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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Зрители: 20859 Главный судья: Пулидо Хуан Луис
Осасуна
1:1
Второй тайм: 53'
Реал Сосьедад
0'
1:0
2' Гол
Гомес Мойсес
1:1
41' Гол
Умар Садик
49' Желтая карточка
Тирни Киран

Ход матча

2'
Гомес Мойсес
(Будимир Анте)
1:0
16'
 
Захарян Арсен
Барренечеа Андер
41'
1:1
Умар Садик
(Субельдия Игор)
49'
 
Тирни Киран

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 107 Количество передач 235
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Прогнозы 121
Осасуна 8.3% (10)
X 10.7% (13)
Реал Сосьедад 81% (98)
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Осасуна
Ничья
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1
Эррера
Серхио
5
Гарсия
Давид
III
24
Катена
Алехандро
3
Круз
Хуан
12
Аресо
Хесус
22
Мохика
Хоан
10
Орос
Аймар
6
Торро
Лукас
16
Гомес
Мойсес
17
Будимир
Анте
14
Гарсия
Рубен
1
Ремиро
Алехандро
18
Траоре
Амари
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
17
Тирни
Киран
4
Субименди
Мартин
14
Кубо
Такефуса
23
Браис
Мендес
8
Мерино
Микель
7
Барренечеа
Андер
19
Умар
Садик
Осасуна
5-3-2
Реал Сосьедад
4-1-4-1

История личных встреч

Осасуна
Реал Сосьедад

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
90%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 16 побед

31 матч

19.4%
25.8%
54.8%
6 побед 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

19.4%
51.6%
29%
6 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

25.8%
22.6%
51.6%
8 побед 7 ничьих 16 побед

История матчей

ТМК
3:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:0
ТМК
1:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:2
ТМК
1:3
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:1
ТМС
1:0
ЛЛ
1:1
КК
3:1
ЛЛ
3:4
ТМК
1:0
ТМК
0:0
ТМК
2:0
ТМК
3:2
ТМК
1:0
П
3:2
П
0:2
П
1:1
П
5:0
П
0:0
П
0:0
ММ(
1:1
П
1:0
П
0:0
П
1:0
П
3:1
ТМС
0:1
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

0.88
0.67

Среднее время на гол

102
135

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.67
1.06

Среднее время на гол

54
84

Всего голов

39
27

Голов в среднем за матч

1.26
0.87

Тотал матчей

2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
17
Больше 55%
Меньше 45%
14
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

71
103

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 7 (2) 0.47
Гарсия Рубен 2 0.13
Гомес Мойсес 2 0.13
Катена Алехандро 1 0.07
Авила Эсекьель 1 0.07
Орос Аймар 1 (1) 0.07
Арнаис Хосе 1 0.07
Видаль Начо 1 0.07
Муньос Икер 1 0.07
Мохика Хоан 0 0
Круз Хуан 0 0
Пенья Рубен 0 0
Монкайола Хон 0 0
Аресо Хесус 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 7 (2) 0.47
Кубо Такефуса 5 0.33
Барренечеа Андер 3 0.2
Браис Мендес 2 0.13
Умар Садик 2 0.13
Субименди Мартин 2 0.13
Фернандес Карлос 2 (1) 0.13
Ле Норман Робен 1 0.07
Траоре Амари 0 0
Мерино Микель 0 0
Ариц Элустондо 0 0
Тирни Киран 0 0
Субельдия Игор 0 0
Муньос Айхен 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катена Алехандро 5 1
Авила Эсекьель 2 2
Будимир Анте 3 0
Торро Лукас 3 0
Гарсия Давид III 3 0
Аррасате Ягоба 1 1
Эррера Серхио 2 0
Пенья Рубен 2 0
Барха Энрике 2 0
Орос Аймар 2 0
Муньос Икер 2 0
Ибаньес Пабло 1 0
Айтор Фернандес 1 0
Гомес Мойсес 1 0
Круз Хуан 1 0
Монкайола Хон 1 0
Аресо Хесус 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Субельдия Игор 6 0
Браис Мендес 5 0
Мерино Микель 4 0
Траоре Амари 4 0
Ле Норман Робен 4 0
Фернандес Карлос 2 0
Умар Садик 2 0
Муньос Айхен 2 0
Субименди Мартин 2 0
Пачеко Хон 2 0
Ремиро Алехандро 1 0
Оярсабаль Микель 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Урко Гонсалес 1 0
Оласагасти Хон 1 0

Результаты матчей

Осасуна
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Реал Сосьедад
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
4
Осасуна
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Реал Сосьедад
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

12
1

Упущенные победы

6
16
Осасуна
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Реал Сосьедад
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

10
20

Голы по времени матча

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
3
38%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Пропущено

11
7
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
14%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
3
43%
76-90

Забито

10
16
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
0
0%
3
19%
1-15
2
20%
3
19%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
1
10%
5
31%
61-75
4
40%
1
6%
76-90

Пропущено

13
11
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
8%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
2
18%
31-45
3
23%
1
9%
46-60
3
23%
1
9%
61-75
4
31%
6
55%
76-90

Забито

16
24
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 9
4 Не забивали 2
1
6%
4
17%
1-15
3
19%
3
13%
16-30
2
13%
4
17%
31-45
3
19%
2
8%
46-60
2
13%
8
33%
61-75
5
31%
3
13%
76-90

