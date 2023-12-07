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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Пиньяр Жереми
Брест
0:0
Первый тайм: 35'
Страсбург
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 122
Брест 75.4% (92)
X 20.5% (25)
Страсбург 4.1% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Брест
Ничья
Страсбург
5.20
3.65
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
25
Ле
Кардинал
Жюльен
3
Брассье
Лилиан
2
Локо
Брэдли
28
Мартен
Жонас
23
Думбия
Камори
8
Маньетти
Уго
10
Дель
Кастильо
Ромен
7
Сатриано
Мартин
22
Ле
Дуарон
Жереми
1
Селс
Матц
28
Сеная
Марвин
5
Перрен
Люка
24
Абакар
Силла
2
Гильберт
Фредерик
27
Сиссоко
Ибраима
29
Дукуре
Исмаэль
26
Баква
Дилан
9
Гамейро
Кевин
19
Диарра
Хабиб
12
Мотиба
Лебо
Брест
4-3-3
Страсбург
4-2-3-1

История личных встреч

Брест
Страсбург

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

13 матчей

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед

История матчей

Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
2:2
Л1
0:3
Л1
5:0
Л2
4:1
Л2
2:1
Л2
1:0
Л2
1:1
Л2
2:2
Л2
1:2

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.43
1.17

Среднее время на гол

63
77

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

2
1.29

Среднее время на гол

45
70

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

1.69
1.23

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

53
73

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 5 (3) 0.36
Мунье Стив 2 0.14
Перейра-Лаже Матиаш 2 0.14
Лала Кенни 1 0.07
Камара Махди 1 0.07
Лис-Мелу Пьерр 1 0.07
Брассье Лилиан 1 0.07
Ле Дуарон Жереми 1 0.07
Сатриано Мартин 1 0.07
Думбия Камори 1 0.07
Лебо Адриен 0 0
Локо Брэдли 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мотиба Лебо 3 0.21
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.14
Эмега Эмануэль 2 0.14
Диарра Хабиб 1 0.07
Гамейро Кевин 1 (1) 0.07
Сахи Дион 1 0.07
Перрен Люка 0 0
Габриэл Анжело 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брассье Лилиан 5 1
Лис-Мелу Пьерр 4 0
Камара Махди 4 0
Бизот Марко 2 0
Мартен Жонас 2 0
Шардонне Брендан 2 0
Мунье Стив 2 0
Дель Кастильо Ромен 2 0
Локо Брэдли 2 0
Камблан Аксель 2 0
Эрик Рой 2 0
Лала Кенни 1 0
Маньетти Уго 1 0
Ле Дуарон Жереми 1 0
Сатриано Мартин 1 0
Браими Билаль 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сеная Марвин 1 1
Гильберт Фредерик 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Баква Дилан 2 0
Дукуре Исмаэль 2 0
Эмега Эмануэль 2 0
Виейра Патрик 1 0
Селс Матц 1 0
Сиссоко Ибраима 1 0
Делен Тома 1 0
Ньямси Жерзино 1 0
Деминге Джесси 1 0
Перрен Люка 1 0
Абакар Силла 1 0
Мванга Жуниор 1 0
Габриэл Анжело 1 0

Результаты матчей

Брест
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Страсбург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
2
Брест
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Страсбург
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

6
6
Брест
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Страсбург
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

9
8

Голы по времени матча

Забито

10
3
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
3
100%
76-90

Пропущено

6
11
5 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
17%
2
18%
1-15
4
67%
2
18%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
17%
1
9%
76-90

Забито

6
7
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
1
14%
46-60
1
17%
3
43%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Пропущено

9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

16
10
5 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
6
38%
1
10%
46-60
1
6%
3
30%
61-75
4
25%
5
50%
76-90

Пропущено

15
19
10 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
3
20%
2
11%
1-15
7
47%
4
21%
16-30
0
0%
6
32%
31-45
2
13%
3
16%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
1
7%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Брест 1:3 Монако - Брест 2:0 Брест - ПСЖ 2:3
Лилль - Брест 1:0 Брест - Тулуза 1:1 Ницца - Брест 0:0 Брест - Лион 1:0 Реймс - Брест 1:2 Брест - Ренн 0:0 Марсель - Брест 2:0 Гавр - Брест 1:2 Брест - Ланс 3:2 Брест - Кальяри 1:1 Генгам - Брест 0:1 Брест - Ренн 0:1 Брест - Конкарно 2:1 Брест - Авранш 2:0 Брест - Ренн 1:2 Марсель - Брест 1:2
Страсбург
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Реймс - Страсбург 2:1 Страсбург - Марсель 1:1 Страсбург - Клермон 0:0 Ренн - Страсбург 1:1
ПСЖ - Страсбург 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Страсбург - Нант 1:2 Страсбург - Ланс 0:1 Мец - Страсбург 0:1 Страсбург - Монпелье 2:2 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Ницца - Страсбург 2:0 Страсбург - Тулуза 2:0 Монако - Страсбург 3:0 Страсбург - Лион 2:1 Страсбург - Вердер 2:1 Фрайбург - Страсбург 2:2 Страсбург - Штурм Грац 3:0 Бешикташ - Страсбург 2:1 Хоффенхайм - Страсбург 1:2

