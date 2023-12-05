Тур: 14. Стадион: Презеро Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
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Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
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- Дисквалифицирован
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Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
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- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Хоффенхайм
Бохум
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
36.4%
63.6%
4 победы 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.29
1.5
Среднее время на гол
70
60
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
2.5
1.57
Среднее время на гол
36
57
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
1.73
1.55
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
52
58
Бомбардиры внутри турнира
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бейер Максимилиан
|6
|0.46
|Крамарич Андрей
|4 (3)
|0.31
|Вегхорст Ваут
|4 (1)
|0.31
|Сков Роберт
|3
|0.23
|Прёмель Гриша
|2
|0.15
|Бюльтер Мариус
|1
|0.08
|Кадержабек Павел
|1
|0.08
|Гриллич Флориан
|1
|0.08
|Брукс Джон
|1
|0.08
|Кабак Озан
|1
|0.08
|Стах Антон
|1
|0.08
|Бауманн Оливер
|0
|0
|Бишоф Том
|0
|0
|Тохумджу Умут
|0
|0
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асано Такума
|4
|0.31
|Штёгер Кевин
|3 (2)
|0.23
|Лосилья Антони
|1
|0.08
|Дашнер Лукас
|1
|0.08
|Пасьенса Гонсало
|1
|0.08
|Антви-Аджей Кристофер
|1
|0.08
|Бернардо Фернандес
|1
|0.08
|Шлоттербек Кевен
|1
|0.08
|Патрик Остерхаге
|1
|0.08
|Хофманн Филипп
|0
|0
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|0
|0
Карточки
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акпогума Кевин
|5
|0
|Прёмель Гриша
|5
|0
|Брукс Джон
|3
|0
|Вегхорст Ваут
|3
|0
|Гриллич Флориан
|3
|0
|Кабак Озан
|3
|0
|Фогт Кевин
|2
|0
|Крамарич Андрей
|2
|0
|Кадержабек Павел
|2
|0
|Бауманн Оливер
|1
|0
|Бебу Ила
|1
|0
|Сков Роберт
|1
|0
|Бюльтер Мариус
|1
|0
|Салаи Аттила
|1
|0
|Стах Антон
|1
|0
|Беккер Финн
|1
|0
|Тохумджу Умут
|1
|0
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шлоттербек Кевен
|5
|0
|Штёгер Кевин
|4
|0
|Гамбоа Кристиан
|4
|0
|Лосилья Антони
|3
|0
|Беро Матуш
|3
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|3
|0
|Бернардо Фернандес
|3
|0
|Ордец Иван
|2
|0
|Пасьенса Гонсало
|2
|0
|Машович Эрхан
|2
|0
|Дашнер Лукас
|2
|0
|Хофманн Филипп
|1
|0
|Риман Мануэль
|1
|0
|Виттек Максимилиан
|1
|0
|Асано Такума
|1
|0
|Пасслак Феликс
|1
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|1
|0
|Патрик Остерхаге
|1
|0
Результаты матчей
Хоффенхайм
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Бохум
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
7
3
Хоффенхайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Бохум
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
15
9
Хоффенхайм
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
15% (2)
77% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Бохум
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
22
12
Голы по времени матча
Забито
10
5
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
1
10%
1
20%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
5
50%
1
20%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
12
17
10 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
17%
2
12%
1-15
2
17%
3
18%
16-30
6
50%
5
29%
29%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
1
8%
3
18%
76-90
Забито
16
10
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
3
19%
1
10%
1-15
5
31%
3
30%
16-30
1
6%
1
10%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
1
6%
2
20%
61-75
4
25%
2
20%
76-90
Пропущено
10
8
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
3
30%
3
38%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
1
13%
76-90
Забито
26
15
13 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
0 Не забивали 4
4
15%
2
13%
1-15
6
23%
4
27%
16-30
3
12%
2
13%
31-45
7
27%
2
13%
46-60
2
8%
3
20%
61-75
4
15%
2
13%
76-90
Пропущено
22
25
12 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
2
9%
2
8%
1-15
4
18%
4
16%
16-30
6
27%
8
32%
31-45
3
14%
5
20%
46-60
4
18%
2
8%
61-75
3
14%
4
16%
76-90
Результаты последних матчей
Хоффенхайм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3
Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Любек - Хоффенхайм 1:4 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Рейнджерс 2:2 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2 Хоффенхайм - Страсбург 1:2
Бохум
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Бохум - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Де Графсхап - Бохум 1:2 Бохум - Кёльн 1:1
Дармштадт - Бохум 1:2 Бохум - Майнц 2:2 Фрайбург - Бохум 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3 РБ Лейпциг - Бохум 0:0 Бохум - Боруссия М 1:3 Бавария - Бохум 7:0 Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Бохум - Сент-Трейден 1:1 Аугсбург - Бохум 2:2 Бохум - Боруссия Д 1:1 Штутгарт - Бохум 5:0 Арминия - Бохум 2:2 Бохум - Лутон Таун 1:3 Парма - Бохум 1:0 Специя - Бохум 4:3
Результаты матчей
Хоффенхайм
Бохум
Точный счет
1:3
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:3
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%
Точное количество голов
3
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
2:3
4 раза 31%
1:3
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
3
5 раз 38%
2
2 раза 15%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Хоффенхайм
Бохум
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
49
58
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|38 - 11
|35
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|43 - 9
|32
|3.
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|33 - 15
|30
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|31 - 13
|26
|5.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|26 - 20
|25
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|25 - 23
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 23
|18
|8.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 15
|18
|9.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|23 - 25
|17
|10.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|18 - 24
|16
|11.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|27 - 28
|16
|12.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|14 - 26
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|18 - 27
|11
|14.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|18 - 28
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 24
|9
|16.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 34
|9
|17.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|12 - 26
|8
|18.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 6
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 6
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 5
|17
|4.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|27 - 5
|16
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 10
|16
|6.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 13
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|11.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|13.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 15
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 13
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 5
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 10
|16
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 9
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 10
|9
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 9
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 14
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|16 - 18
|6
|10.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 17
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|12.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 19
|4
|14.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 15
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|16.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 18
|3
|17.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 14
|1
|18.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|7 - 18
|1
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|Бавария
|Кейн Гарри
|18 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|16 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|10 (3)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (3)
|Бавария
|Сане Лерой
|8 (6)
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 2
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|5
|Майнц
|Кор Доминик
|5
|Хоффенхайм
|Акпогума Кевин
|5
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хоффенхайм - Бохум
Исход игры
Хоффенхайм
79.7% (47)
Ничья
18.6% (11)
Бохум
1.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
57.63% (34)
Меньше
42.37% (25)
Обе команды забьют
Да
69.49% (41)
Нет
30.51% (18)
Популярный счёт
2:1 Хоффенхайм
39% (23)
1:1 Ничья
15.3% (9)
2:0 Хоффенхайм
13.6% (8)
1:0 Хоффенхайм
13.6% (8)
3:1 Хоффенхайм
8.5% (5)
2:2 Ничья
3.4% (2)
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