Пропущено

24
18
8 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
2
8%
1
6%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
3
13%
3
17%
31-45
3
13%
3
17%
46-60
5
21%
1
6%
61-75
8
33%
9
50%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Вильярреал - Осасуна 3:1 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Осасуна - Жирона 2:4 Бетис - Осасуна 2:1
Осасуна - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Осасуна - Севилья 0:0 Хетафе - Осасуна 3:2 Осасуна - Барселона 1:2 Брюгге - Осасуна 2:2 Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Сельта - Осасуна 0:2 Бургос - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:3 Тулуза - Осасуна 2:1 Бордо - Осасуна 0:1
Реал Сосьедад
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1
Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Буньоль - Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Ред Булл Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Реал Сосьедад - Жирона 1:1

Результаты матчей

Осасуна
Реал Сосьедад

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:2
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
1
6 раз 43%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Осасуна
Реал Сосьедад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
7
1
2
5
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
3
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
2
6
8
1.5
6
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 15 12 2 1 33 - 9 38
2.
Жирона
 Заявка 15 12 2 1 34 - 18 38
3.
Атлетико М
 Заявка 13 10 1 2 30 - 12 31
4.
Барселона
 Заявка 14 9 4 1 27 - 14 31
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 8 4 3 30 - 18 28
6.
Реал Сосьедад
 1:1 Заявка 15 7 5 3 26 - 18 26
7.
Бетис
 Заявка 14 6 6 2 18 - 16 24
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 6 3 6 13 - 13 21
9.
Валенсия
 Заявка 15 5 4 6 17 - 20 19
10.
Хетафе
 Заявка 15 4 7 4 17 - 20 19
11.
Райо Вальекано
 Заявка 15 4 7 4 16 - 22 19
12.
Вильярреал
 Заявка 14 4 3 7 21 - 25 15
13.
Алавес
 Заявка 14 4 3 7 14 - 19 15
14.
Осасуна
 1:1 Заявка 15 4 3 8 17 - 25 15
15.
Севилья
 Заявка 13 2 6 5 19 - 19 12
16.
Кадис
 Заявка 14 2 5 7 11 - 21 11
17.
Мальорка
 Заявка 14 1 7 6 13 - 20 10
18.
Сельта
 Заявка 14 1 5 8 14 - 24 8
19.
Гранада
 Заявка 15 1 4 10 19 - 35 7
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 3 11 16 - 37 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 7 7 0 0 17 - 7 21
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 1 0 17 - 3 19
3.
Жирона
 Заявка 8 6 1 1 18 - 10 19
4.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 15 - 5 18
5.
Бетис
 Заявка 7 5 2 0 10 - 2 17
6.
Атлетик Б
 Заявка 8 5 2 1 22 - 11 17
7.
Реал Сосьедад
 1:1 Заявка 8 5 2 1 17 - 10 17
8.
Хетафе
 Заявка 7 4 3 0 8 - 4 15
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
10.
Валенсия
 Заявка 7 4 1 2 8 - 3 13
11.
Алавес
 Заявка 7 4 1 2 10 - 9 13
12.
Севилья
 Заявка 7 2 3 2 12 - 9 9
13.
Кадис
 Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
14.
Райо Вальекано
 Заявка 7 1 4 2 9 - 15 7
15.
Вильярреал
 Заявка 8 2 1 5 14 - 16 7
16.
Гранада
 Заявка 7 1 3 3 11 - 15 6
17.
Осасуна
 1:1 Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
18.
Мальорка
 Заявка 6 0 5 1 4 - 5 5
19.
Сельта
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Альмерия
 Заявка 7 0 2 5 10 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 7 6 1 0 16 - 8 19
2.
Реал Мадрид
 Заявка 8 6 1 1 16 - 6 19
3.
Барселона
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
4.
Райо Вальекано
 Заявка 8 3 3 2 7 - 7 12
5.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
6.
Атлетико М
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
7.
Осасуна
 1:1 Заявка 7 3 0 4 10 - 13 9
8.
Реал Сосьедад
 1:1 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
9.
Вильярреал
 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
10.
Бетис
 Заявка 7 1 4 2 8 - 14 7
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 2 1 5 5 - 9 7
12.
Валенсия
 Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
13.
Сельта
 Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
15.
Хетафе
 Заявка 8 0 4 4 9 - 16 4
16.
Севилья
 Заявка 6 0 3 3 7 - 10 3
17.
Алавес
 Заявка 7 0 2 5 4 - 10 2
18.
Кадис
 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
19.
Альмерия
 Заявка 7 0 1 6 6 - 19 1
20.
Гранада
 Заявка 8 0 1 7 8 - 20 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 11 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 9 (1)
Вильярреал Морено Херард 8 (2)
Хетафе Майораль Борха 8 (1)
Жирона Довбик Артём 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 6
Реал Мадрид Рюдигер Антонио 7
Гранада Гумбау Херард 7
Осасуна Катена Алехандро 1 5
Кадис Алькарас Рубен 6
Весь список
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    Прогнозы 121
    Осасуна 8.3% (10)
    X 10.7% (13)
    Реал Сосьедад 81% (98)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Осасуна
    Ничья
    Реал Сосьедад
    5.00
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    4.12
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Осасуна 1:1 Реал Сосьедад

    Исход игры
    Осасуна
    8.3% (10)
    Ничья
    10.7% (13)
    Реал Сосьедад
    81% (98)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.26% (63)
    Меньше
    44.74% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    63.16% (72)
    Нет
    36.84% (42)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Сосьедад
    44.6% (54)
    0:1 Реал Сосьедад
    22.3% (27)
    1:1 Ничья
    8.3% (10)
    0:2 Реал Сосьедад
    6.6% (8)
    2:1 Осасуна
    3.3% (4)
    1:0 Осасуна
    3.3% (4)
    1:3 Реал Сосьедад
    1.7% (2)
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