Тур: 14. Стадион: Рейн Энерги. Главный судья: Вилленборг Франк
0'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
0 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
227 Количество передач 269
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Шабо
Юлиан
29
Тилманн
Ян
37
Майна
Линтон
33
Бац
Даниэль
31
Кор
Доминик
19
Каси
Антони
14
Краусс
Том
43
Груда
Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Майна ЛинтонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ут МаркПолузащитник
-
27 Зельке ДейвиНападающий
-
33 Дитц ФлорианНападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
33 Бац ДаниэльВратарь
- Защитник
-
31 Кор ДоминикЗащитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Полузащитник
-
14 Краусс ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Груда БрайанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Рихтер МаркоНападающий
-
Главный тренер: Зиверт Ян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Кёльн
Майнц
15 матчей
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 11 побед
28 матчей
32.1%
28.6%
39.3%
9 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
25%
46.4%
28.6%
7 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.7%
25%
39.3%
10 побед 7 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.58
0.69
Среднее время на гол
56
130
Всего голов
26
12
Голов в среднем за матч
1.63
1
Среднее время на гол
55
90
Всего голов
45
23
Голов в среднем за матч
1.61
0.82
Тотал матчей
2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
56
109
Бомбардиры внутри турнира
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зельке Дейви
|4
|0.29
|Кайнц Флориан
|3 (3)
|0.21
|Вальдшмидт Лука
|2
|0.14
|Майна Линтон
|1
|0.07
|Гусенбашич Денис
|0
|0
|Адамян Саркис
|0
|0
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чхэ-Сон Ли II
|2
|0.14
|Каси Антони
|2
|0.14
|Баррейро Леандро
|2
|0.14
|Груда Брайан
|1
|0.07
|Ажорк Людовик
|1
|0.07
|Рихтер Марко
|1
|0.07
|Баркок Аймен
|1
|0.07
|Краусс Том
|1
|0.07
|Онисиво Карим
|0
|0
|Фернандес Эдимилсон
|0
|0
|Да Коста Данни
|0
|0
|Эль-Гази Анвар
|0
|0
Карточки
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карстенсен Расмус
|1
|1
|Олесен Матиас
|1
|1
|Стеффен Баумгарт
|2
|0
|Зельке Дейви
|2
|0
|Хюберс Тимо
|2
|0
|Любичич Деян
|2
|0
|Шабо Юлиан
|2
|0
|Кайнц Флориан
|1
|0
|Адамян Саркис
|1
|0
|Шмиц Бенно
|1
|0
|Килиан Лука
|1
|0
|Алиду Фариде
|1
|0
|Тилманн Ян
|1
|0
|Мартель Эрик
|1
|0
|Гусенбашич Денис
|1
|0
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|5
|0
|Ван дер Берг Сепп
|5
|0
|Баррейро Леандро
|4
|0
|Фернандес Эдимилсон
|3
|0
|Чхэ-Сон Ли II
|3
|0
|Каси Антони
|3
|0
|Свенссон Бо
|2
|0
|Бель Штефан
|2
|0
|Центнер Робин
|2
|0
|Рихтер Марко
|2
|0
|Груда Брайан
|2
|0
|Да Коста Данни
|1
|0
|Ажорк Людовик
|1
|0
|Мвене Филлипп
|1
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0
|Баркок Аймен
|1
|0
Результаты матчей
Кёльн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Майнц
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
6
Кёльн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Майнц
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
12
9
Упущенные победы
3
3
Кёльн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Майнц
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
6
9
Голы по времени матча
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Пропущено
10
16
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
10%
4
25%
1-15
3
30%
2
13%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
10%
3
19%
46-60
4
40%
1
6%
61-75
1
10%
5
31%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
14
10
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
7%
1
10%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
14%
2
20%
61-75
4
29%
3
30%
76-90
Забито
10
12
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
3
25%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
2
20%
3
25%
76-90
Пропущено
24
26
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
2
8%
5
19%
1-15
5
21%
3
12%
16-30
5
21%
1
4%
31-45
1
4%
6
23%
46-60
6
25%
3
12%
61-75
5
21%
8
31%
76-90
Результаты последних матчей
Кёльн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Дармштадт - Кёльн 0:1 Кёльн - Бавария 0:1 Порц - Кёльн 0:8 Бохум - Кёльн 1:1
Кёльн - Аугсбург 1:1 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 Кёльн - Боруссия М 3:1 Байер Л - Кёльн 3:0 Кёльн - Штутгарт 0:2 Вердер - Кёльн 2:1 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Бергиш Гладбах - Кёльн 0:6 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Кёльн - Нант 2:0 Кёльн - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Фортуна Кёльн - Кёльн 2:2
Майнц
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Майнц - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Майнц - РБ Лейпциг 2:0
Герта - Майнц 3:0 Бохум - Майнц 2:2 Майнц - Бавария 1:3 Боруссия М - Майнц 2:2 Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 2:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Майнц - Дуйсбург 2:0 Вердер - Майнц 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Майнц 4:1 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Майнц - Бёрнли 1:0 Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Кобленц - Майнц 1:6 Боруссия Д - Майнц 2:2
Результаты матчей
Кёльн
Майнц
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
Тоталы голов в матче
Кёльн
Майнц
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
94
112
310
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|39 - 12
|36
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|44 - 14
|32
|3.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 16
|31
|4.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 15
|29
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|28 - 23
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|28 - 24
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 23
|21
|8.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|24 - 16
|21
|9.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|23 - 27
|17
|10.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|18 - 25
|16
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|28 - 31
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|20 - 27
|14
|13.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|21 - 30
|14
|14.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|15 - 29
|13
|15.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|15 - 28
|10
|16.
|0:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 24
|10
|17.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|17 - 37
|9
|18.
|0:0 Заявка
|14
|1
|6
|7
|12 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 6
|19
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|23 - 7
|19
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 5
|17
|4.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|27 - 5
|16
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 13
|16
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 12
|13
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|9.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|10.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 13
|12
|11.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|13.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 14
|7
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|16.
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 15
|5
|18.
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 9
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 10
|16
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 9
|12
|5.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|13 - 10
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|6 - 14
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 10
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 9
|9
|9.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|17 - 21
|6
|10.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 20
|6
|11.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|12.
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|13.
|0:0 Заявка
|8
|0
|5
|3
|7 - 15
|5
|14.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 22
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|16.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 18
|3
|17.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 14
|1
|18.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|7 - 18
|1
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|18 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|16 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|10 (3)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (3)
|Бавария
|Сане Лерой
|8 (7)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|6
|Хайденхайм
|Динкчи Эрен
|6
|Боруссия Д
|Хуммельс Матс
|1 4
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 2
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|5
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Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кёльн 0:0 Майнц
Исход игры
Кёльн
66.1% (78)
Ничья
28.8% (34)
Майнц
5.1% (6)
Тотал 2.5
Больше
41.07% (46)
Меньше
58.93% (66)
Обе команды забьют
Да
64.29% (72)
Нет
35.71% (40)
Популярный счёт
2:1 Кёльн
30.5% (36)
1:0 Кёльн
28% (33)
1:1 Ничья
22% (26)
2:2 Ничья
3.4% (4)
1:2 Майнц
3.4% (4)
2:0 Кёльн
2.5% (3)
0:0 Ничья
2.5% (3)
3:1 Кёльн
1.7% (2)
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