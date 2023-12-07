Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Люка Перрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Julien Le Cardinal выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Julien Le Cardinal выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Билал Браими навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Первый тайм

48' Дель Кастильо Ромен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Команда Брест играла лучше в этом тайме.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Команда Брест забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

44' Г О О О О Л - Жереми Ле Дуарон забивает с правой ноги!

44' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Гамейро Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Страсбург

41' Дель Кастильо Ромен не смог попасть в створ ударом издали

41' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Люка Перрен из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

38' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Удар от ворот произведет Брест

37' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Маньетти Уго - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

34' Julien Le Cardinal нанес удар головой, но Матц Зельс спокойно отбил мяч.

32' Матч возобновлен

32' Ох, нехорошо это выглядит. Дукуре Исмаэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Дукуре Исмаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Хорошую попытку сделал Сиссоко Ибраима . Удар в створ, но вратарь начеку

29' Баква Дилан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Брассье Лилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Люка Перрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Сеная Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Брассье Лилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

20' Хорошую попытку сделал Диарра Хабиб . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Мотиба Лебо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Люка Перрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Жереми Ле Дуарон нанес удар головой, но Матц Зельс спокойно отбил мяч.

17' Маньетти Уго из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Дель Кастильо Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Брассье Лилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Удар от ворот произведет Брест

13' Julien Le Cardinal ослабляет давление, выбив мяч.

12' Диарра Хабиб наказан за толчок Julien Le Cardinal

11' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Локо Брэдли из команды Брест наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

10' Дель Кастильо Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Абакар Силла выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Диарра Хабиб выиграл воздушное противоборство у Julien Le Cardinal.

5' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

4' Julien Le Cardinal из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

3' Мартен Жонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Сиссоко Ибраима нанес удар головой, но Марко Бизот спокойно отбил мяч.

2' Сеная Марвин из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Жереми Ле Дуарон наказан за толчок Баква Дилан

1' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Страсбург начинает с центра поля