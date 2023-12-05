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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Хоффенхайм
 
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Бохум
Прогнозы 59
Хоффенхайм 79.7% (47)
X 18.6% (11)
Бохум 1.7% (1)
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История личных встреч

Хоффенхайм
Бохум

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

36.4%
63.6%
4 победы 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

Б
5:2
Б
3:2
Б
1:2
Б
2:0
ТМС
1:0
Б
2:1
Б
3:0
Б
0:3
ТМС
0:2
Б
1:3
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.29
1.5

Среднее время на гол

70
60

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

2.5
1.57

Среднее время на гол

36
57

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.73
1.55

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

52
58

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бейер Максимилиан 6 0.46
Крамарич Андрей 4 (3) 0.31
Вегхорст Ваут 4 (1) 0.31
Сков Роберт 3 0.23
Прёмель Гриша 2 0.15
Бюльтер Мариус 1 0.08
Кадержабек Павел 1 0.08
Гриллич Флориан 1 0.08
Брукс Джон 1 0.08
Кабак Озан 1 0.08
Стах Антон 1 0.08
Бауманн Оливер 0 0
Бишоф Том 0 0
Тохумджу Умут 0 0
Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асано Такума 4 0.31
Штёгер Кевин 3 (2) 0.23
Лосилья Антони 1 0.08
Дашнер Лукас 1 0.08
Пасьенса Гонсало 1 0.08
Антви-Аджей Кристофер 1 0.08
Бернардо Фернандес 1 0.08
Шлоттербек Кевен 1 0.08
Патрик Остерхаге 1 0.08
Хофманн Филипп 0 0
Виттек Максимилиан 0 0
Квартенг Мориц-Брони 0 0

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акпогума Кевин 5 0
Прёмель Гриша 5 0
Брукс Джон 3 0
Вегхорст Ваут 3 0
Гриллич Флориан 3 0
Кабак Озан 3 0
Фогт Кевин 2 0
Крамарич Андрей 2 0
Кадержабек Павел 2 0
Бауманн Оливер 1 0
Бебу Ила 1 0
Сков Роберт 1 0
Бюльтер Мариус 1 0
Салаи Аттила 1 0
Стах Антон 1 0
Беккер Финн 1 0
Тохумджу Умут 1 0
Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шлоттербек Кевен 5 0
Штёгер Кевин 4 0
Гамбоа Кристиан 4 0
Лосилья Антони 3 0
Беро Матуш 3 0
Антви-Аджей Кристофер 3 0
Бернардо Фернандес 3 0
Ордец Иван 2 0
Пасьенса Гонсало 2 0
Машович Эрхан 2 0
Дашнер Лукас 2 0
Хофманн Филипп 1 0
Риман Мануэль 1 0
Виттек Максимилиан 1 0
Асано Такума 1 0
Пасслак Феликс 1 0
Квартенг Мориц-Брони 1 0
Патрик Остерхаге 1 0

Результаты матчей

Хоффенхайм
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Бохум
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

7
3
Хоффенхайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Бохум
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

15
9
Хоффенхайм
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
15% (2)
77% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Бохум
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

22
12

Голы по времени матча

Забито

10
5
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
1
10%
1
20%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
5
50%
1
20%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

12
17
10 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
17%
2
12%
1-15
2
17%
3
18%
16-30
6
50%
5
29%
29%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
1
8%
3
18%
76-90

Забито

16
10
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
3
19%
1
10%
1-15
5
31%
3
30%
16-30
1
6%
1
10%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
1
6%
2
20%
61-75
4
25%
2
20%
76-90

Пропущено

10
8
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
3
30%
3
38%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
1
13%
76-90

Забито

26
15
13 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
0 Не забивали 4
4
15%
2
13%
1-15
6
23%
4
27%
16-30
3
12%
2
13%
31-45
7
27%
2
13%
46-60
2
8%
3
20%
61-75
4
15%
2
13%
76-90

Пропущено

22
25
12 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
2
9%
2
8%
1-15
4
18%
4
16%
16-30
6
27%
8
32%
31-45
3
14%
5
20%
46-60
4
18%
2
8%
61-75
3
14%
4
16%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3
Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Любек - Хоффенхайм 1:4 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Рейнджерс 2:2 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2 Хоффенхайм - Страсбург 1:2
Бохум
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Бохум - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Де Графсхап - Бохум 1:2 Бохум - Кёльн 1:1
Дармштадт - Бохум 1:2 Бохум - Майнц 2:2 Фрайбург - Бохум 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3 РБ Лейпциг - Бохум 0:0 Бохум - Боруссия М 1:3 Бавария - Бохум 7:0 Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Бохум - Сент-Трейден 1:1 Аугсбург - Бохум 2:2 Бохум - Боруссия Д 1:1 Штутгарт - Бохум 5:0 Арминия - Бохум 2:2 Бохум - Лутон Таун 1:3 Парма - Бохум 1:0 Специя - Бохум 4:3

