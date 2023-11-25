  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 35.
Коринтианс
0:3
Первый тайм: 45+'
Байя
0'
0:1
4' Гол
Rezende2
0:2
16' Гол
Соуза Коули
28' Желтая карточка
Жил Карлос
0:3
29' Пенальти
Thaciano
30' Желтая карточка
Аугусто Ренато
45' Желтая карточка
Уго Витор
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
3
Лукас
VI
4
Жил
Карлос
6
Fabio
Santos
IV
20
Жулиано
де
Паула
7
Майкон
Барберан
11
Ромеро
Анхель
8
Аугусто
Ренато
21
Биду
9
Алберто
Юри
22
Маркос
Дос
Сантос
2
Жилберто
Жуниор
4
Кану
Рубенилсон
31
Уго
Витор
46
Да
Силва
Лусиано
5
Rezende2
26
Асеведо
Николас
8
Соуза
Коули
20
Yago
I
16
Thaciano
10
Gabriel
Teixeira
Коринтианс
4-2-3-1
Байя
4-5-1

История личных встреч

Коринтианс
Байя

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

16 матчей

50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
4 победы 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

СA
0:0
СA
3:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
3:2
СA
2:1
СA
3:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
0:1
СB
0:3
СB
0:1

Голы

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.88
0.88

Среднее время на гол

48
102

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1
0.88

Среднее время на гол

90
102

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

1.44
0.88

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

62
102

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алберто Юри 8 0.23
Роджер 7 (2) 0.2
Ромеро Анхель 4 0.11
Fabio Santos IV 4 (4) 0.11
Майкон Барберан 2 0.06
Жил Карлос 2 0.06
Оливейра Руан 2 0.06
Жулиано де Паула 2 0.06
Аугусто Ренато 1 0.03
Лукас VI 1 0.03
Педринью Роша 1 0.03
Gustavo Mosquito 1 0.03
Араужо Матеус 1 0.03
Вера Фаусто 0 0
Адсон 0 0
Фагнер Лемос 0 0
Рохас Матиас II 0 0
Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стум Эвералдо 8 (1) 0.23
Gabriel Teixeira 5 0.14
Thaciano 4 (1) 0.11
Ратао Рафаэл 4 0.11
Соуза Коули 3 0.09
Ademir Santos 3 0.09
Rezende2 2 0.06
Да Силва Кайки 2 0.06
Alessandro Vinicius2 2 0.06
Жилберто Жуниор 1 0.03
Кандидо Камило 1 0.03
Кану Рубенилсон 1 0.03
Уго Витор 1 0.03
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0.03
Vitor Jacare 1 0.03
Arthur Sales 1 0.03
Да Силва Лусиано 0 0
Ryan Santos 0 0

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фагнер Лемос 10 0
Жил Карлос 9 0
Fabio Santos IV 7 0
Мендес Бруно II 5 1
Вера Фаусто 6 0
Майкон Барберан 4 1
Алберто Юри 5 0
Москардо Габриэль 5 0
Лукас VI 4 0
Мурильо Джейсон 3 0
Роджер 3 0
Каэтано Жоао 3 0
Оливейра Руан 3 0
Рони 2 0
Ромеро Анхель 2 0
Биро 2 0
Кассио Рамос 2 0
Уэсли Лопес 2 0
Жулиано де Паула 2 0
Gustavo Mosquito 2 0
Биду 2 0
Аугусто Ренато 1 0
Педринью Роша 1 0
Рохас Матиас II 1 0
Кейрос Эдуардо 1 0
Leonardo Mana 1 0
Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кану Рубенилсон 7 2
Rezende2 8 1
Асеведо Николас 6 1
Стум Эвералдо 6 0
Уго Витор 5 0
Yago I 5 0
Ademir Santos 5 0
Ryan Santos 3 1
Сисиньо Неусиано 4 0
Соуза Коули 4 0
Vitor Jacare 4 0
Gabriel Teixeira 4 0
Кандидо Камило 2 1
Жилберто Жуниор 3 0
David Omar Rodriguez Barrera II 3 0
Thaciano 3 0
Габриэл Шавьер 2 0
Danilo XVI 2 0
Alessandro Vinicius2 2 0
Matheus Bahia 2 0
Да Силва Кайки 2 0
Рауль Гонсалес 1 0
Сени Рожерио 1 0
Мугни Лукас 1 0
Ратао Рафаэл 1 0
Лео Ситтадини 1 0
Чавес Джоаннер 1 0
Доминик Андре 1 0

