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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Гиль Хесус
Сельта
0:1
Второй тайм: 48'
Кадис
0'
12' Желтая карточка
Карселен Исаак
0:1
16' Гол
Рамос Кристофер
21' Желтая карточка
Собрино Рубен
33' Красная карточка
Чуст Виктор
45' Желтая карточка
Хиль Давид

Ход матча

12'
 
Карселен Исаак
16'
0:1
Рамос Кристофер
(Алехо Иван)
21'
 
Собрино Рубен
33'
 
Чуст Виктор
39'
 
Мбайе Мамаду
Рохер Марти
45'
 
Хиль Давид

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 1
  • 280 Количество передач 187
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 139
Сельта 82% (114)
X 15.1% (21)
Кадис 2.9% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Гуаита
Висенте
20
Васкес
Кевин
2
Старфельт
Карл
4
Нуньес
Унай
23
Санчес
Мануэль
3
Мингеса
Оскар
5
Тапия
Ренато
14
Де
ла
Торре
Лука
17
Бамба
Джонатан
18
Ларсен
Йорген
10
Аспас
Яго
13
Хиль
Давид
20
Карселен
Исаак
3
Хименес
Фали
5
Чуст
Виктор
15
Эрнандес
Хави
V
11
Алехо
Иван
4
Алькарас
Рубен
8
Алекс
Фернандес
7
Собрино
Рубен
16
Рамос
Кристофер
21
Рохер
Марти
Сельта
4-4-2
Кадис
4-4-2

История личных встреч

Сельта
Кадис

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
4:0
КК
2:0
КК
0:3
С
2:1
С
3:1
С
5:2
С
3:1

Голы

Всего голов

17
5

Голов в среднем за матч

2.83
0.83

Среднее время на гол

31
108

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.17
0.83

Среднее время на гол

77
108

Всего голов

24
10

Голов в среднем за матч

2
0.83

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

45
108

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 4 0.27
Бамба Джонатан 2 0.13
Дувикас Анастасиос 2 0.13
Аспас Яго 1 0.07
Мингеса Оскар 1 0.07
Старфельт Карл 1 0.07
Нуньес Унай 1 0.07
Сведберг Виллиот 1 0.07
Де ла Торре Лука 0 0
Санчес Мануэль 0 0
Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамос Кристофер 4 0.27
Мачис Дарвин 3 (1) 0.2
Рохер Марти 1 0.07
Алькарас Рубен 1 0.07
Эрнандес Луис 1 0.07
Сан Эметерио Феде 1 0.07
Пирес Лукас 1 0.07
Эскаланте Гонсало 0 0
Алехо Иван 0 0
Эрнандес Хави V 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 4 0
Нуньес Унай 4 0
Тапия Ренато 2 1
Де ла Торре Лука 2 1
Старфельт Карл 2 0
Пейнадо Франсиско 2 0
Вильяр Иван 0 1
Гуаита Висенте 1 0
Родригес Мигель 1 0
Серви Франко 1 0
Санчес Мануэль 1 0
Васкес Кевин 1 0
Перес Карлес 1 0
Мингеса Оскар 1 0
Рафаэль Бенитес 1 0
Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Собрино Рубен 6 0
Алькарас Рубен 6 0
Алехо Иван 6 0
Хименес Фали 5 0
Эрнандес Хави V 4 0
Эрнандес Луис 3 0
Сан Эметерио Феде 1 1
Рохер Марти 2 0
Куаме Роминигуе 2 0
Пирес Лукас 2 0
Макси Гомес 2 0
Мачис Дарвин 0 1
Эскаланте Гонсало 0 1
Чуст Виктор 0 1
Наварро Роберто 0 1
Алекс Фернандес 1 0
Мари Хосе 1 0
Хиль Давид 1 0
Карселен Исаак 1 0
Мбайе Мамаду 1 0
Рамос Кристофер 1 0
Окампо Брайан 1 0

