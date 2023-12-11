  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Первая лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Портсмут
 
Позже
Болтон
Прогнозы 110
Портсмут 62.7% (69)
X 25.5% (28)
Болтон 11.8% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Портсмут
Ничья
Болтон
3.25
3.57
3.29
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Норрис
Уилл
17
Рафферти
Джозеф
20
Раджетт
Шон
18
Шонесси
Конор
21
Jack
Sparkes
8
Робертсон
Алекс
7
Пэк
Марлон
25
Камара
Абу
16
Моррелл
Джозефф
32
Лэйн
Пэдди
19
Йенги
Кусини
1
Бакстер
Натан
2
Джонс
Гетин
5
Сантос
Рикардо
18
Тоал
Эойн
8
Шихан
Джош
II
12
Когли
Джош
4
Томасон
Джордж
19
Магома
Эдмонд-Пэрис
27
Уильямс
Рэнделл
9
Бедварссон
Йоун
Дади
10
Чарльз
Дион
Портсмут
4-2-3-1
Болтон
3-1-4-2

История личных встреч

Портсмут
Болтон

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

12 матчей

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

8.3%
50%
41.7%
1 победа 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ТА
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
0.86

Среднее время на гол

56
105

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.29
0.8

Среднее время на гол

70
112

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.42
0.83

Тотал матчей

2.5
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

63
108

Бомбардиры внутри турнира

Портсмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бишоп Колби 11 (4) 0.58
Лэйн Пэдди 5 0.26
Пул Реган 3 0.16
Камара Абу 2 0.11
Шонесси Конор 2 0.11
Йенги Кусини 2 (1) 0.11
Робертсон Алекс 1 0.05
Пэк Марлон 1 0.05
Терри Девлин 1 0.05
Огилви Коннор 1 0.05
Раджетт Шон 1 0.05
Анджорин Фаустино 1 0.05
Jack Sparkes 0 0
Рафферти Джозеф 0 0
Моррелл Джозефф 0 0
Сейди Кристиан 0 0
Болтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чарльз Дион 11 (2) 0.61
Адебоеджо Виктор 6 0.33
Иредайл Джек 3 0.17
Магома Эдмонд-Пэрис 3 0.17
Морли Аарон 2 (1) 0.11
Томасон Джордж 2 0.11
Уильямс Рэнделл 2 0.11
Шихан Джош II 1 0.06
Демпси Кайл 1 0.06
Н'Лундулу Даниэл 1 0.06
Тоал Эойн 1 0.06
Когли Джош 0 0
Бедварссон Йоун Дади 0 0
Сантос Рикардо 0 0

Карточки

Портсмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моррелл Джозефф 6 2
Робертсон Алекс 6 0
Пул Реган 5 0
Рафферти Джозеф 2 1
Камара Абу 3 0
Пэк Марлон 2 0
Норрис Уилл 2 0
Шонесси Конор 2 0
Jack Sparkes 2 0
Сейди Кристиан 2 0
Лэйн Пэдди 2 0
Огилви Коннор 1 0
Уайт Гэвин 1 0
Tom Lowery 1 0
Йенги Кусини 1 0
Суонсон Захари 1 0
Таулер Райли 1 0
Болтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томасон Джордж 7 0
Иредайл Джек 4 0
Магома Эдмонд-Пэрис 4 0
Чарльз Дион 2 1
Шихан Джош II 3 0
Сантос Рикардо 3 0
Бакстер Натан 3 0
Джонс Гетин 1 1
Тоал Эойн 1 1
Джером Кэмерон 2 0
Демпси Кайл 2 0
Когли Джош 2 0
Уильямс Рэнделл 2 0
Адебоеджо Виктор 1 0
Морли Аарон 1 0
Н'Лундулу Даниэл 1 0
Эшворт Зак 1 0

Результаты матчей

Портсмут
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Болтон
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

3
2
Портсмут
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Болтон
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

17
20
Портсмут
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Болтон
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
11

Упущенные победы

20
22

Голы по времени матча

Забито

14
13
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
1
7%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
4
29%
3
23%
31-45
4
29%
1
8%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
3
21%
3
23%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
3
50%
76-90

Забито

17
20
12 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 10
3
18%
5
25%
1-15
3
18%
1
5%
16-30
6
35%
5
25%
31-45
2
12%
3
15%
46-60
1
6%
4
20%
61-75
2
12%
2
10%
76-90

Пропущено

7
16
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
3
43%
3
19%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
6
38%
61-75
2
29%
2
13%
76-90

Забито

31
33
17 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 12
4 Не забивали 3
4
13%
7
21%
1-15
3
10%
4
12%
16-30
10
32%
8
24%
31-45
6
19%
4
12%
46-60
3
10%
5
15%
61-75
5
16%
5
15%
76-90

