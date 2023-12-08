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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Зрители: 7726
Веен Висбаден
1:3
Конец матча
Айнтрахт Бр
0'
1:0
18' Гол
Вукотич Александар
1:1
48' Гол
Кауфманн Фабио
50' Желтая карточка
Кауфманн Фабио
53' Желтая карточка
Хессер Робин
1:2
56' Гол
Филипп Райан
1:3
76' Гол
Кауфманн Фабио
88' Желтая карточка
Чатич Амар
90'+5
16
Штритцель
Флориан
4
Мокенхаупт
Саша
17
Карстенс
Флориан
26
Вукотич
Александар
27
Рибле
Нико
7
Хессер
Робин
19
Якобсен
Бьярке
9
Гоппел
Теймен
33
Айдэйл
Джон
20
Hyun-ju
Lee
18
Пртайин
Иван
1
Хофманн
Роб-Торбен
5
Иванов
Роберт
6
Бисакшич
Эрмин
29
Hasan
Kurucay
18
Риттмюллер
Марвин
19
Донкор
Антон
39
Краусе
Робин
4
Николау
Яннис
37
Кауфманн
Фабио
7
Мультауп
Маурице
44
Johan
Gomez
Веен Висбаден
4-2-3-1
Айнтрахт Бр
3-4-1-2

История личных встреч

Веен Висбаден
Айнтрахт Бр

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

Б3
0:1
Б3
1:2
Б3
2:3
Б3
3:3
Б3
0:2
Б3
1:2
Б3
3:1
Б3
0:0

Голы

Всего голов

3
8

Голов в среднем за матч

0.75
2

Среднее время на гол

120
45

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Среднее время на гол

51
60

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

1.25
1.75

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

72
51

Бомбардиры внутри турнира

Веен Висбаден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пртайин Иван 6 (1) 0.38
Hyun-ju Lee 3 0.19
Вукотич Александар 2 0.13
Хессер Робин 1 0.06
Гоппел Теймен 1 0.06
Гюнтер Лассе 1 0.06
Фроэзе Кианз 1 0.06
Райнталер Макс 1 0.06
Чатич Амар 1 0.06
Айдэйл Джон 1 (1) 0.06
Фехнер Джино 0 0
Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кауфманн Фабио 4 0.25
Уджа Энтони 3 0.19
Иванов Роберт 1 0.06
Донкор Антон 1 0.06
Хельгасон Торир 1 0.06
Крюгер Флориан 1 0.06
Филипп Райан 1 0.06
Бисакшич Эрмин 1 0.06
Johan Gomez 1 0.06
Краусе Робин 0 0
Декарли Сауло 0 0
Мультауп Маурице 0 0

Карточки

Веен Висбаден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анга-Лётшер Мартин 5 1
Вукотич Александар 5 1
Фехнер Джино 6 0
Матисен Маркус 4 0
Пртайин Иван 4 0
Карстенс Флориан 4 0
Hyun-ju Lee 2 1
Штритцель Флориан 2 0
Фроэзе Кианз 2 0
Райнталер Макс 1 0
Рибле Нико 1 0
Чатич Амар 1 0
Гоппел Теймен 1 0
Хессер Робин 1 0
Ковачевич Франко 1 0
Бэтцнер Ник 1 0
Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Яннис 4 2
Кауфманн Фабио 5 0
Hasan Kurucay 3 1
Краусе Робин 4 0
Иванов Роберт 4 0
Декарли Сауло 3 0
Johan Gomez 3 0
Берендт Бриан 1 1
Бисакшич Эрмин 2 0
Виб Данило 2 0
Гризбек Себастьян 1 0
Маркс Ян-Хендрик 1 0
Хельгасон Торир 1 0
Риттмюллер Марвин 1 0

Результаты матчей

Веен Висбаден
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Айнтрахт Бр
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
2
Веен Висбаден
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
Айнтрахт Бр
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

11
9

Упущенные победы

6
7
Веен Висбаден
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Айнтрахт Бр
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

12
10

Упущенные победы

10
9

Голы по времени матча

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 0
9 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
3
38%
2
40%
76-90

Пропущено

9
16
3 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
2
22%
6
38%
16-30
1
11%
5
31%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
33%
2
13%
76-90

Забито

10
9
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
2
20%
1
11%
1-15
2
20%
2
22%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
3
30%
2
22%
76-90

Пропущено

12
14
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
8%
3
21%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
1
8%
4
29%
31-45
3
25%
1
7%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
3
25%
4
29%
76-90

Забито

18
14
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 3
3 Не забивали 7
2
11%
1
7%
1-15
4
22%
2
14%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
2
11%
3
21%
46-60
3
17%
3
21%
61-75
6
33%
4
29%
76-90

Пропущено

21
30
7 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 15
1
5%
4
13%
1-15
4
19%
7
23%
16-30
2
10%
9
30%
31-45
6
29%
1
3%
46-60
2
10%
3
10%
61-75
6
29%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Веен Висбаден
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - Шотт Майнц 6:2 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1
Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Рот-Вайсс Вальдорф 6:1 Веен Висбаден - Шальке 04 1:1 Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Герта - Веен Висбаден 0:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2
Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Айнтрахт Бр - Рот-Вайсс Эссен 1:0 Айнтрахт Бр - Хапоэль Тель-Авив 0:0

Результаты матчей

Веен Висбаден
Айнтрахт Бр

Точный счет

1:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Веен Висбаден
Айнтрахт Бр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
1
7
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
5
3
5
1.5
1
7
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
9
7
4
12
1.5
3
13
1
15
2.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 15 8 7 0 29 - 13 31
2.
Хольштайн Киль
 15 9 2 4 29 - 23 29
3.
Гамбург
 15 8 4 3 30 - 20 28
4.
Фортуна
 15 8 3 4 34 - 18 27
5.
Гройтер Фюрт
 15 8 3 4 24 - 17 27
6.
Эльвeрсберг
 15 7 3 5 24 - 25 24
7.
Ганновер 96
 16 6 6 4 30 - 20 24
8.
Герта
 15 6 3 6 31 - 25 21
9.
Падерборн
 15 6 3 6 23 - 27 21
10.
Нюрнберг
 15 6 3 6 23 - 31 21
11.
Веен Висбаден
 16 6 3 7 18 - 21 21
12.
Магдебург
 15 5 4 6 27 - 24 19
13.
Кайзерслаутерн
 15 5 3 7 26 - 32 18
14.
Карлсруэ
 16 4 6 6 27 - 28 18
15.
Ганза
 15 5 2 8 17 - 23 17
16.
Шальке 04
 15 5 1 9 27 - 33 16
17.
Айнтрахт Бр
 16 3 2 11 14 - 30 11
18.
Оснабрюк
 15 1 4 10 14 - 37 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 7 7 0 0 17 - 4 21
2.
Гройтер Фюрт
 8 6 1 1 18 - 6 19
3.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 17 - 6 16
4.
Ганновер 96
 8 4 3 1 19 - 8 15
5.
Фортуна
 8 4 2 2 17 - 14 14
6.
Герта
 7 4 1 2 19 - 7 13
7.
Кайзерслаутерн
 8 4 1 3 16 - 15 13
8.
Хольштайн Киль
 8 4 1 3 16 - 16 13
9.
Шальке 04
 7 4 0 3 16 - 11 12
10.
Карлсруэ
 8 3 3 2 14 - 11 12
11.
Веен Висбаден
 8 3 3 2 8 - 9 12
12.
Магдебург
 7 3 2 2 16 - 12 11
13.
Падерборн
 7 3 2 2 11 - 10 11
14.
Нюрнберг
 7 3 2 2 10 - 12 11
15.
Эльвeрсберг
 7 3 1 3 11 - 12 10
16.
Ганза
 8 3 1 4 10 - 12 10
17.
Айнтрахт Бр
 8 2 2 4 9 - 14 8
18.
Оснабрюк
 8 1 2 5 9 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 7 5 1 1 13 - 7 16
2.
Санкт-Паули
 7 4 3 0 12 - 7 15
3.
Эльвeрсберг
 8 4 2 2 13 - 13 14
4.
Фортуна
 7 4 1 2 17 - 4 13
5.
Падерборн
 8 3 1 4 12 - 17 10
6.
Нюрнберг
 8 3 1 4 13 - 19 10
7.
Веен Висбаден
 8 3 0 5 10 - 12 9
8.
Ганновер 96
 8 2 3 3 11 - 12 9
9.
Гройтер Фюрт
 7 2 2 3 6 - 11 8
10.
Магдебург
 8 2 2 4 11 - 12 8
11.
Герта
 8 2 2 4 12 - 18 8
12.
Ганза
 7 2 1 4 7 - 11 7
13.
Гамбург
 8 1 4 3 13 - 16 7
14.
Карлсруэ
 8 1 3 4 13 - 17 6
15.
Кайзерслаутерн
 7 1 2 4 10 - 17 5
16.
Шальке 04
 8 1 1 6 11 - 22 4
17.
Айнтрахт Бр
 8 1 0 7 5 - 16 3
18.
Оснабрюк
 7 0 2 5 5 - 22 2
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 11 (3)
Герта Табакович Харис 9 (3)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Санкт-Паули Хартель Марсель 7 (6)
Гамбург Бенеш Ласло 7 (5)
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Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 4
Магдебург Атик Бариш 7
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 5
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 5
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 18'
      Хессер Робин сделал результативную передачу.
    • 18'
      Г О О О О Л - Вукотич Александар бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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