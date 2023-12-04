Тур: 15. Стадион: Балаидос. Главный судья: Гиль Хесус
0'
12' Желтая карточкаКарселен Исаак
0:1
16' ГолРамос Кристофер
21' Желтая карточкаСобрино Рубен
33' Красная карточкаЧуст Виктор
45' Желтая карточкаХиль Давид
Ход матча
12'
16'
0:1
21'
33'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
6 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 1
-
280 Количество передач 187
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Васкес
Кевин
10
Аспас
Яго
13
Хиль
Давид
11
Алехо
Иван
21
Рохер
Марти
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Вильяр ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Сотело ХьюгоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бенитес Рафаэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Рохер МартиНападающий
- Запасные игроки
-
26 Азнар ВикторВратарь
- Защитник
-
14 Мбайе МамадуЗащитник
-
33 Пирес ЛукасЗащитник
-
22 Мере ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Мачис ДарвинНападающий
- Нападающий
-
25 Макси ГомесНападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Сельта
Кадис
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
12 матчей
50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
5
Голов в среднем за матч
2.83
0.83
Среднее время на гол
31
108
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.17
0.83
Среднее время на гол
77
108
Всего голов
24
10
Голов в среднем за матч
2
0.83
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
45
108
Бомбардиры внутри турнира
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларсен Йорген
|4
|0.27
|Бамба Джонатан
|2
|0.13
|Дувикас Анастасиос
|2
|0.13
|Аспас Яго
|1
|0.07
|Мингеса Оскар
|1
|0.07
|Старфельт Карл
|1
|0.07
|Нуньес Унай
|1
|0.07
|Сведберг Виллиот
|1
|0.07
|Де ла Торре Лука
|0
|0
|Санчес Мануэль
|0
|0
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамос Кристофер
|4
|0.27
|Мачис Дарвин
|3 (1)
|0.2
|Рохер Марти
|1
|0.07
|Алькарас Рубен
|1
|0.07
|Эрнандес Луис
|1
|0.07
|Сан Эметерио Феде
|1
|0.07
|Пирес Лукас
|1
|0.07
|Эскаланте Гонсало
|0
|0
|Алехо Иван
|0
|0
|Эрнандес Хави V
|0
|0
Карточки
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспас Яго
|4
|0
|Нуньес Унай
|4
|0
|Тапия Ренато
|2
|1
|Де ла Торре Лука
|2
|1
|Старфельт Карл
|2
|0
|Пейнадо Франсиско
|2
|0
|Вильяр Иван
|0
|1
|Гуаита Висенте
|1
|0
|Родригес Мигель
|1
|0
|Серви Франко
|1
|0
|Санчес Мануэль
|1
|0
|Васкес Кевин
|1
|0
|Перес Карлес
|1
|0
|Мингеса Оскар
|1
|0
|Рафаэль Бенитес
|1
|0
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Собрино Рубен
|6
|0
|Алькарас Рубен
|6
|0
|Алехо Иван
|6
|0
|Хименес Фали
|5
|0
|Эрнандес Хави V
|4
|0
|Эрнандес Луис
|3
|0
|Сан Эметерио Феде
|1
|1
|Рохер Марти
|2
|0
|Куаме Роминигуе
|2
|0
|Пирес Лукас
|2
|0
|Макси Гомес
|2
|0
|Мачис Дарвин
|0
|1
|Эскаланте Гонсало
|0
|1
|Чуст Виктор
|0
|1
|Наварро Роберто
|0
|1
|Алекс Фернандес
|1
|0
|Мари Хосе
|1
|0
|Хиль Давид
|1
|0
|Карселен Исаак
|1
|0
|Мбайе Мамаду
|1
|0
|Рамос Кристофер
|1
|0
|Окампо Брайан
|1
|0
Результаты матчей
Сельта
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Кадис
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
4
Сельта
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Кадис
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
4
7
Сельта
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Кадис
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
7
11
Голы по времени матча
Забито
3
4
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
0
0%
2
50%
1-15
2
67%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
12
13
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
8%
1
8%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
4
33%
3
23%
61-75
3
25%
4
31%
76-90
Забито
10
7
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
0
0%
2
29%
1-15
3
30%
3
43%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
13
8
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
1
13%
31-45
2
15%
2
25%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
7
54%
1
13%
76-90
Забито
13
11
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
0
0%
4
36%
1-15
5
38%
4
36%
16-30
3
23%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Пропущено
25
21
8 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
1
4%
3
14%
1-15
3
12%
1
5%
16-30
4
16%
3
14%
31-45
2
8%
4
19%
46-60
5
20%
5
24%
61-75
10
40%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Сельта
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Валенсия - Сельта 0:0 Атлетик Б - Сельта 4:3 Сельта - Севилья 1:1 Турегано КФ - Сельта 0:4
Жирона - Сельта 1:0 Сельта - Атлетико М 0:3 Сельта - Хетафе 2:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Сельта - Алавес 1:1 Барселона - Сельта 3:2 Сельта - Мальорка 0:1 Альмерия - Сельта 2:3 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Осасуна 0:2 Компостела - Сельта 0:3 Вольфсбург - Сельта 0:1 Сельта - Лион 1:0 Бенфика - Сельта 2:0 Сельта - Аль-Наср Эр-Рияд 5:0
