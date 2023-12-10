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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Вилленборг Франк
Кёльн
0:0
Конец матча
Майнц
0'
50' Желтая карточка
Мартель Эрик
58' Желтая карточка
Краусс Том
83' Желтая карточка
Кор Доминик
84' Желтая карточка
Папела Мервиль
85' Желтая карточка
Ут Марк
87' Желтая карточка
Видмер Сильван
90'+5

Ход матча

34'
Килиан Лука
Шабо Юлиан
 
46'
Пакарада Леарт
Хайнц Доминик
 
50'
Мартель Эрик
 
58'
 
Краусс Том
61'
 
Ли Чхэ-Сон
Буркардт Джонатан
64'
Дитц Флориан
Любичич Деян
 
64'
Кайнц Флориан
Тиггес Штеффен
 
75'
Ут Марк
Вальдшмидт Лука
 
76'
 
Папела Мервиль
Краусс Том
76'
 
Рихтер Марко
Груда Брайан
83'
 
Кор Доминик
84'
 
Папела Мервиль
85'
Ут Марк
 
87'
 
Видмер Сильван

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 518 Количество передач 444
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Кёльн 66.1% (78)
X 28.8% (34)
Майнц 5.1% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Швебе
Марвин
18
Карстенсен
Расмус
4
Хюберс
Тимо
24
Шабо
Юлиан
3
Хайнц
Доминик
7
Любичич
Деян
6
Мартель
Эрик
29
Тилманн
Ян
9
Вальдшмидт
Лука
37
Майна
Линтон
21
Тиггес
Штеффен
33
Бац
Даниэль
3
Ван
дер
Берг
Сепп
31
Кор
Доминик
19
Каси
Антони
30
Видмер
Сильван
14
Краусс
Том
8
Баррейро
Леандро
2
Мвене
Филлипп
43
Груда
Брайан
17
Ажорк
Людовик
29
Буркардт
Джонатан
Кёльн
4-2-3-1
Майнц
3-4-3

История личных встреч

Кёльн
Майнц

15 матчей

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 11 побед

28 матчей

32.1%
28.6%
39.3%
9 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

25%
46.4%
28.6%
7 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.7%
25%
39.3%
10 побед 7 ничьих 11 побед

История матчей

Б
1:1
Б
5:0
Б
3:2
Б
1:1
Б
2:3
Б
0:1
Б
2:2
Б
3:1
Б
1:1
Б
1:0
Б
2:0
Б
0:0
ТМК
0:3
Б
2:3
ТМК
1:0
Б
0:0
Б
2:0
Б
0:0
К
0:1
Б
4:0
Б
1:1
Б
4:2
Б
2:0
Б
1:0
Б
1:0
К
3:1
Б2
2:0
Б2
1:0

Голы

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.58
0.69

Среднее время на гол

56
130

Всего голов

26
12

Голов в среднем за матч

1.63
1

Среднее время на гол

55
90

Всего голов

45
23

Голов в среднем за матч

1.61
0.82

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

56
109

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зельке Дейви 4 0.29
Кайнц Флориан 3 (3) 0.21
Вальдшмидт Лука 2 0.14
Майна Линтон 1 0.07
Гусенбашич Денис 0 0
Адамян Саркис 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чхэ-Сон Ли II 2 0.14
Каси Антони 2 0.14
Баррейро Леандро 2 0.14
Груда Брайан 1 0.07
Ажорк Людовик 1 0.07
Рихтер Марко 1 0.07
Баркок Аймен 1 0.07
Краусс Том 1 0.07
Онисиво Карим 0 0
Фернандес Эдимилсон 0 0
Да Коста Данни 0 0
Эль-Гази Анвар 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карстенсен Расмус 1 1
Олесен Матиас 1 1
Стеффен Баумгарт 2 0
Зельке Дейви 2 0
Хюберс Тимо 2 0
Любичич Деян 2 0
Шабо Юлиан 2 0
Мартель Эрик 2 0
Кайнц Флориан 1 0
Ут Марк 1 0
Адамян Саркис 1 0
Шмиц Бенно 1 0
Килиан Лука 1 0
Алиду Фариде 1 0
Тилманн Ян 1 0
Гусенбашич Денис 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 6 0
Ван дер Берг Сепп 5 0
Баррейро Леандро 4 0
Фернандес Эдимилсон 3 0
Чхэ-Сон Ли II 3 0
Каси Антони 3 0
Свенссон Бо 2 0
Бель Штефан 2 0
Центнер Робин 2 0
Рихтер Марко 2 0
Груда Брайан 2 0
Да Коста Данни 1 0
Видмер Сильван 1 0
Ажорк Людовик 1 0
Мвене Филлипп 1 0
Ханше-Ольсен Андреас 1 0
Баркок Аймен 1 0
Краусс Том 1 0
Папела Мервиль 1 0

Результаты матчей

Кёльн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Майнц
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
6
Кёльн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Майнц
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
9

Упущенные победы

3
3
Кёльн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Майнц
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

6
9

Голы по времени матча

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Пропущено

10
16
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
10%
4
25%
1-15
3
30%
2
13%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
10%
3
19%
46-60
4
40%
1
6%
61-75
1
10%
5
31%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

14
10
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
7%
1
10%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
14%
2
20%
61-75
4
29%
3
30%
76-90

Забито

10
12
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
3
25%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
2
20%
3
25%
76-90

Пропущено

24
26
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
2
8%
5
19%
1-15
5
21%
3
12%
16-30
5
21%
1
4%
31-45
1
4%
6
23%
46-60
6
25%
3
12%
61-75
5
21%
8
31%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Дармштадт - Кёльн 0:1 Кёльн - Бавария 0:1 Порц - Кёльн 0:8 Бохум - Кёльн 1:1
Кёльн - Аугсбург 1:1 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 Кёльн - Боруссия М 3:1 Байер Л - Кёльн 3:0 Кёльн - Штутгарт 0:2 Вердер - Кёльн 2:1 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Бергиш Гладбах - Кёльн 0:6 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Кёльн - Нант 2:0 Кёльн - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Фортуна Кёльн - Кёльн 2:2
Майнц
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Майнц - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Майнц - РБ Лейпциг 2:0
Герта - Майнц 3:0 Бохум - Майнц 2:2 Майнц - Бавария 1:3 Боруссия М - Майнц 2:2 Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 2:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Майнц - Дуйсбург 2:0 Вердер - Майнц 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Майнц 4:1 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Майнц - Бёрнли 1:0 Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Кобленц - Майнц 1:6 Боруссия Д - Майнц 2:2