Результаты матчей

Хоффенхайм
Бохум

Точный счет

1:3
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:3
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%

Точное количество голов

3
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

2:3
4 раза 31%
1:3
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
3
5 раз 38%
2
2 раза 15%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Хоффенхайм
Бохум

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
2
4
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
2
5
4
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
1.5
Больше Меньше
4
9
5
8
2.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 13 11 2 0 38 - 11 35
2.
Бавария
 Заявка 12 10 2 0 43 - 9 32
3.
Штутгарт
 Заявка 13 10 0 3 33 - 15 30
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 8 2 3 31 - 13 26
5.
Боруссия Д
 Заявка 13 7 4 2 26 - 20 25
6.
Хоффенхайм
 Заявка 13 6 2 5 25 - 23 20
7.
Фрайбург
 Заявка 13 5 3 5 16 - 23 18
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 4 6 3 19 - 15 18
9.
Аугсбург
 Заявка 13 4 5 4 23 - 25 17
10.
Вольфсбург
 Заявка 13 5 1 7 18 - 24 16
11.
Боруссия М
 Заявка 13 4 4 5 27 - 28 16
12.
Бохум
 Заявка 13 2 7 4 14 - 26 13
13.
Вердер
 Заявка 13 3 2 8 18 - 27 11
14.
Хайденхайм
 Заявка 13 3 2 8 18 - 28 11
15.
Кёльн
 Заявка 13 2 3 8 10 - 24 9
16.
Дармштадт
 Заявка 13 2 3 8 15 - 34 9
17.
Майнц
 Заявка 13 1 5 7 12 - 26 8
18.
Унион Берлин
 Заявка 12 2 1 9 12 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 7 6 1 0 22 - 6 19
2.
Штутгарт
 Заявка 7 6 0 1 22 - 6 18
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 7 5 2 0 21 - 5 17
4.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 27 - 5 16
5.
Боруссия Д
 Заявка 7 5 1 1 13 - 10 16
6.
Вольфсбург
 Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
7.
Аугсбург
 Заявка 7 3 3 1 15 - 13 12
8.
Фрайбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
9.
Хайденхайм
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
10.
Боруссия М
 Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
11.
Вердер
 Заявка 7 3 1 3 12 - 13 10
12.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
13.
Бохум
 Заявка 6 1 4 1 9 - 9 7
14.
Дармштадт
 Заявка 7 1 2 4 10 - 15 5
15.
Хоффенхайм
 Заявка 6 1 1 4 9 - 13 4
16.
Кёльн
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
17.
Майнц
 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
18.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
2.
Байер Л
 Заявка 6 5 1 0 16 - 5 16
3.
Хоффенхайм
 Заявка 7 5 1 1 16 - 10 16
4.
Штутгарт
 Заявка 6 4 0 2 11 - 9 12
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 3 0 3 10 - 8 9
6.
Боруссия Д
 Заявка 6 2 3 1 13 - 10 9
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 2 3 2 11 - 9 9
8.
Фрайбург
 Заявка 7 2 1 4 5 - 14 7
9.
Боруссия М
 Заявка 6 1 3 2 16 - 18 6
10.
Бохум
 Заявка 7 1 3 3 5 - 17 6
11.
Аугсбург
 Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
12.
Кёльн
 Заявка 7 1 2 4 4 - 14 5
13.
Дармштадт
 Заявка 6 1 1 4 5 - 19 4
14.
Майнц
 Заявка 7 0 4 3 7 - 15 4
15.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
16.
Вольфсбург
 Заявка 7 1 0 6 7 - 18 3
17.
Вердер
 Заявка 6 0 1 5 6 - 14 1
18.
Хайденхайм
 Заявка 7 0 1 6 7 - 18 1
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 18 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 16 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 10 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (3)
Бавария Сане Лерой 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Аугсбург Педерсен Мадс 5
Майнц Кор Доминик 5
Хоффенхайм Акпогума Кевин 5
Хоффенхайм Прёмель Гриша 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Хоффенхайм - Бохум от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 декабря 2023, осталось 2 дня 10 часов 51 минуту.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 59
    Хоффенхайм 79.7% (47)
    X 18.6% (11)
    Бохум 1.7% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хоффенхайм
    Ничья
    Бохум
    4.45
    4.90
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    5.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хоффенхайм - Бохум

    Исход игры
    Хоффенхайм
    79.7% (47)
    Ничья
    18.6% (11)
    Бохум
    1.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.63% (34)
    Меньше
    42.37% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    69.49% (41)
    Нет
    30.51% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Хоффенхайм
    39% (23)
    1:1 Ничья
    15.3% (9)
    2:0 Хоффенхайм
    13.6% (8)
    1:0 Хоффенхайм
    13.6% (8)
    3:1 Хоффенхайм
    8.5% (5)
    2:2 Ничья
    3.4% (2)
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