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  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Зрители: 26200
Ганновер 96
2:2
Конец матча
Карлсруэ
0'
0:1
11' Гол в свои ворота
Хальстенберг Марсель
0:2
53' Гол
Штиндль Ларс
1:2
72' Гол
Фогльзаммер Андреас
87' Желтая карточка
Скотт Кристофер
2:2
90' Гол
Муроя Сэй
90'+4

Ход матча

11'
0:1
Хальстенберг Марсель
46'
Кристиансен Макс
Аррей-Мби Брайт
 
53'
0:2
Штиндль Ларс
(Матанович Игорь)
62'
Эрнст Себастьян
Enzo Leopold
 
62'
Фогльзаммер Андреас
Nicolo Tresoldi
 
72'
Фогльзаммер Андреас
(Kolja Oudenne)
1:2
76'
 
Шлойзенер Фабиан
Зивзивадзе Буду
76'
 
Бурнич Дженис
Йенсен Леон
79'
Скотт Кристофер
Кунце Фабиан
 
87'
Скотт Кристофер
 
90'
Муроя Сэй
2:2
90'
 
Кобальд Кристоф
Матанович Игорь

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 8
  • 7 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 540 Количество передач 336
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Цилер
Рон-Роберт
5
Нойман
Фил
23
Хальстенберг
Марсель
4
Аррей-Мби
Брайт
21
Муроя
Сэй
18
Кён
Деррик
6
Кунце
Фабиан
8
Enzo
Leopold
29
Kolja
Oudenne
16
Нильсен
Ховард
9
Nicolo
Tresoldi
23
Древес
Патрик
2
Юнг
Себастьян
32
Бормут
Робин
4
Байфус
Марцель
16
Хайзе
Филип
6
Йенсен
Леон
8
Гондорф
Жером
13
Штиндль
Ларс
26
Небель
Пауль
11
Зивзивадзе
Буду
9
Матанович
Игорь
Ганновер 96
3-4-2-1
Карлсруэ
4-4-2

История личных встреч

Ганновер 96
Карлсруэ

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 7 побед

15 матчей

46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед

История матчей

Б2
2:1
Б2
1:0
Б2
2:0
Б2
4:0
Б2
1:0
Б2
2:0
Б2
1:1
Б2
3:3
К
2:0
К
0:6
Б2
2:0
Б2
1:0
Б
2:3
Б
3:2
Б
2:2

Голы

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1.71
1.63

Среднее время на гол

52
55

Всего голов

16
5

Голов в среднем за матч

2
0.71

Среднее время на гол

45
126

Всего голов

28
18

Голов в среднем за матч

1.87
1.2

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

48
75

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тойхерт Седрик 8 (6) 0.5
Нильсен Ховард 5 0.31
Кён Деррик 3 0.19
Хальстенберг Марсель 3 (2) 0.19
Фогльзаммер Андреас 3 0.19
Nicolo Tresoldi 2 0.13
Enzo Leopold 2 0.13
Шауб Луис 1 0.06
Нойман Фил 1 0.06
Кунце Фабиан 1 0.06
Муроя Сэй 1 0.06
Дем Янник 0 0
Kolja Oudenne 0 0
Antonio Foti 0 0
Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шлойзенер Фабиан 5 0.31
Ванитцек Марвин 4 (1) 0.25
Зивзивадзе Буду 4 0.25
Штиндль Ларс 3 0.19
Матанович Игорь 3 0.19
Йенсен Леон 2 0.13
Небель Пауль 1 0.06
Бурнич Дженис 1 0.06
Бормут Робин 1 0.06
Юнг Себастьян 0 0
Хайзе Филип 0 0
Гондорф Жером 0 0

Карточки

Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цилер Рон-Роберт 3 0
Дем Янник 3 0
Нойман Фил 3 0
Кунце Фабиан 3 0
Кён Деррик 3 0
Нильсен Ховард 1 1
Хальстенберг Марсель 2 0
Шауб Луис 0 1
Фогльзаммер Андреас 1 0
Муроя Сэй 1 0
Скотт Кристофер 1 0
Аррей-Мби Брайт 1 0
Эзех Бруклин 1 0
Enzo Leopold 1 0
Nicolo Tresoldi 1 0
Yannik Luehrs 1 0
Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванитцек Марвин 5 0
Йенсен Леон 4 0
Хайзе Филип 3 0
Франке Марсель 3 0
Небель Пауль 3 0
Гондорф Жером 2 0
Шлойзенер Фабиан 2 0
Бурнич Дженис 2 0
Бормут Робин 2 0
Штиндль Ларс 1 0
Юнг Себастьян 1 0
Тиеде Марко 1 0
Байфус Марцель 1 0

Результаты матчей

Ганновер 96
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Карлсруэ
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

7
9
Ганновер 96
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Карлсруэ
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

9
13
Ганновер 96
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Карлсруэ
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

16
22

Голы по времени матча

Забито

20
12
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
4
20%
4
33%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
3
15%
3
25%
31-45
2
10%
2
17%
46-60
6
30%
0
0%
61-75
4
20%
2
17%
76-90

Пропущено

7
18
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
0
0%
6
33%
1-15
2
29%
2
11%
16-30
2
29%
2
11%
31-45
2
29%
2
11%
46-60
1
14%
3
17%
61-75
0
0%
3
17%
76-90

Забито

12
13
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
2
17%
2
15%
1-15
5
42%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
17%
4
31%
76-90

Пропущено

11
12
2 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
5
42%
61-75
5
45%
1
8%
76-90

