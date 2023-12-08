Тур: 16. Стадион: Брита-Арена. Зрители: 7726
1:3
Конец матча
0'
1:0
18' ГолВукотич Александар
1:1
48' ГолКауфманн Фабио
50' Желтая карточкаКауфманн Фабио
53' Желтая карточкаХессер Робин
1:2
56' ГолФилипп Райан
1:3
76' ГолКауфманн Фабио
88' Желтая карточкаЧатич Амар
90'+5
Ход матча
18'
48'
1:1
50'
53'
56'
1:2
76'
1:3
77'
88'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 8
-
4 Угловые 7
-
2 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
480 Количество передач 415
-
52 Владение мячом, % 48
27
Рибле
Нико
33
Айдэйл
Джон
20
Hyun-ju
Lee
18
Пртайин
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Рибле НикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Айдэйл ДжонПолузащитник
-
20 Hyun-ju LeeПолузащитник
-
18 Пртайин ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Чатич АмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Каде ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Фроэзе КианзНападающий
-
Главный тренер: Каучинский Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Донкор АнтонЗащитник
-
39 Краусе РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
44 Johan GomezНападающий
- Запасные игроки
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Амин ЮссефПолузащитник
-
24 Сиди АлассанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шернинг Даниел
История личных встреч
Веен Висбаден
Айнтрахт Бр
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
8
Голов в среднем за матч
0.75
2
Среднее время на гол
120
45
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.75
1.5
Среднее время на гол
51
60
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
1.25
1.75
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
72
51
Бомбардиры внутри турнира
Веен Висбаден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пртайин Иван
|6 (1)
|0.38
|Hyun-ju Lee
|3
|0.19
|Вукотич Александар
|2
|0.13
|Хессер Робин
|1
|0.06
|Гоппел Теймен
|1
|0.06
|Гюнтер Лассе
|1
|0.06
|Фроэзе Кианз
|1
|0.06
|Райнталер Макс
|1
|0.06
|Чатич Амар
|1
|0.06
|Айдэйл Джон
|1 (1)
|0.06
|Фехнер Джино
|0
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кауфманн Фабио
|4
|0.25
|Уджа Энтони
|3
|0.19
|Иванов Роберт
|1
|0.06
|Донкор Антон
|1
|0.06
|Хельгасон Торир
|1
|0.06
|Крюгер Флориан
|1
|0.06
|Филипп Райан
|1
|0.06
|Бисакшич Эрмин
|1
|0.06
|Johan Gomez
|1
|0.06
|Краусе Робин
|0
|0
|Декарли Сауло
|0
|0
|Мультауп Маурице
|0
|0
Карточки
Веен Висбаден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анга-Лётшер Мартин
|5
|1
|Вукотич Александар
|5
|1
|Фехнер Джино
|6
|0
|Матисен Маркус
|4
|0
|Пртайин Иван
|4
|0
|Карстенс Флориан
|4
|0
|Hyun-ju Lee
|2
|1
|Штритцель Флориан
|2
|0
|Фроэзе Кианз
|2
|0
|Райнталер Макс
|1
|0
|Рибле Нико
|1
|0
|Чатич Амар
|1
|0
|Гоппел Теймен
|1
|0
|Хессер Робин
|1
|0
|Ковачевич Франко
|1
|0
|Бэтцнер Ник
|1
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Яннис
|4
|2
|Кауфманн Фабио
|5
|0
|Hasan Kurucay
|3
|1
|Краусе Робин
|4
|0
|Иванов Роберт
|4
|0
|Декарли Сауло
|3
|0
|Johan Gomez
|3
|0
|Берендт Бриан
|1
|1
|Бисакшич Эрмин
|2
|0
|Виб Данило
|2
|0
|Гризбек Себастьян
|1
|0
|Маркс Ян-Хендрик
|1
|0
|Хельгасон Торир
|1
|0
|Риттмюллер Марвин
|1
|0
Результаты матчей
Веен Висбаден
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Айнтрахт Бр
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
2
Веен Висбаден
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
Айнтрахт Бр
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
11
9
Упущенные победы
6
7
Веен Висбаден
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Айнтрахт Бр
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
12
10
Упущенные победы
10
9
Голы по времени матча
Забито
8
5
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 0
9 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
3
38%
2
40%
76-90
Пропущено
9
16
3 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
2
22%
6
38%
16-30
1
11%
5
31%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
33%
2
13%
76-90
Забито
10
9
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
2
20%
1
11%
1-15
2
20%
2
22%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
3
30%
2
22%
76-90
Пропущено
12
14
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
8%
3
21%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
1
8%
4
29%
31-45
3
25%
1
7%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
3
25%
4
29%
76-90
Забито
18
14
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 3
3 Не забивали 7
2
11%
1
7%
1-15
4
22%
2
14%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
2
11%
3
21%
46-60
3
17%
3
21%
61-75
6
33%
4
29%
76-90
Пропущено
21
30
7 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 15
1
5%
4
13%
1-15
4
19%
7
23%
16-30
2
10%
9
30%
31-45
6
29%
1
3%
46-60
2
10%
3
10%
61-75
6
29%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Веен Висбаден
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - Шотт Майнц 6:2 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1
Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Рот-Вайсс Вальдорф 6:1 Веен Висбаден - Шальке 04 1:1 Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Герта - Веен Висбаден 0:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2
Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Айнтрахт Бр - Рот-Вайсс Эссен 1:0 Айнтрахт Бр - Хапоэль Тель-Авив 0:0
Результаты матчей
Веен Висбаден
Айнтрахт Бр
Точный счет
1:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Веен Висбаден
Айнтрахт Бр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
35
35
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
97
412
313
115
214
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|11 (3)
|Герта
|Табакович Харис
|9 (3)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|7 (6)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|7 (5)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 4
|Магдебург
|Атик Бариш
|7
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 5
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 5