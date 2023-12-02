Тур: 15. Стадион: Монтиливи. Главный судья: Иглесиас Хавьер
Прогноз на матч от Liveresult
25
Гарсия
Эрик
17
Блинд
Дэйли
14
Гарсия
Алеш
23
Мартин
Иван
16
Савио
III
18
Пепелу
23
Перес
Фран
9
Дуро
Уго
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Гарсия ЭрикЗащитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия АлешПолузащитник
-
23 Мартин ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 СавиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Фуйдиас ТониВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Торре ПаблоПолузащитник
-
20 Коуто ЯнПолузащитник
-
22 Солис ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 ПепелуПолузащитник
-
23 Перес ФранПолузащитник
-
16 Лопес ДиегоНападающий
-
9 Дуро УгоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Васкес ХесусЗащитник
- Полузащитник
-
19 Амалла СелимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Marco Camus
-
Главный тренер: Бараха Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Жирона
Валенсия
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|7 (1)
|0.5
|Савио III
|4
|0.29
|Эррера Янгель
|4
|0.29
|Гарсия Алеш
|3
|0.21
|Цыганков Виктор
|3
|0.21
|Стуани Кристиан
|3
|0.21
|Мартин Иван
|3
|0.21
|Давид Лопес
|2
|0.14
|Коуто Ян
|1
|0.07
|Порту Кристиан
|1
|0.07
|Гарсия Эрик
|1
|0.07
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Мартинес Арнау
|0
|0
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуро Уго
|6
|0.43
|Герра Хавьер
|3
|0.21
|Ногуэроль Диего Лопес
|2
|0.14
|Пепелу
|2 (2)
|0.14
|Перес Фран
|1
|0.07
|Гайя Хосе
|1
|0.07
|Дьякаби Муктар
|1
|0.07
|Корреа Тьерри
|0
|0
|Гонсалес Уго
|0
|0
|Амалла Селим
|0
|0
|Алмейда Андре IV
|0
|0
Карточки
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стуани Кристиан
|4
|0
|Эррера Янгель
|4
|0
|Гутьеррес Мигель
|3
|0
|Давид Лопес
|3
|0
|Мартин Иван
|3
|0
|Мартинес Арнау
|3
|0
|Коуто Ян
|3
|0
|Гассанига Пауло
|2
|0
|Хуанпе Хуан
|2
|0
|Савио III
|1
|0
|Блинд Дэйли
|1
|0
|Гарсия Алеш
|1
|0
|Гарсия Эрик
|1
|0
|Кебе Ибрахима
|1
|0
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амалла Селим
|3
|1
|Дьякаби Муктар
|4
|0
|Габриэль Паулиста
|3
|0
|Гайя Хосе
|2
|0
|Перес Фран
|2
|0
|Пепелу
|2
|0
|Озкаджар Дженк
|2
|0
|Герра Хавьер
|2
|0
|Фулкье Димитри
|1
|0
|Дуро Уго
|1
|0
|Корреа Тьерри
|1
|0
|Гильямон Уго
|1
|0
|Мамардашвили Георгий
|1
|0
|Ногуэроль Диего Лопес
|1
|0
|Москера Кристиан
|1
|0
Результаты матчей
Жирона
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Валенсия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
1
7
Жирона
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
Валенсия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
16
7
Жирона
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
7% (1)
57% (8)
Валенсия
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
17
14
Голы по времени матча
Забито
16
9
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
6%
2
22%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
6
38%
1
11%
31-45
3
19%
1
11%
46-60
2
13%
3
33%
61-75
3
19%
2
22%
76-90
Пропущено
9
14
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
22%
2
14%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
2
22%
2
14%
61-75
2
22%
3
21%
76-90
Забито
16
8
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
0
0%
2
25%
1-15
3
19%
1
13%
16-30
3
19%
2
25%
31-45
3
19%
1
13%
46-60
4
25%
1
13%
61-75
3
19%
1
13%
76-90
Пропущено
8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
33%
76-90
Забито
32
17
14 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
1 Не забивали 3
1
3%
4
24%
1-15
4
13%
1
6%
16-30
9
28%
3
18%
31-45
6
19%
2
12%
46-60
6
19%
4
24%
61-75
6
19%
3
18%
76-90
Пропущено
17
17
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
4
24%
2
12%
1-15
4
24%
1
6%
16-30
1
6%
4
24%
31-45
2
12%
4
24%
46-60
3
18%
2
12%
61-75
3
18%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Жирона
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Жирона - Атлетик Б 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Осасуна - Жирона 2:4 Сан-Роке Лепе - Жирона 1:2
Жирона - Сельта 1:0 Жирона - Альмерия 5:2 Кадис - Жирона 0:1 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Вильярреал - Жирона 1:2 Жирона - Мальорка 5:3 Гранада - Жирона 2:4 Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Жирона - Хетафе 3:0 Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Жирона - Лацио 2:1 Наполи - Жирона 1:1 Блэкберн - Жирона 2:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Жирона - Андорра 2:2
Валенсия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Валенсия - Сельта 0:0 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Валенсия - Гранада 1:0 Логроньес - Валенсия 0:2
