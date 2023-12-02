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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Зрители: 20859 Главный судья: Пулидо Хуан Луис
Осасуна
1:1
Конец матча
Реал Сосьедад
0'
1:0
2' Гол
Гомес Мойсес
1:1
41' Гол
Умар Садик
49' Желтая карточка
Тирни Киран
58' Желтая карточка
Катена Алехандро
61' Желтая карточка
Будимир Анте
65' Желтая карточка
Кубо Такефуса
84' Желтая карточка
Ле Норман Робен
86' Желтая карточка
Гарсия Рауль
90'+8

Ход матча

2'
Гомес Мойсес
(Будимир Анте)
1:0
16'
 
Захарян Арсен
Барренечеа Андер
41'
1:1
Умар Садик
(Субельдия Игор)
49'
 
Тирни Киран
55'
Эррандо Хорхе
Мохика Хоан
 
58'
Катена Алехандро
 
61'
Будимир Анте
 
64'
Монкайола Хон
Гарсия Рубен
 
65'
 
Кубо Такефуса
74'
 
Муньос Айхен
Тирни Киран
75'
 
Оярсабаль Микель
Умар Садик
75'
Авила Эсекьель
Орос Аймар
 
75'
Гарсия Рауль
Будимир Анте
 
75'
Видаль Начо
Круз Хуан
 
84'
 
Ле Норман Робен
86'
Гарсия Рауль
 
88'
 
Андре Силва
Захарян Арсен

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 8
  • 1 Офсайды 5
  • 12 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 154 Количество передач 516
  • 28 Владение мячом, % 72

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Осасуна 8.3% (10)
X 10.7% (13)
Реал Сосьедад 81% (98)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Эррера
Серхио
5
Гарсия
Давид
III
24
Катена
Алехандро
3
Круз
Хуан
12
Аресо
Хесус
22
Мохика
Хоан
10
Орос
Аймар
6
Торро
Лукас
16
Гомес
Мойсес
17
Будимир
Анте
14
Гарсия
Рубен
1
Ремиро
Алехандро
18
Траоре
Амари
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
17
Тирни
Киран
4
Субименди
Мартин
14
Кубо
Такефуса
23
Браис
Мендес
8
Мерино
Микель
7
Барренечеа
Андер
19
Умар
Садик
Осасуна
5-3-2
Реал Сосьедад
4-1-4-1

История личных встреч

Осасуна
Реал Сосьедад

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
90%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 16 побед

31 матч

19.4%
25.8%
54.8%
6 побед 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

19.4%
51.6%
29%
6 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

25.8%
22.6%
51.6%
8 побед 7 ничьих 16 побед

История матчей

ТМК
3:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:0
ТМК
1:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:2
ТМК
1:3
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:1
ТМС
1:0
ЛЛ
1:1
КК
3:1
ЛЛ
3:4
ТМК
1:0
ТМК
0:0
ТМК
2:0
ТМК
3:2
ТМК
1:0
П
3:2
П
0:2
П
1:1
П
5:0
П
0:0
П
0:0
ММ(
1:1
П
1:0
П
0:0
П
1:0
П
3:1
ТМС
0:1
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

0.88
0.67

Среднее время на гол

102
135

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.67
1.06

Среднее время на гол

54
84

Всего голов

39
27

Голов в среднем за матч

1.26
0.87

Тотал матчей

2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
17
Больше 55%
Меньше 45%
14
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

