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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Вилленборг Франк
Кёльн
0:0
Перерыв
Майнц
0'

Ход матча

34'
Килиан Лука
Шабо Юлиан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 227 Количество передач 269
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 118
Кёльн 66.1% (78)
X 28.8% (34)
Майнц 5.1% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Кёльн
Ничья
Майнц
3.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Швебе
Марвин
18
Карстенсен
Расмус
4
Хюберс
Тимо
24
Шабо
Юлиан
3
Хайнц
Доминик
7
Любичич
Деян
6
Мартель
Эрик
29
Тилманн
Ян
9
Вальдшмидт
Лука
37
Майна
Линтон
21
Тиггес
Штеффен
33
Бац
Даниэль
3
Ван
дер
Берг
Сепп
31
Кор
Доминик
19
Каси
Антони
30
Видмер
Сильван
14
Краусс
Том
8
Баррейро
Леандро
2
Мвене
Филлипп
43
Груда
Брайан
17
Ажорк
Людовик
29
Буркардт
Джонатан
Кёльн
4-2-3-1
Майнц
3-4-3

История личных встреч

Кёльн
Майнц

15 матчей

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 11 побед

28 матчей

32.1%
28.6%
39.3%
9 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

25%
46.4%
28.6%
7 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.7%
25%
39.3%
10 побед 7 ничьих 11 побед

История матчей

Б
1:1
Б
5:0
Б
3:2
Б
1:1
Б
2:3
Б
0:1
Б
2:2
Б
3:1
Б
1:1
Б
1:0
Б
2:0
Б
0:0
ТМК
0:3
Б
2:3
ТМК
1:0
Б
0:0
Б
2:0
Б
0:0
К
0:1
Б
4:0
Б
1:1
Б
4:2
Б
2:0
Б
1:0
Б
1:0
К
3:1
Б2
2:0
Б2
1:0

Голы

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.58
0.69

Среднее время на гол

56
130

Всего голов

26
12

Голов в среднем за матч

1.63
1

Среднее время на гол

55
90

Всего голов

45
23

Голов в среднем за матч

1.61
0.82

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

56
109

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зельке Дейви 4 0.29
Кайнц Флориан 3 (3) 0.21
Вальдшмидт Лука 2 0.14
Майна Линтон 1 0.07
Гусенбашич Денис 0 0
Адамян Саркис 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чхэ-Сон Ли II 2 0.14
Каси Антони 2 0.14
Баррейро Леандро 2 0.14
Груда Брайан 1 0.07
Ажорк Людовик 1 0.07
Рихтер Марко 1 0.07
Баркок Аймен 1 0.07
Краусс Том 1 0.07
Онисиво Карим 0 0
Фернандес Эдимилсон 0 0
Да Коста Данни 0 0
Эль-Гази Анвар 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карстенсен Расмус 1 1
Олесен Матиас 1 1
Стеффен Баумгарт 2 0
Зельке Дейви 2 0
Хюберс Тимо 2 0
Любичич Деян 2 0
Шабо Юлиан 2 0
Кайнц Флориан 1 0
Адамян Саркис 1 0
Шмиц Бенно 1 0
Килиан Лука 1 0
Алиду Фариде 1 0
Тилманн Ян 1 0
Мартель Эрик 1 0
Гусенбашич Денис 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 5 0
Ван дер Берг Сепп 5 0
Баррейро Леандро 4 0
Фернандес Эдимилсон 3 0
Чхэ-Сон Ли II 3 0
Каси Антони 3 0
Свенссон Бо 2 0
Бель Штефан 2 0
Центнер Робин 2 0
Рихтер Марко 2 0
Груда Брайан 2 0
Да Коста Данни 1 0
Ажорк Людовик 1 0
Мвене Филлипп 1 0
Ханше-Ольсен Андреас 1 0
Баркок Аймен 1 0

Результаты матчей

Кёльн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Майнц
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
6
Кёльн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Майнц
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
9

Упущенные победы

3
3
Кёльн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Майнц
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

6
9

Голы по времени матча

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Пропущено

10
16
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
10%
4
25%
1-15
3
30%
2
13%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
10%
3
19%
46-60
4
40%
1
6%
61-75
1
10%
5
31%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

14
10
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
7%
1
10%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
14%
2
20%
61-75
4
29%
3
30%
76-90

Забито

10
12
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
3
25%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
2
20%
3
25%
76-90

Пропущено

24
26
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
2
8%
5
19%
1-15
5
21%
3
12%
16-30
5
21%
1
4%
31-45
1
4%
6
23%
46-60
6
25%
3
12%
61-75
5
21%
8
31%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Дармштадт - Кёльн 0:1 Кёльн - Бавария 0:1 Порц - Кёльн 0:8 Бохум - Кёльн 1:1
Кёльн - Аугсбург 1:1 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 Кёльн - Боруссия М 3:1 Байер Л - Кёльн 3:0 Кёльн - Штутгарт 0:2 Вердер - Кёльн 2:1 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Бергиш Гладбах - Кёльн 0:6 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Кёльн - Нант 2:0 Кёльн - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Фортуна Кёльн - Кёльн 2:2
Майнц
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Майнц - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Майнц - РБ Лейпциг 2:0
Герта - Майнц 3:0 Бохум - Майнц 2:2 Майнц - Бавария 1:3 Боруссия М - Майнц 2:2 Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 2:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Майнц - Дуйсбург 2:0 Вердер - Майнц 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Майнц 4:1 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Майнц - Бёрнли 1:0 Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Кобленц - Майнц 1:6 Боруссия Д - Майнц 2:2

