Стадион: MHPArena. Главный судья: Бранд Бенжамин
1:0
Второй тайм: 62'
Ход матча
55'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
3 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 3
-
275 Количество передач 175
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
27
Фюрих
Крис
26
Ундав
Дениз
23
Джан
Эмре
17
Вольф
Мариус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Фюрих КрисПолузащитник
- Нападающий
-
26 Ундав ДенизНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Руо АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Чжон Ву-ЁнПолузащитник
-
14 Мвумпа СиласПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Джан ЭмреЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вольф МариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Мёнье ТомаЗащитник
-
42 Бланк ХендриЗащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ройс МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Терзич Эдин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Штутгарт
Боруссия Д
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
128.6%
57.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
23 матча
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед
Второй тайм
13%
87%
0 побед 3 ничьи 14 побед
30 матчей
16.7%
23.3%
60%
5 побед 7 ничьих 18 побед
Первый тайм
13.3%
30%
56.7%
4 победы 9 ничьих 17 побед
Второй тайм
30%
23.3%
46.7%
9 побед 7 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
19
Голов в среднем за матч
1.5
1.36
Среднее время на гол
60
66
Всего голов
38
36
Голов в среднем за матч
2.71
2.25
Среднее время на гол
33
40
Всего голов
62
55
Голов в среднем за матч
2.07
1.83
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
43
49
Бомбардиры внутри турнира
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эндо Ватару
|1
|0.33
|Гирасси Серу
|1
|0.33
|Ундав Дениз
|1
|0.33
|Мвумпа Силас
|1
|0.33
|Мийо Энцо
|1
|0.33
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аллер Себастьян
|2
|0.67
|Ройс Марко
|1
|0.33
|Забитцер Марсель
|1
|0.33
|Брандт Юлиан
|1
|0.33
|Мален Дониэлл
|1
|0.33
|Мукоко Юссуфа
|1
|0.33
|Байно-Гиттенс Джейми
|0
|0
Карточки
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ито Хироки
|1
|0
|Стеригу Леонидас
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шлоттербек Нико
|1
|0
Результаты матчей
Штутгарт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Боруссия Д
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Штутгарт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Боруссия Д
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
1
Штутгарт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Боруссия Д
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
1
Голы по времени матча
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
7
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
3
60%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Штутгарт
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Штутгарт - Вердер 2:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Штутгарт - Боруссия Д 2:1
Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Штутгарт 0:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Штутгарт - Фрайбург 5:0 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1 Штутгарт - Бохум 5:0 Балинген - Штутгарт 0:4 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Мюнхен-1860 - Штутгарт 0:2
Боруссия Д
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Байер Л - Боруссия Д 1:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 2:1
Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Бавария 0:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Боруссия Д - Милан 0:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Шотт Майнц - Боруссия Д 1:6
Результаты матчей
Штутгарт
Боруссия Д
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:4
1 раз 100%
1:6
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
6
1 раз 100%
Точный счет
0:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:6
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Штутгарт
Боруссия Д
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Падерборн
|Бильбия Филип
|4
|Фортуна
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|3 (2)
|Гамбург
|Джатта Бейкери
|3
|Байер Л
|Гложек Адам
|3
|РБ Лейпциг
|Поульсен Юссуф
|1 1
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 1
|Кёльн
|Мартель Эрик
|1 1
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|2
|Падерборн
|Бильбия Филип
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Штутгарт 1:0 Боруссия Д
Исход игры
Штутгарт
24.6% (33)
Ничья
17.9% (24)
Боруссия Д
57.5% (77)
Тотал 2.5
Больше
77.39% (89)
Меньше
22.61% (26)
Обе команды забьют
Да
92.17% (106)
Нет
7.83% (9)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
33.6% (45)
2:1 Штутгарт
16.4% (22)
1:1 Ничья
13.4% (18)
1:3 Боруссия Д
6% (8)
2:3 Боруссия Д
4.5% (6)
1:0 Штутгарт
3.7% (5)
3:2 Штутгарт
2.2% (3)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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