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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Гонсалес Пабло
Реал Мадрид
1:0
Перерыв
Гранада
0'
22' Желтая карточка
Беллингем Джуд
22' Желтая карточка
Рюдигер Антонио
1:0
26' Гол
Диас Браим

Ход матча

11'
 
Феррейра Андре
Рауль Фернандес
22'
Беллингем Джуд
 
22'
Рюдигер Антонио
 
26'
Диас Браим
(Кроос Тони)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 5 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 397 Количество передач 138
  • 74 Владение мячом, % 26

Владение мячом

Прогнозы 151
Реал Мадрид 95.4% (144)
X 3.3% (5)
Гранада 1.3% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Реал Мадрид
Ничья
Гранада
1.19
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13
Лунин
Андрей
2
Карвахаль
Даниэль
22
Рюдигер
Антонио
4
Алаба
Давид
23
Менди
Ферлан
15
Вальверде
Федерико
8
Кроос
Тони
5
Беллингем
Джуд
21
Диас
Браим
14
Хоселу
Санмартин
11
Родриго
12
Санчес
Рикард
14
Микель
Игнаси
28
Торренте
Рауль
15
Нева
Карлос
3
Манафа
Вилсон
23
Гумбау
Херард
20
Руис
Серхио
26
Сарагоса
Брайан
11
Узуни
Мюрто
7
Бое
Лукас
1
Рауль
Фернандес
Реал Мадрид
4-3-3
Гранада
4-4-2

История личных встреч

Реал Мадрид
Гранада

17 матчей

100%
17 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70.6%
5.9%
23.5%
12 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

400%
0 побед 4 ничьи 1 победа

18 матчей

94.4%
5.6%
17 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
27.8%
5.5%
12 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
27.8%
5.5%
12 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:4
ЛЛ
1:4
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
4:2
П
0:4
П
5:0
П
1:2
П
1:0
П
9:1
П
0:4
П
2:0
П
0:1
П
1:0
П
3:0
П
1:2
П
5:1

Голы

Всего голов

32
23

Голов в среднем за матч

3.56
2.56

Среднее время на гол

25
35

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

0.67
0.44

Среднее время на гол

135
202

Всего голов

38
27

Голов в среднем за матч

2.11
1.5

Тотал матчей

2.5
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

42
60

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 11 0.73
Родриго 5 0.33
Хоселу Санмартин 5 0.33
Винисиус Жуниор 4 0.27
Карвахаль Даниэль 2 0.13
Диас Браим 2 0.13
Кроос Тони 1 0.07
Вальверде Федерико 1 0.07
Тчуамени Орельен 1 0.07
Гарсия Франсиско III 0 0
Модрич Лука 0 0
Алаба Давид 0 0
Васкес Лукас 0 0
Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарагоса Брайан 5 (1) 0.33
Узуни Мюрто 5 (2) 0.33
Бое Лукас 3 0.2
Санчес Рикард 2 0.13
Омородион Сэмюэль 2 0.13
Вильяр Гонсало 1 0.07
Рубио Мигель 1 0.07
Пуэртас Антонио 0 0
Гумбау Херард 0 0
Кальехон Хосе 0 0
Микель Игнаси 0 0
Дьедиу Фамара 0 0
Нева Карлос 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рюдигер Антонио 7 0
Камавинга Эдуардо 3 0
Начо Фернандес 1 1
Кроос Тони 2 0
Алаба Давид 2 0
Менди Ферлан 2 0
Винисиус Жуниор 2 0
Тчуамени Орельен 2 0
Беллингем Джуд 2 0
Модрич Лука 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Вальверде Федерико 1 0
Гарсия Франсиско III 1 0
Карло Анчелотти 1 0
Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 6 0
Сарагоса Брайан 5 0
Бое Лукас 3 1
Вильяр Гонсало 4 0
Микель Игнаси 3 0
Санчес Рикард 3 0
Пако Лопес 3 0
Мелендо Оскар 2 0
Руис Серхио 2 0
Нева Карлос 2 0
Торренте Рауль 2 0
Пуэртас Антонио 0 1
Альваро Фернандес 1 0
Феррейра Андре 1 0
Манафа Вилсон 1 0
Вальехо Хесус 1 0
Виктор Диас 1 0
Рубио Мигель 1 0
Узуни Мюрто 1 0