Результаты матчей

Сельта
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Кадис
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
4
Сельта
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Кадис
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

4
7
Сельта
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Кадис
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

7
11

Голы по времени матча

Забито

3
4
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
0
0%
2
50%
1-15
2
67%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

12
13
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
8%
1
8%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
4
33%
3
23%
61-75
3
25%
4
31%
76-90

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
0
0%
2
29%
1-15
3
30%
3
43%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

13
8
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
1
13%
31-45
2
15%
2
25%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
7
54%
1
13%
76-90

Забито

13
11
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
0
0%
4
36%
1-15
5
38%
4
36%
16-30
3
23%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

25
21
8 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
1
4%
3
14%
1-15
3
12%
1
5%
16-30
4
16%
3
14%
31-45
2
8%
4
19%
46-60
5
20%
5
24%
61-75
10
40%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Валенсия - Сельта 0:0 Атлетик Б - Сельта 4:3 Сельта - Севилья 1:1 Турегано КФ - Сельта 0:4
Жирона - Сельта 1:0 Сельта - Атлетико М 0:3 Сельта - Хетафе 2:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Сельта - Алавес 1:1 Барселона - Сельта 3:2 Сельта - Мальорка 0:1 Альмерия - Сельта 2:3 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Осасуна 0:2 Компостела - Сельта 0:3 Вольфсбург - Сельта 0:1 Сельта - Лион 1:0 Бенфика - Сельта 2:0 Сельта - Аль-Наср Эр-Рияд 5:0
Кадис
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Мальорка - Кадис 1:1 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Атлетико Санлукеньо - Кадис 0:2 Хетафе - Кадис 1:0
Льягостера - Кадис 0:0 Кадис - Севилья 2:2 Валенсия - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 0:1 Атлетико М - Кадис 3:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Бетис - Кадис 1:1 Атлетик Б - Кадис 3:0 Кадис - Вильярреал 3:1 Кадис - Альмерия 1:1 Барселона - Кадис 2:0 Кадис - Алавес 1:0 Кадис - Лечче 1:1 Кадис - Лас-Пальмас 0:1 Кадис - Аль-Вакра 3:1 Эспаньол - Кадис 0:1

