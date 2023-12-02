Тур: 15. Стадион: Эль-Садар. Зрители: 20859 Главный судья: Пулидо Хуан Луис
1:1
Второй тайм: 53'
Ход матча
2'
1:0
41'
1:1
49'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
107 Количество передач 235
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Аресо
Хесус
22
Мохика
Хоан
10
Орос
Аймар
16
Гомес
Мойсес
17
Будимир
Анте
14
Гарсия
Рубен
18
Траоре
Амари
17
Тирни
Киран
23
Браис
Мендес
19
Умар
Садик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Аресо ХесусЗащитник
-
22 Мохика ХоанЗащитник
-
10 Орос АймарПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Гомес МойсесПолузащитник
-
17 Будимир АнтеНападающий
-
14 Гарсия РубенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Муньос ИкерПолузащитник
-
20 Арнаис ХосеНападающий
-
23 Гарсия РаульНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Тирни КиранЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Умар СадикНападающий
- Запасные игроки
-
32 Марреро УнаиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Андре СилваНападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Осасуна
Реал Сосьедад
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
90%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
21 матч
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
19%
81%
0 побед 4 ничьи 16 побед
31 матч
19.4%
25.8%
54.8%
6 побед 8 ничьих 17 побед
Первый тайм
19.4%
51.6%
29%
6 побед 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
25.8%
22.6%
51.6%
8 побед 7 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
0.88
0.67
Среднее время на гол
102
135
Всего голов
25
17
Голов в среднем за матч
1.67
1.06
Среднее время на гол
54
84
Всего голов
39
27
Голов в среднем за матч
1.26
0.87
Тотал матчей
2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
17
Больше 55%
Меньше 45%
14
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
71
103
Бомбардиры внутри турнира
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будимир Анте
|7 (2)
|0.47
|Гарсия Рубен
|2
|0.13
|Гомес Мойсес
|2
|0.13
|Катена Алехандро
|1
|0.07
|Авила Эсекьель
|1
|0.07
|Орос Аймар
|1 (1)
|0.07
|Арнаис Хосе
|1
|0.07
|Видаль Начо
|1
|0.07
|Муньос Икер
|1
|0.07
|Мохика Хоан
|0
|0
|Круз Хуан
|0
|0
|Пенья Рубен
|0
|0
|Монкайола Хон
|0
|0
|Аресо Хесус
|0
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|7 (2)
|0.47
|Кубо Такефуса
|5
|0.33
|Барренечеа Андер
|3
|0.2
|Браис Мендес
|2
|0.13
|Умар Садик
|2
|0.13
|Субименди Мартин
|2
|0.13
|Фернандес Карлос
|2 (1)
|0.13
|Ле Норман Робен
|1
|0.07
|Траоре Амари
|0
|0
|Мерино Микель
|0
|0
|Ариц Элустондо
|0
|0
|Тирни Киран
|0
|0
|Субельдия Игор
|0
|0
|Муньос Айхен
|0
|0
Карточки
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катена Алехандро
|5
|1
|Авила Эсекьель
|2
|2
|Будимир Анте
|3
|0
|Торро Лукас
|3
|0
|Гарсия Давид III
|3
|0
|Аррасате Ягоба
|1
|1
|Эррера Серхио
|2
|0
|Пенья Рубен
|2
|0
|Барха Энрике
|2
|0
|Орос Аймар
|2
|0
|Муньос Икер
|2
|0
|Ибаньес Пабло
|1
|0
|Айтор Фернандес
|1
|0
|Гомес Мойсес
|1
|0
|Круз Хуан
|1
|0
|Монкайола Хон
|1
|0
|Аресо Хесус
|1
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Субельдия Игор
|6
|0
|Браис Мендес
|5
|0
|Мерино Микель
|4
|0
|Траоре Амари
|4
|0
|Ле Норман Робен
|4
|0
|Фернандес Карлос
|2
|0
|Умар Садик
|2
|0
|Муньос Айхен
|2
|0
|Субименди Мартин
|2
|0
|Пачеко Хон
|2
|0
|Ремиро Алехандро
|1
|0
|Оярсабаль Микель
|1
|0
|Туррьентес Беньят
|1
|0
|Урко Гонсалес
|1
|0
|Оласагасти Хон
|1
|0
Результаты матчей
Осасуна
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Реал Сосьедад
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
4
Осасуна
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Реал Сосьедад
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
12
1
Упущенные победы
6
16
Осасуна
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Реал Сосьедад
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
12
2
Упущенные победы
10
20
Голы по времени матча
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
3
38%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Пропущено
11
7
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
14%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
3
43%
76-90
Забито
10
16
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
0
0%
3
19%
1-15
2
20%
3
19%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
1
10%
5
31%
61-75
4
40%
1
6%
76-90
Пропущено
13
11
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
8%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
2
18%
31-45
3
23%
1
9%
46-60
3
23%
1
9%
61-75
4
31%
6
55%
76-90
Забито
16
24
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 9
4 Не забивали 2
1
6%
4
17%
1-15
3
19%
3
13%
16-30
2
13%
4
17%
31-45
3
19%
2
8%
46-60
2
13%
8
33%
61-75
5
31%
3
13%
76-90
Пропущено
24
18
8 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
2
8%
1
6%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
3
13%
3
17%
31-45
3
13%
3
17%
46-60
5
21%
1
6%
61-75
8
33%
9
50%
76-90
Результаты последних матчей
Осасуна
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Вильярреал - Осасуна 3:1 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Осасуна - Жирона 2:4 Бетис - Осасуна 2:1