Результаты матчей

Брест
Страсбург

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Брест
Страсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
2
3
3
1.5
3
4
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
3
3
3
4
1.5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
8
5
6
7
1.5
3
10
3
10
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 14 10 3 1 36 - 11 33
2.
Ницца
 Заявка 14 8 5 1 14 - 5 29
3.
Монако
 Заявка 14 8 3 3 29 - 19 27
4.
Лилль
 Заявка 14 7 5 2 19 - 11 26
5.
Реймс
 Заявка 14 7 2 5 20 - 19 23
6.
Ланс
 Заявка 14 6 4 4 19 - 15 22
7.
Брест
 0:0 Заявка 14 6 4 4 17 - 14 22
8.
Марсель
 Заявка 14 5 5 4 18 - 14 20
9.
Нант
 Заявка 14 5 3 6 18 - 23 18
10.
Мец
 Заявка 14 4 4 6 15 - 22 16
11.
Гавр
 Заявка 14 3 7 4 12 - 15 16
12.
Ренн
 Заявка 14 3 6 5 19 - 19 15
13.
Страсбург
 0:0 Заявка 14 3 5 6 11 - 18 14
14.
Монпелье
 Заявка 14 3 5 6 21 - 22 13
15.
Тулуза
 Заявка 14 2 7 5 14 - 18 13
16.
Лорьян
 Заявка 14 2 6 6 18 - 25 12
17.
Клермон
 Заявка 14 2 4 8 11 - 25 10
18.
Лион
 Заявка 14 1 4 9 11 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 7 6 0 1 15 - 4 18
2.
Марсель
 Заявка 7 5 2 0 12 - 1 17
3.
ПСЖ
 Заявка 7 5 1 1 20 - 6 16
4.
Лилль
 Заявка 7 5 1 1 10 - 3 16
5.
Ницца
 Заявка 7 4 3 0 7 - 1 15
6.
Ланс
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
7.
Реймс
 Заявка 7 4 0 3 9 - 9 12
8.
Брест
 0:0 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
9.
Ренн
 Заявка 8 3 3 2 17 - 12 12
10.
Нант
 Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
11.
Страсбург
 0:0 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
12.
Лорьян
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
13.
Гавр
 Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
14.
Тулуза
 Заявка 6 1 4 1 9 - 7 7
15.
Монпелье
 Заявка 7 1 4 2 12 - 11 7
16.
Мец
 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
17.
Клермон
 Заявка 7 1 1 5 3 - 10 4
18.
Лион
 Заявка 7 0 3 4 7 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
2.
Ницца
 Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
3.
Реймс
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
4.
Брест
 0:0 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
5.
Лилль
 Заявка 7 2 4 1 9 - 8 10
6.
Мец
 Заявка 8 3 1 4 8 - 15 10
7.
Монако
 Заявка 7 2 3 2 14 - 15 9
8.
Ланс
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
9.
Гавр
 Заявка 7 1 5 1 6 - 8 8
10.
Нант
 Заявка 6 2 0 4 5 - 13 6
11.
Монпелье
 Заявка 7 2 1 4 9 - 11 6
12.
Клермон
 Заявка 7 1 3 3 8 - 15 6
13.
Тулуза
 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
14.
Страсбург
 0:0 Заявка 7 1 2 4 3 - 11 5
15.
Лион
 Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
16.
Ренн
 Заявка 6 0 3 3 2 - 7 3
17.
Марсель
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
18.
Лорьян
 Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 15 (2)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Бен-Йеддер Виссам 6
Монако Минамино Такуми 5 (4)
Монпелье Саванье Тежи 5 (4)
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Топ нарушителей
Ренн Матич Неманья 7
Брест Брассье Лилиан 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Ланс Медина Факундо 6
Клермон Сейду Алиду 1 4
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    Прогнозы 122
    Брест 75.4% (92)
    X 20.5% (25)
    Страсбург 4.1% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брест
    Ничья
    Страсбург
    5.20
    3.65
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    5.30
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брест 0:0 Страсбург

    Исход игры
    Брест
    75.4% (92)
    Ничья
    20.5% (25)
    Страсбург
    4.1% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.74% (48)
    Меньше
    58.26% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    59.13% (68)
    Нет
    40.87% (47)
    Популярный счёт
    1:0 Брест
    33.6% (41)
    2:1 Брест
    32.8% (40)
    1:1 Ничья
    16.4% (20)
    2:0 Брест
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    1:2 Страсбург
    2.5% (3)
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    Брест
    Страсбург
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