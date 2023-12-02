Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Браис Мендес не смог попасть в створ ударом издали

46' Удар от ворот произведет Осасуна

45' Аресо Хесус из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Аресо Хесус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Фантастический гол, где все сам сделал Умар Садик

41' Субельдия Игор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Орос Аймар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Осасуна

37' Мохика Хоан из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Удар от ворот произведет Осасуна

35' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Осасуна

34' Кубо Такефуса оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Гарсия Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Торро Лукас пробует нанести удар издали, но Алекс Ремиро держит все под контролем

29' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Гомес Мойсес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Умар Садик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Удар от ворот произведет Осасуна

28' Мерино Микель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

24' Удар от ворот произведет Осасуна

23' Удар от ворот произведет Осасуна

22' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Удар от ворот произведет Осасуна

18' Игрок из команды Осасуна делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

17' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Катена Алехандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Мерино Микель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Матч возобновлен

14' Ох, нехорошо это выглядит. Барренечеа Андер получил травму и медбригада забирает его с поля.

13' Барренечеа Андер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Катена Алехандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Траоре Амари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Гомес Мойсес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Мерино Микель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Мохика Хоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Барренечеа Андер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Хорошую попытку сделал Умар Садик . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Умар Садик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Удар от ворот произведет Осасуна

4' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Команда Осасуна забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

2' Г О О О О Л - Гомес Мойсес забивает с правой ноги!

2' Будимир Анте создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Аресо Хесус из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Игрок из команды Осасуна делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

2' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Осасуна начинает с центра поля