Результаты матчей

Кёльн
Майнц

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Кёльн
Майнц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
1
5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
9
4
1
12
1.5
3
10
1
12
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 14 11 3 0 39 - 12 36
2.
Бавария
 Заявка 13 10 2 1 44 - 14 32
3.
Штутгарт
 Заявка 14 10 1 3 34 - 16 31
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 9 2 3 34 - 15 29
5.
Боруссия Д
 Заявка 14 7 4 3 28 - 23 25
6.
Хоффенхайм
 Заявка 14 7 2 5 28 - 24 23
7.
Фрайбург
 Заявка 14 6 3 5 17 - 23 21
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 5 6 3 24 - 16 21
9.
Аугсбург
 Заявка 14 4 5 5 23 - 27 17
10.
Вольфсбург
 Заявка 14 5 1 8 18 - 25 16
11.
Боруссия М
 Заявка 14 4 4 6 28 - 31 16
12.
Вердер
 Заявка 14 4 2 8 20 - 27 14
13.
Хайденхайм
 Заявка 14 4 2 8 21 - 30 14
14.
Бохум
 Заявка 14 2 7 5 15 - 29 13
15.
Унион Берлин
 Заявка 13 3 1 9 15 - 28 10
16.
Кёльн
 0:0 Заявка 14 2 4 8 10 - 24 10
17.
Дармштадт
 Заявка 14 2 3 9 17 - 37 9
18.
Майнц
 0:0 Заявка 14 1 6 7 12 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 7 6 1 0 22 - 6 19
2.
Штутгарт
 Заявка 8 6 1 1 23 - 7 19
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 7 5 2 0 21 - 5 17
4.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 27 - 5 16
5.
Боруссия Д
 Заявка 8 5 1 2 15 - 13 16
6.
Вольфсбург
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7.
Хайденхайм
 Заявка 7 4 1 2 14 - 12 13
8.
Вердер
 Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
10.
Аугсбург
 Заявка 7 3 3 1 15 - 13 12
11.
Фрайбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
12.
Боруссия М
 Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
13.
Бохум
 Заявка 6 1 4 1 9 - 9 7
14.
Хоффенхайм
 Заявка 7 2 1 4 12 - 14 7
15.
Унион Берлин
 Заявка 7 2 1 4 8 - 14 7
16.
Кёльн
 0:0 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17.
Дармштадт
 Заявка 7 1 2 4 10 - 15 5
18.
Майнц
 0:0 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Бавария
 Заявка 7 5 1 1 17 - 9 16
3.
Хоффенхайм
 Заявка 7 5 1 1 16 - 10 16
4.
Штутгарт
 Заявка 6 4 0 2 11 - 9 12
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 7 4 0 3 13 - 10 12
6.
Фрайбург
 Заявка 8 3 1 4 6 - 14 10
7.
Боруссия Д
 Заявка 6 2 3 1 13 - 10 9
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 2 3 2 11 - 9 9
9.
Боруссия М
 Заявка 7 1 3 3 17 - 21 6
10.
Бохум
 Заявка 8 1 3 4 6 - 20 6
11.
Аугсбург
 Заявка 7 1 2 4 8 - 14 5
12.
Кёльн
 0:0 Заявка 7 1 2 4 4 - 14 5
13.
Майнц
 0:0 Заявка 8 0 5 3 7 - 15 5
14.
Дармштадт
 Заявка 7 1 1 5 7 - 22 4
15.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
16.
Вольфсбург
 Заявка 7 1 0 6 7 - 18 3
17.
Вердер
 Заявка 6 0 1 5 6 - 14 1
18.
Хайденхайм
 Заявка 7 0 1 6 7 - 18 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 18 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 16 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 10 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (3)
Бавария Сане Лерой 8 (7)
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Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 6
Хайденхайм Динкчи Эрен 6
Боруссия Д Хуммельс Матс 1 4
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
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Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 47'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: Кёльн: 46%, Майнц: 54%.
  • 47'
    Судья сигнализирует, что Ажорк Людовик из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Расмус Карстенсен
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Мартель Эрик пробует нанести удар издали, но Даниэль Батц держит все под контролем
  • 46'
    Кёльн пытается что-то создать.
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    • 43'
      Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      Судья сигнализирует, что Хайнц Доминик из команды Кёльн поставил подножку. Пострадал Груда Брайан
    • 41'
      Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 40'
      Удар от ворот произведет Кёльн
    • 40'
      Хюберс Тимо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Контроль мяча: Кёльн: 45%, Майнц: 55%.
    • 39'
      Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 39'
      Краусс Том выиграл воздушное противоборство у Тиггес Штеффен.
    • 39'
      Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 30.5% пользователей.
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    Прогнозы 118
    Кёльн 66.1% (78)
    X 28.8% (34)
    Майнц 5.1% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кёльн
    Ничья
    Майнц
    3.60
    3.45
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    2.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кёльн 0:0 Майнц

    Исход игры
    Кёльн
    66.1% (78)
    Ничья
    28.8% (34)
    Майнц
    5.1% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.07% (46)
    Меньше
    58.93% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    64.29% (72)
    Нет
    35.71% (40)
    Популярный счёт
    2:1 Кёльн
    30.5% (36)
    1:0 Кёльн
    28% (33)
    1:1 Ничья
    22% (26)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    1:2 Майнц
    3.4% (4)
    2:0 Кёльн
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    3:1 Кёльн
    1.7% (2)
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    Кёльн
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