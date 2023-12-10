Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

85' Кайнц Флориан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Судья подбегает и показывает Папела Мервиль из команды Майнц отложенную желтую карточку за фол.

84' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Кор Доминик получил желтую карточку от судьи

83' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Бац Даниэль взял и забрал мяч на выходе

82' Майна Линтон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Удар от ворот произведет Майнц

77' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Баррейро Леандро не смог попасть в створ ударом издали

76' Мвене Филлипп навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Хорошую попытку сделал Чхэ-Сон Ли II . Удар в створ, но вратарь начеку

74' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Матч возобновлен

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Бац Даниэль взял и забрал мяч на выходе

71' Тилманн Ян из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Удар от ворот произведет Майнц

67' Дитц Флориан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

66' Майна Линтон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Видмер Сильван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Хорошую попытку сделал Груда Брайан . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Баррейро Леандро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Краусс Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Краусс Том получил желтую карточку от судьи

58' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Баррейро Леандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Матч возобновлен

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Мартель Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Краусс Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Килиан Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Мартель Эрик получил желтую карточку от судьи

50' Хорошую попытку сделал Тиггес Штеффен . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Вальдшмидт Лука создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Удар от ворот произведет Кёльн

49' Ажорк Людовик не смог попасть в створ ударом издали

49' Баррейро Леандро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Удар от ворот произведет Кёльн

47' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника