Тур: 14. Стадион: MHPArena. Главный судья: Айтекин Дениз
Прогноз на матч от Liveresult
27
Фюрих
Крис
26
Ундав
Дениз
34
Джака
Гранит
21
Адли
Амин
10
Вирц
Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Фюрих КрисПолузащитник
-
26 Ундав ДенизНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Руо АнтониЗащитник
- Защитник
-
10 Чжон Ву-ЁнПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Мвумпа СиласПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Адли АминПолузащитник
-
10 Вирц ФлорианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Коварж МатейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
-
19 Телла НейтанПолузащитник
-
23 Гложек АдамПолузащитник
-
14 Шик ПатрикНападающий
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Штутгарт
Байер Л
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед
21 матч
4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 20 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Второй тайм
4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 18 побед
29 матчей
13.8%
17.2%
69%
4 победы 5 ничьих 20 побед
Первый тайм
6.9%
41.4%
51.7%
2 победы 12 ничьих 15 побед
Второй тайм
20.7%
17.2%
62.1%
6 побед 5 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
19
Голов в среднем за матч
0.86
1.27
Среднее время на гол
105
71
Всего голов
42
24
Голов в среднем за матч
2.8
1.71
Среднее время на гол
32
52
Всего голов
54
43
Голов в среднем за матч
1.86
1.48
Тотал матчей
2.5
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
Среднее время на гол
48
60
Бомбардиры внутри турнира
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гирасси Серу
|16 (3)
|1.23
|Ундав Дениз
|8
|0.62
|Фюрих Крис
|3
|0.23
|Мвумпа Силас
|3
|0.23
|Мийо Энцо
|2
|0.15
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0.08
|Штенцель Паскаль
|0
|0
|Ито Хироки
|0
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
|Чжон Ву-Ён
|0
|0
|Антон Вальдемар
|0
|0
|Штиллер Анджело
|0
|0
|Левелинг Джейми
|0
|0
|Руо Антони
|0
|0
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонифасе Виктор
|8 (1)
|0.62
|Гримальдо Алехандро
|7
|0.54
|Хофманн Йонас
|4
|0.31
|Фримпонг Жереми
|4
|0.31
|Вирц Флориан
|3
|0.23
|Та Джонатан
|3
|0.23
|Паласиос Эсекиэль
|2 (1)
|0.15
|Адли Амин
|1
|0.08
|Гложек Адам
|1
|0.08
|Коссуну Одилон
|1
|0.08
|Телла Нейтан
|1
|0.08
|Шик Патрик
|0
|0
|Инкапье Пьеро
|0
|0
|Мбамба Ноа
|0
|0
Карточки
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ундав Дениз
|3
|0
|Антон Вальдемар
|2
|0
|Каразор Атакан
|2
|0
|Руо Антони
|2
|0
|Ито Хироки
|1
|0
|Штенцель Паскаль
|1
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|1
|0
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0
|Фюрих Крис
|1
|0
|Мийо Энцо
|1
|0
|Штиллер Анджело
|1
|0
|Эглофф Лилиан
|1
|0
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Та Джонатан
|4
|0
|Паласиос Эсекиэль
|4
|0
|Джака Гранит
|3
|0
|Тапсоба Эдмон
|3
|0
|Фримпонг Жереми
|3
|0
|Хофманн Йонас
|2
|0
|Бонифасе Виктор
|2
|0
|Алонсо Хаби
|1
|0
|Градецки Лукаш
|1
|0
|Гримальдо Алехандро
|1
|0
|Коссуну Одилон
|1
|0
|Адли Амин
|1
|0
|Вирц Флориан
|1
|0
Результаты матчей
Штутгарт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (7)
0% (0)
0% (0)
Байер Л
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
2
2
Штутгарт
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Байер Л
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
11
21
Штутгарт
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
8% (1)
23% (3)
Байер Л
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
13
23
Голы по времени матча
Забито
23
14
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
4%
2
14%
1-15
6
26%
2
14%
16-30
3
13%
3
21%
31-45
1
4%
2
14%
46-60
7
30%
3
21%
61-75
5
22%
2
14%
76-90
Пропущено
5
7
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
20%
2
29%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
12
21
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
8 Не забивали 6
1
8%
1
5%
1-15
2
17%
4
19%
16-30
2
17%
3
14%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
1
8%
7
33%
61-75
5
42%
4
19%
76-90
Пропущено
8
7
0 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
5
63%
2
29%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
35
35
15 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 9
1 Не забивали 0
2
6%
3
9%
1-15
8
23%
6
17%
16-30
5
14%
6
17%
31-45
2
6%
4
11%
46-60
8
23%
10
29%
61-75
10
29%
6
17%
76-90
Пропущено
13
14
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 10
1
8%
3
21%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
2
15%
2
14%
31-45
1
8%
4
29%
46-60
6
46%
2
14%
61-75
2
15%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Штутгарт
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Штутгарт - Нюрнберг 2:0
Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Штутгарт 0:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Штутгарт - Фрайбург 5:0 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1 Штутгарт - Бохум 5:0 Балинген - Штутгарт 0:4 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3
Байер Л
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 поражений
Байер Л - Падерборн 3:1 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Хеккен - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 0:3
