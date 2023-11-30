  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 36.
Крузейро
0:0
Первый тайм: 18'
Атлетико Паранаэнсе
0'
14' Желтая карточка
_Ian Luccas

Ход матча

14'
_Ian Luccas
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Крузейро
Ничья
Атлетико Паранаэнсе
4.15
3.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рафаэл
Кабрал
12
Виллиам
Фуртадо
27
Нерис
4
Castan
da
Silva
Luciano
3
Хавьер
Марлон
77
Japa
23
Machado
20
_Ian
Luccas
96
Перейра
Матеус
19
Артур
Гомес
VIII
9
Насименто
Бруно
III
1
Крепски
Бенто
25
Кака
II
44
Thiago
Heleno
42
Matheus
Felipe
28
Tomas
Cuello
88
Christian
Cardoso
5
Фернандиньо
XII
26
Erick2
8
Витор
Буэно
10
Bruno
Zapelli
11
Виллиан
Сикейра
Крузейро
4-3-2-1
Атлетико Паранаэнсе
3-4-2-1

История личных встреч

Крузейро
Атлетико Паранаэнсе

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
53.3%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед

29 матчей

37.9%
31%
31.1%
11 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

27.6%
44.8%
27.6%
8 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

37.9%
31%
31.1%
11 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

СA
3:3
СA
0:0
СA
0:2
СA
2:0
СA
2:1
К
1:1
К
1:2
СA
1:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
0:3
КСМР
2:1
СA
2:2
СA
2:0
БСА
2:0
БСА
2:3
БСА
1:0
БСА
2:2
КБ
1:2
КБ
1:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
0:2
СA
1:1
СA
0:2
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1

Голы

Всего голов

15
18

Голов в среднем за матч

1
1.29

Среднее время на гол

90
70

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.29
0.93

Среднее время на гол

70
96

Всего голов

33
32

Голов в среднем за матч

1.14
1.1

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

79
81

Бомбардиры внутри турнира

Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Насименто Бруно III 8 (2) 0.22
Уэсли Лопес 4 0.11
Хавьер Марлон 3 0.08
Gilberto IV 3 0.08
Артур Гомес VIII 3 0.08
Machado 1 0.03
Nikao 1 0.03
Рамиро 1 0.03
Castan da Silva Luciano 1 0.03
Дурадо Энрике 1 0.03
Маркес Лукас 1 0.03
Papagaio 1 0.03
Jussa 1 0.03
Vinicius Robert 1 0.03
Виллиам Фуртадо 0 0
Витал Матеус 0 0
Lucas Silva IV 0 0
Нерис 0 0
Формига Игор 0 0
_Ian Luccas 0 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роке Витор 11 0.3
Pablo I 8 0.22
Витор Буэно 4 (3) 0.11
Erick2 4 0.11
Christian Cardoso 4 0.11
Каноббио Агустин 3 0.08
Виллиан Сикейра 3 0.08
Сантана Алекс 3 0.08
Bruno Zapelli 2 0.05
Кака II 2 0.05
Madson II 1 0.03
Фернандиньо XII 1 (1) 0.03
Энрике Педру II 1 0.03
Роша Кайке 1 0.03
Tomas Cuello 0 0
Келлвен Дуглас 0 0
Фернандо Менегаццо 0 0
Фернандиньо Фернандо 0 0
Крепски Бенто 0 0
Lucas Esquivel 0 0

Карточки

Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jussa 9 0
Маркес Лукас 5 2
Уэсли Лопес 7 0
Хавьер Марлон 7 0
Castan da Silva Luciano 6 0
Нерис 6 0
Machado 5 0
Виллиам Фуртадо 5 0
Gilberto IV 4 0
Насименто Бруно III 4 0
Anderson Oliveira4 2 1
Рафаэл Кабрал 3 0
Рамиро 3 0
Паласиос Элибельтон 3 0
Артур Гомес VIII 3 0
Papagaio 3 0
Валлиссон 3 0
Nikao 2 0
Алмейда Ричард 2 0
Дурадо Энрике 2 0
Lucas Silva IV 2 0
_Ian Luccas 2 0
Fernando Henrique 0 1
Перейра Матеус 1 0
Japa 1 0
Neto XI 1 0
Формига Игор 1 0
Pepa 1 0
Gabriel Mesquita 1 0
Каики II 1 0
Vinicius Robert 1 0
Paulo Autuori 1 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каноббио Агустин 10 0
Thiago Heleno 8 0
Фернандиньо XII 6 1
Витор Буэно 7 0
Сантана Алекс 5 1
Erick2 6 0
Роке Витор 6 0
Hugo Moura 5 0
Tomas Cuello 4 0
Кака II 4 0
Ivaldo 2 1
Фернандиньо Фернандо 3 0
Энрике Педру II 3 0
Видаль Артуро 3 0
Pablo I 3 0
Madson II 3 0
Роша Кайке 3 0
Крепски Бенто 3 0
Lucas Esquivel 3 0
Vinicius Kaue 1 1
Leonardo Linck 2 0
Wesley Carvalho 2 0
Фернандо Менегаццо 1 0
Хавьер Тиаго 1 0
Теранс Давид 1 0
Marcelo XIII 1 0
Педринью Роша 1 0
Келлвен Дуглас 1 0
Christian Cardoso 1 0

