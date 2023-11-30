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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Атлетик Б
 
Позже
Райо Вальекано
Прогнозы 44
Атлетик Б 81.8% (36)
X 15.9% (7)
Райо Вальекано 2.3% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Атлетик Б
Ничья
Райо Вальекано
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Атлетик Б
Райо Вальекано

История личных встреч

Атлетик Б
Райо Вальекано

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

18 матчей

50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
6 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
3:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:2
П
3:2
П
1:1
П
1:0
П
0:3
П
1:0
П
2:1
П
0:3
П
2:1
П
2:2
П
1:2
П
2:3
П
1:1
КК
2:2
КК
2:0

Голы

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.67
1.56

Среднее время на гол

54
57

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

24
26

Голов в среднем за матч

1.33
1.44

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15

Среднее время на гол

67
62

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 6 0.43
Гурусета Горка 6 0.43
Сансет Ойян 3 0.21
Беренгер Алекс 2 (1) 0.14
Весга Микель 2 (2) 0.14
Уильямс Нико 1 0.07
Де Маркос Оскар 1 0.07
Юри Берчиче 1 0.07
Вильялибре Асьер 1 0.07
Руис Иньиго 1 0.07
Гарсия Дани 1 0.07
Гомес Унаи 1 0.07
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро Ривера 4 0.29
Паласон Иси 2 (2) 0.14
Бебе Тьягу 2 (1) 0.14
Лопес Унаи 1 0.07
Мумин Абдул 1 0.07
Де Фрутос Хорхе 1 0.07
Сисс Пате 1 0.07
Перес Кике 1 0.07
Валентин Оскар 1 0.07
Фалькао Радамель 1 (1) 0.07
Нтекья Ранди 1 (1) 0.07
Рауль де Томас 0 0
Лежён Флорьян 0 0
Камелло Серхио 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сансет Ойян 1 2
Руис Иньиго 4 0
Паредес Айтор 4 0
Де Маркос Оскар 3 0
Гарсия Дани 3 0
Гарсия Рауль 2 0
Эррера Андер 2 0
Гурусета Горка 2 0
Уильямс Иньяки 2 0
Лекуе Иньиго 2 0
Беренгер Алекс 2 0
Унай Симон 2 0
Вивиан Даниэль 2 0
Муньяин Икер 1 0
Юри Берчиче 1 0
Весга Микель 1 0
Йерай Альварес 1 0
Уильямс Нико 1 0
Арес Малком 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Альваро Ривера 5 0
Лежён Флорьян 4 0
Эспино Альфонсо 4 0
Валентин Оскар 2 1
Рауль де Томас 3 0
Лопес Унаи 3 0
Эрнандес Аридане 3 0
Мумин Абдул 1 1
Трехо Оскар 2 0
Паласон Иси 2 0
Сисс Пате 2 0
Перес Кике 2 0
Камелло Серхио 2 0
Родригес Франсиско 1 0
Фалькао Радамель 1 0
Бебе Тьягу 1 0
Балью Иван 1 0
Димитриевски Столе 1 0
Ратиу Андрей 1 0
Чаваррия Пеп 1 0

Результаты матчей

Атлетик Б
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Райо Вальекано
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

4
2
Атлетик Б
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Райо Вальекано
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

8
9
Атлетик Б
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Райо Вальекано
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

9
9

Упущенные победы

12
11

Голы по времени матча

Забито

18
7
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
2
11%
0
0%
1-15
1
6%
4
57%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
22%
1
14%
61-75
5
28%
2
29%
76-90

Пропущено

11
3
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
2
67%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
1
33%
76-90

Забито

8
10
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
2
25%
2
20%
1-15
4
50%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
4
40%
76-90

Пропущено

7
14
1 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
2
14%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
2
29%
1
7%
46-60
1
14%
3
21%
61-75
3
43%
3
21%
76-90

Забито

26
17
14 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
4
15%
2
12%
1-15
5
19%
5
29%
29%
16-30
5
19%
3
18%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
5
19%
1
6%
61-75
6
23%
6
35%
76-90

Пропущено

18
17
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
2
11%
2
12%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
2
11%
4
24%
31-45
3
17%
3
18%
46-60
4
22%
3
18%
61-75
4
22%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Жирона - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Сельта 4:3 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 УЕ Руби - Атлетик Б 1:2
Атлетик Б - Валенсия 2:2 Барселона - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Альмерия 3:0 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Алавес - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Кадис 3:0 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Бетис 4:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эйбар 1:1 Селтик - Атлетик Б 3:2 Расинг - Атлетик Б 0:0 Некакса - Атлетик Б 0:2
Райо Вальекано
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Райо Вальекано - Барселона 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Атлетико Лугонес - Райо Вальекано 0:6
Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алькоркон - Райо Вальекано 2:2 Бетис - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Вальядолид - Райо Вальекано 3:2 Порту - Райо Вальекано 1:1 Шарлеруа - Райо Вальекано 1:1

Результаты матчей

Атлетик Б
Райо Вальекано

Точный счет

3:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:7
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

3
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%

Точный счет

3:0
3 раза 21%
0:2
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
1
1 раз 7%
2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%