Кадис
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Мальорка - Кадис 1:1 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Атлетико Санлукеньо - Кадис 0:2 Хетафе - Кадис 1:0
Льягостера - Кадис 0:0 Кадис - Севилья 2:2 Валенсия - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 0:1 Атлетико М - Кадис 3:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Бетис - Кадис 1:1 Атлетик Б - Кадис 3:0 Кадис - Вильярреал 3:1 Кадис - Альмерия 1:1 Барселона - Кадис 2:0 Кадис - Алавес 1:0 Кадис - Лечче 1:1 Кадис - Лас-Пальмас 0:1 Кадис - Аль-Вакра 3:1 Эспаньол - Кадис 0:1
Результаты матчей
Сельта
Кадис
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Сельта
Кадис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
43
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
34
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
77
410
311
212
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|33 - 9
|38
|2.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|34 - 18
|38
|3.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 14
|34
|4.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|30 - 13
|31
|5.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|30 - 18
|28
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|26 - 18
|26
|7.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|18 - 16
|25
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|13 - 13
|21
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 20
|19
|10.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|17 - 20
|19
|11.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|16 - 22
|19
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|22 - 26
|16
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 19
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 25
|15
|15.
|1:0 Заявка
|15
|3
|5
|7
|12 - 21
|14
|16.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|20 - 20
|13
|17.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|13 - 20
|11
|18.
|0:1 Заявка
|15
|1
|5
|9
|14 - 25
|8
|19.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|19 - 35
|7
|20.
|Заявка
|15
|0
|4
|11
|16 - 37
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|17 - 7
|21
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|16 - 5
|21
|3.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 10
|19
|5.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|10 - 2
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 11
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 10
|17
|8.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|8 - 4
|15
|9.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|10.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 3
|13
|11.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|12.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|13 - 10
|10
|13.
|1:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|14.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 15
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|14 - 16
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 15
|6
|17.
|Заявка
|7
|0
|6
|1
|4 - 5
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|19.
|0:1 Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 12
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|10 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 8
|19
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 6
|19
|3.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 6
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|10.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 14
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 9
|7
|12.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
|13.
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|15.
|1:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 13
|5
|16.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|9 - 16
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 10
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 19
|1
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|8 - 20
|1
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|11 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|9 (1)
|Вильярреал
|Морено Херард
|8 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|8 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|7 (4)
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 6
|Осасуна
|Катена Алехандро
|1 6
|Реал Мадрид
|Рюдигер Антонио
|7
|Гранада
|Гумбау Херард
|7
|Кадис
|Собрино Рубен
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сельта 0:1 Кадис
Исход игры
Сельта
82% (114)
Ничья
15.1% (21)
Кадис
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
33.61% (40)
Меньше
66.39% (79)
Обе команды забьют
Да
44.54% (53)
Нет
55.46% (66)
Популярный счёт
1:0 Сельта
30.2% (42)
2:1 Сельта
26.6% (37)
2:0 Сельта
12.9% (18)
1:1 Ничья
9.4% (13)
0:0 Ничья
2.9% (4)
3:1 Сельта
1.4% (2)
0:1 Кадис
1.4% (2)
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