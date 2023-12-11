Тур: 21. Стадион: Фраттон Парк.
Прогноз на матч от Liveresult
20
Раджетт
Шон
21
Jack
Sparkes
25
Камара
Абу
32
Лэйн
Пэдди
19
Йенги
Кусини
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Раджетт ШонЗащитник
- Защитник
-
21 Jack SparkesЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Камара АбуПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Лэйн ПэддиПолузащитник
-
19 Йенги КусиниНападающий
- Запасные игроки
-
31 Шофилд РайанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уайт ГэвинПолузащитник
-
24 Терри Девлин
-
Главный тренер: Джон Мусиньо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Тоал ЭойнЗащитник
- Полузащитник
-
12 Когли ДжошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Чарльз ДионНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
16 Морли АаронПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Демпси КайлПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эватт Ин
История личных встреч
Портсмут
Болтон
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
12 матчей
50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
8.3%
50%
41.7%
1 победа 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.6
0.86
Среднее время на гол
56
105
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.29
0.8
Среднее время на гол
70
112
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.42
0.83
Тотал матчей
2.5
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
63
108
Бомбардиры внутри турнира
Портсмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бишоп Колби
|11 (4)
|0.58
|Лэйн Пэдди
|5
|0.26
|Пул Реган
|3
|0.16
|Камара Абу
|2
|0.11
|Шонесси Конор
|2
|0.11
|Йенги Кусини
|2 (1)
|0.11
|Робертсон Алекс
|1
|0.05
|Пэк Марлон
|1
|0.05
|Терри Девлин
|1
|0.05
|Огилви Коннор
|1
|0.05
|Раджетт Шон
|1
|0.05
|Анджорин Фаустино
|1
|0.05
|Jack Sparkes
|0
|0
|Рафферти Джозеф
|0
|0
|Моррелл Джозефф
|0
|0
|Сейди Кристиан
|0
|0
Болтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чарльз Дион
|11 (2)
|0.61
|Адебоеджо Виктор
|6
|0.33
|Иредайл Джек
|3
|0.17
|Магома Эдмонд-Пэрис
|3
|0.17
|Морли Аарон
|2 (1)
|0.11
|Томасон Джордж
|2
|0.11
|Уильямс Рэнделл
|2
|0.11
|Шихан Джош II
|1
|0.06
|Демпси Кайл
|1
|0.06
|Н'Лундулу Даниэл
|1
|0.06
|Тоал Эойн
|1
|0.06
|Когли Джош
|0
|0
|Бедварссон Йоун Дади
|0
|0
|Сантос Рикардо
|0
|0
Карточки
Портсмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моррелл Джозефф
|6
|2
|Робертсон Алекс
|6
|0
|Пул Реган
|5
|0
|Рафферти Джозеф
|2
|1
|Камара Абу
|3
|0
|Пэк Марлон
|2
|0
|Норрис Уилл
|2
|0
|Шонесси Конор
|2
|0
|Jack Sparkes
|2
|0
|Сейди Кристиан
|2
|0
|Лэйн Пэдди
|2
|0
|Огилви Коннор
|1
|0
|Уайт Гэвин
|1
|0
|Tom Lowery
|1
|0
|Йенги Кусини
|1
|0
|Суонсон Захари
|1
|0
|Таулер Райли
|1
|0
Болтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томасон Джордж
|7
|0
|Иредайл Джек
|4
|0
|Магома Эдмонд-Пэрис
|4
|0
|Чарльз Дион
|2
|1
|Шихан Джош II
|3
|0
|Сантос Рикардо
|3
|0
|Бакстер Натан
|3
|0
|Джонс Гетин
|1
|1
|Тоал Эойн
|1
|1
|Джером Кэмерон
|2
|0
|Демпси Кайл
|2
|0
|Когли Джош
|2
|0
|Уильямс Рэнделл
|2
|0
|Адебоеджо Виктор
|1
|0
|Морли Аарон
|1
|0
|Н'Лундулу Даниэл
|1
|0
|Эшворт Зак
|1
|0
Результаты матчей
Портсмут
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Болтон
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
3
2
Портсмут
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Болтон
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
17
20
Портсмут
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Болтон
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
3
11
Упущенные победы
20
22
Голы по времени матча
