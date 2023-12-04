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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Зрители: 17302 Главный судья: Гиль Хесус
Сельта
1:1
Конец матча
Кадис
0'
12' Желтая карточка
Карселен Исаак
0:1
16' Гол
Рамос Кристофер
21' Желтая карточка
Собрино Рубен
33' Красная карточка
Чуст Виктор
45' Желтая карточка
Хиль Давид
1:1
57' Гол
Ларсен Йорген
59' Желтая карточка
Мбайе Мамаду
74' Желтая карточка
Алехо Иван
90' Желтая карточка
Дотор Карлос
90' Желтая карточка
Алькарас Рубен
90'+8

Ход матча

12'
 
Карселен Исаак
16'
0:1
Рамос Кристофер
(Алехо Иван)
21'
 
Собрино Рубен
33'
 
Чуст Виктор
39'
 
Мбайе Мамаду
Рохер Марти
45'
 
Хиль Давид
54'
Перес Карлес
Васкес Кевин
 
54'
Сотело Хьюго
Старфельт Карл
 
57'
Ларсен Йорген
(Санчес Мануэль)
1:1
59'
 
Мбайе Мамаду
74'
 
Алехо Иван
77'
 
Сальдуа Хосеба
Собрино Рубен
77'
 
Пирес Лукас
Алехо Иван
78'
 
Макси Гомес
Рамос Кристофер
81'
Ристич Михайло
Санчес Мануэль
 
90'
Дотор Карлос
Де ла Торре Лука
 
90'
Дувикас Анастасиос
Ларсен Йорген
 
90'
Дотор Карлос
 
90'
 
Алькарас Рубен
90'
 
Диаките Мусса
Алькарас Рубен

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 1
  • 12 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 564 Количество передач 278
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 139
Сельта 82% (114)
X 15.1% (21)
Кадис 2.9% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Гуаита
Висенте
20
Васкес
Кевин
2
Старфельт
Карл
4
Нуньес
Унай
23
Санчес
Мануэль
3
Мингеса
Оскар
5
Тапия
Ренато
14
Де
ла
Торре
Лука
17
Бамба
Джонатан
18
Ларсен
Йорген
10
Аспас
Яго
13
Хиль
Давид
20
Карселен
Исаак
3
Хименес
Фали
5
Чуст
Виктор
15
Эрнандес
Хави
V
11
Алехо
Иван
4
Алькарас
Рубен
8
Алекс
Фернандес
7
Собрино
Рубен
16
Рамос
Кристофер
21
Рохер
Марти
Сельта
4-4-2
Кадис
4-4-2

История личных встреч

Сельта
Кадис

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
4:0
КК
2:0
КК
0:3
С
2:1
С
3:1
С
5:2
С
3:1

Голы

Всего голов

17
5

Голов в среднем за матч

2.83
0.83

Среднее время на гол

31
108

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.17
0.83

Среднее время на гол

77
108

Всего голов

24
10

Голов в среднем за матч

2
0.83

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

45
108

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 5 0.33
Бамба Джонатан 2 0.13
Дувикас Анастасиос 2 0.13
Аспас Яго 1 0.07
Мингеса Оскар 1 0.07
Старфельт Карл 1 0.07
Нуньес Унай 1 0.07
Сведберг Виллиот 1 0.07
Санчес Мануэль 0 0
Де ла Торре Лука 0 0
Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамос Кристофер 4 0.27
Мачис Дарвин 3 (1) 0.2
Рохер Марти 1 0.07
Алькарас Рубен 1 0.07
Эрнандес Луис 1 0.07
Сан Эметерио Феде 1 0.07
Пирес Лукас 1 0.07
Эскаланте Гонсало 0 0
Алехо Иван 0 0
Эрнандес Хави V 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 4 0
Нуньес Унай 4 0
Тапия Ренато 2 1
Де ла Торре Лука 2 1
Старфельт Карл 2 0
Пейнадо Франсиско 2 0
Вильяр Иван 0 1
Гуаита Висенте 1 0
Родригес Мигель 1 0
Серви Франко 1 0
Санчес Мануэль 1 0
Васкес Кевин 1 0
Перес Карлес 1 0
Мингеса Оскар 1 0
Дотор Карлос 1 0
Рафаэль Бенитес 1 0
Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алькарас Рубен 7 0
Алехо Иван 7 0
Собрино Рубен 6 0
Хименес Фали 5 0
Эрнандес Хави V 4 0
Эрнандес Луис 3 0
Сан Эметерио Феде 1 1
Рохер Марти 2 0
Куаме Роминигуе 2 0
Пирес Лукас 2 0
Мбайе Мамаду 2 0
Макси Гомес 2 0
Мачис Дарвин 0 1
Эскаланте Гонсало 0 1
Чуст Виктор 0 1
Наварро Роберто 0 1
Алекс Фернандес 1 0
Мари Хосе 1 0
Хиль Давид 1 0
Карселен Исаак 1 0
Рамос Кристофер 1 0
Окампо Брайан 1 0