Результаты матчей

Реал Мадрид
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Гранада
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
9
Реал Мадрид
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Гранада
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

16
7
Реал Мадрид
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Гранада
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

16
16

Голы по времени матча

Забито

15
9
4 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
2
13%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
7
47%
0
0%
46-60
2
13%
3
33%
61-75
2
13%
5
56%
76-90

Пропущено

3
17
2 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
2
67%
2
12%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
8
47%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
1
33%
2
12%
76-90

Забито

17
11
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
6%
2
18%
1-15
4
24%
2
18%
16-30
2
12%
2
18%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
6
35%
3
27%
61-75
3
18%
1
9%
76-90

Пропущено

5
15
4 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
3
60%
1
7%
1-15
1
20%
4
27%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
1
20%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Забито

32
20
11 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
3
9%
3
15%
1-15
4
13%
2
10%
16-30
4
13%
2
10%
31-45
8
25%
1
5%
46-60
8
25%
6
30%
61-75
5
16%
6
30%
76-90

Пропущено

8
32
6 В 1-м тайме 19
2 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 11
6 Не пропускали 14
5
63%
3
9%
1-15
1
13%
4
13%
16-30
0
0%
12
38%
31-45
1
13%
4
13%
46-60
0
0%
3
9%
61-75
1
13%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Реал Мадрид - Наполи 4:2 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Реал Мадрид - Брага 3:0
Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Брага - Реал Мадрид 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Ювентус - Реал Мадрид 3:1
Гранада
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Алавес - Гранада 3:1 Гранада - Хетафе 1:1 Валенсия - Гранада 1:0 Ароза - Гранада 0:3
Гранада - Вильярреал 2:3 Осасуна - Гранада 2:0 Гранада - Барселона 2:2 Альмерия - Гранада 3:3 Гранада - Бетис 1:1 Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Гранада - Жирона 2:4 Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Гранада - Мальорка 3:2 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Гранада 3:1 Альмерия - Гранада 1:0 Гранада - Хетафе 2:1 Гранада - Сеута 2:0 Атлетико Санлукеньо - Гранада 0:1 Гранада - Эль-Эхидо 8:0

Результаты матчей

Реал Мадрид
Гранада

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

2:1
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%

Тоталы голов в матче

Реал Мадрид
Гранада

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
5
1
1.5
4
3
2
4
2.5
1
6
2
4
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
2
5
3
5
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
10
4
10
4
1.5
6
8
5
9
2.5
3
11
2
12
3.5
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 1:0 Заявка 15 12 2 1 32 - 9 38
2.
Жирона
 Заявка 15 12 2 1 34 - 18 38
3.
Атлетико М
 Заявка 13 10 1 2 30 - 12 31
4.
Барселона
 Заявка 14 9 4 1 27 - 14 31
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 8 4 3 30 - 18 28
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 7 4 3 25 - 17 25
7.
Бетис
 Заявка 14 6 6 2 18 - 16 24
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 6 3 6 13 - 13 21
9.
Валенсия
 Заявка 15 5 4 6 17 - 20 19
10.
Хетафе
 Заявка 15 4 7 4 17 - 20 19
11.
Райо Вальекано
 Заявка 15 4 7 4 16 - 22 19
12.
Вильярреал
 Заявка 14 4 3 7 21 - 25 15
13.
Алавес
 Заявка 14 4 3 7 14 - 19 15
14.
Осасуна
 Заявка 14 4 2 8 16 - 24 14
15.
Севилья
 Заявка 13 2 6 5 19 - 19 12
16.
Кадис
 Заявка 14 2 5 7 11 - 21 11
17.
Мальорка
 Заявка 14 1 7 6 13 - 20 10
18.
Сельта
 Заявка 14 1 5 8 14 - 24 8
19.
Гранада
 0:1 Заявка 15 1 4 10 19 - 34 7
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 3 11 16 - 37 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 7 7 0 0 17 - 7 21
2.
Реал Мадрид
 1:0 Заявка 7 6 1 0 16 - 3 19
3.
Жирона
 Заявка 8 6 1 1 18 - 10 19
4.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 15 - 5 18
5.
Бетис
 Заявка 7 5 2 0 10 - 2 17
6.
Атлетик Б
 Заявка 8 5 2 1 22 - 11 17
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 5 2 1 17 - 10 17
8.
Хетафе
 Заявка 7 4 3 0 8 - 4 15
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
10.
Валенсия
 Заявка 7 4 1 2 8 - 3 13
11.
Алавес
 Заявка 7 4 1 2 10 - 9 13
12.
Севилья
 Заявка 7 2 3 2 12 - 9 9
13.
Кадис
 Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
14.
Райо Вальекано
 Заявка 7 1 4 2 9 - 15 7
15.
Вильярреал
 Заявка 8 2 1 5 14 - 16 7
16.
Гранада
 0:1 Заявка 7 1 3 3 11 - 15 6
17.
Мальорка
 Заявка 6 0 5 1 4 - 5 5
18.
Осасуна
 Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
19.
Сельта
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Альмерия
 Заявка 7 0 2 5 10 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 7 6 1 0 16 - 8 19
2.
Реал Мадрид
 1:0 Заявка 8 6 1 1 16 - 6 19
3.
Барселона
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
4.
Райо Вальекано
 Заявка 8 3 3 2 7 - 7 12
5.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
6.
Атлетико М
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
7.
Осасуна
 Заявка 7 3 0 4 10 - 13 9
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
9.
Вильярреал
 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
10.
Бетис
 Заявка 7 1 4 2 8 - 14 7
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 2 1 5 5 - 9 7
12.
Валенсия
 Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
13.
Сельта
 Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
15.
Хетафе
 Заявка 8 0 4 4 9 - 16 4
16.
Севилья
 Заявка 6 0 3 3 7 - 10 3
17.
Алавес
 Заявка 7 0 2 5 4 - 10 2
18.
Кадис
 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
19.
Альмерия
 Заявка 7 0 1 6 6 - 19 1
20.
Гранада
 0:1 Заявка 8 0 1 7 8 - 19 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 11 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 9 (1)
Вильярреал Морено Херард 8 (2)
Хетафе Майораль Борха 8 (1)
Жирона Довбик Артём 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 6
Реал Мадрид Рюдигер Антонио 7
Осасуна Катена Алехандро 1 5
Гранада Гумбау Херард 6
Кадис Алькарас Рубен 6
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    47'
    Замена в перерыве у "Реала". Вместо Карвахаля на поле появился Лукас Васкес. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался! 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершён первый тайм! "Реал" Мадрид - "Гранада" 1-0. 
  • 45'
    Сарагоса перспективно прорвался по левому флангу, вошёл в штрафную и попытался отдать передачу в центр. Кроос вернулся и помог своим защитникам. Вернули себе владение мадридцы. 
  • Офсайд
    45'
    Вальверде с правого полуфланга выполнил отличный заброс на дальнюю штангу. Хоселу смог пробить по воротам, но он всё равно находился в положении вне игры. 
  • Дополнительное время
    45'
    Никакого одиннадцатиметрового удара для "Реала"! Игра продолжается. Пять минут добавил рефери к первому тайму. 
  • Судья
    45'
    Спорный момент в штрафной "Гранады"! Родриго выполнил скидку на Беллингема, под которого бросился Микель и наступил на ногу англичанину. Сначала было сыграно в мяч, а потом только в ногу. Посмотрим, что решил VAR. 
  • 44'
    Интересная статистика есть у испанских работников телевидения. Никаких xG, а просто шансы команд на забитый мяч. По таким шансам счёт 2-0 в пользу "сливочных". Один из двух моментов был реализован. 
  • Опасный момент
    43'
    ОПАСНО! Менди с левого фланга покатил в центр, Браим Диас пяткой вывел Беллингема под углом на ворота соперника, но не смог англичанин попасть в дальний угол ворот!
  • 42'
    Никак не могут гости наладить контроль над мячом. Очень тяжело им выходить из под прессинга мадридцев. Нева сейчас выполнял длинный заброс вперёд, но получилось очень неточно. 
  • 41'
    Родриго получил мяч на правом фланге, добрался с мячом до штрафной, а затем отдал пас в центр. Браим Диас вёл борьбу с защитником, но победителем из этой дуэли вышел Торренте. 
  • 40'
    Постепенно подходит к своему логическому завершению первая половина встречи. Мадридцы пока в очень спокойном стиле обыгрывают своего соперника. Ничем не может ответить "Гранада". 
  • Фол, нарушение
    39'
    Серхио Руис недалеко от своей штрафной грубо сыграл против Вальверде. Арбитр штрафной назначил, а вот карточку не показал. Недовольны болельщики таким решением Гонсалеса. 
  • 38'
    Бое по центру в одиночку разогнал атаку своей команды. Был перед ним Рюдигер, который сыграл очень уверенно и спокойно смог забрать игровой снаряд в свои ноги. 
  • Фол, нарушение
    37'
    Браим Диас классно отборолся на своей половине поля. Смог он забрать сферу себе, а затем Нева нарушил против него правила. Практически без моментов идёт у нас игра. 
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    • 36'
      Карвахаль и Родриго у правого угла штрафной затеяли комбинацию. Защитник "Реала" практически вышел на ударную позицию, но обстановку у ворот "Гранады" смог разрядить Манафа. 
    • 34'
      Наконец-то смогли игроки "Гранады" завладеть мячом на чужой половине поля. Даже несколько передач выполнили гости, а вот дальше всё вернулось к воротам гостей. 
    • Судья
      33'
      Беллингем неаккуратно сыграл перед штрафной соперника. Тянулся он за мячом, но попал по ногам Гумбау. Гонсалес решил, что не стоит удалять англичанина, хотя момент был подходящий. 
    • 32'
      Браим Диас снова по позиции играет на правом фланге. Карвахаль сейчас отдал ему передачу, но сделал это очень неаккуратно. Мяч вышел за пределы поля. Из-за боковой продолжат игру гости. 
    • 31'
      Браим Диас грубо ошибся, выполняя пас в центре поля. Мяч перехватил Манафа, однако не смог принять верного решения и просто отдал сферу под контроль мадридцам. 
    • 30'
      Браим Диас от правого угла штрафной выполнил кросс на дальний угол штрафной. Хоселу слёта решил пробить в одно касание, но получилось неудачно. Снаряд угодил в защитника и вылетел в поле. 
    • 29'
      Алаба шикарный перевод выполнил на правый фланг, куда пришёл Родриго. Нева головой смог смахнуть сферу за боковую линию. Поменялись флангами Родриго и Браим Диас. 
    • 28'
      Не сказал бы, что заслуженно вперёд вышли "сливочные", однако преимуществом они владели, пусть и не создавали опасных моментов у ворот "Гранады". Класс есть класс. 
    • Описание гола
      27'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!! БРАИМ ДИАС! Длинную стеночку разыграл Диас с Кроосом. Немец из центра отдал идеальный ответный пас в штрафную "Гранады", а Браим Диас с 8 метров спокойно переиграл голкипера! 
    • Желтая карточка
      26'
      Ещё и Рюдигер получил жёлтую у "Реала". Случилось всё в прошлом эпизоде. Защитник также что-то сказал судье, который сегодня совсем неразговорчив. 
    • 25'
      Карвахаль с правого фланга выполнил высокий кросс в сторону ворот соперника. Феррейра смог кулаками вынести сферу из своей штрафной. Вёл с ним борьбу совсем пока незаметный Хоселу. 
    • Желтая карточка
      24'
      Беллингем получает жёлтую карточку у "Реала". Снова поговорил с арбитром на повышенных тонах британец, и Гонсалес решил наказать его предупреждением. 
    • 23'
      Кроос не стал бить с дальней дистанции, а закинул мяч в штрафную соперника. Нева классно сыграл против Карвахаля, позволив Андре Феррейре выйти из ворот и забрать снаряд в свои перчатки. 
    • 22'
      Кроос из центра поля выполнил перевод на правый край. Пытался немец найти своей передачей Браима Диаса, вот только получилось очень неточно. 
    • Фол, нарушение
      21'
      Беллингем нарушил правила против Санчеса недалеко от штрафной гостей. Гонсалес нарушение зафиксировал, а англичанин сразу же пошёл активно спорить с рефери. 
    • 20'
      Кроос хороший навес выполнил на дальнюю штангу. Андре Феррейра сыграл на выходе, однако сферу из рук выронил. Успел голкипер быстро сориентироваться и свою ошибку исправил. 
    • Угловой
      19'
      Браим Диас с левого полуфланга выполнил заброс к дальнему углу вратарской. Нева опередил собственного голкипера и выбил игровой снаряд за лицевую. Будет угловой. 
    • 18'
      Штрафной на чужой половине поля заработали футболисты "Гранады". Сарагоса классный кросс выполнил к воротам Лунина. Сфера никого не коснулась и пролетела рядом с левой штангой!
    • Офсайд
      17'
      Отвратительная работа лайнсмена! Родриго получил мяч на левом фланге и смог заработать угловой, однако боковой арбитр поднял флажок, зафиксировав офсайд у бразильца. Как показал повтор, далеко было до офсайда в этой ситуации. 
    • 16'
      Хороший момент создают хозяева! Вальверде с правого края штрафной выполнил мощный навес в район дальней штанги. Родриго отклеился от защитника, но замкнуть немного не успел! 
    • 15'
      В середине недели мадридцы в очень интересном матче смогли обыграть в Мадриде "Наполи". Практически тот же состав и сегодня появился на поле. Не дал лидерам отдохнуть Анчелотти. 
    • Фол, нарушение
      14'
      Браим Диас с правого фланга решил сместиться в центр, и Серхио Руис только с нарушением правил смог его остановить. Чуть ли не первый фол в нашем матче. 
    • 13'
      "Реал" сейчас забрал мяч под свой контроль. Спокойно они владеют им в центральной части поля, а вот вырваться к воротам соперника пока никак не удаётся. 
    • 12'
      Очень спокойное течение у стартовых минут матча в Мадриде. Плюс ещё затяжная остановка, связанная с травмой голкипера, очень повлияла на активность футболистов. 
    • Замена
      11'
      Наконец-то состоялась вынужденная замена у "Гранады". Вместо Рауля Фернандеса на поле появился Андре Феррейра. Возвращаемся к игре. 
    • 10'
      И всё-таки всё перепутал ваш покорный слуга. Смутили меня испанские режиссёры, которые на стартовой графике перед матчем в стартовом составе представили Андре Феррейру. В воротах матч начинал Рауль Фернандес. 
    • 9'
      И покидает поле Андре Феррейра. Очень неприятное начало матча для "Гранады" получается. Заканчивает свою разминку Рауль Фернандес, который сейчас появится на поле. 
    • Травма, повреждение
      8'
      А вот это очень неприятно. Сидит на газоне Андре Феррейра, который при обычном выносе мяча дёрнул мышцу. Видимо, чехарда с голкиперами ни к чему хорошему не привела. 
    • 7'
      Заглянем в турнирную таблицу. "Реал" продолжает погоню за "Жироной", которая сегодня обыграла "Валенсию" и вышла на чистое первое место. Гости идут на 19-м месте, но шансы на спасение, естественно, имеются. 
    • 6'
      Очень неспешное начало нашей встречи. Футболисты "Гранады" больше владеют мячом, а "сливочные" пока не спешат вступать в прессинг. 
    • Угловой
      5'
      Первый угловой в матче заработали мадридцы. Кроос не стал навешивать, а разыграл с партнёром. Получилось неопасно, и гости смогли спокойно справиться. 
    • 4'
      Сарагоса с левого фланга отдал пас вглубь штрафной. Бое добрался до мяча и прострелил вдоль ворот. Алаба успел выбить сферу из своей вратарской. Активно начинают гости. 
    • 3'
      В последний момент случились изменения в стартовом составе "Гранады". Не появился на поле голкипер Рауль Фернандес, а вместо него в воротах сегодня играет Андре Феррейра. 
    • 2'
      Оба коллектива вышли на эту встречу в своих привычных цветах. Мадридцы в классической белой форме, гости появились на поле в красно-белой расцветке. Ворота "Реала" в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Первый тайм начался! С центра поля разыграли гости. 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Мадрид 1:0 Гранада

    Исход игры
    Реал Мадрид
    95.4% (144)
    Ничья
    3.3% (5)
    Гранада
    1.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.03% (65)
    Меньше
    43.97% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    16.38% (19)
    Нет
    83.62% (97)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    33.8% (51)
    3:0 Реал Мадрид
    24.5% (37)
    3:1 Реал Мадрид
    6.6% (10)
    4:0 Реал Мадрид
    4% (6)
    2:1 Реал Мадрид
    3.3% (5)
    5:0 Реал Мадрид
    1.3% (2)
    4:1 Реал Мадрид
    1.3% (2)
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