Результаты матчей

Сельта
Кадис

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Сельта
Кадис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
3
1
6
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
3
4
1.5
1
6
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
7
7
4
10
1.5
3
11
2
12
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 15 12 2 1 33 - 9 38
2.
Жирона
 Заявка 15 12 2 1 34 - 18 38
3.
Барселона
 Заявка 15 10 4 1 28 - 14 34
4.
Атлетико М
 Заявка 14 10 1 3 30 - 13 31
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 8 4 3 30 - 18 28
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 7 5 3 26 - 18 26
7.
Бетис
 Заявка 15 6 7 2 18 - 16 25
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 6 3 6 13 - 13 21
9.
Валенсия
 Заявка 15 5 4 6 17 - 20 19
10.
Хетафе
 Заявка 15 4 7 4 17 - 20 19
11.
Райо Вальекано
 Заявка 15 4 7 4 16 - 22 19
12.
Вильярреал
 Заявка 15 4 4 7 22 - 26 16
13.
Алавес
 Заявка 15 4 4 7 14 - 19 16
14.
Осасуна
 Заявка 15 4 3 8 17 - 25 15
15.
Кадис
 1:0 Заявка 15 3 5 7 12 - 21 14
16.
Севилья
 Заявка 14 2 7 5 20 - 20 13
17.
Мальорка
 Заявка 15 1 8 6 13 - 20 11
18.
Сельта
 0:1 Заявка 15 1 5 9 14 - 25 8
19.
Гранада
 Заявка 15 1 4 10 19 - 35 7
20.
Альмерия
 Заявка 15 0 4 11 16 - 37 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 7 7 0 0 17 - 7 21
2.
Барселона
 Заявка 8 7 0 1 16 - 5 21
3.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 1 0 17 - 3 19
4.
Жирона
 Заявка 8 6 1 1 18 - 10 19
5.
Бетис
 Заявка 7 5 2 0 10 - 2 17
6.
Атлетик Б
 Заявка 8 5 2 1 22 - 11 17
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 5 2 1 17 - 10 17
8.
Хетафе
 Заявка 7 4 3 0 8 - 4 15
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
10.
Валенсия
 Заявка 7 4 1 2 8 - 3 13
11.
Алавес
 Заявка 7 4 1 2 10 - 9 13
12.
Севилья
 Заявка 8 2 4 2 13 - 10 10
13.
Кадис
 1:0 Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
14.
Райо Вальекано
 Заявка 7 1 4 2 9 - 15 7
15.
Вильярреал
 Заявка 8 2 1 5 14 - 16 7
16.
Гранада
 Заявка 7 1 3 3 11 - 15 6
17.
Мальорка
 Заявка 7 0 6 1 4 - 5 6
18.
Осасуна
 Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
19.
Сельта
 0:1 Заявка 8 0 3 5 4 - 12 3
20.
Альмерия
 Заявка 8 0 3 5 10 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 7 6 1 0 16 - 8 19
2.
Реал Мадрид
 Заявка 8 6 1 1 16 - 6 19
3.
Барселона
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
4.
Райо Вальекано
 Заявка 8 3 3 2 7 - 7 12
5.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
6.
Атлетико М
 Заявка 7 3 1 3 13 - 6 10
7.
Осасуна
 Заявка 7 3 0 4 10 - 13 9
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
9.
Вильярреал
 Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
10.
Бетис
 Заявка 8 1 5 2 8 - 14 8
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 2 1 5 5 - 9 7
12.
Валенсия
 Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
13.
Сельта
 0:1 Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
15.
Кадис
 1:0 Заявка 8 1 2 5 5 - 13 5
16.
Хетафе
 Заявка 8 0 4 4 9 - 16 4
17.
Севилья
 Заявка 6 0 3 3 7 - 10 3
18.
Алавес
 Заявка 8 0 3 5 4 - 10 3
19.
Альмерия
 Заявка 7 0 1 6 6 - 19 1
20.
Гранада
 Заявка 8 0 1 7 8 - 20 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 11 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 9 (1)
Вильярреал Морено Херард 8 (2)
Хетафе Майораль Борха 8 (1)
Жирона Довбик Артём 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 6
Осасуна Катена Алехандро 1 6
Реал Мадрид Рюдигер Антонио 7
Гранада Гумбау Херард 7
Кадис Собрино Рубен 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 48'
    Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 47'
    Удар от ворот произведет Кадис
  • 47'
    Сельта пытается что-то создать.
  • 47'
    Тапия Ренато ослабляет давление, выбив мяч.
  • 46'
    Кадис пытается что-то создать.
  • 46'
    Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 53'
    Контроль мяча: Сельта: 60%, Кадис: 40%.
  • 53'
    Хиль Давид взял и забрал мяч на выходе
  • 53'
    Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 53'
    Карселен Исаак из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 52'
    Сельта пытается что-то создать.
  • 52'
    Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 52'
    Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника
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    Прогнозы 139
    Сельта 82% (114)
    X 15.1% (21)
    Кадис 2.9% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сельта
    Ничья
    Кадис
    2.10
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    6.95
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    6.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сельта 0:1 Кадис

    Исход игры
    Сельта
    82% (114)
    Ничья
    15.1% (21)
    Кадис
    2.9% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.61% (40)
    Меньше
    66.39% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    44.54% (53)
    Нет
    55.46% (66)
    Популярный счёт
    1:0 Сельта
    30.2% (42)
    2:1 Сельта
    26.6% (37)
    2:0 Сельта
    12.9% (18)
    1:1 Ничья
    9.4% (13)
    0:0 Ничья
    2.9% (4)
    3:1 Сельта
    1.4% (2)
    0:1 Кадис
    1.4% (2)
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    Сельта
    Кадис
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