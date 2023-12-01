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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Бускетс Матео
Лас-Пальмас
2:0
Конец матча
Хетафе
0'
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Оскар Родригес
11' Желтая карточка
Оскар Родригес
1:0
43' Гол
Араухо Хулиан
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Альдерете Омар
48' Красная карточка
Альдерете Омар
55' Желтая карточка
Дамиан Суарес
69' Желтая карточка
Рико Диего
70' Желтая карточка
Милья Луис
89' Undefined phrase: football_event_
Молейро Альберто
90' Желтая карточка
Анхилери Фабрисио
2:0
90' Гол
Эррера Кристиан
90'+9

Ход матча

9'
 
Оскар Родригес
11'
 
Оскар Родригес
43'
Араухо Хулиан
(Родригес Кирьян)
1:0
46'
 
Латаса Хуан
Дьене Даконам
46'
 
Альдерете Омар
48'
 
Альдерете Омар
53'
 
Дуарте Домингуш
Оскар Родригес
55'
 
Дамиан Суарес
63'
Парк Марвин
Луаодис Энзо
 
63'
Перроне Максимо
Мунир Эль-Хаддади
 
69'
 
Рико Диего
70'
 
Милья Луис
79'
 
Иглесиас Хуан
Дамиан Суарес
80'
 
Лосано Энтони
Майораль Борха
85'
Эррера Кристиан
Рамирес Сандро
 
89'
Молейро Альберто
 
89'
 
Анхилери Фабрисио
Рико Диего
90'
 
Анхилери Фабрисио
90'
Эррера Кристиан
(Парк Марвин)
2:0
90'
Синкгравен Дэйли
Родригес Кирьян
 
90'
Бенито Рамирес
Молейро Альберто
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 4 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 587 Количество передач 173
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Лас-Пальмас 34.5% (41)
X 53.8% (64)
Хетафе 11.8% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Вальес
Альваро
28
Араухо
Хулиан
23
Коко
Сауль
15
Мармол
Мика
3
Кардона
Серхи
17
Мунир
Эль-Хаддади
5
Муньос
Хави
20
Родригес
Кирьян
12
Луаодис
Энзо
10
Молейро
Альберто
9
Рамирес
Сандро
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
4
Альварес
Гастон
15
Альдерете
Омар
16
Рико
Диего
12
Гринвуд
Мэйсон
2
Дьене
Даконам
5
Милья
Луис
9
Оскар
Родригес
20
Максимович
Неманья
19
Майораль
Борха
Лас-Пальмас
4-5-1
Хетафе
4-4-1-1

История личных встреч

Лас-Пальмас
Хетафе

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

П
0:1
П
2:0
П
4:0
П
4:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

3
0.5

Среднее время на гол

30
180

Всего голов

10
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

36
360

Бомбардиры внутри турнира

Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Кирьян 2 0.13
Виера Хонатан 2 (2) 0.13
Кардона Марк 2 (1) 0.13
Мунир Эль-Хаддади 1 0.07
Каба Сори 1 0.07
Молейро Альберто 1 0.07
Бенито Рамирес 1 0.07
Эррера Кристиан 1 0.07
Араухо Хулиан 1 0.07
Коко Сауль 1 0.07
Парк Марвин 0 0
Муньос Хави 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майораль Борха 8 (2) 0.53
Гринвуд Мэйсон 2 0.13
Латаса Хуан 2 0.13
Аленья Карлес 1 0.07
Кармона Хосе Анхель 1 0.07
Митрович Стефан 1 0.07
Максимович Неманья 1 0.07
Альварес Гастон 1 0.07
Рико Диего 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Альдерете Омар 0 0

