Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

93' Игрок из команды Осасуна делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

92' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

92' Удар от ворот произведет Осасуна

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Монкайола Хон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Матч возобновлен

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Мерино Микель нанес удар головой, но Серхио Эррера спокойно отбил мяч.

88' Удар от ворот произведет Осасуна

88' Браис Мендес не смог попасть в створ ударом издали

87' Кубо Такефуса навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Рауль Гарсия получил желтую карточку от судьи

85' Катена Алехандро нанес удар головой, но Алекс Ремиро спокойно отбил мяч.

85' Авила Эсекьель из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Матч возобновлен

82' Ох, нехорошо это выглядит. Аресо Хесус получил травму и медбригада забирает его с поля.

82' Аресо Хесус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Захарян Арсен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Эррандо Хорхе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Субельдия Игор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Торро Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Браис Мендес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Видаль Начо нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

78' Игрок из команды Осасуна делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

76' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Тактическая замена. Будимир Анте уходит с поля и его заменяет Рауль Гарсия

74' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

73' Катена Алехандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Удар от ворот произведет Осасуна

73' Браис Мендес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

68' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Мерино Микель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Кубо Такефуса получил желтую карточку от судьи

64' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Будимир Анте получил желтую карточку от судьи

61' Оооо... вот это был удар! Браис Мендес должен был забить с этой позиции.

61' Мерино Микель нанес удар головой, но Серхио Эррера спокойно отбил мяч.

61' Кубо Такефуса пробует нанести удар издали, но Серхио Эррера держит все под контролем

60' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Удар от ворот произведет Осасуна

58' Катена Алехандро получил желтую карточку от судьи

58' Ле Норман Робен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Гарсия Давид III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Гомес Мойсес не смог попасть в створ ударом издали

56' Ремиро Алехандро взял и забрал мяч на выходе

55' Игрок из команды Осасуна делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

54' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Матч возобновлен

53' Ох, нехорошо это выглядит. Мохика Хоан получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' Мохика Хоан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Тирни Киран получил желтую карточку от судьи

49' Гарсия Давид III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Сегодняшная посещаемость составляет 20859 болельщиков

47' Гарсия Давид III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника