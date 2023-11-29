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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Иглесиас Хавьер
Мальорка
1:1
Первый тайм: 45+'
Кадис
0'
0:1
12' Гол
Алькарас Рубен
1:1
45' Гол
Пратс Абдон

Ход матча

12'
0:1
Алькарас Рубен
45'
Пратс Абдон
(Маффео Пабло)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Прогнозы 119
Мальорка 70.6% (84)
X 25.2% (30)
Кадис 4.2% (5)
0
выиграет Кадис, со счетом 1:2
Кадис сильнее
Дэн Дэныч #
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Прогноз на матч от Liveresult
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Мальорка
Ничья
Кадис
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райкович
Предраг
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
6
Копете
Хосе
15
Маффео
Пабло
11
Коста
Хауме
14
Родригес
Даниэль
I
12
Саму
Кошта
10
Дардер
Серхи
17
Ларин
Кайл
9
Пратс
Абдон
13
Хиль
Давид
20
Карселен
Исаак
3
Хименес
Фали
14
Мбайе
Мамаду
15
Эрнандес
Хави
V
11
Алехо
Иван
8
Алекс
Фернандес
4
Алькарас
Рубен
18
Мачис
Дарвин
25
Макси
Гомес
21
Рохер
Марти
Мальорка
5-3-2
Кадис
4-4-2

История личных встреч

Мальорка
Кадис

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
С
1:1
С
1:0
С
0:0
С
1:1

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.25
0.25

Среднее время на гол

72
360

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.13
0.5

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

80
180

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 4 (1) 0.29
Пратс Абдон 4 0.29
Родригес Даниэль I 1 0.07
Санчес Антонио 1 0.07
Раильо Антонио 1 0.07
Саму Кошта 1 0.07
Дардер Серхи 0 0
Лато Тони 0 0
Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамос Кристофер 3 0.21
Мачис Дарвин 3 (1) 0.21
Рохер Марти 1 0.07
Алькарас Рубен 1 0.07
Эрнандес Луис 1 0.07
Сан Эметерио Феде 1 0.07
Пирес Лукас 1 0.07
Эскаланте Гонсало 0 0
Эрнандес Хави V 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маскарель Омар 4 1
Родригес Даниэль I 4 0
Хавьер Агирре 4 0
Настасич Матия 3 0
Коста Хауме 3 0
Гонсалес Джованни 3 0
Копете Хосе 3 0
Маффео Пабло 1 1
Вальент Мартин 2 0
Ларин Кайл 2 0
Саму Кошта 2 0
Лато Тони 1 0
Райкович Предраг 1 0
Дардер Серхи 1 0
Дьедью Амат 1 0
Санчес Антонио 1 0
Ману Морланес 1 0
Льябрес Хавьер 1 0
Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алькарас Рубен 6 0
Алехо Иван 6 0
Собрино Рубен 5 0
Хименес Фали 5 0
Эрнандес Хави V 4 0
Эрнандес Луис 3 0
Сан Эметерио Феде 1 1
Куаме Роминигуе 2 0
Пирес Лукас 2 0
Макси Гомес 2 0
Мачис Дарвин 0 1
Эскаланте Гонсало 0 1
Наварро Роберто 0 1
Алекс Фернандес 1 0
Рохер Марти 1 0
Мари Хосе 1 0
Рамос Кристофер 1 0

Результаты матчей

Мальорка
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Кадис
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Мальорка
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Кадис
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

4
7
Мальорка
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
69% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Кадис
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

7
10

Голы по времени матча

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
2
67%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
12
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
50%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
50%
3
25%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Забито

9
7
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
11%
2
29%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Пропущено

15
8
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
3
20%
2
25%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
1
13%
31-45
2
13%
2
25%
46-60
4
27%
2
25%
61-75
1
7%
1
13%
76-90

Забито

12
10
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
3
25%
3
30%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
3
25%
1
10%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Пропущено

19
20
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
16%
3
15%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
5
26%
2
10%
31-45
2
11%
4
20%
46-60
6
32%
5
25%
61-75
1
5%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Атлетико М - Мальорка 1:0 Мальорка - Боавишта 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Бойро - Мальорка 0:4
Мальорка - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Валенсия 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Мальорка - Барселона 2:2 Жирона - Мальорка 5:3 Сельта - Мальорка 0:1 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Гранада - Мальорка 3:2 Мальорка - Вильярреал 0:1 Лас-Пальмас - Мальорка 1:1 Мальорка - Специя 1:1 Сандерленд - Мальорка 1:1 Побленсе - Мальорка 0:5 Кёльн - Мальорка 1:1 Рид - Мальорка 0:9
Кадис
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Кадис - Реал Мадрид 0:3 Атлетико Санлукеньо - Кадис 0:2 Хетафе - Кадис 1:0 Льягостера - Кадис 0:0
Кадис - Севилья 2:2 Валенсия - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 0:1 Атлетико М - Кадис 3:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Бетис - Кадис 1:1 Атлетик Б - Кадис 3:0 Кадис - Вильярреал 3:1 Кадис - Альмерия 1:1 Барселона - Кадис 2:0 Кадис - Алавес 1:0 Кадис - Лечче 1:1 Кадис - Лас-Пальмас 0:1 Кадис - Аль-Вакра 3:1 Эспаньол - Кадис 0:1 Чиклана - Кадис 1:9

Результаты матчей

Мальорка
Кадис

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Мальорка
Кадис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
3
1
4
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
2
4
3
5
1.5
1
5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
6
7
4
9
1.5
3
10
1
12
2.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 14 11 2 1 31 - 9 35
2.
Жирона
 Заявка 14 11 2 1 32 - 17 35
3.
Атлетико М
 Заявка 13 10 1 2 30 - 12 31
4.
Барселона
 Заявка 14 9 4 1 27 - 14 31
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 7 4 3 25 - 17 25
6.
Атлетик Б
 Заявка 14 7 4 3 26 - 18 25
7.
Бетис
 Заявка 14 6 6 2 18 - 16 24
8.
Валенсия
 Заявка 14 5 4 5 16 - 18 19
9.
Хетафе
 Заявка 14 4 7 3 17 - 18 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 7 3 16 - 18 19
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 14 5 3 6 11 - 13 18
12.
Вильярреал
 Заявка 14 4 3 7 21 - 25 15
13.
Алавес
 Заявка 14 4 3 7 14 - 19 15
14.
Осасуна
 Заявка 14 4 2 8 16 - 24 14
15.
Кадис
 1:0 Заявка 14 3 4 7 11 - 20 13
16.
Севилья
 Заявка 13 2 6 5 19 - 19 12
17.
Мальорка
 0:1 Заявка 14 1 6 7 12 - 20 9
18.
Сельта
 Заявка 14 1 5 8 14 - 24 8
19.
Гранада
 Заявка 14 1 4 9 19 - 33 7
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 3 11 16 - 37 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 7 7 0 0 17 - 7 21
2.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 15 - 5 18
3.
Бетис
 Заявка 7 5 2 0 10 - 2 17
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 5 2 1 17 - 10 17
5.
Реал Мадрид
 Заявка 6 5 1 0 15 - 3 16
6.
Жирона
 Заявка 7 5 1 1 16 - 9 16
7.
Хетафе
 Заявка 7 4 3 0 8 - 4 15
8.
Атлетик Б
 Заявка 7 4 2 1 18 - 11 14
9.
Валенсия
 Заявка 7 4 1 2 8 - 3 13
10.
Алавес
 Заявка 7 4 1 2 10 - 9 13
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
12.
Севилья
 Заявка 7 2 3 2 12 - 9 9
13.
Кадис
 1:0 Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
14.
Райо Вальекано
 Заявка 7 1 4 2 9 - 15 7
15.
Вильярреал
 Заявка 8 2 1 5 14 - 16 7
16.
Гранада
 Заявка 7 1 3 3 11 - 15 6
17.
Осасуна
 Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
18.
Мальорка
 0:1 Заявка 6 0 4 2 3 - 5 4
19.
Сельта
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Альмерия
 Заявка 7 0 2 5 10 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 7 6 1 0 16 - 8 19
2.
Реал Мадрид
 Заявка 8 6 1 1 16 - 6 19
3.
Барселона
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
4.
Райо Вальекано
 Заявка 7 3 3 1 7 - 3 12
5.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
6.
Атлетико М
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
7.
Осасуна
 Заявка 7 3 0 4 10 - 13 9
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
9.
Вильярреал
 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
10.
Бетис
 Заявка 7 1 4 2 8 - 14 7
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 2 1 5 5 - 9 7
12.
Валенсия
 Заявка 7 1 3 3 8 - 15 6
13.
Сельта
 Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
14.
Мальорка
 0:1 Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
15.
Кадис
 1:0 Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4
16.
Хетафе
 Заявка 7 0 4 3 9 - 14 4
17.
Севилья
 Заявка 6 0 3 3 7 - 10 3
18.
Алавес
 Заявка 7 0 2 5 4 - 10 2
19.
Гранада
 Заявка 7 0 1 6 8 - 18 1
20.
Альмерия
 Заявка 7 0 1 6 6 - 19 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 11 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 9 (1)
Вильярреал Морено Херард 8 (2)
Хетафе Майораль Борха 8 (1)
Жирона Довбик Артём 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 6
Осасуна Катена Алехандро 1 5
Реал Мадрид Рюдигер Антонио 6
Гранада Гумбау Херард 6
Кадис Алькарас Рубен 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Хименес Фали выиграл воздушное противоборство у Ларин Кайл.
  • 49'
    Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 48'
    Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 48'
    Кадис пытается что-то создать.
  • 48'
    Кадис контролирует мяч.
  • 46'
    Маффео Пабло из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 46'
    Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 46'
    Мальорка пытается что-то создать.
  • 46'
    Алекс Фернандес из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 46'
    Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 46'
    Маффео Пабло сделал результативную передачу.
  • 46'
    Г О О О О О О Л - Пратс Абдон из команды Мальорка с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
  • 46'
    Маффео Пабло создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 45'
    Мальорка пытается что-то создать.
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    Прогнозы 119
    Мальорка 70.6% (84)
    X 25.2% (30)
    Кадис 4.2% (5)
    0
    выиграет Кадис, со счетом 1:2
    Кадис сильнее
    Дэн Дэныч #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Мальорка
    Ничья
    Кадис
    4.36
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    5.05
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мальорка 1:1 Кадис

    Исход игры
    Мальорка
    70.8% (85)
    Ничья
    25% (30)
    Кадис
    4.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.42% (26)
    Меньше
    76.58% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    45.05% (50)
    Нет
    54.95% (61)
    Популярный счёт
    1:0 Мальорка
    43.3% (52)
    1:1 Ничья
    20% (24)
    2:1 Мальорка
    17.5% (21)
    0:0 Ничья
    3.3% (4)
    2:0 Мальорка
    2.5% (3)
    1:2 Кадис
    1.7% (2)
    0:1 Кадис
    1.7% (2)
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    Мальорка
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