Забито

32
25
15 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
6
19%
6
24%
1-15
6
19%
3
12%
16-30
3
9%
6
24%
31-45
5
16%
2
8%
46-60
6
19%
2
8%
61-75
6
19%
6
24%
76-90

Пропущено

18
30
6 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 15
0
0%
7
23%
1-15
2
11%
6
20%
16-30
4
22%
3
10%
31-45
4
22%
2
7%
46-60
3
17%
8
27%
61-75
5
28%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ганновер 96
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Падерборн - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Герта 2:2 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0
Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Ганновер 96 - Пройссен Мюнстер 1:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Ганза - Ганновер 96 1:2 Зандхаузен - Ганновер 96 3:3 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Ганновер 96 - Вильярреал 3:0 Ганновер 96 - Дуйсбург 3:0
Карлсруэ
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Карлсруэ - Ганза 2:2 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Карлсруэ - Ульм 1846 0:2 Герта - Карлсруэ 2:2
Карлсруэ - Падерборн 0:3 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Саарбрюккен - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Карлсруэ - Хомбург-08 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3

Результаты матчей

Ганновер 96
Карлсруэ

Точный счет

2:2
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
6 раз 75%
0
1 раз 13%
7
1 раз 13%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

2:2
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
2:2
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
9 раз 56%
0
3 раза 19%
1
2 раза 13%
3
1 раз 6%
7
1 раз 6%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ганновер 96
Карлсруэ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
7
1
1.5
5
3
1
7
2.5
2
6
1
7
3.5
1
7
1
7
4.5
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
4
4
1
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
3
11
5
1.5
9
7
2
14
2.5
4
12
1
15
3.5
1
15
1
15
4.5
1
15
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 15 8 7 0 29 - 13 31
2.
Хольштайн Киль
 15 9 2 4 29 - 23 29
3.
Гамбург
 15 8 4 3 30 - 20 28
4.
Фортуна
 15 8 3 4 34 - 18 27
5.
Гройтер Фюрт
 15 8 3 4 24 - 17 27
6.
Эльвeрсберг
 15 7 3 5 24 - 25 24
7.
Ганновер 96
 16 6 6 4 30 - 20 24
8.
Герта
 15 6 3 6 31 - 25 21
9.
Падерборн
 15 6 3 6 23 - 27 21
10.
Нюрнберг
 15 6 3 6 23 - 31 21
11.
Веен Висбаден
 16 6 3 7 18 - 21 21
12.
Магдебург
 15 5 4 6 27 - 24 19
13.
Кайзерслаутерн
 15 5 3 7 26 - 32 18
14.
Карлсруэ
 16 4 6 6 27 - 28 18
15.
Ганза
 15 5 2 8 17 - 23 17
16.
Шальке 04
 15 5 1 9 27 - 33 16
17.
Айнтрахт Бр
 16 3 2 11 14 - 30 11
18.
Оснабрюк
 15 1 4 10 14 - 37 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 7 7 0 0 17 - 4 21
2.
Гройтер Фюрт
 8 6 1 1 18 - 6 19
3.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 17 - 6 16
4.
Ганновер 96
 8 4 3 1 19 - 8 15
5.
Фортуна
 8 4 2 2 17 - 14 14
6.
Герта
 7 4 1 2 19 - 7 13
7.
Кайзерслаутерн
 8 4 1 3 16 - 15 13
8.
Хольштайн Киль
 8 4 1 3 16 - 16 13
9.
Шальке 04
 7 4 0 3 16 - 11 12
10.
Карлсруэ
 8 3 3 2 14 - 11 12
11.
Веен Висбаден
 8 3 3 2 8 - 9 12
12.
Магдебург
 7 3 2 2 16 - 12 11
13.
Падерборн
 7 3 2 2 11 - 10 11
14.
Нюрнберг
 7 3 2 2 10 - 12 11
15.
Эльвeрсберг
 7 3 1 3 11 - 12 10
16.
Ганза
 8 3 1 4 10 - 12 10
17.
Айнтрахт Бр
 8 2 2 4 9 - 14 8
18.
Оснабрюк
 8 1 2 5 9 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 7 5 1 1 13 - 7 16
2.
Санкт-Паули
 7 4 3 0 12 - 7 15
3.
Эльвeрсберг
 8 4 2 2 13 - 13 14
4.
Фортуна
 7 4 1 2 17 - 4 13
5.
Падерборн
 8 3 1 4 12 - 17 10
6.
Нюрнберг
 8 3 1 4 13 - 19 10
7.
Веен Висбаден
 8 3 0 5 10 - 12 9
8.
Ганновер 96
 8 2 3 3 11 - 12 9
9.
Гройтер Фюрт
 7 2 2 3 6 - 11 8
10.
Магдебург
 8 2 2 4 11 - 12 8
11.
Герта
 8 2 2 4 12 - 18 8
12.
Ганза
 7 2 1 4 7 - 11 7
13.
Гамбург
 8 1 4 3 13 - 16 7
14.
Карлсруэ
 8 1 3 4 13 - 17 6
15.
Кайзерслаутерн
 7 1 2 4 10 - 17 5
16.
Шальке 04
 8 1 1 6 11 - 22 4
17.
Айнтрахт Бр
 8 1 0 7 5 - 16 3
18.
Оснабрюк
 7 0 2 5 5 - 22 2
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 11 (3)
Герта Табакович Харис 9 (3)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Санкт-Паули Хартель Марсель 7 (6)
Гамбург Бенеш Ласло 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 4
Магдебург Атик Бариш 7
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 5
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 5
Весь список
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    • 11'
      Г О О О О Л - Хальстенберг Марсель уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
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