71
103

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 7 (2) 0.47
Гарсия Рубен 2 0.13
Гомес Мойсес 2 0.13
Катена Алехандро 1 0.07
Авила Эсекьель 1 0.07
Орос Аймар 1 (1) 0.07
Арнаис Хосе 1 0.07
Видаль Начо 1 0.07
Муньос Икер 1 0.07
Мохика Хоан 0 0
Круз Хуан 0 0
Пенья Рубен 0 0
Монкайола Хон 0 0
Аресо Хесус 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 7 (2) 0.47
Кубо Такефуса 5 0.33
Барренечеа Андер 3 0.2
Браис Мендес 2 0.13
Умар Садик 2 0.13
Субименди Мартин 2 0.13
Фернандес Карлос 2 (1) 0.13
Ле Норман Робен 1 0.07
Траоре Амари 0 0
Мерино Микель 0 0
Ариц Элустондо 0 0
Тирни Киран 0 0
Субельдия Игор 0 0
Муньос Айхен 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катена Алехандро 6 1
Авила Эсекьель 2 2
Будимир Анте 4 0
Торро Лукас 3 0
Гарсия Давид III 3 0
Аррасате Ягоба 1 1
Эррера Серхио 2 0
Пенья Рубен 2 0
Барха Энрике 2 0
Орос Аймар 2 0
Муньос Икер 2 0
Гарсия Рауль 1 0
Ибаньес Пабло 1 0
Айтор Фернандес 1 0
Гомес Мойсес 1 0
Круз Хуан 1 0
Монкайола Хон 1 0
Аресо Хесус 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Субельдия Игор 6 0
Ле Норман Робен 5 0
Браис Мендес 5 0
Мерино Микель 4 0
Траоре Амари 4 0
Фернандес Карлос 2 0
Умар Садик 2 0
Муньос Айхен 2 0
Субименди Мартин 2 0
Пачеко Хон 2 0
Ремиро Алехандро 1 0
Тирни Киран 1 0
Оярсабаль Микель 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Урко Гонсалес 1 0
Оласагасти Хон 1 0

Результаты матчей

Осасуна
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Реал Сосьедад
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
5
Осасуна
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Реал Сосьедад
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

12
1

Упущенные победы

6
16
Осасуна
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Реал Сосьедад
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

11
21

Голы по времени матча

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
2
29%
1
11%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
3
33%
61-75
1
14%
2
22%
76-90

Пропущено

12
8
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
8%
1
13%
1-15
3
25%
1
13%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
3
38%
76-90

Забито

10
16
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
0
0%
3
19%
1-15
2
20%
3
19%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
1
10%
5
31%
61-75
4
40%
1
6%
76-90

Пропущено

13
11
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
8%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
2
18%
31-45
3
23%
1
9%
46-60
3
23%
1
9%
61-75
4
31%
6
55%
76-90

Забито

17
25
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
4 Не забивали 2
2
12%
4
16%
1-15
3
18%
3
12%
16-30
2
12%
5
20%
31-45
3
18%
2
8%
46-60
2
12%
8
32%
61-75
5
29%
29%
3
12%
76-90

Пропущено

25
19
9 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
2
8%
2
11%
1-15
3
12%
1
5%
16-30
4
16%
3
16%
31-45
3
12%
3
16%
46-60
5
20%
1
5%
61-75
8
32%
9
47%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Вильярреал - Осасуна 3:1 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Осасуна - Жирона 2:4 Бетис - Осасуна 2:1
Осасуна - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Осасуна - Севилья 0:0 Хетафе - Осасуна 3:2 Осасуна - Барселона 1:2 Брюгге - Осасуна 2:2 Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Сельта - Осасуна 0:2 Бургос - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:3 Тулуза - Осасуна 2:1 Бордо - Осасуна 0:1
Реал Сосьедад
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1
Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Буньоль - Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Ред Булл Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Реал Сосьедад - Жирона 1:1

