Тур: 15. Стадион: Гран Канария. Главный судья: Бускетс Матео
2:0
Конец матча
0'
9' Undefined phrase: football_event_Оскар Родригес
11' Желтая карточкаОскар Родригес
1:0
43' ГолАраухо Хулиан
46' Undefined phrase: football_event_Альдерете Омар
48' Красная карточкаАльдерете Омар
55' Желтая карточкаДамиан Суарес
69' Желтая карточкаРико Диего
70' Желтая карточкаМилья Луис
89' Undefined phrase: football_event_Молейро Альберто
90' Желтая карточкаАнхилери Фабрисио
2:0
90' ГолЭррера Кристиан
90'+9
Ход матча
11'
43'
1:0
46'
48'
55'
69'
70'
89'
90'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
1 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
4 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
587 Количество передач 173
-
71 Владение мячом, % 29
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Коко
Сауль
15
Мармол
Мика
12
Луаодис
Энзо
13
Сория
Давид
16
Рико
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Коко СаульЗащитник
-
15 Мармол МикаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Луаодис ЭнзоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Каба СориНападающий
-
19 Кардона МаркНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пимьента Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Рико ДиегоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Бенито ХорхеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Патрик ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Латаса ХуанНападающий
-
32 Мартин ХорхеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лас-Пальмас
Хетафе
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
3
0.5
Среднее время на гол
30
180
Всего голов
10
1
Голов в среднем за матч
2.5
0.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
36
360
Бомбардиры внутри турнира
Лас-Пальмас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Кирьян
|2
|0.13
|Виера Хонатан
|2 (2)
|0.13
|Кардона Марк
|2 (1)
|0.13
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0.07
|Каба Сори
|1
|0.07
|Молейро Альберто
|1
|0.07
|Бенито Рамирес
|1
|0.07
|Эррера Кристиан
|1
|0.07
|Араухо Хулиан
|1
|0.07
|Коко Сауль
|1
|0.07
|Парк Марвин
|0
|0
|Муньос Хави
|0
|0
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майораль Борха
|8 (2)
|0.53
|Гринвуд Мэйсон
|2
|0.13
|Латаса Хуан
|2
|0.13
|Аленья Карлес
|1
|0.07
|Кармона Хосе Анхель
|1
|0.07
|Митрович Стефан
|1
|0.07
|Максимович Неманья
|1
|0.07
|Альварес Гастон
|1
|0.07
|Рико Диего
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Альдерете Омар
|0
|0
Карточки
Лас-Пальмас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мармол Мика
|3
|1
|Родригес Кирьян
|4
|0
|Кардона Серхи
|4
|0
|Араухо Хулиан
|3
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0
|Каба Сори
|2
|0
|Суарес Алехандро
|2
|0
|Коко Сауль
|2
|0
|Перроне Максимо
|2
|0
|Виера Хонатан
|1
|0
|Муньос Хави
|1
|0
|Мфулу Оменуке
|1
|0
|Лемос Альваро
|1
|0
|Кардона Марк
|1
|0
|Луаодис Энзо
|1
|0
|Парк Марвин
|1
|0
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьене Даконам
|6
|1
|Мата Хайме
|4
|1
|Дуарте Домингуш
|4
|1
|Дамиан Суарес
|5
|0
|Рико Диего
|5
|0
|Альдерете Омар
|3
|1
|Хосе Бордалас
|3
|1
|Оскар Родригес
|4
|0
|Аленья Карлес
|4
|0
|Анхилери Фабрисио
|2
|1
|Митрович Стефан
|3
|0
|Альварес Гастон
|3
|0
|Латаса Хуан
|3
|0
|Кармона Хосе Анхель
|3
|0
|Сория Давид
|2
|0
|Майораль Борха
|2
|0
|Максимович Неманья
|2
|0
|Арамбарри Мауро
|2
|0
|Гринвуд Мэйсон
|2
|0
|Лосано Энтони
|1
|0
|Порту Кристиан
|1
|0
|Милья Луис
|1
|0
|Иглесиас Хуан
|1
|0
Результаты матчей
Лас-Пальмас
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Хетафе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
9
Лас-Пальмас
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Хетафе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
5
8
Лас-Пальмас
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Хетафе
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
6
17
Голы по времени матча
Забито
8
9
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
3
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
3
33%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
2
22%
76-90
Пропущено
4
16
0 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
50%
4
25%
61-75
2
50%
3
19%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
3
38%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
38%
76-90
Пропущено
9
4
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
13
17
4 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
7 Не забивали 5
0
0%
3
18%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
2
15%
6
35%
31-45
2
15%
2
12%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
13
20
2 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
0
0%
5
25%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
1
8%
4
20%
31-45
1
8%
3
15%
46-60
6
46%
4
20%
61-75
4
31%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Лас-Пальмас
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Манакор - Лас-Пальмас 0:3
Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико Пасо - Лас-Пальмас 1:0 Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Мальорка 1:1 РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0 Кадис - Лас-Пальмас 0:1 Лас-Пальмас - Эспаньол 1:2 Лас-Пальмас - Альмерия 0:0
Хетафе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Хетафе - Альмерия 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Кадис 1:0 Тардьента - Хетафе 0:12
Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Бетис 1:1 Сельта - Хетафе 2:2 Хетафе - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Хетафе - Осасуна 3:2 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Хетафе - Алавес 1:0 Жирона - Хетафе 3:0 Хетафе - Барселона 0:0 Хетафе - Витесс 4:1 Гранада - Хетафе 2:1 Хетафе - Реймс 0:1 Хетафе - Индепендьенте дель Валле 2:1 Хетафе - Леганес 1:0
Результаты матчей
Лас-Пальмас
Хетафе
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
4 раза 50%
1:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
5 раз 33%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Лас-Пальмас
Хетафе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
34
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
53
26
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
105
510
510
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|31 - 9
|35
|2.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|32 - 17
|35
|3.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|30 - 12
|31
|4.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|27 - 14
|31
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 17
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 18
|25
|7.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|18 - 16
|24
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|13 - 13
|21
|9.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 18
|19
|10.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 18
|19
|11.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|17 - 20
|19
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|21 - 25
|15
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 19
|15
|14.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 24
|14
|15.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|19 - 19
|12
|16.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 21
|11
|17.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 20
|10
|18.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|14 - 24
|8
|19.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|19 - 33
|7
|20.
|Заявка
|14
|0
|3
|11
|16 - 37
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|17 - 7
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|15 - 5
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|10 - 2
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 10
|17
|5.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 3
|16
|6.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 9
|16
|7.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|8 - 4
|15
|8.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 11
|14
|9.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|10.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 3
|13
|11.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 9
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|14.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 15
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|14 - 16
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 15
|6
|17.
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|4 - 5
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|19.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|10 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 8
|19
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 6
|19
|3.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|10.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 14
|7
|11.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 9
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 15
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|15.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|9 - 16
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 10
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|19.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|8 - 18
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 19
|1
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|11 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|9 (1)
|Вильярреал
|Морено Херард
|8 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|8 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|7 (4)
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 6
|Осасуна
|Катена Алехандро
|1 5
|Реал Мадрид
|Рюдигер Антонио
|6
|Гранада
|Гумбау Херард
|6
|Кадис
|Алькарас Рубен
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лас-Пальмас 2:0 Хетафе
Исход игры
Лас-Пальмас
34.5% (41)
Ничья
53.8% (64)
Хетафе
11.8% (14)
Тотал 2.5
Больше
25.69% (28)
Меньше
74.31% (81)
Обе команды забьют
Да
77.98% (85)
Нет
22.02% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
47.9% (57)
2:1 Лас-Пальмас
16% (19)
1:0 Лас-Пальмас
14.3% (17)
1:2 Хетафе
5% (6)
0:1 Хетафе
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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