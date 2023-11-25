Тур: 35.
0:3
Первый тайм: 45+'
0'
0:1
4' ГолRezende2
0:2
16' ГолСоуза Коули
28' Желтая карточкаЖил Карлос
0:3
29' ПенальтиThaciano
30' Желтая карточкаАугусто Ренато
45' Желтая карточкаУго Витор
Ход матча
4'
0:1
16'
0:2
28'
29'
0:3
30'
45'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
3
Лукас
VI
21
Биду
31
Уго
Витор
5
Rezende2
20
Yago
I
16
Thaciano
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
-
3 Лукас VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 БидуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
10 Рохас МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 ЖованеНападающий
- Нападающий
-
36 Уэсли ЛопесНападающий
- Нападающий
-
47 Tchoca
-
Главный тренер: Менезес Мано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Уго ВиторЗащитник
- Защитник
-
5 Rezende2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Yago IПолузащитник
-
16 ThacianoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
40 СисиньоЗащитник
- Защитник
-
19 Мугни ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ратао РафаэлНападающий
-
35 Adriel Ramos
-
-
-
-
29 Vitor Jacare
-
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Коринтианс
Байя
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
16 матчей
50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
4 победы 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.88
0.88
Среднее время на гол
48
102
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1
0.88
Среднее время на гол
90
102
Всего голов
23
14
Голов в среднем за матч
1.44
0.88
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
62
102
Бомбардиры внутри турнира
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алберто Юри
|8
|0.23
|Роджер
|7 (2)
|0.2
|Ромеро Анхель
|4
|0.11
|Fabio Santos IV
|4 (4)
|0.11
|Майкон Барберан
|2
|0.06
|Жил Карлос
|2
|0.06
|Оливейра Руан
|2
|0.06
|Жулиано де Паула
|2
|0.06
|Аугусто Ренато
|1
|0.03
|Лукас VI
|1
|0.03
|Педринью Роша
|1
|0.03
|Gustavo Mosquito
|1
|0.03
|Араужо Матеус
|1
|0.03
|Вера Фаусто
|0
|0
|Адсон
|0
|0
|Фагнер Лемос
|0
|0
|Рохас Матиас II
|0
|0
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стум Эвералдо
|8 (1)
|0.23
|Gabriel Teixeira
|5
|0.14
|Thaciano
|4 (1)
|0.11
|Ратао Рафаэл
|4
|0.11
|Соуза Коули
|3
|0.09
|Ademir Santos
|3
|0.09
|Rezende2
|2
|0.06
|Да Силва Кайки
|2
|0.06
|Alessandro Vinicius2
|2
|0.06
|Жилберто Жуниор
|1
|0.03
|Кандидо Камило
|1
|0.03
|Кану Рубенилсон
|1
|0.03
|Уго Витор
|1
|0.03
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0.03
|Vitor Jacare
|1
|0.03
|Arthur Sales
|1
|0.03
|Да Силва Лусиано
|0
|0
|Ryan Santos
|0
|0
Карточки
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фагнер Лемос
|10
|0
|Жил Карлос
|9
|0
|Fabio Santos IV
|7
|0
|Мендес Бруно II
|5
|1
|Вера Фаусто
|6
|0
|Майкон Барберан
|4
|1
|Алберто Юри
|5
|0
|Москардо Габриэль
|5
|0
|Лукас VI
|4
|0
|Мурильо Джейсон
|3
|0
|Роджер
|3
|0
|Каэтано Жоао
|3
|0
|Оливейра Руан
|3
|0
|Рони
|2
|0
|Ромеро Анхель
|2
|0
|Биро
|2
|0
|Кассио Рамос
|2
|0
|Уэсли Лопес
|2
|0
|Жулиано де Паула
|2
|0
|Gustavo Mosquito
|2
|0
|Биду
|2
|0
|Аугусто Ренато
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Рохас Матиас II
|1
|0
|Кейрос Эдуардо
|1
|0
|Leonardo Mana
|1
|0
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кану Рубенилсон
|7
|2
|Rezende2
|8
|1
|Асеведо Николас
|6
|1
|Стум Эвералдо
|6
|0
|Уго Витор
|5
|0
|Yago I
|5
|0
|Ademir Santos
|5
|0
|Ryan Santos
|3
|1
|Сисиньо Неусиано
|4
|0
|Соуза Коули
|4
|0
|Vitor Jacare
|4
|0
|Gabriel Teixeira
|4
|0
|Кандидо Камило
|2
|1
|Жилберто Жуниор
|3
|0
|David Omar Rodriguez Barrera II
|3
|0
|Thaciano
|3
|0
|Габриэл Шавьер
|2
|0
|Danilo XVI
|2
|0
|Alessandro Vinicius2
|2
|0
|Matheus Bahia
|2
|0
|Да Силва Кайки
|2
|0
|Рауль Гонсалес
|1
|0
|Сени Рожерио
|1
|0
|Мугни Лукас
|1
|0
|Ратао Рафаэл
|1
|0
|Лео Ситтадини
|1
|0
|Чавес Джоаннер
|1
|0
|Доминик Андре
|1
|0
Результаты матчей
Коринтианс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Байя
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
11
3
Коринтианс
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Байя
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
18
12
Упущенные победы
11
19
Коринтианс
75%
25%
15 побед 5 поражений
Первый тайм
26% (9)
53% (18)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
47% (16)
15% (5)
Байя
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
21% (7)
41% (14)
38% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
32% (11)
47% (16)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
5
14
Волевые победы
20
18
Упущенные победы
22
22
Голы по времени матча
Забито
24
14
7 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
20 Не забивали 28
0
0%
2
14%
1-15
3
13%
3
21%
16-30
4
17%
5
36%
31-45
4
17%
2
14%
46-60
6
25%
1
7%
61-75
7
29%
29%
1
7%
76-90
Пропущено
16
28
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
0
0%
4
14%
1-15
4
25%
3
11%
16-30
1
6%
4
14%
31-45
6
38%
11
39%
46-60
2
13%
2
7%
61-75
3
19%
4
14%
76-90
Забито
14
24
11 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 11
24 Не забивали 19
3
21%
1
4%
1-15
4
29%
5
21%
16-30
4
29%
6
25%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
0
0%
5
21%
61-75
3
21%
3
13%
76-90
Пропущено
24
20
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
1
4%
1
5%
1-15
5
21%
5
25%
16-30
6
25%
4
20%
31-45
1
4%
1
5%
46-60
2
8%
3
15%
61-75
9
38%
6
30%
76-90
Забито
38
38
18 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 16
15 Забивали первыми 16
10 Не забивали 13
3
8%
3
8%
1-15
7
18%
8
21%
16-30
8
21%
11
29%
31-45
4
11%
6
16%
46-60
6
16%
6
16%
61-75
10
26%
4
11%
76-90
Пропущено
40
48
17 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 27
17 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 25
1
3%
5
10%
1-15
9
23%
8
17%
16-30
7
18%
8
17%
31-45
7
18%
12
25%
46-60
4
10%
5
10%
61-75
12
30%
10
21%
76-90
Результаты последних матчей
Коринтианс
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Гремио - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 1:1 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 1:0
Коринтианс - Сантос 1:1 Куяба - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Америка Минейро 1:1 Флуминенсе - Коринтианс 3:3 Коринтианс - Фламенго 1:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:0 Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Коринтианс - Гремио 4:4 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Гойяс 1:1 Коринтианс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Крузейро - Коринтианс 1:1
Байя
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Байя - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Байя - Куяба 0:3 Гремио - Байя 1:0 Байя - Флуминенсе 1:0
Палмейрас Сан-Паулу - Байя 1:0 Крузейро - Байя 3:0 Байя - Форталеза Сеара 2:0 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Гойяс - Байя 4:6 Фламенго - Байя 1:0 Байя - Сантос 1:2 Коритиба Парана - Байя 2:4 Байя - Васко да Гама 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 3:0 Байя - Ред Булл Брагантино 4:0 Атлетико Минейро - Байя 1:0 Байя - Америка Минейро 3:1 Сан-Паулу - Байя 0:0 Байя - Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:0
Результаты матчей
Коринтианс
Байя
Точный счет
1:1
8 раз 47%
1:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 59%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
9 раз 53%
2
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
3:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:6
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
0
11 раз 65%
1
4 раза 24%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:1
9 раз 26%
1:0
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
3:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
1:0
7 раз 21%
1:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:6
1 раз 3%
Точное количество голов
1
18 раз 53%
0
8 раз 24%
2
4 раза 12%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
0
13 раз 38%
1
13 раз 38%
2
3 раза 9%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Коринтианс
Байя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
152
512
611
314
314
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
611
314
215
116
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
268
Больше Меньше
2113
826
826
430
529
133
331
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|34
|18
|8
|8
|56 - 30
|62
|2.
|35
|18
|8
|9
|56 - 33
|62
|3.
|34
|17
|9
|8
|51 - 37
|60
|4.
|34
|18
|5
|11
|57 - 50
|59
|5.
|34
|16
|11
|7
|46 - 30
|59
|6.
|34
|16
|9
|9
|43 - 27
|57
|7.
|35
|13
|13
|9
|48 - 40
|52
|8.
|34
|14
|8
|12
|44 - 42
|50
|9.
|34
|13
|8
|13
|36 - 35
|47
|10.
|34
|12
|10
|12
|37 - 36
|46
|11.
|34
|12
|8
|14
|38 - 40
|44
|12.
|0:3
|35
|10
|14
|11
|39 - 42
|44
|13.
|34
|11
|10
|13
|38 - 43
|43
|14.
|34
|11
|9
|14
|37 - 55
|42
|15.
|34
|11
|8
|15
|37 - 45
|41
|16.
|34
|10
|11
|13
|32 - 30
|41
|17.
|3:0
|35
|11
|8
|16
|42 - 47
|41
|18.
|34
|8
|11
|15
|34 - 49
|35
|19.
|34
|8
|5
|21
|39 - 67
|29
|20.
|34
|4
|9
|21
|39 - 71
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|4
|1
|29 - 14
|40
|2.
|17
|12
|2
|3
|30 - 12
|38
|3.
|17
|12
|2
|3
|31 - 15
|38
|4.
|17
|12
|2
|3
|28 - 13
|38
|5.
|18
|11
|3
|4
|36 - 17
|36
|6.
|17
|10
|5
|2
|26 - 12
|35
|7.
|17
|9
|7
|1
|30 - 19
|34
|8.
|17
|9
|5
|3
|24 - 12
|32
|9.
|17
|9
|3
|5
|23 - 15
|30
|10.
|17
|8
|5
|4
|25 - 18
|29
|11.
|0:3
|18
|6
|10
|2
|24 - 19
|28
|12.
|17
|8
|2
|7
|20 - 18
|26
|13.
|17
|7
|5
|5
|26 - 20
|26
|14.
|3:0
|17
|7
|5
|5
|25 - 19
|26
|15.
|17
|6
|7
|4
|25 - 23
|25
|16.
|17
|5
|6
|6
|20 - 20
|21
|17.
|17
|4
|7
|6
|18 - 24
|19
|18.
|17
|4
|6
|7
|12 - 15
|18
|19.
|17
|4
|3
|10
|16 - 25
|15
|20.
|17
|4
|2
|11
|18 - 33
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|8
|4
|5
|27 - 25
|28
|2.
|17
|7
|6
|4
|20 - 12
|27
|3.
|17
|8
|2
|7
|16 - 15
|26
|4.
|17
|7
|5
|5
|20 - 16
|26
|5.
|17
|6
|6
|5
|26 - 18
|24
|6.
|17
|6
|6
|5
|20 - 18
|24
|7.
|17
|6
|5
|6
|20 - 15
|23
|8.
|17
|6
|3
|8
|26 - 35
|21
|9.
|18
|4
|6
|8
|18 - 21
|18
|10.
|17
|5
|2
|10
|12 - 32
|17
|11.
|17
|4
|5
|8
|12 - 23
|17
|12.
|0:3
|17
|4
|4
|9
|15 - 23
|16
|13.
|17
|4
|4
|9
|16 - 25
|16
|14.
|17
|4
|3
|10
|13 - 22
|15
|15.
|17
|3
|6
|8
|17 - 27
|15
|16.
|3:0
|18
|4
|3
|11
|17 - 28
|15
|17.
|17
|4
|2
|11
|23 - 42
|14
|18.
|17
|2
|4
|11
|15 - 28
|10
|19.
|17
|0
|8
|9
|9 - 23
|8
|20.
|17
|0
|7
|10
|21 - 38
|7
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|17 (4)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|17 (3)
|Гремио
|Суарес Луис
|14 (10)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|13 (8)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|13 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 15
|Флуминенсе
|Андре
|1 11
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 11
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|2 9
|Сан-Паулу
|Коста Диего
|12