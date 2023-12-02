Замена в перерыве у "Реала". Вместо Карвахаля на поле появился Лукас Васкес.

Спорный момент в штрафной "Гранады"! Родриго выполнил скидку на Беллингема, под которого бросился Микель и наступил на ногу англичанину. Сначала было сыграно в мяч, а потом только в ногу. Посмотрим, что решил VAR.

Никакого одиннадцатиметрового удара для "Реала"! Игра продолжается. Пять минут добавил рефери к первому тайму.

Вальверде с правого полуфланга выполнил отличный заброс на дальнюю штангу. Хоселу смог пробить по воротам, но он всё равно находился в положении вне игры.

Сарагоса перспективно прорвался по левому флангу, вошёл в штрафную и попытался отдать передачу в центр. Кроос вернулся и помог своим защитникам. Вернули себе владение мадридцы.

Браим Диас классно отборолся на своей половине поля. Смог он забрать сферу себе, а затем Нева нарушил против него правила. Практически без моментов идёт у нас игра.

Бое по центру в одиночку разогнал атаку своей команды. Был перед ним Рюдигер, который сыграл очень уверенно и спокойно смог забрать игровой снаряд в свои ноги.

Серхио Руис недалеко от своей штрафной грубо сыграл против Вальверде. Арбитр штрафной назначил, а вот карточку не показал. Недовольны болельщики таким решением Гонсалеса.

Постепенно подходит к своему логическому завершению первая половина встречи. Мадридцы пока в очень спокойном стиле обыгрывают своего соперника. Ничем не может ответить "Гранада".

Родриго получил мяч на правом фланге, добрался с мячом до штрафной, а затем отдал пас в центр. Браим Диас вёл борьбу с защитником, но победителем из этой дуэли вышел Торренте.

Никак не могут гости наладить контроль над мячом. Очень тяжело им выходить из под прессинга мадридцев. Нева сейчас выполнял длинный заброс вперёд, но получилось очень неточно.

ОПАСНО! Менди с левого фланга покатил в центр, Браим Диас пяткой вывел Беллингема под углом на ворота соперника, но не смог англичанин попасть в дальний угол ворот!

Интересная статистика есть у испанских работников телевидения. Никаких xG, а просто шансы команд на забитый мяч. По таким шансам счёт 2-0 в пользу "сливочных". Один из двух моментов был реализован.

Ещё и Рюдигер получил жёлтую у "Реала". Случилось всё в прошлом эпизоде. Защитник также что-то сказал судье, который сегодня совсем неразговорчив.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!! БРАИМ ДИАС! Длинную стеночку разыграл Диас с Кроосом. Немец из центра отдал идеальный ответный пас в штрафную "Гранады", а Браим Диас с 8 метров спокойно переиграл голкипера!

Не сказал бы, что заслуженно вперёд вышли "сливочные", однако преимуществом они владели, пусть и не создавали опасных моментов у ворот "Гранады". Класс есть класс.

Алаба шикарный перевод выполнил на правый фланг, куда пришёл Родриго. Нева головой смог смахнуть сферу за боковую линию. Поменялись флангами Родриго и Браим Диас.

Браим Диас от правого угла штрафной выполнил кросс на дальний угол штрафной. Хоселу слёта решил пробить в одно касание, но получилось неудачно. Снаряд угодил в защитника и вылетел в поле.

Браим Диас грубо ошибся, выполняя пас в центре поля. Мяч перехватил Манафа, однако не смог принять верного решения и просто отдал сферу под контроль мадридцам.

Браим Диас снова по позиции играет на правом фланге. Карвахаль сейчас отдал ему передачу, но сделал это очень неаккуратно. Мяч вышел за пределы поля. Из-за боковой продолжат игру гости.

Беллингем неаккуратно сыграл перед штрафной соперника. Тянулся он за мячом, но попал по ногам Гумбау. Гонсалес решил, что не стоит удалять англичанина, хотя момент был подходящий.

Наконец-то смогли игроки "Гранады" завладеть мячом на чужой половине поля. Даже несколько передач выполнили гости, а вот дальше всё вернулось к воротам гостей.

Карвахаль и Родриго у правого угла штрафной затеяли комбинацию. Защитник "Реала" практически вышел на ударную позицию, но обстановку у ворот "Гранады" смог разрядить Манафа.

25' Карвахаль с правого фланга выполнил высокий кросс в сторону ворот соперника. Феррейра смог кулаками вынести сферу из своей штрафной. Вёл с ним борьбу совсем пока незаметный Хоселу.