Байер Л - Унион Берлин 4:0 Карабах - Байер Л 0:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Зандхаузен - Байер Л 2:5 Байер Л - Фрайбург 2:1 Байер Л - Карабах 5:1 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Байер Л - Кёльн 3:0 Молде - Байер Л 1:2 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хайденхайм 4:1 Байер Л - Хеккен 4:0 Бавария - Байер Л 2:2 Байер Л - Алемания Ахен 4:2 Байер Л - Дармштадт 5:1 Боруссия М - Байер Л 0:3
Результаты матчей
Штутгарт
Байер Л
Точный счет
3:1
2 раза 29%
5:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
5
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:3
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
4 раза 67%
2
2 раза 33%
Точный счет
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:3
3 раза 23%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
3
4 раза 31%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
3
6 раз 46%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Штутгарт
Байер Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
25
34
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
24
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
112
121
67
94
211
310
211
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|38 - 11
|35
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|44 - 14
|32
|3.
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|33 - 15
|30
|4.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 15
|29
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|28 - 23
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|28 - 24
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 23
|21
|8.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|24 - 16
|21
|9.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|23 - 27
|17
|10.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|18 - 25
|16
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|28 - 31
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|20 - 27
|14
|13.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|21 - 30
|14
|14.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|15 - 29
|13
|15.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|15 - 28
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 24
|9
|17.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|17 - 37
|9
|18.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|12 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 6
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 6
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 5
|17
|4.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|27 - 5
|16
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 13
|16
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 12
|13
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|9.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|10.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 13
|12
|11.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|13.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 14
|7
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 15
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 5
|16
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 9
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 10
|16
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 9
|12
|5.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|13 - 10
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|6 - 14
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 10
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 9
|9
|9.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|17 - 21
|6
|10.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 20
|6
|11.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|12.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 22
|4
|14.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 15
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|16.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 18
|3
|17.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 14
|1
|18.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|7 - 18
|1
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|Бавария
|Кейн Гарри
|18 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|16 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|10 (3)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (3)
|Бавария
|Сане Лерой
|8 (7)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|6
|Хайденхайм
|Динкчи Эрен
|6
|Боруссия Д
|Хуммельс Матс
|1 4
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 2
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Штутгарт - Байер Л
Исход игры
Штутгарт
8.5% (11)
Ничья
34.9% (45)
Байер Л
56.6% (73)
Тотал 2.5
Больше
72.57% (82)
Меньше
27.43% (31)
Обе команды забьют
Да
97.35% (110)
Нет
2.65% (3)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
41.9% (54)
1:1 Ничья
21.7% (28)
2:2 Ничья
7% (9)
2:3 Байер Л
4.7% (6)
2:1 Штутгарт
4.7% (6)
1:3 Байер Л
3.1% (4)
0:1 Байер Л
1.6% (2)
3:3 Ничья
1.6% (2)
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