Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

42' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Удар от ворот произведет Кадис

41' Хорошую попытку сделал Дардер Серхи . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Копете Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Иван Алехо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Удар от ворот произведет Кадис

38' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Дардер Серхи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Дардер Серхи из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Дардер Серхи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Матч возобновится спорным мячом

36' Ох, нехорошо это выглядит. Карселен Исаак получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Карселен Исаак на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Удар от ворот произведет Кадис

33' Дардер Серхи не смог попасть в створ ударом издали

33' Игрок из команды Мальорка делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

32' Иван Алехо ослабляет давление, выбив мяч.

32' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Коста Хауме наказан за толчок Иван Алехо

30' Родригес Даниэль I выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Копете Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Эрнандес Хави V выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Удар от ворот произведет Кадис

27' Матч возобновлен

27' Ох, нехорошо это выглядит. Хименес Фали получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Хименес Фали на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Иван Алехо выиграл воздушное противоборство у Коста Хауме

24' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Мальорка

22' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Пратс Абдон пробил со штрафного прямо в стенку

18' Копете Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Иван Алехо из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

16' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Удар от ворот произведет Кадис

14' Удар от ворот произведет Кадис

13' Этот гол претендует на звание "Гола года"!

12' Г О О О О Л - Алькарас Рубен правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

8' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Удар от ворот произведет Кадис

7' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Удар от ворот произведет Кадис

5' Ларин Кайл не смог попасть в створ ударом издали

5' Саму Кошта выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Удар от ворот произведет Кадис

3' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Удар от ворот произведет Кадис

1' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Мальорка начинает с центра поля