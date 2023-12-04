Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Хиль Давид взял и забрал мяч на выходе

90' Хименес Фали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Удар от ворот произведет Кадис

89' Бамба Джонатан не смог попасть в створ ударом издали

88' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Ристич Михайло пробует нанести удар издали, но Давид Хиль держит все под контролем

86' Бамба Джонатан пробует нанести удар издали, но Давид Хиль держит все под контролем

85' Сельта нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

84' Удар от ворот произведет Кадис

80' Хиль Давид взял и забрал мяч на выходе

79' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Матч возобновлен

79' Макси Гомес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Удар от ворот произведет Кадис

78' Матч возобновлен

77' Тактическая замена. Иван Алехо уходит с поля и его заменяет Пирес Лукас

77' Рамос Кристофер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Тапия Ренато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Удар от ворот произведет Кадис

76' Сотело Хьюго решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

74' Рефери не любит споров - именно за это Иван Алехо сейчас получил желтую

73' Иван Алехо выиграл воздушное противоборство у Санчес Мануэль

72' Хорошую попытку сделал Ларсен Йорген . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Сотело Хьюго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Мбайе Мамаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Матч возобновлен

71' Тапия Ренато на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Собрино Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Тапия Ренато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Санчес Мануэль наказан за толчок Иван Алехо

68' Удар от ворот произведет Сельта

67' Алькарас Рубен не смог попасть в створ ударом издали

67' Иван Алехо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Матч возобновлен

67' Мингеса Оскар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Мбайе Мамаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Удар от ворот произведет Кадис

63' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Мингеса Оскар из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

59' Мбайе Мамаду получил желтую карточку от судьи

58' Команда Сельта сравняла счет! Игра продолжается!

56' Санчес Мануэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Нуньес Унай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Иван Алехо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Аспас Яго навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Хиль Давид взял и забрал мяч на выходе

51' Тапия Ренато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Хиль Давид взял и забрал мяч на выходе

50' Аспас Яго навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Удар от ворот произведет Кадис

48' Старфельт Карл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Собрино Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Кадис

46' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника