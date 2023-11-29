Кадис сильнее
Дэн Дэныч #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурики Ведат
|4 (1)
|0.29
|Пратс Абдон
|4
|0.29
|Родригес Даниэль I
|1
|0.07
|Санчес Антонио
|1
|0.07
|Раильо Антонио
|1
|0.07
|Саму Кошта
|1
|0.07
|Дардер Серхи
|0
|0
|Лато Тони
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамос Кристофер
|3
|0.21
|Мачис Дарвин
|3 (1)
|0.21
|Рохер Марти
|1
|0.07
|Алькарас Рубен
|1
|0.07
|Эрнандес Луис
|1
|0.07
|Сан Эметерио Феде
|1
|0.07
|Пирес Лукас
|1
|0.07
|Эскаланте Гонсало
|0
|0
|Эрнандес Хави V
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маскарель Омар
|4
|1
|Родригес Даниэль I
|4
|0
|Хавьер Агирре
|4
|0
|Настасич Матия
|3
|0
|Коста Хауме
|3
|0
|Гонсалес Джованни
|3
|0
|Копете Хосе
|3
|0
|Маффео Пабло
|1
|1
|Вальент Мартин
|2
|0
|Ларин Кайл
|2
|0
|Саму Кошта
|2
|0
|Лато Тони
|1
|0
|Райкович Предраг
|1
|0
|Дардер Серхи
|1
|0
|Дьедью Амат
|1
|0
|Санчес Антонио
|1
|0
|Ману Морланес
|1
|0
|Льябрес Хавьер
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алькарас Рубен
|6
|0
|Алехо Иван
|6
|0
|Собрино Рубен
|5
|0
|Хименес Фали
|5
|0
|Эрнандес Хави V
|4
|0
|Эрнандес Луис
|3
|0
|Сан Эметерио Феде
|1
|1
|Куаме Роминигуе
|2
|0
|Пирес Лукас
|2
|0
|Макси Гомес
|2
|0
|Мачис Дарвин
|0
|1
|Эскаланте Гонсало
|0
|1
|Наварро Роберто
|0
|1
|Алекс Фернандес
|1
|0
|Рохер Марти
|1
|0
|Мари Хосе
|1
|0
|Рамос Кристофер
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|31 - 9
|35
|2.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|32 - 17
|35
|3.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|30 - 12
|31
|4.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|27 - 14
|31
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 17
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 18
|25
|7.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|18 - 16
|24
|8.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 18
|19
|9.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|17 - 18
|19
|10.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 18
|19
|11.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|11 - 13
|18
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|21 - 25
|15
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 19
|15
|14.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 24
|14
|15.
|1:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 20
|13
|16.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|19 - 19
|12
|17.
|0:1 Заявка
|14
|1
|6
|7
|12 - 20
|9
|18.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|14 - 24
|8
|19.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|19 - 33
|7
|20.
|Заявка
|14
|0
|3
|11
|16 - 37
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|17 - 7
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|15 - 5
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|10 - 2
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 10
|17
|5.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 3
|16
|6.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 9
|16
|7.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|8 - 4
|15
|8.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 11
|14
|9.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 3
|13
|10.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|11.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 9
|9
|13.
|1:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|14.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 15
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|14 - 16
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 15
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|18.
|0:1 Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 5
|4
|19.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|10 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 8
|19
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 6
|19
|3.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|10.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 14
|7
|11.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 9
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 15
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|14.
|0:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|15.
|1:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|16.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 14
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 10
|2
|19.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|8 - 18
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 19
|1
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|11 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|9 (1)
|Вильярреал
|Морено Херард
|8 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|8 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|7 (4)
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 6
|Осасуна
|Катена Алехандро
|1 5
|Реал Мадрид
|Рюдигер Антонио
|6
|Гранада
|Гумбау Херард
|6
|Кадис
|Алькарас Рубен
|6