Забито
14
13
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
1
7%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
4
29%
3
23%
31-45
4
29%
1
8%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
3
21%
3
23%
76-90
Пропущено
10
6
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
3
50%
76-90
Забито
17
20
12 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 10
3
18%
5
25%
1-15
3
18%
1
5%
16-30
6
35%
5
25%
31-45
2
12%
3
15%
46-60
1
6%
4
20%
61-75
2
12%
2
10%
76-90
Пропущено
7
16
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
3
43%
3
19%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
6
38%
61-75
2
29%
2
13%
76-90
Забито
31
33
17 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 12
4 Не забивали 3
4
13%
7
21%
1-15
3
10%
4
12%
16-30
10
32%
8
24%
31-45
6
19%
4
12%
46-60
3
10%
5
15%
61-75
5
16%
5
15%
76-90
Пропущено
17
22
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 12
2
12%
1
5%
1-15
6
35%
4
18%
16-30
0
0%
4
18%
31-45
3
18%
2
9%
46-60
2
12%
6
27%
61-75
4
24%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Портсмут
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Нортгемптон - Портсмут 0:3 Бёртон - Портсмут 0:2 Портсмут - Блэкпул 0:4 Портсмут - Чарльтон 2:2
Лейтон Ориент - Портсмут 1:2 Честерфилд - Портсмут 1:0 Рединг - Портсмут 2:3 Кембридж Юнайтед - Портсмут 0:0 Портсмут - Карлайл 1:0 Портсмут - Джиллингем 5:1 Портсмут - Порт Вейл 2:0 Портсмут - Уиком 2:1 Уиган - Портсмут 1:2 Портсмут - Линкольн Сити 2:1 Барнсли - Портсмут 2:3 Дерби - Портсмут 1:1 Портсмут - Питерборо Юнайтед 3:1 Портсмут - Питерборо Юнайтед 1:1 Стивенэйдж - Портсмут 0:0 Портсмут - Фулхэма Академия 3:3
Болтон
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Болтон - Порт Вейл 2:0 Болтон - Харрогейт 5:1 Оксфорд Юнайтед - Болтон 0:0 Болтон - Эксетер Сити 7:0
Стокпорт - Болтон 0:2 Болтон - Блэкпул 1:0 Шрусбери Таун - Болтон 0:2 Болтон - Солихалл 4:0 Чарльтон - Болтон 0:2 Уиком - Болтон 2:4 Болтон - Нортгемптон 2:1 Болтон - Карлайл 1:3 Болтон - Стивенэйдж 3:2 Порт Вейл - Болтон 0:1 Болтон - Манчестер Юнайтед Академия 8:1 Болтон - Питерборо Юнайтед 1:1 Рединг - Болтон 2:1 Болтон - Солфорд Сити 3:0 Болтон - Дерби 2:1 Болтон - Мидлсбро 1:3
Результаты матчей
Портсмут
Болтон
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
7
1 раз 10%
Точный счет
2:3
2 раза 22%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 16%
0:4
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
2:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 32%
0
4 раза 21%
1
4 раза 21%
3
4 раза 21%
4
1 раз 5%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Портсмут
Болтон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
91
55
64
19
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
71
63
44
45
26
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
162
118
108
514
612
118
216
- — Выход в Чемпионшип
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Чарльтон
|Мэй Альфи
|15
|Блэкпул
|Роудс Джордан
|13 (3)
|Стивенэйдж
|Рид Джейми II
|13
|Барнсли
|Коул Деванте
|12 (2)
|Нортгемптон
|Хоскинс Сэм
|12 (2)
|Портсмут
|Моррелл Джозефф
|2 6
|Флит Таун
|Вела Джошуа
|9
|Бёртон
|Седдон Стив
|2 4
|Питерборо Юнайтед
|Киосо Петер
|7
|Питерборо Юнайтед
|Киприану Гектор
|7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Портсмут - Болтон
Исход игры
Портсмут
62.7% (69)
Ничья
25.5% (28)
Болтон
11.8% (13)
Тотал 2.5
Больше
52.88% (55)
Меньше
47.12% (49)
Обе команды забьют
Да
75% (78)
Нет
25% (26)
Популярный счёт
2:1 Портсмут
36.4% (40)
1:1 Ничья
20.9% (23)
1:0 Портсмут
20.9% (23)
1:2 Болтон
7.3% (8)
2:2 Ничья
1.8% (2)
3:1 Портсмут
1.8% (2)
4:2 Портсмут
1.8% (2)
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