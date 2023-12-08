Тур: 16. Стадион: Heinz von Heiden-Arena. Зрители: 26200
2:2
Конец матча
0'
0:1
11' Гол в свои воротаХальстенберг Марсель
0:2
53' ГолШтиндль Ларс
1:2
72' ГолФогльзаммер Андреас
87' Желтая карточкаСкотт Кристофер
2:2
90' ГолМуроя Сэй
90'+4
Ход матча
11'
53'
0:2
72'
87'
90'
2:2
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 8
-
7 Удары в створ 7
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
540 Количество передач 336
-
61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
21
Муроя
Сэй
18
Кён
Деррик
32
Бормут
Робин
16
Хайзе
Филип
13
Штиндль
Ларс
26
Небель
Пауль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Муроя СэйЗащитник
-
18 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
-
20 Дем ЯнникЗащитник
-
31 Бёрнер ЮлианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
24 Antonio Foti
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Бормут РобинЗащитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Вейсc МаксимВратарь
- Защитник
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Eren Ozturk
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
История личных встреч
Ганновер 96
Карлсруэ
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 7 побед
15 матчей
46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1.71
1.63
Среднее время на гол
52
55
Всего голов
16
5
Голов в среднем за матч
2
0.71
Среднее время на гол
45
126
Всего голов
28
18
Голов в среднем за матч
1.87
1.2
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
48
75
Бомбардиры внутри турнира
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тойхерт Седрик
|8 (6)
|0.5
|Нильсен Ховард
|5
|0.31
|Кён Деррик
|3
|0.19
|Хальстенберг Марсель
|3 (2)
|0.19
|Фогльзаммер Андреас
|3
|0.19
|Nicolo Tresoldi
|2
|0.13
|Enzo Leopold
|2
|0.13
|Шауб Луис
|1
|0.06
|Нойман Фил
|1
|0.06
|Кунце Фабиан
|1
|0.06
|Муроя Сэй
|1
|0.06
|Дем Янник
|0
|0
|Kolja Oudenne
|0
|0
|Antonio Foti
|0
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шлойзенер Фабиан
|5
|0.31
|Ванитцек Марвин
|4 (1)
|0.25
|Зивзивадзе Буду
|4
|0.25
|Штиндль Ларс
|3
|0.19
|Матанович Игорь
|3
|0.19
|Йенсен Леон
|2
|0.13
|Небель Пауль
|1
|0.06
|Бурнич Дженис
|1
|0.06
|Бормут Робин
|1
|0.06
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Хайзе Филип
|0
|0
|Гондорф Жером
|0
|0
Карточки
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цилер Рон-Роберт
|3
|0
|Дем Янник
|3
|0
|Нойман Фил
|3
|0
|Кунце Фабиан
|3
|0
|Кён Деррик
|3
|0
|Нильсен Ховард
|1
|1
|Хальстенберг Марсель
|2
|0
|Шауб Луис
|0
|1
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0
|Муроя Сэй
|1
|0
|Скотт Кристофер
|1
|0
|Аррей-Мби Брайт
|1
|0
|Эзех Бруклин
|1
|0
|Enzo Leopold
|1
|0
|Nicolo Tresoldi
|1
|0
|Yannik Luehrs
|1
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванитцек Марвин
|5
|0
|Йенсен Леон
|4
|0
|Хайзе Филип
|3
|0
|Франке Марсель
|3
|0
|Небель Пауль
|3
|0
|Гондорф Жером
|2
|0
|Шлойзенер Фабиан
|2
|0
|Бурнич Дженис
|2
|0
|Бормут Робин
|2
|0
|Штиндль Ларс
|1
|0
|Юнг Себастьян
|1
|0
|Тиеде Марко
|1
|0
|Байфус Марцель
|1
|0
Результаты матчей
Ганновер 96
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Карлсруэ
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
7
9
Ганновер 96
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Карлсруэ
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
9
13
Ганновер 96
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Карлсруэ
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
16
22
Голы по времени матча
Забито
20
12
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
4
20%
4
33%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
3
15%
3
25%
31-45
2
10%
2
17%
46-60
6
30%
0
0%
61-75
4
20%
2
17%
76-90
Пропущено
7
18
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
0
0%
6
33%
1-15
2
29%
2
11%
16-30
2
29%
2
11%
31-45
2
29%
2
11%
46-60
1
14%
3
17%
61-75
0
0%
3
17%
76-90
Забито
12
13
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
2
17%
2
15%
1-15
5
42%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
17%
4
31%
76-90
Пропущено
11
12
2 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
5
42%
61-75
5
45%
1
8%
76-90
Забито
32
25
15 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
6
19%
6
24%
1-15
6
19%
3
12%
16-30
3
9%
6
24%
31-45
5
16%
2
8%
46-60
6
19%
2
8%
61-75
6
19%
6
24%
76-90
Пропущено
18
30
6 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 15
0
0%
7
23%
1-15
2
11%
6
20%
16-30
4
22%
3
10%
31-45
4
22%
2
7%
46-60
3
17%
8
27%
61-75
5
28%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Ганновер 96
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Падерборн - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Герта 2:2 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0
Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Ганновер 96 - Пройссен Мюнстер 1:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Ганза - Ганновер 96 1:2 Зандхаузен - Ганновер 96 3:3 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Ганновер 96 - Вильярреал 3:0 Ганновер 96 - Дуйсбург 3:0
Карлсруэ
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Карлсруэ - Ганза 2:2 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Карлсруэ - Ульм 1846 0:2 Герта - Карлсруэ 2:2
Карлсруэ - Падерборн 0:3 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Саарбрюккен - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Карлсруэ - Хомбург-08 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3
Результаты матчей
Ганновер 96
Карлсруэ
Точный счет
2:2
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
6 раз 75%
0
1 раз 13%
7
1 раз 13%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
2:2
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
2:2
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
9 раз 56%
0
3 раза 19%
1
2 раза 13%
3
1 раз 6%
7
1 раз 6%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ганновер 96
Карлсруэ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
71
53
17
26
17
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
44
44
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
133
115
97
214
412
115
115
115
115
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|11 (3)
|Герта
|Табакович Харис
|9 (3)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|7 (6)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|7 (5)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 4
|Магдебург
|Атик Бариш
|7
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 5
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 5