Результаты матчей

Сельта
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Кадис
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
5
Сельта
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Кадис
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

4
7
Сельта
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)
Кадис
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

8
12

Голы по времени матча

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
0
0%
2
40%
1-15
2
50%
2
40%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

13
14
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
8%
1
7%
1-15
3
23%
1
7%
16-30
2
15%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
4
31%
3
21%
61-75
3
23%
4
29%
76-90

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
0
0%
2
29%
1-15
3
30%
3
43%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

13
8
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
1
13%
31-45
2
15%
2
25%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
7
54%
1
13%
76-90

Забито

14
12
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 7
7 Не забивали 7
0
0%
4
33%
1-15
5
36%
5
42%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Пропущено

26
22
9 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
1
4%
3
14%
1-15
4
15%
1
5%
16-30
4
15%
3
14%
31-45
2
8%
5
23%
46-60
5
19%
5
23%
61-75
10
38%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Валенсия - Сельта 0:0 Атлетик Б - Сельта 4:3 Сельта - Севилья 1:1 Турегано КФ - Сельта 0:4
Жирона - Сельта 1:0 Сельта - Атлетико М 0:3 Сельта - Хетафе 2:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Сельта - Алавес 1:1 Барселона - Сельта 3:2 Сельта - Мальорка 0:1 Альмерия - Сельта 2:3 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Осасуна 0:2 Компостела - Сельта 0:3 Вольфсбург - Сельта 0:1 Сельта - Лион 1:0 Бенфика - Сельта 2:0 Сельта - Аль-Наср Эр-Рияд 5:0
Кадис
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Мальорка - Кадис 1:1 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Атлетико Санлукеньо - Кадис 0:2 Хетафе - Кадис 1:0
Льягостера - Кадис 0:0 Кадис - Севилья 2:2 Валенсия - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 0:1 Атлетико М - Кадис 3:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Бетис - Кадис 1:1 Атлетик Б - Кадис 3:0 Кадис - Вильярреал 3:1 Кадис - Альмерия 1:1 Барселона - Кадис 2:0 Кадис - Алавес 1:0 Кадис - Лечче 1:1 Кадис - Лас-Пальмас 0:1 Кадис - Аль-Вакра 3:1 Эспаньол - Кадис 0:1