Карточки

Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мармол Мика 3 1
Родригес Кирьян 4 0
Кардона Серхи 4 0
Араухо Хулиан 3 0
Мунир Эль-Хаддади 2 0
Каба Сори 2 0
Суарес Алехандро 2 0
Коко Сауль 2 0
Перроне Максимо 2 0
Виера Хонатан 1 0
Муньос Хави 1 0
Мфулу Оменуке 1 0
Лемос Альваро 1 0
Кардона Марк 1 0
Луаодис Энзо 1 0
Парк Марвин 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьене Даконам 6 1
Мата Хайме 4 1
Дуарте Домингуш 4 1
Дамиан Суарес 5 0
Рико Диего 5 0
Альдерете Омар 3 1
Хосе Бордалас 3 1
Оскар Родригес 4 0
Аленья Карлес 4 0
Анхилери Фабрисио 2 1
Митрович Стефан 3 0
Альварес Гастон 3 0
Латаса Хуан 3 0
Кармона Хосе Анхель 3 0
Сория Давид 2 0
Майораль Борха 2 0
Максимович Неманья 2 0
Арамбарри Мауро 2 0
Гринвуд Мэйсон 2 0
Лосано Энтони 1 0
Порту Кристиан 1 0
Милья Луис 1 0
Иглесиас Хуан 1 0

Результаты матчей

Лас-Пальмас
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Хетафе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
9
Лас-Пальмас
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Хетафе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

5
8
Лас-Пальмас
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Хетафе
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

6
17

Голы по времени матча

Забито

8
9
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
3
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
3
33%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
2
22%
76-90

Пропущено

4
16
0 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
50%
4
25%
61-75
2
50%
3
19%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
3
38%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
38%
76-90

Пропущено

9
4
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

13
17
4 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
7 Не забивали 5
0
0%
3
18%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
2
15%
6
35%
31-45
2
15%
2
12%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

13
20
2 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
0
0%
5
25%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
1
8%
4
20%
31-45
1
8%
3
15%
46-60
6
46%
4
20%
61-75
4
31%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Лас-Пальмас
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Манакор - Лас-Пальмас 0:3
Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико Пасо - Лас-Пальмас 1:0 Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Мальорка 1:1 РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0 Кадис - Лас-Пальмас 0:1 Лас-Пальмас - Эспаньол 1:2 Лас-Пальмас - Альмерия 0:0
Хетафе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Хетафе - Альмерия 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Кадис 1:0 Тардьента - Хетафе 0:12
Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Бетис 1:1 Сельта - Хетафе 2:2 Хетафе - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Хетафе - Осасуна 3:2 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Хетафе - Алавес 1:0 Жирона - Хетафе 3:0 Хетафе - Барселона 0:0 Хетафе - Витесс 4:1 Гранада - Хетафе 2:1 Хетафе - Реймс 0:1 Хетафе - Индепендьенте дель Валле 2:1 Хетафе - Леганес 1:0