Результаты матчей

Коринтианс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Байя
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

11
3
Коринтианс
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Байя
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

18
12

Упущенные победы

11
19
Коринтианс
75%
25%
15 побед 5 поражений
Первый тайм
26% (9)
53% (18)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
47% (16)
15% (5)
Байя
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
21% (7)
41% (14)
38% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
32% (11)
47% (16)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

5
14

Волевые победы

20
18

Упущенные победы

22
22

Голы по времени матча

Забито

24
14
7 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
20 Не забивали 28
0
0%
2
14%
1-15
3
13%
3
21%
16-30
4
17%
5
36%
31-45
4
17%
2
14%
46-60
6
25%
1
7%
61-75
7
29%
29%
1
7%
76-90

Пропущено

16
28
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
0
0%
4
14%
1-15
4
25%
3
11%
16-30
1
6%
4
14%
31-45
6
38%
11
39%
46-60
2
13%
2
7%
61-75
3
19%
4
14%
76-90

Забито

14
24
11 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 11
24 Не забивали 19
3
21%
1
4%
1-15
4
29%
5
21%
16-30
4
29%
6
25%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
0
0%
5
21%
61-75
3
21%
3
13%
76-90

Пропущено

24
20
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
1
4%
1
5%
1-15
5
21%
5
25%
16-30
6
25%
4
20%
31-45
1
4%
1
5%
46-60
2
8%
3
15%
61-75
9
38%
6
30%
76-90

Забито

38
38
18 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 16
15 Забивали первыми 16
10 Не забивали 13
3
8%
3
8%
1-15
7
18%
8
21%
16-30
8
21%
11
29%
31-45
4
11%
6
16%
46-60
6
16%
6
16%
61-75
10
26%
4
11%
76-90

Пропущено

40
48
17 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 27
17 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 25
1
3%
5
10%
1-15
9
23%
8
17%
16-30
7
18%
8
17%
31-45
7
18%
12
25%
46-60
4
10%
5
10%
61-75
12
30%
10
21%
76-90

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Гремио - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 1:1 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 1:0
Коринтианс - Сантос 1:1 Куяба - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Америка Минейро 1:1 Флуминенсе - Коринтианс 3:3 Коринтианс - Фламенго 1:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:0 Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Коринтианс - Гремио 4:4 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Гойяс 1:1 Коринтианс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Крузейро - Коринтианс 1:1
Байя
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Байя - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Байя - Куяба 0:3 Гремио - Байя 1:0 Байя - Флуминенсе 1:0
Палмейрас Сан-Паулу - Байя 1:0 Крузейро - Байя 3:0 Байя - Форталеза Сеара 2:0 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Гойяс - Байя 4:6 Фламенго - Байя 1:0 Байя - Сантос 1:2 Коритиба Парана - Байя 2:4 Байя - Васко да Гама 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 3:0 Байя - Ред Булл Брагантино 4:0 Атлетико Минейро - Байя 1:0 Байя - Америка Минейро 3:1 Сан-Паулу - Байя 0:0 Байя - Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:0

Результаты матчей

Коринтианс
Байя

Точный счет

1:1
8 раз 47%
1:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 59%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
9 раз 53%
2
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
3:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:6
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
0
11 раз 65%
1
4 раза 24%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:1
9 раз 26%
1:0
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
3:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
1:0
7 раз 21%
1:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:6
1 раз 3%

Точное количество голов

1
18 раз 53%
0
8 раз 24%
2
4 раза 12%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
0
13 раз 38%
1
13 раз 38%
2
3 раза 9%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Коринтианс
Байя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
15
2
5
12
1.5
6
11
3
14
2.5
3
14
1
16
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
6
11
3
14
1.5
2
15
1
16
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
8
0.5
Больше Меньше
21
13
8
26
1.5
8
26
4
30
2.5
5
29
1
33
3.5
3
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 34 18 8 8 56 - 30 62
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 35 18 8 9 56 - 33 62
3.
Фламенго
 34 17 9 8 51 - 37 60
4.
Гремио
 34 18 5 11 57 - 50 59
5.
Ред Булл Брагантино
 34 16 11 7 46 - 30 59
6.
Атлетико Минейро
 34 16 9 9 43 - 27 57
7.
Атлетико Паранаэнсе
 35 13 13 9 48 - 40 52
8.
Флуминенсе
 34 14 8 12 44 - 42 50
9.
Куяба
 34 13 8 13 36 - 35 47
10.
Сан-Паулу
 34 12 10 12 37 - 36 46
11.
Форталеза Сеара
 34 12 8 14 38 - 40 44
12.
Коринтианс
 0:3 35 10 14 11 39 - 42 44
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 34 11 10 13 38 - 43 43
14.
Сантос
 34 11 9 14 37 - 55 42
15.
Васко да Гама
 34 11 8 15 37 - 45 41
16.
Крузейро
 34 10 11 13 32 - 30 41
17.
Байя
 3:0 35 11 8 16 42 - 47 41
18.
Гойяс
 34 8 11 15 34 - 49 35
19.
Коритиба Парана
 34 8 5 21 39 - 67 29
20.
Америка Минейро
 34 4 9 21 39 - 71 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 17 12 4 1 29 - 14 40
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 17 12 2 3 30 - 12 38
3.
Гремио
 17 12 2 3 31 - 15 38
4.
Сан-Паулу
 17 12 2 3 28 - 13 38
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 18 11 3 4 36 - 17 36
6.
Ред Булл Брагантино
 17 10 5 2 26 - 12 35
7.
Атлетико Паранаэнсе
 17 9 7 1 30 - 19 34
8.
Фламенго
 17 9 5 3 24 - 12 32
9.
Атлетико Минейро
 17 9 3 5 23 - 15 30
10.
Форталеза Сеара
 17 8 5 4 25 - 18 29
11.
Коринтианс
 0:3 18 6 10 2 24 - 19 28
12.
Васко да Гама
 17 8 2 7 20 - 18 26
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 7 5 5 26 - 20 26
14.
Байя
 3:0 17 7 5 5 25 - 19 26
15.
Сантос
 17 6 7 4 25 - 23 25
16.
Куяба
 17 5 6 6 20 - 20 21
17.
Гойяс
 17 4 7 6 18 - 24 19
18.
Крузейро
 17 4 6 7 12 - 15 18
19.
Коритиба Парана
 17 4 3 10 16 - 25 15
20.
Америка Минейро
 17 4 2 11 18 - 33 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 17 8 4 5 27 - 25 28
2.
Атлетико Минейро
 17 7 6 4 20 - 12 27
3.
Куяба
 17 8 2 7 16 - 15 26
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 17 7 5 5 20 - 16 26
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 17 6 6 5 26 - 18 24
6.
Ред Булл Брагантино
 17 6 6 5 20 - 18 24
7.
Крузейро
 17 6 5 6 20 - 15 23
8.
Гремио
 17 6 3 8 26 - 35 21
9.
Атлетико Паранаэнсе
 18 4 6 8 18 - 21 18
10.
Сантос
 17 5 2 10 12 - 32 17
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 4 5 8 12 - 23 17
12.
Коринтианс
 0:3 17 4 4 9 15 - 23 16
13.
Гойяс
 17 4 4 9 16 - 25 16
14.
Форталеза Сеара
 17 4 3 10 13 - 22 15
15.
Васко да Гама
 17 3 6 8 17 - 27 15
16.
Байя
 3:0 18 4 3 11 17 - 28 15
17.
Коритиба Парана
 17 4 2 11 23 - 42 14
18.
Флуминенсе
 17 2 4 11 15 - 28 10
19.
Сан-Паулу
 17 0 8 9 9 - 23 8
20.
Америка Минейро
 17 0 7 10 21 - 38 7
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 17 (4)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 17 (3)
Гремио Суарес Луис 14 (10)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 13 (8)
Сантос Леонардо Маркос 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 15
Флуминенсе Андре 1 11
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 11
Гремио Рейналдо Мануэл 2 9
Сан-Паулу Коста Диего 12
Весь список
  • 4'
    Да Силва Лусиано сделал результативную передачу.
  • 4'
    Г О О О О Л - Rezende бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Коринтианс
Ничья
Байя
55.00
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