробил в дальний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч свалился с ноги у форварда "Боруссии" и сильно ушёл в сторону от цели. 
  • Опасный момент
    52'
    Отличную комбинацию на левой половине поля разыграли футболисты "Штутгарта", в завершении эпизода Ундав от радиуса штрафной площади выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Гирасси вполне мог открывать счёт в матче, но Кобель очень быстро сократил дистанцию и спас свою команду в непростой ситуации. 
  • 51'
    Фюрих убежал в штрафную площадь по левой половине поля, а затем Крис выполнил прострел на дальний угол вратарской, но там никого из партнёров по команде не оказалось. 
  • 50'
    Штиллер с левой половины поля выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Ундав подработал мяч и пробил по воротам, мяч задел защитника "Боруссии" и ушёл в сторону от правой штанги, но Кобель успел сохранить его в игре. 
  • Фол, нарушение
    49'
    Миттельштедт в центре поля нарушил правила против Байно-Гиттенса. Игроки "Боруссии" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Замена
    48'
    Вторую подряд замену после перерыва провёл Эдин Терзич. Вместо Марселя Забитцера на поле вышел Юлиан Брандт. 
  • Замена
    47'
    В составе "Боруссии" после перерыва произошла замена. Вместо Мариуса Вольфа на поле вышел Рами Бенсебаини. 
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    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Штутгарт", чтобы всё же открыть счёт матче. В таком матче важно забить первым, чтобы далее чувствовать себя чуть спокойнее, учитывая, что "Боруссия" как раз может окончательно закрыться. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Штутгарт" и "Боруссия" не порадовали нас забитыми мячами в 1/8 финала Кубка Германии. Команда Себастьяна Хёнесса играет куда более интересно, но пока что дортмундский клуб держится и продолжает делать ставку на игру от обороны. Сейчас уже после свистка на перерыв к икроножной мышце Забитцера врач "Боруссии" примотал пакет со льдом, быть может на второй тайм Марсель и не выйдет. 
    • Опасный момент
      45'
      Вновь игроки "Боруссии" ошиблись на своей половине поля при попытке выйти от своей штрафной площади через короткий пас. Миттельштедт в итоге разогнал атаку по левому флангу и от лицевой линии поля выполнил прострел на левый угол штрафной, Каразор в касание пробил в ближний угол ворот, Кобель успел сложиться и намертво поймал мяч. 
    • Фол, нарушение
      45'
      Ундав попытался теперь уже убежать в контратаку по правому флангу, но Забитцер успел вернуться назад и перехватить мяч, а затем Марсель получил по ногам от соперника. 
    • Фол, нарушение
      45'
      Против Забитцера были нарушены правила в центре поля со стороны Каразора. Игроки "Боруссии" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Дополнительное время
      45'
      Три минуты добавил Беньямин Бранд к основному времени первого тайма. 
    • 44'
      Катает вновь "Штутгарт" мяч на своей половине поля, попытки провести атаку через фланг результата не дают. 
    • Опасный момент
      43'
      Кобель выполнил не очень сильный пас на левый фланг, в итоге Шлоттербек потерял мяч под давлением соперника, был у "Штутгарта" шанс открыть счёт в матче, но Ундав пожадничал и сам пробил по воротам от линии штрафной площади, Байно-Гиттенс успел вернуться назад и заблокировать попытку. 
    • Угловой
      42'
      Забитцер с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Штутгарта" очень уверенно перехватили мяч, но всё же провести контратаку не получилось. 
    • 41'
      Рюэрсон с левого фланга выполнил прострел к линии вратарской, Аксель-Загаду сыграл в подкате и выбил мяч на угловой. 
    • 40'
      Миттельштедт совершил рывок вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, совсем немного не хватило Ундаву, чтобы в касание пробить по воротам. 
    • Фол, нарушение
      39'
      Хуммельс в центре поля нарушил правила. "Швабы" в очередной раз быстро разыграли стандарт. 
    • 38'
      Эзкан пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
    • Опасный момент
      37'
      Вольф с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Фюллькруг головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
    • Фол, нарушение
      36'
      Аксель-Загаду нарушил правила в центре поля против Адейеми. Игроки "Боруссии" быстро разыграли стандарт. 
    • 35'
      Первый тайм у нас тем временем уже постепенно подходит к концу, получился он не самым ярким, но по шансу отличиться "Штутгарт" и "Боруссия" создали. 
    • 34'
      Поднялся Вольф после паузы, пока что Мариус прихрамывает, но вроде бы фланговый защитник "Боруссии" попытается продолжить игру. 
    • 33'
      Вольф неудачно подвернул голеностоп и в итоге пока что с Мариусом работают врачи "Боруссии". Джан сейчас также немного прихрамывает, но Эмре готов продолжать матч. 
    • Травма, повреждение
      32'
      Вольф получил повреждение в борьбе за мяч на своей половине поля со Штиллером. Беньямин Бранд до последнего не давал свисток, но всё же "Боруссия" смогла отбиться. 
    • 31'
      Вольф подключился к атаке по правому флангу, но затем при подаче в штрафную площадь мяч свалился с ноги у Мариуса и ушёл за лицевую линию поля. 
    • Фол, нарушение
      30'
      Со стандарта последовала подача на правый угол штрафной площади, Антон в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Вольфа. 
    • Фол, нарушение
      29'
      Фюллькруг на левой половине поля нарушил правила против Антона. "Штутгарт" тщательно готовится к стандарту. 