Результаты матчей

Сельта
Кадис

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Сельта
Кадис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
3
1
7
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
4
3
4
1.5
1
7
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
8
7
4
11
1.5
3
12
2
13
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 15 12 2 1 33 - 9 38
2.
Жирона
 Заявка 15 12 2 1 34 - 18 38
3.
Барселона
 Заявка 15 10 4 1 28 - 14 34
4.
Атлетико М
 Заявка 14 10 1 3 30 - 13 31
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 8 4 3 30 - 18 28
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 7 5 3 26 - 18 26
7.
Бетис
 Заявка 15 6 7 2 18 - 16 25
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 6 3 6 13 - 13 21
9.
Валенсия
 Заявка 15 5 4 6 17 - 20 19
10.
Хетафе
 Заявка 15 4 7 4 17 - 20 19
11.
Райо Вальекано
 Заявка 15 4 7 4 16 - 22 19
12.
Вильярреал
 Заявка 15 4 4 7 22 - 26 16
13.
Алавес
 Заявка 15 4 4 7 14 - 19 16
14.
Осасуна
 Заявка 15 4 3 8 17 - 25 15
15.
Севилья
 Заявка 14 2 7 5 20 - 20 13
16.
Кадис
 Заявка 15 2 6 7 12 - 22 12
17.
Мальорка
 Заявка 15 1 8 6 13 - 20 11
18.
Сельта
 Заявка 15 1 6 8 15 - 25 9
19.
Гранада
 Заявка 15 1 4 10 19 - 35 7
20.
Альмерия
 Заявка 15 0 4 11 16 - 37 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 7 7 0 0 17 - 7 21
2.
Барселона
 Заявка 8 7 0 1 16 - 5 21
3.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 1 0 17 - 3 19
4.
Жирона
 Заявка 8 6 1 1 18 - 10 19
5.
Бетис
 Заявка 7 5 2 0 10 - 2 17
6.
Атлетик Б
 Заявка 8 5 2 1 22 - 11 17
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 5 2 1 17 - 10 17
8.
Хетафе
 Заявка 7 4 3 0 8 - 4 15
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
10.
Валенсия
 Заявка 7 4 1 2 8 - 3 13
11.
Алавес
 Заявка 7 4 1 2 10 - 9 13
12.
Севилья
 Заявка 8 2 4 2 13 - 10 10
13.
Кадис
 Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
14.
Райо Вальекано
 Заявка 7 1 4 2 9 - 15 7
15.
Вильярреал
 Заявка 8 2 1 5 14 - 16 7
16.
Гранада
 Заявка 7 1 3 3 11 - 15 6
17.
Мальорка
 Заявка 7 0 6 1 4 - 5 6
18.
Осасуна
 Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
19.
Сельта
 Заявка 8 0 4 4 5 - 12 4
20.
Альмерия
 Заявка 8 0 3 5 10 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 7 6 1 0 16 - 8 19
2.
Реал Мадрид
 Заявка 8 6 1 1 16 - 6 19
3.
Барселона
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
4.
Райо Вальекано
 Заявка 8 3 3 2 7 - 7 12
5.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
6.
Атлетико М
 Заявка 7 3 1 3 13 - 6 10
7.
Осасуна
 Заявка 7 3 0 4 10 - 13 9
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
9.
Вильярреал
 Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
10.
Бетис
 Заявка 8 1 5 2 8 - 14 8
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 2 1 5 5 - 9 7
12.
Валенсия
 Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
13.
Сельта
 Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
15.
Хетафе
 Заявка 8 0 4 4 9 - 16 4
16.
Севилья
 Заявка 6 0 3 3 7 - 10 3
17.
Алавес
 Заявка 8 0 3 5 4 - 10 3
18.
Кадис
 Заявка 8 0 3 5 5 - 14 3
19.
Альмерия
 Заявка 7 0 1 6 6 - 19 1
20.
Гранада
 Заявка 8 0 1 7 8 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 11 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 9 (1)
Вильярреал Морено Херард 8 (2)
Хетафе Майораль Борха 8 (1)
Жирона Довбик Артём 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 6
Осасуна Катена Алехандро 1 6
Реал Мадрид Рюдигер Антонио 7
Гранада Гумбау Херард 7
Кадис Алькарас Рубен 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Сегодняшная посещаемость составляет 17302 болельщиков
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Сельта: 68%, Кадис: 32%.
  • 98'
    Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе
  • 97'
    Судья сигнализирует, что Бамба Джонатан из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Сальдуа Хосеба
  • 97'
    Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    Кадис пытается что-то создать.
  • 96'
    Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Диаките Мусса из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Матч возобновлен
  • 95'
    Алькарас Рубен получил легкую травму, и его заменил Диаките Мусса.
  • 95'
    Алькарас Рубен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 95'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 93'
    Рефери не любит споров - именно за это Алькарас Рубен сейчас получил желтую
  • 93'
    Рефери не любит споров - именно за это Дотор Карлос сейчас получил желтую
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    Прогнозы 139
    Сельта 82% (114)
    X 15.1% (21)
    Кадис 2.9% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сельта 1:1 Кадис

    Исход игры
    Сельта
    82% (114)
    Ничья
    15.1% (21)
    Кадис
    2.9% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.61% (40)
    Меньше
    66.39% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    44.54% (53)
    Нет
    55.46% (66)
    Популярный счёт
    1:0 Сельта
    30.2% (42)
    2:1 Сельта
    26.6% (37)
    2:0 Сельта
    12.9% (18)
    1:1 Ничья
    9.4% (13)
    0:0 Ничья
    2.9% (4)
    3:1 Сельта
    1.4% (2)
    0:1 Кадис
    1.4% (2)
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