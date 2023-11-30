Тур: 15. Стадион: Сан-Мамес.
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Прогноз на матч от Liveresult
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Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
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Главный тренер: Родригес Франсиско
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Атлетик Б
Райо Вальекано
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед
18 матчей
50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
6 побед 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1.67
1.56
Среднее время на гол
54
57
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
24
26
Голов в среднем за матч
1.33
1.44
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
Среднее время на гол
67
62
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Иньяки
|6
|0.43
|Гурусета Горка
|6
|0.43
|Сансет Ойян
|3
|0.21
|Беренгер Алекс
|2 (1)
|0.14
|Весга Микель
|2 (2)
|0.14
|Уильямс Нико
|1
|0.07
|Де Маркос Оскар
|1
|0.07
|Юри Берчиче
|1
|0.07
|Вильялибре Асьер
|1
|0.07
|Руис Иньиго
|1
|0.07
|Гарсия Дани
|1
|0.07
|Гомес Унаи
|1
|0.07
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Альваро Ривера
|4
|0.29
|Паласон Иси
|2 (2)
|0.14
|Бебе Тьягу
|2 (1)
|0.14
|Лопес Унаи
|1
|0.07
|Мумин Абдул
|1
|0.07
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0.07
|Сисс Пате
|1
|0.07
|Перес Кике
|1
|0.07
|Валентин Оскар
|1
|0.07
|Фалькао Радамель
|1 (1)
|0.07
|Нтекья Ранди
|1 (1)
|0.07
|Рауль де Томас
|0
|0
|Лежён Флорьян
|0
|0
|Камелло Серхио
|0
|0
Карточки
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сансет Ойян
|1
|2
|Руис Иньиго
|4
|0
|Паредес Айтор
|4
|0
|Де Маркос Оскар
|3
|0
|Гарсия Дани
|3
|0
|Гарсия Рауль
|2
|0
|Эррера Андер
|2
|0
|Гурусета Горка
|2
|0
|Уильямс Иньяки
|2
|0
|Лекуе Иньиго
|2
|0
|Беренгер Алекс
|2
|0
|Унай Симон
|2
|0
|Вивиан Даниэль
|2
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Юри Берчиче
|1
|0
|Весга Микель
|1
|0
|Йерай Альварес
|1
|0
|Уильямс Нико
|1
|0
|Арес Малком
|1
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Альваро Ривера
|5
|0
|Лежён Флорьян
|4
|0
|Эспино Альфонсо
|4
|0
|Валентин Оскар
|2
|1
|Рауль де Томас
|3
|0
|Лопес Унаи
|3
|0
|Эрнандес Аридане
|3
|0
|Мумин Абдул
|1
|1
|Трехо Оскар
|2
|0
|Паласон Иси
|2
|0
|Сисс Пате
|2
|0
|Перес Кике
|2
|0
|Камелло Серхио
|2
|0
|Родригес Франсиско
|1
|0
|Фалькао Радамель
|1
|0
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Балью Иван
|1
|0
|Димитриевски Столе
|1
|0
|Ратиу Андрей
|1
|0
|Чаваррия Пеп
|1
|0
Результаты матчей
Атлетик Б
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Райо Вальекано
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
4
2
Атлетик Б
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Райо Вальекано
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
9
Упущенные победы
8
9
Атлетик Б
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Райо Вальекано
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
9
9
Упущенные победы
12
11
Голы по времени матча
Забито
18
7
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
2
11%
0
0%
1-15
1
6%
4
57%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
22%
1
14%
61-75
5
28%
2
29%
76-90
Пропущено
11
3
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
2
67%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
1
33%
76-90
Забито
8
10
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
2
25%
2
20%
1-15
4
50%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
4
40%
76-90
Пропущено
7
14
1 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
2
14%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
2
29%
1
7%
46-60
1
14%
3
21%
61-75
3
43%
3
21%
76-90
Забито
26
17
14 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
4
15%
2
12%
1-15
5
19%
5
29%
29%
16-30
5
19%
3
18%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
5
19%
1
6%
61-75
6
23%
6
35%
76-90
Пропущено
18
17
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
2
11%
2
12%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
2
11%
4
24%
31-45
3
17%
3
18%
46-60
4
22%
3
18%
61-75
4
22%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Жирона - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Сельта 4:3 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 УЕ Руби - Атлетик Б 1:2
Атлетик Б - Валенсия 2:2 Барселона - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Альмерия 3:0 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Алавес - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Кадис 3:0 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Бетис 4:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эйбар 1:1 Селтик - Атлетик Б 3:2 Расинг - Атлетик Б 0:0 Некакса - Атлетик Б 0:2
Райо Вальекано
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Райо Вальекано - Барселона 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Атлетико Лугонес - Райо Вальекано 0:6
Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алькоркон - Райо Вальекано 2:2 Бетис - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Вальядолид - Райо Вальекано 3:2 Порту - Райо Вальекано 1:1 Шарлеруа - Райо Вальекано 1:1
Результаты матчей
Атлетик Б
Райо Вальекано
Точный счет
3:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:7
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
3
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
Точный счет
3:0
3 раза 21%
0:2
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
1
1 раз 7%
2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
Тоталы голов в матче
Атлетик Б
Райо Вальекано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
61
34
43
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
34
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
104
95
68
59
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|31 - 9
|35
|2.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|32 - 17
|35
|3.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|30 - 12
|31
|4.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|27 - 14
|31
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 17
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 18
|25
|7.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|18 - 16
|24
|8.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 18
|19
|9.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|17 - 18
|19
|10.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 18
|19
|11.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|11 - 13
|18
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|21 - 25
|15
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 19
|15
|14.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 24
|14
|15.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|19 - 19
|12
|16.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 21
|11
|17.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 20
|10
|18.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|14 - 24
|8
|19.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|19 - 33
|7
|20.
|Заявка
|14
|0
|3
|11
|16 - 37
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|17 - 7
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|15 - 5
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|10 - 2
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 10
|17
|5.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 3
|16
|6.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 9
|16
|7.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|8 - 4
|15
|8.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 11
|14
|9.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 3
|13
|10.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|11.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 9
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|14.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 15
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|14 - 16
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 15
|6
|17.
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|4 - 5
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|19.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|10 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 8
|19
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 6
|19
|3.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|10.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 14
|7
|11.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 9
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 15
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|15.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 14
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 10
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|19.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|8 - 18
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 19
|1
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|Рюдигер Антонио
|6
|Гранада
|Гумбау Херард
|6
|Кадис
|Алькарас Рубен
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Атлетик Б - Райо Вальекано
Исход игры
Атлетик Б
81.8% (36)
Ничья
15.9% (7)
Райо Вальекано
2.3% (1)
Тотал 2.5
Больше
53.66% (22)
Меньше
46.34% (19)
Обе команды забьют
Да
60.98% (25)
Нет
39.02% (16)
Популярный счёт
2:1 Атлетик Б
36.4% (16)
1:0 Атлетик Б
18.2% (8)
2:0 Атлетик Б
15.9% (7)
1:1 Ничья
9.1% (4)
2:2 Ничья
6.8% (3)
3:1 Атлетик Б
4.5% (2)
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