Результаты матчей

Кёльн
Майнц

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%

Тоталы голов в матче

Кёльн
Майнц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
2
1
6
1.5
1
5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
9
5
1
13
1.5
3
11
1
13
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 14 11 3 0 39 - 12 36
2.
Бавария
 Заявка 13 10 2 1 44 - 14 32
3.
Штутгарт
 Заявка 14 10 1 3 34 - 16 31
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 9 2 3 34 - 15 29
5.
Боруссия Д
 Заявка 14 7 4 3 28 - 23 25
6.
Хоффенхайм
 Заявка 14 7 2 5 28 - 24 23
7.
Фрайбург
 Заявка 14 6 3 5 17 - 23 21
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 5 6 3 24 - 16 21
9.
Аугсбург
 Заявка 14 4 5 5 23 - 27 17
10.
Вольфсбург
 Заявка 14 5 1 8 18 - 25 16
11.
Боруссия М
 Заявка 14 4 4 6 28 - 31 16
12.
Вердер
 Заявка 14 4 2 8 20 - 27 14
13.
Хайденхайм
 Заявка 14 4 2 8 21 - 30 14
14.
Бохум
 Заявка 14 2 7 5 15 - 29 13
15.
Унион Берлин
 Заявка 13 3 1 9 15 - 28 10
16.
Кёльн
 Заявка 14 2 4 8 10 - 24 10
17.
Дармштадт
 Заявка 14 2 3 9 17 - 37 9
18.
Майнц
 Заявка 14 1 6 7 12 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 7 6 1 0 22 - 6 19
2.
Штутгарт
 Заявка 8 6 1 1 23 - 7 19
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 7 5 2 0 21 - 5 17
4.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 27 - 5 16
5.
Боруссия Д
 Заявка 8 5 1 2 15 - 13 16
6.
Вольфсбург
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7.
Хайденхайм
 Заявка 7 4 1 2 14 - 12 13
8.
Вердер
 Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
10.
Аугсбург
 Заявка 7 3 3 1 15 - 13 12
11.
Фрайбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
12.
Боруссия М
 Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
13.
Бохум
 Заявка 6 1 4 1 9 - 9 7
14.
Хоффенхайм
 Заявка 7 2 1 4 12 - 14 7
15.
Унион Берлин
 Заявка 7 2 1 4 8 - 14 7
16.
Кёльн
 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17.
Дармштадт
 Заявка 7 1 2 4 10 - 15 5
18.
Майнц
 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Бавария
 Заявка 7 5 1 1 17 - 9 16
3.
Хоффенхайм
 Заявка 7 5 1 1 16 - 10 16
4.
Штутгарт
 Заявка 6 4 0 2 11 - 9 12
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 7 4 0 3 13 - 10 12
6.
Фрайбург
 Заявка 8 3 1 4 6 - 14 10
7.
Боруссия Д
 Заявка 6 2 3 1 13 - 10 9
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 2 3 2 11 - 9 9
9.
Боруссия М
 Заявка 7 1 3 3 17 - 21 6
10.
Бохум
 Заявка 8 1 3 4 6 - 20 6
11.
Аугсбург
 Заявка 7 1 2 4 8 - 14 5
12.
Кёльн
 Заявка 7 1 2 4 4 - 14 5
13.
Майнц
 Заявка 8 0 5 3 7 - 15 5
14.
Дармштадт
 Заявка 7 1 1 5 7 - 22 4
15.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
16.
Вольфсбург
 Заявка 7 1 0 6 7 - 18 3
17.
Вердер
 Заявка 6 0 1 5 6 - 14 1
18.
Хайденхайм
 Заявка 7 0 1 6 7 - 18 1
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 18 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 16 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 10 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (3)
Бавария Сане Лерой 8 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 6
Хоффенхайм Прёмель Гриша 6
Хайденхайм Динкчи Эрен 6
Боруссия Д Хуммельс Матс 1 4
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Кёльн: 53%, Майнц: 47%.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Кёльн
  • 95'
    Ван дер Берг Сепп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 95'
    Кёльн пытается что-то создать.
  • 94'
    Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе
  • 93'
    Майнц начинает контратаку
  • 93'
    Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Хюберс Тимо ослабляет давление, выбив мяч.
  • 92'
    Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Видмер Сильван из команды Майнц перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 91'
    Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля
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    • До матча
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    Прогнозы 118
    Кёльн 66.1% (78)
    X 28.8% (34)
    Майнц 5.1% (6)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кёльн 0:0 Майнц

    Исход игры
    Кёльн
    66.1% (78)
    Ничья
    28.8% (34)
    Майнц
    5.1% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.07% (46)
    Меньше
    58.93% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    64.29% (72)
    Нет
    35.71% (40)
    Популярный счёт
    2:1 Кёльн
    30.5% (36)
    1:0 Кёльн
    28% (33)
    1:1 Ничья
    22% (26)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    1:2 Майнц
    3.4% (4)
    2:0 Кёльн
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    3:1 Кёльн
    1.7% (2)
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