24' Беллингем получает жёлтую карточку у "Реала". Снова поговорил с арбитром на повышенных тонах британец, и Гонсалес решил наказать его предупреждением.

23' Кроос не стал бить с дальней дистанции, а закинул мяч в штрафную соперника. Нева классно сыграл против Карвахаля, позволив Андре Феррейре выйти из ворот и забрать снаряд в свои перчатки.

22' Кроос из центра поля выполнил перевод на правый край. Пытался немец найти своей передачей Браима Диаса, вот только получилось очень неточно.

21' Беллингем нарушил правила против Санчеса недалеко от штрафной гостей. Гонсалес нарушение зафиксировал, а англичанин сразу же пошёл активно спорить с рефери.

20' Кроос хороший навес выполнил на дальнюю штангу. Андре Феррейра сыграл на выходе, однако сферу из рук выронил. Успел голкипер быстро сориентироваться и свою ошибку исправил.

19' Браим Диас с левого полуфланга выполнил заброс к дальнему углу вратарской. Нева опередил собственного голкипера и выбил игровой снаряд за лицевую. Будет угловой.

18' Штрафной на чужой половине поля заработали футболисты "Гранады". Сарагоса классный кросс выполнил к воротам Лунина. Сфера никого не коснулась и пролетела рядом с левой штангой!

17' Отвратительная работа лайнсмена! Родриго получил мяч на левом фланге и смог заработать угловой, однако боковой арбитр поднял флажок, зафиксировав офсайд у бразильца. Как показал повтор, далеко было до офсайда в этой ситуации.

16' Хороший момент создают хозяева! Вальверде с правого края штрафной выполнил мощный навес в район дальней штанги. Родриго отклеился от защитника, но замкнуть немного не успел!

15' В середине недели мадридцы в очень интересном матче смогли обыграть в Мадриде "Наполи". Практически тот же состав и сегодня появился на поле. Не дал лидерам отдохнуть Анчелотти.

14' Браим Диас с правого фланга решил сместиться в центр, и Серхио Руис только с нарушением правил смог его остановить. Чуть ли не первый фол в нашем матче.

13' "Реал" сейчас забрал мяч под свой контроль. Спокойно они владеют им в центральной части поля, а вот вырваться к воротам соперника пока никак не удаётся.

12' Очень спокойное течение у стартовых минут матча в Мадриде. Плюс ещё затяжная остановка, связанная с травмой голкипера, очень повлияла на активность футболистов.

11' Наконец-то состоялась вынужденная замена у "Гранады". Вместо Рауля Фернандеса на поле появился Андре Феррейра. Возвращаемся к игре.

10' И всё-таки всё перепутал ваш покорный слуга. Смутили меня испанские режиссёры, которые на стартовой графике перед матчем в стартовом составе представили Андре Феррейру. В воротах матч начинал Рауль Фернандес.

9' И покидает поле Андре Феррейра. Очень неприятное начало матча для "Гранады" получается. Заканчивает свою разминку Рауль Фернандес, который сейчас появится на поле.

8' А вот это очень неприятно. Сидит на газоне Андре Феррейра, который при обычном выносе мяча дёрнул мышцу. Видимо, чехарда с голкиперами ни к чему хорошему не привела.

7' Заглянем в турнирную таблицу. "Реал" продолжает погоню за "Жироной", которая сегодня обыграла "Валенсию" и вышла на чистое первое место. Гости идут на 19-м месте, но шансы на спасение, естественно, имеются.

6' Очень неспешное начало нашей встречи. Футболисты "Гранады" больше владеют мячом, а "сливочные" пока не спешат вступать в прессинг.

5' Первый угловой в матче заработали мадридцы. Кроос не стал навешивать, а разыграл с партнёром. Получилось неопасно, и гости смогли спокойно справиться.

4' Сарагоса с левого фланга отдал пас вглубь штрафной. Бое добрался до мяча и прострелил вдоль ворот. Алаба успел выбить сферу из своей вратарской. Активно начинают гости.

3' В последний момент случились изменения в стартовом составе "Гранады". Не появился на поле голкипер Рауль Фернандес, а вместо него в воротах сегодня играет Андре Феррейра.

2' Оба коллектива вышли на эту встречу в своих привычных цветах. Мадридцы в классической белой форме, гости появились на поле в красно-белой расцветке. Ворота "Реала" в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева.