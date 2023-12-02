Нико Уильямс пропустил мяч после передачи слева от Паредеса, а за спиной оказались только соперники.

Де Маркос справа подачу к дальней штанге исполнил слишком сильно. Руису догнать мяч у бровки не удалось.

Эспино на фланге хотел вынести мяч, но попал ногой в живот Вивиану. Жёлтая карточка защитнику "Райо Вальекано".

Руис справа со штрафного навесил к дальней штанге, где партнёров не оказалось. Балью выбил мяч от ворот.

Нико Уильямс слева не смог переиграть Балью, а его прострел в центр перехватил Эспино.

Нико Уильямс от углового флага навесил на Де Маркоса, который головой пробил выше ворот.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! ГУРУСЕТА!!! Иньяки Уильямс справа сыграл в отборе. Сансет сделал пас в центр на Гурусету, который вышел один на один с голкипером и аккуратно покатил мяч в правый угол.

Паредес не позволил Паласону справа прострелить к воротам.

Сисс справа сместился к центру и с линии штрафной площади пробил левее ворот.

Иньяки Уильямс справа обыграл двух соперников, но его удар с линии штрафной площади получился значительно выше цели.

20' Ден Маркос справа навесил к воротам, а Дмитриевски на выходе забрал мяч в руки.

19' Нико Уильямс слева забрался в офсайд.

18' Унаи Лопес на левом фланге сделал неточный пас в касание вперёд на Сисса.

17' Арбитра ВАР внимательно просмотрели повторы и определили офсайд у Нико Уильямса. На табло возвращены нули.

15' Быстрая контратака прошла у хозяев. Нико Уильямс справа вошёл в штрафную плозщадь и прострелил вдоль. Несколько игроков проскочили мимо мяча, а у дальней штанги Гурусета пробил от перекладины в сетку. Но...

13' Подача Руиса от углового флага опасной не получилась. Гости перехватили мяч и отправились на чужую половину поля.

12' Иньяки Уильямс справа прострелил к воротам, где Мумин опередил Нико Уильямса и выбил мяч за пределы поля.

11' Заброс Руиса направо вперёд на Иньяки Уильямса получился неточным. Иньяки смог достать мяч только за боковой линией поля.

10' Камелло забежал в офсайд.