    • 28'
      Рюэрсон перехватил мяч на своей половине поля у Мийо, но сразу же начать контратаку Юлиан не смог, Энцо грамотно сыграл в подкате и выбил мяч в аут. 
    • Замена
      27'
      В составе "Боруссии" произошла замена. Вместо Юссуфа Мукоко на поле вышел Никлас Фюллькруг. 
    • Угловой
      26'
      Игроки "Штутгарта" разыграли корнер между собой без прямой подачи в штрафную площадь, но далее с левого фланга последовала подача в центр штрафной от Фюриха, Акнсель-Загаду головой сбросил мяч к линии вратарской на Гирасси, но Серу оказался в офсайде. 
    • Опасный момент
      25'
      Фюрих выполнил подачу в центр штрафной площади с левого фланга, Ундав головой пробил в левый угол ворот, Кобель в прыжке перевёл мяч на угловой. 
    • 24'
      Антон подключился к атаке по правому флангу и выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Боруссии" сыграли внимательно, мяч был выбит обратно к центру поля. 
    • Травма, повреждение
      23'
      Мукоко получил повреждение в игровом эпизоде, в паузе форвард "Боруссии" показал, что ему нужна замена. 
    • 22'
      Эзкан с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Штутгарта" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • Штанга
      21'
      Забитцер получил хорошую передачу к радиусу штрафной площади от левого угла штрафной площади, Марсель в касание пробил в левый угол ворот, перекладина спасла "Штутгарт" от пропущенного мяча. 
    • Судья
      20'
      Гирасси в борьбе с Забитцером оказался на газоне при проходе вперёд по правой половине поля, Беньямин Бранд показал, что нужно играть дальше. 
    • 19'
      Миттельштедт с левого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил прострел во вратарскую, Кобель грамотно сыграл на перехвате и забрал мяч в руки. 
    • Фол, нарушение
      18'
      Вольф в центре поля нарушил правила на этот раз. Игроки "Штутгарта" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 17'
      "Швабы" пока что спокойно катают мяч в центе поля, а вот "Боруссия" исключительно ждёт шансов для проведения контратак. 
    • Фол, нарушение
      16'
      Эзкан в центре поля нарушил правила против Гирасси. Игроки "Штутгарта" очень быстро разыграли стандарт. 
    • 15'
      Мийо из центра поля выполнил передачу на ход Гирасси, но Серу был в офсайде и не стал бороться за мяч. 
    • 14'
      В среднем темпе играют обе команды сегодня, но этого конечно же стоило ожидать, учитывая плотный график. 
    • Фол, нарушение
      13'
      Фюрих на этот раз нарушил правила в центре поля против Джана. Стало у нас больше мелких фолов к середине первого тайма. 
    • Фол, нарушение
      12'
      Штиллер в центре поля нарушил правила против Эзкана. Игроки "Боруссии" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Офсайд
      11'
      Продолжает "Штутгарт" довольно активное давление на ворота "Боруссии", но на этот раз при забросе к штрафной площади Ундав забрался в офсайд. 
    • 10'
      Штиллер пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Боруссии". 
    • Угловой
      9'
      Угловой у ворот "Боруссии". Пока что хозяева поля продолжают давить куда более активно, но первый стандарт серьёзного успеха не принёс. 
    • 8'
      "Штутгарт" всё же пока что делает ставки на достаточно длинные забросы вперёд, но при этом передачи получаются уж совсем неточными. 
    • 7'
      Старается "Боруссия" пока что по большей части пробовать атаковать по левой половине поля, но пока что пройти плотную оборону соперника не получается. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Мийо перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены как раз против активного Рюэрсона. 
    • 5'
      Рюэрсон попытался разогнать атаку по левому флангу, но Юлиан сразу же попал под высокий прессинг и в итоге потерял мяч. 
    • 4'
      Антон из центра поля выполнил далеко не самый лучший заброс к центру штрафной площади, Кобель вовремя вышел из ворот и перехватил мяч. 
    • 3'
      "Штутгарт" довольно активно начинает матч, пока что "Боруссия" вынуждена играть от обороны и выжидать свои моменты для проведения контратак. 
    • Фол, нарушение
      2'
      Эзкан в центре поля нарушил правила против Гирасси. Игроки "Штутгарта" быстро разыграли стандарт. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня в Штутгарте нас ждёт довольно интересный матч. Хозяева поля считаются у букмекеров довольно явным фаворитом, но в Кубке Германии всегда немало интересных историй, да и всё же "Штутгарт" может особо сильно не делать ставку на этот турнир, если команда Себастьяна Хёнесса планирует успешно сыграть в Бундеслиге. 
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Штутгарт 1:0 Боруссия Д

    Исход игры
    Штутгарт
    24.6% (33)
    Ничья
    17.9% (24)
    Боруссия Д
    57.5% (77)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.39% (89)
    Меньше
    22.61% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    92.17% (106)
    Нет
    7.83% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    33.6% (45)
    2:1 Штутгарт
    16.4% (22)
    1:1 Ничья
    13.4% (18)
    1:3 Боруссия Д
    6% (8)
    2:3 Боруссия Д
    4.5% (6)
    1:0 Штутгарт
    3.7% (5)
    3:2 Штутгарт
    2.2% (3)
    2:2 Ничья
    2.2% (3)
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