Тоталы голов в матче

Атлетик Б
Райо Вальекано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
6
1
1.5
3
4
4
3
2.5
2
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
3
4
1.5
3
4
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
4
9
5
1.5
6
8
5
9
2.5
2
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 14 11 2 1 31 - 9 35
2.
Жирона
 Заявка 14 11 2 1 32 - 17 35
3.
Атлетико М
 Заявка 13 10 1 2 30 - 12 31
4.
Барселона
 Заявка 14 9 4 1 27 - 14 31
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 7 4 3 25 - 17 25
6.
Атлетик Б
 Заявка 14 7 4 3 26 - 18 25
7.
Бетис
 Заявка 14 6 6 2 18 - 16 24
8.
Валенсия
 Заявка 14 5 4 5 16 - 18 19
9.
Хетафе
 Заявка 14 4 7 3 17 - 18 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 7 3 16 - 18 19
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 14 5 3 6 11 - 13 18
12.
Вильярреал
 Заявка 14 4 3 7 21 - 25 15
13.
Алавес
 Заявка 14 4 3 7 14 - 19 15
14.
Осасуна
 Заявка 14 4 2 8 16 - 24 14
15.
Севилья
 Заявка 13 2 6 5 19 - 19 12
16.
Кадис
 Заявка 14 2 5 7 11 - 21 11
17.
Мальорка
 Заявка 14 1 7 6 13 - 20 10
18.
Сельта
 Заявка 14 1 5 8 14 - 24 8
19.
Гранада
 Заявка 14 1 4 9 19 - 33 7
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 3 11 16 - 37 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 7 7 0 0 17 - 7 21
2.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 15 - 5 18
3.
Бетис
 Заявка 7 5 2 0 10 - 2 17
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 5 2 1 17 - 10 17
5.
Реал Мадрид
 Заявка 6 5 1 0 15 - 3 16
6.
Жирона
 Заявка 7 5 1 1 16 - 9 16
7.
Хетафе
 Заявка 7 4 3 0 8 - 4 15
8.
Атлетик Б
 Заявка 7 4 2 1 18 - 11 14
9.
Валенсия
 Заявка 7 4 1 2 8 - 3 13
10.
Алавес
 Заявка 7 4 1 2 10 - 9 13
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
12.
Севилья
 Заявка 7 2 3 2 12 - 9 9
13.
Кадис
 Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
14.
Райо Вальекано
 Заявка 7 1 4 2 9 - 15 7
15.
Вильярреал
 Заявка 8 2 1 5 14 - 16 7
16.
Гранада
 Заявка 7 1 3 3 11 - 15 6
17.
Мальорка
 Заявка 6 0 5 1 4 - 5 5
18.
Осасуна
 Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
19.
Сельта
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Альмерия
 Заявка 7 0 2 5 10 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 7 6 1 0 16 - 8 19
2.
Реал Мадрид
 Заявка 8 6 1 1 16 - 6 19
3.
Барселона
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
4.
Райо Вальекано
 Заявка 7 3 3 1 7 - 3 12
5.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
6.
Атлетико М
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
7.
Осасуна
 Заявка 7 3 0 4 10 - 13 9
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
9.
Вильярреал
 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
10.
Бетис
 Заявка 7 1 4 2 8 - 14 7
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 2 1 5 5 - 9 7
12.
Валенсия
 Заявка 7 1 3 3 8 - 15 6
13.
Сельта
 Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
15.
Хетафе
 Заявка 7 0 4 3 9 - 14 4
16.
Севилья
 Заявка 6 0 3 3 7 - 10 3
17.
Алавес
 Заявка 7 0 2 5 4 - 10 2
18.
Кадис
 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
19.
Гранада
 Заявка 7 0 1 6 8 - 18 1
20.
Альмерия
 Заявка 7 0 1 6 6 - 19 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 11 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 9 (1)
Вильярреал Морено Херард 8 (2)
Хетафе Майораль Борха 8 (1)
Жирона Довбик Артём 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 6
Осасуна Катена Алехандро 1 5
Реал Мадрид Рюдигер Антонио 6
Гранада Гумбау Херард 6
Кадис Алькарас Рубен 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Атлетик Б - Райо Вальекано от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 декабря 2023, осталось 1 день 15 часов 56 минут.



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    • Прогнозы 44
    Атлетик Б 81.8% (36)
    X 15.9% (7)
    Райо Вальекано 2.3% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Атлетик Б
    Ничья
    Райо Вальекано
    4.30
    4.50
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    5.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Атлетик Б - Райо Вальекано

    Исход игры
    Атлетик Б
    81.8% (36)
    Ничья
    15.9% (7)
    Райо Вальекано
    2.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.66% (22)
    Меньше
    46.34% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    60.98% (25)
    Нет
    39.02% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетик Б
    36.4% (16)
    1:0 Атлетик Б
    18.2% (8)
    2:0 Атлетик Б
    15.9% (7)
    1:1 Ничья
    9.1% (4)
    2:2 Ничья
    6.8% (3)
    3:1 Атлетик Б
    4.5% (2)
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