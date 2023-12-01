Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

50' Команда Лас-Пальмас имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Рамирес Сандро навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Рамирес Сандро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Хорошую попытку сделал Рамирес Сандро . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Лас-Пальмас идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Г О О О О О О Л - Араухо Хулиан из команды Лас-Пальмас с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

43' Родригес Кирьян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Лас-Пальмас идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Луаодис Энзо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Молейро Альберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Максимович Неманья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Коко Сауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Коко Сауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

35' Максимович Неманья решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

34' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

32' Лас-Пальмас идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

31' Гринвуд Мэйсон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

30' Ох, нехорошо это выглядит. Дьене Даконам получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Матч возобновлен

29' Дьене Даконам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Максимович Неманья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Дьене Даконам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Рамирес Сандро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Дамиан Суарес пробует нанести удар издали, но Alvaro Valles держит все под контролем

22' Мармол Мика выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

15' Гринвуд Мэйсон не смог попасть в створ ударом издали

14' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Матч возобновлен

11' Оскар Родригес получил желтую карточку от судьи

11' НЕТ КРАСНОЙ КАРТОЧКИ! - После просмотра повтора, судья изменил решение - Оскар Родригес из команды Хетафе получает жёлтую вместо красной.

10' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Хетафе

10' Араухо Хулиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

8' Рико Диего не смог попасть в створ ударом издали

7' Луаодис Энзо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Лас-Пальмас идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Милья Луис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Лас-Пальмас начинает с центра поля

1' Судья начинает матч