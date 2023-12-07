Тур: 12. Стадион: Стад Франсис Ле Блё. Главный судья: Пиньяр Жереми
Ход матча
35'
44'
80'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 5
-
6 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
544 Количество передач 369
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
28
Мартен
Жонас
28
Сеная
Марвин
24
Абакар
Силла
26
Баква
Дилан
19
Диарра
Хабиб
12
Мотиба
Лебо
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мартен ЖонасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
-
14 Лебо АдриенНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руа Эрик
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Сеная МарвинЗащитник
- Защитник
-
24 Абакар СиллаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Баква ДиланПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Диарра ХабибПолузащитник
-
12 Мотиба ЛебоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Соу СаидуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сахи ДионПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Брест
Страсбург
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
13 матчей
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.43
1.17
Среднее время на гол
63
77
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
2
1.29
Среднее время на гол
45
70
Всего голов
22
16
Голов в среднем за матч
1.69
1.23
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
53
73
Бомбардиры внутри турнира
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дель Кастильо Ромен
|5 (3)
|0.36
|Мунье Стив
|2
|0.14
|Перейра-Лаже Матиаш
|2
|0.14
|Ле Дуарон Жереми
|2
|0.14
|Лала Кенни
|1
|0.07
|Камара Махди
|1
|0.07
|Думбия Камори
|1
|0.07
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0.07
|Брассье Лилиан
|1
|0.07
|Сатриано Мартин
|1
|0.07
|Лебо Адриен
|0
|0
|Локо Брэдли
|0
|0
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мотиба Лебо
|3
|0.21
|Эмега Эмануэль
|3
|0.21
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.14
|Сахи Дион
|1
|0.07
|Диарра Хабиб
|1
|0.07
|Гамейро Кевин
|1 (1)
|0.07
|Перрен Люка
|0
|0
|Габриэл Анжело
|0
|0
Карточки
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брассье Лилиан
|5
|1
|Лис-Мелу Пьерр
|4
|0
|Камара Махди
|4
|0
|Бизот Марко
|2
|0
|Мартен Жонас
|2
|0
|Шардонне Брендан
|2
|0
|Мунье Стив
|2
|0
|Дель Кастильо Ромен
|2
|0
|Маньетти Уго
|2
|0
|Локо Брэдли
|2
|0
|Камблан Аксель
|2
|0
|Эрик Рой
|2
|0
|Лала Кенни
|1
|0
|Ле Дуарон Жереми
|1
|0
|Сатриано Мартин
|1
|0
|Браими Билаль
|1
|0
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сеная Марвин
|1
|1
|Гильберт Фредерик
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0
|Баква Дилан
|2
|0
|Дукуре Исмаэль
|2
|0
|Эмега Эмануэль
|2
|0
|Виейра Патрик
|1
|0
|Селс Матц
|1
|0
|Сиссоко Ибраима
|1
|0
|Делен Тома
|1
|0
|Ньямси Жерзино
|1
|0
|Деминге Джесси
|1
|0
|Перрен Люка
|1
|0
|Абакар Силла
|1
|0
|Мванга Жуниор
|1
|0
|Габриэл Анжело
|1
|0
Результаты матчей
Брест
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Страсбург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
3
Брест
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Страсбург
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
6
6
Брест
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Страсбург
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
10
9
Голы по времени матча
Забито
11
4
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
4
100%
76-90
Пропущено
7
12
5 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
1
14%
2
17%
1-15
4
57%
2
17%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
29%
1
8%
76-90
Забито
6
7
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
1
14%
46-60
1
17%
3
43%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Пропущено
9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
17
11
6 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
1
9%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
6
35%
1
9%
46-60
1
6%
3
27%
61-75
4
24%
6
55%
76-90
Пропущено
16
20
10 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
3
19%
2
10%
1-15
7
44%
4
20%
16-30
0
0%
7
35%
31-45
2
13%
3
15%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
2
13%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Брест
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Брест 1:3 Монако - Брест 2:0 Брест - ПСЖ 2:3
Лилль - Брест 1:0 Брест - Тулуза 1:1 Ницца - Брест 0:0 Брест - Лион 1:0 Реймс - Брест 1:2 Брест - Ренн 0:0 Марсель - Брест 2:0 Гавр - Брест 1:2 Брест - Ланс 3:2 Брест - Кальяри 1:1 Генгам - Брест 0:1 Брест - Ренн 0:1 Брест - Конкарно 2:1 Брест - Авранш 2:0 Брест - Ренн 1:2 Марсель - Брест 1:2
Страсбург
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Реймс - Страсбург 2:1 Страсбург - Марсель 1:1 Страсбург - Клермон 0:0 Ренн - Страсбург 1:1
ПСЖ - Страсбург 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Страсбург - Нант 1:2 Страсбург - Ланс 0:1 Мец - Страсбург 0:1 Страсбург - Монпелье 2:2 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Ницца - Страсбург 2:0 Страсбург - Тулуза 2:0 Монако - Страсбург 3:0 Страсбург - Лион 2:1 Страсбург - Вердер 2:1 Фрайбург - Страсбург 2:2 Страсбург - Штурм Грац 3:0 Бешикташ - Страсбург 2:1 Хоффенхайм - Страсбург 1:2
Результаты матчей
Брест
Страсбург
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
Тоталы голов в матче
Брест
Страсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
34
34
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
43
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
95
68
311
311
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|36 - 11
|33
|2.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|14 - 5
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 19
|27
|4.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|19 - 11
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|20 - 19
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 15
|22
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 15
|22
|8.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 14
|20
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 23
|18
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 22
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|12 - 15
|16
|12.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|19 - 19
|15
|13.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|12 - 19
|14
|14.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|21 - 22
|13
|15.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|14 - 18
|13
|16.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|18 - 25
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 25
|10
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|15 - 4
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 1
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|20 - 6
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 3
|16
|5.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|7 - 1
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 9
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 12
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|14.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 7
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|12 - 11
|7
|16.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 10
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|5.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 15
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|14 - 15
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|9.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 8
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 13
|6
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 15
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 7
|3
|17.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
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|ПСЖ
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|Матич Неманья
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|Брест
|Брассье Лилиан
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|Ланс
|Вахи Элю
|1 5
|Ланс
|Медина Факундо
|6
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брест 1:1 Страсбург
Исход игры
Брест
75.4% (92)
Ничья
20.5% (25)
Страсбург
4.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
41.74% (48)
Меньше
58.26% (67)
Обе команды забьют
Да
59.13% (68)
Нет
40.87% (47)
Популярный счёт
1:0 Брест
33.6% (41)
2:1 Брест
32.8% (40)
1:1 Ничья
16.4% (20)
2:0 Брест
3.3% (4)
2:2 Ничья
3.3% (4)
1:2 Страсбург
2.5% (3)
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