Пропущено

17
22
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 12
2
12%
1
5%
1-15
6
35%
4
18%
16-30
0
0%
4
18%
31-45
3
18%
2
9%
46-60
2
12%
6
27%
61-75
4
24%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Портсмут
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Нортгемптон - Портсмут 0:3 Бёртон - Портсмут 0:2 Портсмут - Блэкпул 0:4 Портсмут - Чарльтон 2:2
Лейтон Ориент - Портсмут 1:2 Честерфилд - Портсмут 1:0 Рединг - Портсмут 2:3 Кембридж Юнайтед - Портсмут 0:0 Портсмут - Карлайл 1:0 Портсмут - Джиллингем 5:1 Портсмут - Порт Вейл 2:0 Портсмут - Уиком 2:1 Уиган - Портсмут 1:2 Портсмут - Линкольн Сити 2:1 Барнсли - Портсмут 2:3 Дерби - Портсмут 1:1 Портсмут - Питерборо Юнайтед 3:1 Портсмут - Питерборо Юнайтед 1:1 Стивенэйдж - Портсмут 0:0 Портсмут - Фулхэма Академия 3:3
Болтон
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Болтон - Порт Вейл 2:0 Болтон - Харрогейт 5:1 Оксфорд Юнайтед - Болтон 0:0 Болтон - Эксетер Сити 7:0
Стокпорт - Болтон 0:2 Болтон - Блэкпул 1:0 Шрусбери Таун - Болтон 0:2 Болтон - Солихалл 4:0 Чарльтон - Болтон 0:2 Уиком - Болтон 2:4 Болтон - Нортгемптон 2:1 Болтон - Карлайл 1:3 Болтон - Стивенэйдж 3:2 Порт Вейл - Болтон 0:1 Болтон - Манчестер Юнайтед Академия 8:1 Болтон - Питерборо Юнайтед 1:1 Рединг - Болтон 2:1 Болтон - Солфорд Сити 3:0 Болтон - Дерби 2:1 Болтон - Мидлсбро 1:3

Результаты матчей

Портсмут
Болтон

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
7
1 раз 10%

Точный счет

2:3
2 раза 22%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 16%
0:4
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
2:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 32%
0
4 раза 21%
1
4 раза 21%
3
4 раза 21%
4
1 раз 5%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Портсмут
Болтон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
1
5
5
1.5
6
4
1
9
2.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
1
6
3
1.5
4
4
4
5
2.5
2
6
1
8
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
16
2
11
8
1.5
10
8
5
14
2.5
6
12
1
18
3.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Портсмут
 19 12 6 1 32 - 16 42
2.
Болтон
 18 12 3 3 37 - 18 39
3.
Стивенэйдж
 21 11 6 4 31 - 20 39
4.
Питерборо Юнайтед
 20 11 5 4 40 - 20 38
5.
Дерби
 19 11 3 5 34 - 16 36
6.
Оксфорд Юнайтед
 19 11 3 5 31 - 21 36
7.
Барнсли
 19 10 4 5 37 - 21 34
8.
Блэкпул
 21 9 6 6 36 - 25 33
9.
Линкольн Сити
 21 8 7 6 26 - 21 31
10.
Чарльтон
 19 7 6 6 32 - 27 27
11.
Шрусбери Таун
 21 8 3 10 13 - 27 27
12.
Нортгемптон
 20 8 2 10 24 - 26 26
13.
Бристоль Роверс
 19 6 7 6 25 - 24 25
14.
Уиган
 20 9 4 7 30 - 23 23
15.
Уиком
 19 6 4 9 23 - 28 22
16.
Порт Вейл
 19 6 4 9 15 - 27 22
17.
Лейтон Ориент
 20 5 7 8 19 - 27 22
18.
Кембридж Юнайтед
 20 5 6 9 16 - 27 21
19.
Бёртон
 20 5 5 10 17 - 29 20
20.
Эксетер Сити
 19 5 3 11 12 - 30 18
21.
Флит Таун
 19 4 4 11 18 - 34 16
22.
Карлайл
 20 3 6 11 15 - 29 15
23.
Рединг
 19 5 2 12 23 - 33 13
24.
Челтенем
 19 3 4 12 11 - 28 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Питерборо Юнайтед
 10 7 2 1 25 - 7 23
2.
Блэкпул
 12 7 2 3 25 - 13 23
3.
Болтон
 10 7 1 2 23 - 13 22
4.
Портсмут
 10 6 3 1 14 - 10 21
5.
Чарльтон
 11 6 2 3 23 - 15 20
6.
Уиган
 10 6 1 3 16 - 10 19
7.
Шрусбери Таун
 10 6 1 3 10 - 9 19
8.
Оксфорд Юнайтед
 9 5 3 1 15 - 7 18
9.
Дерби
 9 5 2 2 15 - 6 17
10.
Стивенэйдж
 10 4 5 1 13 - 9 17
11.
Нортгемптон
 11 5 2 4 16 - 13 17
12.
Линкольн Сити
 9 4 3 2 15 - 8 15
13.
Кембридж Юнайтед
 10 4 3 3 9 - 11 15
14.
Бристоль Роверс
 9 3 5 1 15 - 9 14
15.
Рединг
 10 4 2 4 15 - 12 14
16.
Барнсли
 9 4 1 4 19 - 12 13
17.
Бёртон
 10 3 3 4 11 - 13 12
18.
Уиком
 10 3 2 5 10 - 13 11
19.
Лейтон Ориент
 10 3 2 5 10 - 17 11
20.
Карлайл
 10 2 4 4 8 - 11 10
21.
Порт Вейл
 8 3 0 5 6 - 8 9
22.
Эксетер Сити
 10 2 3 5 5 - 10 9
23.
Челтенем
 9 2 2 5 5 - 13 8
24.
Флит Таун
 9 2 1 6 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стивенэйдж
 11 7 1 3 18 - 11 22
2.
Портсмут
 9 6 3 0 18 - 6 21
3.
Барнсли
 10 6 3 1 18 - 9 21
4.
Дерби
 10 6 1 3 19 - 10 19
5.
Оксфорд Юнайтед
 10 6 0 4 16 - 14 18
6.
Болтон
 8 5 2 1 14 - 5 17
7.
Линкольн Сити
 12 4 4 4 11 - 13 16
8.
Питерборо Юнайтед
 10 4 3 3 15 - 13 15
9.
Порт Вейл
 11 3 4 4 9 - 19 13
10.
Уиком
 9 3 2 4 13 - 15 11
11.
Бристоль Роверс
 10 3 2 5 10 - 15 11
12.
Лейтон Ориент
 10 2 5 3 9 - 10 11
13.
Блэкпул
 9 2 4 3 11 - 12 10
14.
Нортгемптон
 9 3 0 6 8 - 13 9
15.
Эксетер Сити
 9 3 0 6 7 - 20 9
16.
Флит Таун
 10 2 3 5 10 - 17 9
17.
Бёртон
 10 2 2 6 6 - 16 8
18.
Шрусбери Таун
 11 2 2 7 3 - 18 8
19.
Чарльтон
 8 1 4 3 9 - 12 7
20.
Кембридж Юнайтед
 10 1 3 6 7 - 16 6
21.
Челтенем
 10 1 2 7 6 - 15 5
22.
Карлайл
 10 1 2 7 7 - 18 5
23.
Уиган
 10 3 3 4 14 - 13 4
24.
Рединг
 9 1 0 8 8 - 21 -1
  • — Выход в Чемпионшип
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чарльтон Мэй Альфи 15
Блэкпул Роудс Джордан 13 (3)
Стивенэйдж Рид Джейми II 13
Барнсли Коул Деванте 12 (2)
Нортгемптон Хоскинс Сэм 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Портсмут Моррелл Джозефф 2 6
Флит Таун Вела Джошуа 9
Бёртон Седдон Стив 2 4
Питерборо Юнайтед Киосо Петер 7
Питерборо Юнайтед Киприану Гектор 7
Весь список
  • До матча
  • Анонс
    Добро пожаловать на матч 21-го тура английской Первой лиги, в котором встретятся лидеры третьего по рангу дивизиона Англии - "Портсмут" и "Болтон". Текстовую трансляцию встречи проведёт Артур Гаямов.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Портсмут - Болтон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 декабря 2023, осталось 12 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 36.4% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 110
Портсмут 62.7% (69)
X 25.5% (28)
Болтон 11.8% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Портсмут
Ничья
Болтон
3.25
3.57
3.29
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Портсмут - Болтон онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Портсмут - Болтон

Исход игры
Портсмут
62.7% (69)
Ничья
25.5% (28)
Болтон
11.8% (13)
Тотал 2.5
Больше
52.88% (55)
Меньше
47.12% (49)
Обе команды забьют
Да
75% (78)
Нет
25% (26)
Популярный счёт
2:1 Портсмут
36.4% (40)
1:1 Ничья
20.9% (23)
1:0 Портсмут
20.9% (23)
1:2 Болтон
7.3% (8)
2:2 Ничья
1.8% (2)
3:1 Портсмут
1.8% (2)
4:2 Портсмут
1.8% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Портсмут
Болтон
Бонусы букмекеров
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 