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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Иглесиас Хавьер
Жирона
 
Позже
Валенсия
Прогнозы 126
Жирона 73% (92)
X 11.9% (15)
Валенсия 15.1% (19)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Жирона
Ничья
Валенсия
1.65
5.65
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Гассанига
Пауло
25
Гарсия
Эрик
5
Давид
Лопес
17
Блинд
Дэйли
3
Гутьеррес
Мигель
21
Эррера
Янгель
14
Гарсия
Алеш
23
Мартин
Иван
8
Цыганков
Виктор
9
Довбик
Артём
16
Савио
III
25
Мамардашвили
Георгий
12
Корреа
Тьерри
3
Москера
Кристиан
5
Габриэль
Паулиста
34
Гасиоровски
Ярек
20
Фулкье
Димитри
8
Герра
Хавьер
18
Пепелу
23
Перес
Фран
16
Ногуэроль
Диего
Лопес
9
Дуро
Уго
Жирона
4-3-3
Валенсия
4-4-2

История личных встреч

Жирона
Валенсия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:0
П
2:3
П
0:1
П
0:1
П
2:1

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 7 (1) 0.5
Савио III 4 0.29
Эррера Янгель 4 0.29
Гарсия Алеш 3 0.21
Цыганков Виктор 3 0.21
Стуани Кристиан 3 0.21
Мартин Иван 3 0.21
Давид Лопес 2 0.14
Коуто Ян 1 0.07
Порту Кристиан 1 0.07
Гарсия Эрик 1 0.07
Блинд Дэйли 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Мартинес Арнау 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 6 0.43
Герра Хавьер 3 0.21
Ногуэроль Диего Лопес 2 0.14
Пепелу 2 (2) 0.14
Перес Фран 1 0.07
Гайя Хосе 1 0.07
Дьякаби Муктар 1 0.07
Корреа Тьерри 0 0
Гонсалес Уго 0 0
Амалла Селим 0 0
Алмейда Андре IV 0 0

Карточки

Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стуани Кристиан 4 0
Эррера Янгель 4 0
Гутьеррес Мигель 3 0
Давид Лопес 3 0
Мартин Иван 3 0
Мартинес Арнау 3 0
Коуто Ян 3 0
Гассанига Пауло 2 0
Хуанпе Хуан 2 0
Савио III 1 0
Блинд Дэйли 1 0
Гарсия Алеш 1 0
Гарсия Эрик 1 0
Кебе Ибрахима 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амалла Селим 3 1
Дьякаби Муктар 4 0
Габриэль Паулиста 3 0
Гайя Хосе 2 0
Перес Фран 2 0
Пепелу 2 0
Озкаджар Дженк 2 0
Герра Хавьер 2 0
Фулкье Димитри 1 0
Дуро Уго 1 0
Корреа Тьерри 1 0
Гильямон Уго 1 0
Мамардашвили Георгий 1 0
Ногуэроль Диего Лопес 1 0
Москера Кристиан 1 0

Результаты матчей

Жирона
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Валенсия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

1
7
Жирона
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
Валенсия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

16
7
Жирона
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
7% (1)
57% (8)
Валенсия
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

17
14

Голы по времени матча

Забито

16
9
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
6%
2
22%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
6
38%
1
11%
31-45
3
19%
1
11%
46-60
2
13%
3
33%
61-75
3
19%
2
22%
76-90

Пропущено

9
14
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
22%
2
14%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
2
22%
2
14%
61-75
2
22%
3
21%
76-90

Забито

16
8
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
0
0%
2
25%
1-15
3
19%
1
13%
16-30
3
19%
2
25%
31-45
3
19%
1
13%
46-60
4
25%
1
13%
61-75
3
19%
1
13%
76-90

Пропущено

8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
33%
76-90

Забито

32
17
14 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
1 Не забивали 3
1
3%
4
24%
1-15
4
13%
1
6%
16-30
9
28%
3
18%
31-45
6
19%
2
12%
46-60
6
19%
4
24%
61-75
6
19%
3
18%
76-90

Пропущено

17
17
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
4
24%
2
12%
1-15
4
24%
1
6%
16-30
1
6%
4
24%
31-45
2
12%
4
24%
46-60
3
18%
2
12%
61-75
3
18%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Жирона
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Жирона - Атлетик Б 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Осасуна - Жирона 2:4 Сан-Роке Лепе - Жирона 1:2
Жирона - Сельта 1:0 Жирона - Альмерия 5:2 Кадис - Жирона 0:1 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Вильярреал - Жирона 1:2 Жирона - Мальорка 5:3 Гранада - Жирона 2:4 Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Жирона - Хетафе 3:0 Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Жирона - Лацио 2:1 Наполи - Жирона 1:1 Блэкберн - Жирона 2:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Жирона - Андорра 2:2
Валенсия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Валенсия - Сельта 0:0 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Валенсия - Гранада 1:0 Логроньес - Валенсия 0:2
Атлетик Б - Валенсия 2:2 Валенсия - Кадис 2:0 Мальорка - Валенсия 1:1 Бетис - Валенсия 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Альмерия - Валенсия 2:2 Валенсия - Атлетико М 3:0 Алавес - Валенсия 1:0 Валенсия - Осасуна 1:2 Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Валенсия 1:2 Валенсия - Астон Вилла 1:2 Валенсия - Алавес 2:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3 Спартак Трнава - Валенсия 0:1 Валенсия - Ноттингем Форест 1:0

