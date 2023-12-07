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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Штутгарт
 
Позже
Байер Л
Штутгарт
Байер Л

История личных встреч

Штутгарт
Байер Л

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

21 матч

4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 20 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Второй тайм

4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 18 побед

29 матчей

13.8%
17.2%
69%
4 победы 5 ничьих 20 побед

Первый тайм

6.9%
41.4%
51.7%
2 победы 12 ничьих 15 побед

Второй тайм

20.7%
17.2%
62.1%
6 побед 5 ничьих 18 побед

История матчей

Б
1:1
Б
2:0
Б
4:2
Б
1:3
Б
5:2
Б
1:1
К
2:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
0:1
Б
0:2
Б
0:2
Б
4:3
Б
4:0
Б
3:3
Б
2:1
Б
0:1
Б
2:1
Б
2:2
Б
2:2
Б
0:1
Б
4:2
Б
1:4
Б
2:1
Б
4:0
Б
2:4
Б
0:2
Б
3:0
Б
1:0

Голы

Всего голов

12
19

Голов в среднем за матч

0.86
1.27

Среднее время на гол

105
71

Всего голов

42
24

Голов в среднем за матч

2.8
1.71

Среднее время на гол

32
52

Всего голов

54
43

Голов в среднем за матч

1.86
1.48

Тотал матчей

2.5
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

48
60

Бомбардиры внутри турнира

Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 16 (3) 1.23
Ундав Дениз 8 0.62
Фюрих Крис 3 0.23
Мвумпа Силас 3 0.23
Мийо Энцо 2 0.15
Загаду Дан-Аксель 1 0.08
Штенцель Паскаль 0 0
Ито Хироки 0 0
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Каразор Атакан 0 0
Чжон Ву-Ён 0 0
Антон Вальдемар 0 0
Штиллер Анджело 0 0
Левелинг Джейми 0 0
Руо Антони 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 8 (1) 0.62
Гримальдо Алехандро 7 0.54
Хофманн Йонас 4 0.31
Фримпонг Жереми 4 0.31
Вирц Флориан 3 0.23
Та Джонатан 3 0.23
Паласиос Эсекиэль 2 (1) 0.15
Адли Амин 1 0.08
Гложек Адам 1 0.08
Коссуну Одилон 1 0.08
Телла Нейтан 1 0.08
Шик Патрик 0 0
Инкапье Пьеро 0 0
Мбамба Ноа 0 0

Карточки

Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ундав Дениз 3 0
Антон Вальдемар 2 0
Каразор Атакан 2 0
Руо Антони 2 0
Ито Хироки 1 0
Штенцель Паскаль 1 0
Миттельштедт Максимилиан 1 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Фюрих Крис 1 0
Мийо Энцо 1 0
Штиллер Анджело 1 0
Эглофф Лилиан 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Та Джонатан 4 0
Паласиос Эсекиэль 4 0
Джака Гранит 3 0
Тапсоба Эдмон 3 0
Фримпонг Жереми 3 0
Хофманн Йонас 2 0
Бонифасе Виктор 2 0
Алонсо Хаби 1 0
Градецки Лукаш 1 0
Гримальдо Алехандро 1 0
Коссуну Одилон 1 0
Адли Амин 1 0
Вирц Флориан 1 0

Результаты матчей

Штутгарт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (7)
0% (0)
0% (0)
Байер Л
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

2
2
Штутгарт
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Байер Л
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

11
21
Штутгарт
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
8% (1)
23% (3)
Байер Л
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

13
23

Голы по времени матча

Забито

23
14
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
4%
2
14%
1-15
6
26%
2
14%
16-30
3
13%
3
21%
31-45
1
4%
2
14%
46-60
7
30%
3
21%
61-75
5
22%
2
14%
76-90

Пропущено

5
7
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
20%
2
29%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

12
21
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
8 Не забивали 6
1
8%
1
5%
1-15
2
17%
4
19%
16-30
2
17%
3
14%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
1
8%
7
33%
61-75
5
42%
4
19%
76-90

Пропущено

8
7
0 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
5
63%
2
29%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

35
35
15 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 9
1 Не забивали 0
2
6%
3
9%
1-15
8
23%
6
17%
16-30
5
14%
6
17%
31-45
2
6%
4
11%
46-60
8
23%
10
29%
61-75
10
29%
6
17%
76-90

Пропущено

13
14
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 10
1
8%
3
21%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
2
15%
2
14%
31-45
1
8%
4
29%
46-60
6
46%
2
14%
61-75
2
15%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Штутгарт
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Штутгарт - Нюрнберг 2:0
Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Штутгарт 0:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Штутгарт - Фрайбург 5:0 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1 Штутгарт - Бохум 5:0 Балинген - Штутгарт 0:4 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3
Байер Л
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 поражений
Байер Л - Падерборн 3:1 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Хеккен - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 0:3
Байер Л - Унион Берлин 4:0 Карабах - Байер Л 0:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Зандхаузен - Байер Л 2:5 Байер Л - Фрайбург 2:1 Байер Л - Карабах 5:1 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Байер Л - Кёльн 3:0 Молде - Байер Л 1:2 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хайденхайм 4:1 Байер Л - Хеккен 4:0 Бавария - Байер Л 2:2 Байер Л - Алемания Ахен 4:2 Байер Л - Дармштадт 5:1 Боруссия М - Байер Л 0:3