Результаты матчей

Лас-Пальмас
Хетафе

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
4 раза 50%
1:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
5 раз 33%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Лас-Пальмас
Хетафе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
5
3
2
6
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
10
5
5
10
1.5
5
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 14 11 2 1 31 - 9 35
2.
Жирона
 Заявка 14 11 2 1 32 - 17 35
3.
Атлетико М
 Заявка 13 10 1 2 30 - 12 31
4.
Барселона
 Заявка 14 9 4 1 27 - 14 31
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 7 4 3 25 - 17 25
6.
Атлетик Б
 Заявка 14 7 4 3 26 - 18 25
7.
Бетис
 Заявка 14 6 6 2 18 - 16 24
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 6 3 6 13 - 13 21
9.
Валенсия
 Заявка 14 5 4 5 16 - 18 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 7 3 16 - 18 19
11.
Хетафе
 Заявка 15 4 7 4 17 - 20 19
12.
Вильярреал
 Заявка 14 4 3 7 21 - 25 15
13.
Алавес
 Заявка 14 4 3 7 14 - 19 15
14.
Осасуна
 Заявка 14 4 2 8 16 - 24 14
15.
Севилья
 Заявка 13 2 6 5 19 - 19 12
16.
Кадис
 Заявка 14 2 5 7 11 - 21 11
17.
Мальорка
 Заявка 14 1 7 6 13 - 20 10
18.
Сельта
 Заявка 14 1 5 8 14 - 24 8
19.
Гранада
 Заявка 14 1 4 9 19 - 33 7
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 3 11 16 - 37 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 7 7 0 0 17 - 7 21
2.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 15 - 5 18
3.
Бетис
 Заявка 7 5 2 0 10 - 2 17
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 5 2 1 17 - 10 17
5.
Реал Мадрид
 Заявка 6 5 1 0 15 - 3 16
6.
Жирона
 Заявка 7 5 1 1 16 - 9 16
7.
Хетафе
 Заявка 7 4 3 0 8 - 4 15
8.
Атлетик Б
 Заявка 7 4 2 1 18 - 11 14
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
10.
Валенсия
 Заявка 7 4 1 2 8 - 3 13
11.
Алавес
 Заявка 7 4 1 2 10 - 9 13
12.
Севилья
 Заявка 7 2 3 2 12 - 9 9
13.
Кадис
 Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
14.
Райо Вальекано
 Заявка 7 1 4 2 9 - 15 7
15.
Вильярреал
 Заявка 8 2 1 5 14 - 16 7
16.
Гранада
 Заявка 7 1 3 3 11 - 15 6
17.
Мальорка
 Заявка 6 0 5 1 4 - 5 5
18.
Осасуна
 Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
19.
Сельта
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Альмерия
 Заявка 7 0 2 5 10 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 7 6 1 0 16 - 8 19
2.
Реал Мадрид
 Заявка 8 6 1 1 16 - 6 19
3.
Барселона
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
4.
Райо Вальекано
 Заявка 7 3 3 1 7 - 3 12
5.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
6.
Атлетико М
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
7.
Осасуна
 Заявка 7 3 0 4 10 - 13 9
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
9.
Вильярреал
 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
10.
Бетис
 Заявка 7 1 4 2 8 - 14 7
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 2 1 5 5 - 9 7
12.
Валенсия
 Заявка 7 1 3 3 8 - 15 6
13.
Сельта
 Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
15.
Хетафе
 Заявка 8 0 4 4 9 - 16 4
16.
Севилья
 Заявка 6 0 3 3 7 - 10 3
17.
Алавес
 Заявка 7 0 2 5 4 - 10 2
18.
Кадис
 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
19.
Гранада
 Заявка 7 0 1 6 8 - 18 1
20.
Альмерия
 Заявка 7 0 1 6 6 - 19 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 11 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 9 (1)
Вильярреал Морено Херард 8 (2)
Хетафе Майораль Борха 8 (1)
Жирона Довбик Артём 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 6
Осасуна Катена Алехандро 1 5
Реал Мадрид Рюдигер Антонио 6
Гранада Гумбау Херард 6
Кадис Алькарас Рубен 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 98'
    Вальес Альваро из команды Лас-Пальмас перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 98'
    Лосано Энтони навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 97'
    Хетафе пытается что-то создать.
  • 97'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 96'
    Мармол Мика на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 96'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 95'
    Вальес Альваро из команды Лас-Пальмас перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de Gran Canaria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Лас-Пальмас 34.5% (41)
    X 53.8% (64)
    Хетафе 11.8% (14)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лас-Пальмас 2:0 Хетафе

    Исход игры
    Лас-Пальмас
    34.5% (41)
    Ничья
    53.8% (64)
    Хетафе
    11.8% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.69% (28)
    Меньше
    74.31% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    77.98% (85)
    Нет
    22.02% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    47.9% (57)
    2:1 Лас-Пальмас
    16% (19)
    1:0 Лас-Пальмас
    14.3% (17)
    1:2 Хетафе
    5% (6)
    0:1 Хетафе
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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