Результаты матчей

Жирона
Валенсия

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
5
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:2
3 раза 43%
2:4
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

1:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:4
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Жирона
Валенсия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
2
5
3
4
2.5
1
6
2
5
3.5
2
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
3
4
2
5
2.5
2
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
10
4
8
6
1.5
5
9
5
9
2.5
1
13
4
10
3.5
2
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 14 11 2 1 31 - 9 35
2.
Жирона
 Заявка 14 11 2 1 32 - 17 35
3.
Атлетико М
 Заявка 13 10 1 2 30 - 12 31
4.
Барселона
 Заявка 14 9 4 1 27 - 14 31
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 7 4 3 25 - 17 25
6.
Атлетик Б
 Заявка 14 7 4 3 26 - 18 25
7.
Бетис
 Заявка 14 6 6 2 18 - 16 24
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 6 3 6 13 - 13 21
9.
Валенсия
 Заявка 14 5 4 5 16 - 18 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 7 3 16 - 18 19
11.
Хетафе
 Заявка 15 4 7 4 17 - 20 19
12.
Вильярреал
 Заявка 14 4 3 7 21 - 25 15
13.
Алавес
 Заявка 14 4 3 7 14 - 19 15
14.
Осасуна
 Заявка 14 4 2 8 16 - 24 14
15.
Севилья
 Заявка 13 2 6 5 19 - 19 12
16.
Кадис
 Заявка 14 2 5 7 11 - 21 11
17.
Мальорка
 Заявка 14 1 7 6 13 - 20 10
18.
Сельта
 Заявка 14 1 5 8 14 - 24 8
19.
Гранада
 Заявка 14 1 4 9 19 - 33 7
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 3 11 16 - 37 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 7 7 0 0 17 - 7 21
2.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 15 - 5 18
3.
Бетис
 Заявка 7 5 2 0 10 - 2 17
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 5 2 1 17 - 10 17
5.
Реал Мадрид
 Заявка 6 5 1 0 15 - 3 16
6.
Жирона
 Заявка 7 5 1 1 16 - 9 16
7.
Хетафе
 Заявка 7 4 3 0 8 - 4 15
8.
Атлетик Б
 Заявка 7 4 2 1 18 - 11 14
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
10.
Валенсия
 Заявка 7 4 1 2 8 - 3 13
11.
Алавес
 Заявка 7 4 1 2 10 - 9 13
12.
Севилья
 Заявка 7 2 3 2 12 - 9 9
13.
Кадис
 Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
14.
Райо Вальекано
 Заявка 7 1 4 2 9 - 15 7
15.
Вильярреал
 Заявка 8 2 1 5 14 - 16 7
16.
Гранада
 Заявка 7 1 3 3 11 - 15 6
17.
Мальорка
 Заявка 6 0 5 1 4 - 5 5
18.
Осасуна
 Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
19.
Сельта
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Альмерия
 Заявка 7 0 2 5 10 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 7 6 1 0 16 - 8 19
2.
Реал Мадрид
 Заявка 8 6 1 1 16 - 6 19
3.
Барселона
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
4.
Райо Вальекано
 Заявка 7 3 3 1 7 - 3 12
5.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
6.
Атлетико М
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
7.
Осасуна
 Заявка 7 3 0 4 10 - 13 9
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
9.
Вильярреал
 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
10.
Бетис
 Заявка 7 1 4 2 8 - 14 7
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 2 1 5 5 - 9 7
12.
Валенсия
 Заявка 7 1 3 3 8 - 15 6
13.
Сельта
 Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
15.
Хетафе
 Заявка 8 0 4 4 9 - 16 4
16.
Севилья
 Заявка 6 0 3 3 7 - 10 3
17.
Алавес
 Заявка 7 0 2 5 4 - 10 2
18.
Кадис
 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
19.
Гранада
 Заявка 7 0 1 6 8 - 18 1
20.
Альмерия
 Заявка 7 0 1 6 6 - 19 1
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 11 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 9 (1)
Вильярреал Морено Херард 8 (2)
Хетафе Майораль Борха 8 (1)
Жирона Довбик Артём 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 6
Осасуна Катена Алехандро 1 5
Реал Мадрид Рюдигер Антонио 6
Гранада Гумбау Херард 6
Кадис Алькарас Рубен 6
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. В стартовом поединке игрового дня испанской Примеры нас ждет интересное противостояние между "Жироной" и "Валенсией". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Жирона - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 декабря 2023, осталось 20 минут.

    Главный судья: Иглесиас Хавьер

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 61% завершится победой Жирона.
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Прогнозы 126
Жирона 73% (92)
X 11.9% (15)
Валенсия 15.1% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Жирона
Ничья
Валенсия
1.65
5.65
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5.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Жирона - Валенсия онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Жирона - Валенсия

Исход игры
Жирона
73.8% (96)
Ничья
11.5% (15)
Валенсия
14.6% (19)
Тотал 2.5
Больше
67.54% (77)
Меньше
32.46% (37)
Обе команды забьют
Да
72.81% (83)
Нет
27.19% (31)
Популярный счёт
2:1 Жирона
41.5% (54)
1:0 Жирона
13.8% (18)
1:2 Валенсия
6.9% (9)
1:1 Ничья
5.4% (7)
3:1 Жирона
4.6% (6)
0:2 Валенсия
3.1% (4)
2:0 Жирона
3.1% (4)
2:2 Ничья
2.3% (3)
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