Атлетик Б - Валенсия 2:2 Валенсия - Кадис 2:0 Мальорка - Валенсия 1:1 Бетис - Валенсия 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Альмерия - Валенсия 2:2 Валенсия - Атлетико М 3:0 Алавес - Валенсия 1:0 Валенсия - Осасуна 1:2 Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Валенсия 1:2 Валенсия - Астон Вилла 1:2 Валенсия - Алавес 2:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3 Спартак Трнава - Валенсия 0:1 Валенсия - Ноттингем Форест 1:0
Результаты матчей
Жирона
Валенсия
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
5
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:2
3 раза 43%
2:4
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Точный счет
1:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:4
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Жирона
Валенсия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
34
25
34
16
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
104
86
59
59
113
410
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|31 - 9
|35
|2.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|32 - 17
|35
|3.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|30 - 12
|31
|4.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|27 - 14
|31
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 17
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 18
|25
|7.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|18 - 16
|24
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|13 - 13
|21
|9.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 18
|19
|10.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 18
|19
|11.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|17 - 20
|19
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|21 - 25
|15
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 19
|15
|14.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 24
|14
|15.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|19 - 19
|12
|16.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 21
|11
|17.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 20
|10
|18.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|14 - 24
|8
|19.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|19 - 33
|7
|20.
|Заявка
|14
|0
|3
|11
|16 - 37
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|17 - 7
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|15 - 5
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|10 - 2
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 10
|17
|5.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 3
|16
|6.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 9
|16
|7.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|8 - 4
|15
|8.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 11
|14
|9.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|10.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 3
|13
|11.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 9
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|14.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 15
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|14 - 16
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 15
|6
|17.
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|4 - 5
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|19.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|10 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 8
|19
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 6
|19
|3.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|10.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 14
|7
|11.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 9
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 15
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|15.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|9 - 16
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 10
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|19.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|8 - 18
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 19
|1
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|Беллингем Джуд
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|Рюдигер Антонио
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|Гранада
|Гумбау Херард
|6
|Кадис
|Алькарас Рубен
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Жирона - Валенсия
Исход игры
Жирона
73.8% (96)
Ничья
11.5% (15)
Валенсия
14.6% (19)
Тотал 2.5
Больше
67.54% (77)
Меньше
32.46% (37)
Обе команды забьют
Да
72.81% (83)
Нет
27.19% (31)
Популярный счёт
2:1 Жирона
41.5% (54)
1:0 Жирона
13.8% (18)
1:2 Валенсия
6.9% (9)
1:1 Ничья
5.4% (7)
3:1 Жирона
4.6% (6)
0:2 Валенсия
3.1% (4)
2:0 Жирона
3.1% (4)
2:2 Ничья
2.3% (3)
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