Осасуна - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Осасуна - Севилья 0:0 Хетафе - Осасуна 3:2 Осасуна - Барселона 1:2 Брюгге - Осасуна 2:2 Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Сельта - Осасуна 0:2 Бургос - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:3 Тулуза - Осасуна 2:1 Бордо - Осасуна 0:1
Реал Сосьедад
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1
Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Буньоль - Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Ред Булл Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Реал Сосьедад - Жирона 1:1
Результаты матчей
Осасуна
Реал Сосьедад
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:2
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
1
6 раз 43%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Осасуна
Реал Сосьедад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
71
25
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
43
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
122
68
68
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|33 - 9
|38
|2.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|34 - 18
|38
|3.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|30 - 12
|31
|4.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|27 - 14
|31
|5.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|30 - 18
|28
|6.
|1:1 Заявка
|15
|7
|5
|3
|26 - 18
|26
|7.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|18 - 16
|24
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|13 - 13
|21
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 20
|19
|10.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|17 - 20
|19
|11.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|16 - 22
|19
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|21 - 25
|15
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 19
|15
|14.
|1:1 Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 25
|15
|15.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|19 - 19
|12
|16.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 21
|11
|17.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 20
|10
|18.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|14 - 24
|8
|19.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|19 - 35
|7
|20.
|Заявка
|14
|0
|3
|11
|16 - 37
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|17 - 7
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 10
|19
|4.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|15 - 5
|18
|5.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|10 - 2
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 11
|17
|7.
|1:1 Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 10
|17
|8.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|8 - 4
|15
|9.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|10.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 3
|13
|11.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 9
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|14.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 15
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|14 - 16
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 15
|6
|17.
|1:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|18.
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|4 - 5
|5
|19.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|10 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 8
|19
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 6
|19
|3.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|7.
|1:1 Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|8.
|1:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|10.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 14
|7
|11.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 9
|7
|12.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|15.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|9 - 16
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 10
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|19.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 19
|1
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|8 - 20
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|11 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|9 (1)
|Вильярреал
|Морено Херард
|8 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|8 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|7 (4)
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 6
|Реал Мадрид
|Рюдигер Антонио
|7
|Гранада
|Гумбау Херард
|7
|Осасуна
|Катена Алехандро
|1 5
|Кадис
|Алькарас Рубен
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Осасуна 1:1 Реал Сосьедад
Исход игры
Осасуна
8.3% (10)
Ничья
10.7% (13)
Реал Сосьедад
81% (98)
Тотал 2.5
Больше
55.26% (63)
Меньше
44.74% (51)
Обе команды забьют
Да
63.16% (72)
Нет
36.84% (42)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
44.6% (54)
0:1 Реал Сосьедад
22.3% (27)
1:1 Ничья
8.3% (10)
0:2 Реал Сосьедад
6.6% (8)
2:1 Осасуна
3.3% (4)
1:0 Осасуна
3.3% (4)
1:3 Реал Сосьедад
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!