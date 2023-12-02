Тур: 15. Стадион: Сан-Мамес. Главный судья: Эрнандес Франсиско Хосе
1:0
Первый тайм: 36'
Ход матча
23'
1:0
32'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
4 Угловые 0
-
3 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Лекуе
Иньиго
21
Эррера
Андер
16
Руис
Иньиго
11
Уильямс
Нико
20
Балью
Иван
16
Мумин
Абдул
21
Сисс
Пате
17
Лопес
Унаи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
-
16 Руис ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уильямс НикоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Юри БерчичеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Гомес УнаиПолузащитник
- Нападающий
-
22 Гарсия РаульНападающий
-
29 Арес МалкомНападающий
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
-
16 Мумин АбдулЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Перес КикеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Нтекья РандиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Бебе ТьягуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Родригес Франсиско
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Атлетик Б
Райо Вальекано
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед
18 матчей
50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
6 побед 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1.67
1.56
Среднее время на гол
54
57
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
24
26
Голов в среднем за матч
1.33
1.44
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
Среднее время на гол
67
62
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гурусета Горка
|7
|0.47
|Уильямс Иньяки
|6
|0.4
|Сансет Ойян
|3
|0.2
|Беренгер Алекс
|2 (1)
|0.13
|Весга Микель
|2 (2)
|0.13
|Уильямс Нико
|1
|0.07
|Де Маркос Оскар
|1
|0.07
|Юри Берчиче
|1
|0.07
|Вильялибре Асьер
|1
|0.07
|Руис Иньиго
|1
|0.07
|Гарсия Дани
|1
|0.07
|Гомес Унаи
|1
|0.07
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Альваро Ривера
|4
|0.27
|Паласон Иси
|2 (2)
|0.13
|Бебе Тьягу
|2 (1)
|0.13
|Лопес Унаи
|1
|0.07
|Мумин Абдул
|1
|0.07
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0.07
|Сисс Пате
|1
|0.07
|Перес Кике
|1
|0.07
|Валентин Оскар
|1
|0.07
|Фалькао Радамель
|1 (1)
|0.07
|Нтекья Ранди
|1 (1)
|0.07
|Рауль де Томас
|0
|0
|Лежён Флорьян
|0
|0
|Камелло Серхио
|0
|0
Карточки
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сансет Ойян
|1
|2
|Руис Иньиго
|4
|0
|Паредес Айтор
|4
|0
|Де Маркос Оскар
|3
|0
|Гарсия Дани
|3
|0
|Вивиан Даниэль
|3
|0
|Гарсия Рауль
|2
|0
|Эррера Андер
|2
|0
|Гурусета Горка
|2
|0
|Уильямс Иньяки
|2
|0
|Лекуе Иньиго
|2
|0
|Беренгер Алекс
|2
|0
|Унай Симон
|2
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Юри Берчиче
|1
|0
|Весга Микель
|1
|0
|Йерай Альварес
|1
|0
|Уильямс Нико
|1
|0
|Арес Малком
|1
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Альваро Ривера
|5
|0
|Лежён Флорьян
|4
|0
|Эспино Альфонсо
|4
|0
|Валентин Оскар
|2
|1
|Рауль де Томас
|3
|0
|Лопес Унаи
|3
|0
|Эрнандес Аридане
|3
|0
|Мумин Абдул
|1
|1
|Трехо Оскар
|2
|0
|Паласон Иси
|2
|0
|Сисс Пате
|2
|0
|Перес Кике
|2
|0
|Камелло Серхио
|2
|0
|Родригес Франсиско
|1
|0
|Фалькао Радамель
|1
|0
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Балью Иван
|1
|0
|Димитриевски Столе
|1
|0
|Ратиу Андрей
|1
|0
|Чаваррия Пеп
|1
|0
Результаты матчей
Атлетик Б
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Райо Вальекано
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
4
2
Атлетик Б
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Райо Вальекано
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
9
Упущенные победы
8
9
Атлетик Б
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Райо Вальекано
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
9
9
Упущенные победы
12
11
Голы по времени матча
Забито
18
7
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
2
11%
0
0%
1-15
1
6%
4
57%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
22%
1
14%
61-75
5
28%
2
29%
76-90
Пропущено
11
3
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
2
67%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
1
33%
76-90
Забито
8
10
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
2
25%
2
20%
1-15
4
50%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
4
40%
76-90
Пропущено
7
14
1 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
2
14%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
2
29%
1
7%
46-60
1
14%
3
21%
61-75
3
43%
3
21%
76-90
Забито
26
17
14 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
4
15%
2
12%
1-15
5
19%
5
29%
29%
16-30
5
19%
3
18%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
5
19%
1
6%
61-75
6
23%
6
35%
76-90
Пропущено
18
17
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
2
11%
2
12%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
2
11%
4
24%
31-45
3
17%
3
18%
46-60
4
22%
3
18%
61-75
4
22%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Жирона - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Сельта 4:3 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 УЕ Руби - Атлетик Б 1:2
Атлетик Б - Валенсия 2:2 Барселона - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Альмерия 3:0 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Алавес - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Кадис 3:0 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Бетис 4:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эйбар 1:1 Селтик - Атлетик Б 3:2 Расинг - Атлетик Б 0:0 Некакса - Атлетик Б 0:2
Райо Вальекано
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Райо Вальекано - Барселона 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Атлетико Лугонес - Райо Вальекано 0:6
Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алькоркон - Райо Вальекано 2:2 Бетис - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Вальядолид - Райо Вальекано 3:2 Порту - Райо Вальекано 1:1 Шарлеруа - Райо Вальекано 1:1
Результаты матчей
Атлетик Б
Райо Вальекано
Точный счет
3:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:7
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
3
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
Точный счет
3:0
3 раза 21%
0:2
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
1
1 раз 7%
2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
Тоталы голов в матче
Атлетик Б
Райо Вальекано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
61
34
43
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
34
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
104
95
68
59
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|34 - 18
|38
|2.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|31 - 9
|35
|3.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|30 - 12
|31
|4.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|27 - 14
|31
|5.
|1:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 18
|28
|6.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 17
|25
|7.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|18 - 16
|24
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|13 - 13
|21
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 20
|19
|10.
|0:1 Заявка
|15
|4
|7
|4
|16 - 19
|19
|11.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|17 - 20
|19
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|21 - 25
|15
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 19
|15
|14.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 24
|14
|15.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|19 - 19
|12
|16.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 21
|11
|17.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 20
|10
|18.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|14 - 24
|8
|19.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|19 - 33
|7
|20.
|Заявка
|14
|0
|3
|11
|16 - 37
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|17 - 7
|21
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 10
|19
|3.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|15 - 5
|18
|4.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|10 - 2
|17
|5.
|1:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 11
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 10
|17
|7.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 3
|16
|8.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|8 - 4
|15
|9.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|10.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 3
|13
|11.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 9
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|14.
|0:1 Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 15
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|14 - 16
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 15
|6
|17.
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|4 - 5
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|19.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|10 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 8
|19
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 6
|19
|3.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|4.
|0:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 4
|12
|5.
|1:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|10.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 14
|7
|11.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 9
|7
|12.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|15.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|9 - 16
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 10
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|19.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|8 - 18
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 19
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|11 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|9 (1)
|Вильярреал
|Морено Херард
|8 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|8 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|7 (4)
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 6
|Осасуна
|Катена Алехандро
|1 5
|Реал Мадрид
|Рюдигер Антонио
|6
|Гранада
|Гумбау Херард
|6
|Кадис
|Алькарас Рубен
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Атлетик Б 1:0 Райо Вальекано
Исход игры
Атлетик Б
84.6% (99)
Ничья
14.5% (17)
Райо Вальекано
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
49.55% (55)
Меньше
50.45% (56)
Обе команды забьют
Да
57.66% (64)
Нет
42.34% (47)
Популярный счёт
2:1 Атлетик Б
40.2% (47)
1:0 Атлетик Б
21.4% (25)
2:0 Атлетик Б
16.2% (19)
1:1 Ничья
8.5% (10)
2:2 Ничья
3.4% (4)
0:0 Ничья
1.7% (2)
3:1 Атлетик Б
1.7% (2)
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