Результаты матчей

Штутгарт
Байер Л

Точный счет

3:1
2 раза 29%
5:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
5
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:3
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
4 раза 67%
2
2 раза 33%

Точный счет

2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:3
3 раза 23%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
3
4 раза 31%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
3
6 раз 46%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Штутгарт
Байер Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
2.5
Больше Меньше
5
2
2
5
3.5
3
4
2
5
4.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
2
4
2.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
11
2
1.5
12
1
6
7
2.5
9
4
2
11
3.5
3
10
2
11
4.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 13 11 2 0 38 - 11 35
2.
Бавария
 Заявка 12 10 2 0 43 - 9 32
3.
Штутгарт
 Заявка 13 10 0 3 33 - 15 30
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 8 2 3 31 - 13 26
5.
Боруссия Д
 Заявка 13 7 4 2 26 - 20 25
6.
Хоффенхайм
 Заявка 13 6 2 5 25 - 23 20
7.
Фрайбург
 Заявка 13 5 3 5 16 - 23 18
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 4 6 3 19 - 15 18
9.
Аугсбург
 Заявка 13 4 5 4 23 - 25 17
10.
Вольфсбург
 Заявка 13 5 1 7 18 - 24 16
11.
Боруссия М
 Заявка 13 4 4 5 27 - 28 16
12.
Бохум
 Заявка 13 2 7 4 14 - 26 13
13.
Вердер
 Заявка 13 3 2 8 18 - 27 11
14.
Хайденхайм
 Заявка 13 3 2 8 18 - 28 11
15.
Кёльн
 Заявка 13 2 3 8 10 - 24 9
16.
Дармштадт
 Заявка 13 2 3 8 15 - 34 9
17.
Майнц
 Заявка 13 1 5 7 12 - 26 8
18.
Унион Берлин
 Заявка 12 2 1 9 12 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 7 6 1 0 22 - 6 19
2.
Штутгарт
 Заявка 7 6 0 1 22 - 6 18
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 7 5 2 0 21 - 5 17
4.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 27 - 5 16
5.
Боруссия Д
 Заявка 7 5 1 1 13 - 10 16
6.
Вольфсбург
 Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
7.
Аугсбург
 Заявка 7 3 3 1 15 - 13 12
8.
Фрайбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
9.
Хайденхайм
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
10.
Боруссия М
 Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
11.
Вердер
 Заявка 7 3 1 3 12 - 13 10
12.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
13.
Бохум
 Заявка 6 1 4 1 9 - 9 7
14.
Дармштадт
 Заявка 7 1 2 4 10 - 15 5
15.
Хоффенхайм
 Заявка 6 1 1 4 9 - 13 4
16.
Кёльн
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
17.
Майнц
 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
18.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
2.
Байер Л
 Заявка 6 5 1 0 16 - 5 16
3.
Хоффенхайм
 Заявка 7 5 1 1 16 - 10 16
4.
Штутгарт
 Заявка 6 4 0 2 11 - 9 12
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 3 0 3 10 - 8 9
6.
Боруссия Д
 Заявка 6 2 3 1 13 - 10 9
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 2 3 2 11 - 9 9
8.
Фрайбург
 Заявка 7 2 1 4 5 - 14 7
9.
Боруссия М
 Заявка 6 1 3 2 16 - 18 6
10.
Бохум
 Заявка 7 1 3 3 5 - 17 6
11.
Аугсбург
 Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
12.
Кёльн
 Заявка 7 1 2 4 4 - 14 5
13.
Дармштадт
 Заявка 6 1 1 4 5 - 19 4
14.
Майнц
 Заявка 7 0 4 3 7 - 15 4
15.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
16.
Вольфсбург
 Заявка 7 1 0 6 7 - 18 3
17.
Вердер
 Заявка 6 0 1 5 6 - 14 1
18.
Хайденхайм
 Заявка 7 0 1 6 7 - 18 1
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Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 18 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 16 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 10 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (3)
Бавария Сане Лерой 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Аугсбург Педерсен Мадс 5
Майнц Кор Доминик 5
Хоффенхайм Акпогума Кевин 5
Хоффенхайм Прёмель Гриша 5
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Штутгарт - Байер Л от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 декабря 2023, осталось 2 дня 8 часов 49 минут.



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    • Прогнозы 43
    Штутгарт 14% (6)
    X 30.2% (13)
    Байер Л 55.8% (24)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Штутгарт
    Ничья
    Байер Л
    3.00
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    3.95
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    2.38
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    Прогнозы на матч Штутгарт - Байер Л

    Исход игры
    Штутгарт
    13.6% (6)
    Ничья
    31.8% (14)
    Байер Л
    54.5% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.43% (30)
    Меньше
    28.57% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    97.62% (41)
    Нет
    2.38% (1)
    Популярный счёт
    1:2 Байер Л
    43.2% (19)
    1:1 Ничья
    25% (11)
    2:1 Штутгарт
    9.1% (4)
    1:3 Байер Л
    4.5% (2)
    2:3 Байер Л
    4.5% (2)
    2:2 Ничья
    4.5% (2)
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