Результаты матчей

Осасуна
Реал Сосьедад

Точный счет

0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:2
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
7 раз 47%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Осасуна
Реал Сосьедад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
13
2
6
9
1.5
6
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 15 12 2 1 33 - 9 38
2.
Жирона
 Заявка 15 12 2 1 34 - 18 38
3.
Атлетико М
 Заявка 13 10 1 2 30 - 12 31
4.
Барселона
 Заявка 14 9 4 1 27 - 14 31
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 8 4 3 30 - 18 28
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 7 5 3 26 - 18 26
7.
Бетис
 Заявка 14 6 6 2 18 - 16 24
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 6 3 6 13 - 13 21
9.
Валенсия
 Заявка 15 5 4 6 17 - 20 19
10.
Хетафе
 Заявка 15 4 7 4 17 - 20 19
11.
Райо Вальекано
 Заявка 15 4 7 4 16 - 22 19
12.
Вильярреал
 Заявка 14 4 3 7 21 - 25 15
13.
Алавес
 Заявка 14 4 3 7 14 - 19 15
14.
Осасуна
 Заявка 15 4 3 8 17 - 25 15
15.
Севилья
 Заявка 13 2 6 5 19 - 19 12
16.
Кадис
 Заявка 14 2 5 7 11 - 21 11
17.
Мальорка
 Заявка 14 1 7 6 13 - 20 10
18.
Сельта
 Заявка 14 1 5 8 14 - 24 8
19.
Гранада
 Заявка 15 1 4 10 19 - 35 7
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 3 11 16 - 37 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 7 7 0 0 17 - 7 21
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 1 0 17 - 3 19
3.
Жирона
 Заявка 8 6 1 1 18 - 10 19
4.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 15 - 5 18
5.
Бетис
 Заявка 7 5 2 0 10 - 2 17
6.
Атлетик Б
 Заявка 8 5 2 1 22 - 11 17
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 5 2 1 17 - 10 17
8.
Хетафе
 Заявка 7 4 3 0 8 - 4 15
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
10.
Валенсия
 Заявка 7 4 1 2 8 - 3 13
11.
Алавес
 Заявка 7 4 1 2 10 - 9 13
12.
Севилья
 Заявка 7 2 3 2 12 - 9 9
13.
Кадис
 Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
14.
Райо Вальекано
 Заявка 7 1 4 2 9 - 15 7
15.
Вильярреал
 Заявка 8 2 1 5 14 - 16 7
16.
Гранада
 Заявка 7 1 3 3 11 - 15 6
17.
Осасуна
 Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
18.
Мальорка
 Заявка 6 0 5 1 4 - 5 5
19.
Сельта
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Альмерия
 Заявка 7 0 2 5 10 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 7 6 1 0 16 - 8 19
2.
Реал Мадрид
 Заявка 8 6 1 1 16 - 6 19
3.
Барселона
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
4.
Райо Вальекано
 Заявка 8 3 3 2 7 - 7 12
5.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
6.
Атлетико М
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
7.
Осасуна
 Заявка 7 3 0 4 10 - 13 9
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
9.
Вильярреал
 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
10.
Бетис
 Заявка 7 1 4 2 8 - 14 7
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 2 1 5 5 - 9 7
12.
Валенсия
 Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
13.
Сельта
 Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
15.
Хетафе
 Заявка 8 0 4 4 9 - 16 4
16.
Севилья
 Заявка 6 0 3 3 7 - 10 3
17.
Алавес
 Заявка 7 0 2 5 4 - 10 2
18.
Кадис
 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
19.
Альмерия
 Заявка 7 0 1 6 6 - 19 1
20.
Гранада
 Заявка 8 0 1 7 8 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 11 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 9 (1)
Вильярреал Морено Херард 8 (2)
Хетафе Майораль Борха 8 (1)
Жирона Довбик Артём 7 (4)
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Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 6
Осасуна Катена Алехандро 1 6
Реал Мадрид Рюдигер Антонио 7
Гранада Гумбау Херард 7
Кадис Алькарас Рубен 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Осасуна: 28%, Реал Сосьедад: 72%.
  • 98'
    Реал Сосьедад пытается что-то создать.
  • 98'
    Видаль Начо из команды Осасуна перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Игрок из команды Реал Сосьедад делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 97'
    Реал Сосьедад пытается что-то создать.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Осасуна 8.3% (10)
    X 10.7% (13)
    Реал Сосьедад 81% (98)
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