Результаты матчей

Крузейро
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
65% (11)
24% (4)
Атлетико Паранаэнсе
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

5
9
Крузейро
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
61% (11)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Атлетико Паранаэнсе
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

19
29
Крузейро
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
17% (6)
49% (17)
34% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
43% (15)
29% (10)
Атлетико Паранаэнсе
22.7%
77.3%
5 побед 17 поражений
Первый тайм
22% (8)
44% (16)
33% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (7)
36% (13)
44% (16)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

13
11

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

24
38

Голы по времени матча

Забито

10
18
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
28 Не забивали 24
0
0%
2
11%
1-15
2
20%
2
11%
16-30
3
30%
4
22%
31-45
1
10%
1
6%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
2
20%
8
44%
76-90

Пропущено

17
21
11 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 15
3
18%
5
24%
1-15
4
24%
4
19%
16-30
4
24%
1
5%
31-45
3
18%
1
5%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
3
18%
7
33%
76-90

Забито

20
30
9 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
25 Не забивали 19
3
15%
2
7%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
6
30%
10
33%
31-45
0
0%
3
10%
46-60
3
15%
2
7%
61-75
8
40%
9
30%
76-90

Пропущено

16
19
4 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
0
0%
5
26%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
2
13%
4
21%
31-45
1
6%
3
16%
46-60
3
19%
1
5%
61-75
8
50%
4
21%
76-90

Забито

30
48
14 В 1-м тайме 24
16 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 15
18 Не забивали 7
3
10%
4
8%
1-15
2
7%
6
13%
16-30
9
30%
14
29%
29%
31-45
1
3%
4
8%
46-60
5
17%
3
6%
61-75
10
33%
17
35%
76-90

Пропущено

33
40
15 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 19
18 Пропускали первыми 20
23 Не пропускали 27
3
9%
10
25%
1-15
6
18%
6
15%
16-30
6
18%
5
13%
31-45
4
12%
4
10%
46-60
3
9%
4
10%
61-75
11
33%
11
28%
76-90

Результаты последних матчей

Крузейро
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Гойяс - Крузейро 0:1 Крузейро - Васко да Гама 2:2 Форталеза Сеара - Крузейро 0:1 Коритиба Парана - Крузейро 1:0
Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Крузейро - Байя 3:0 Атлетико Минейро - Крузейро 0:1 Крузейро - Фламенго 0:2 Куяба - Крузейро 0:0 Крузейро - Америка Минейро 1:1 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Сантос - Крузейро 0:3 Крузейро - Ред Булл Брагантино 0:0 Гремио - Крузейро 3:0 Крузейро - Коринтианс 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3 Крузейро - Гойяс 0:1
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 0:0 Байя - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 1:0
Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Америка Минейро 3:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 1:1 Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 2:2 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Боливар 2:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 1:1

Результаты матчей

Крузейро
Атлетико Паранаэнсе

Точный счет

0:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
2
7 раз 39%
1
7 раз 39%
3
3 раза 17%
0
1 раз 6%

Точный счет

0:1
4 раза 22%
1:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
1:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
3
3 раза 17%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
8 раз 23%
1:0
6 раз 17%
0:0
5 раз 14%
1:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:1
9 раз 25%
2:0
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
2:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
16 раз 46%
1
11 раз 31%
3
4 раза 11%
2
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
14 раз 39%
2
11 раз 31%
0
7 раз 19%
3
4 раза 11%

Тоталы голов в матче

Крузейро
Атлетико Паранаэнсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
9
0.5
Больше Меньше
17
1
3
14
1.5
10
8
1
16
2.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
12
6
5
13
1.5
5
13
4
14
2.5
1
17
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
16
0.5
Больше Меньше
29
7
8
27
1.5
15
21
5
30
2.5
4
32
1
34
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 36 19 9 8 62 - 32 66
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 37 18 10 9 58 - 35 64
3.
Атлетико Минейро
 36 18 9 9 49 - 27 63
4.
Фламенго
 36 18 9 9 54 - 40 63
5.
Гремио
 1:1 36 18 6 12 58 - 54 60
6.
Ред Булл Брагантино
 35 16 11 8 46 - 31 59
7.
Флуминенсе
 36 16 8 12 49 - 43 56
8.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 37 13 15 9 48 - 40 54
9.
Сан-Паулу
 36 13 11 12 38 - 36 50
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 36 13 10 13 41 - 43 49
11.
Куяба
 36 13 9 14 36 - 37 48
12.
Коринтианс
 36 11 14 11 44 - 46 47
13.
Форталеза Сеара
 35 12 9 14 40 - 42 45
14.
Крузейро
 0:0 36 11 12 13 33 - 30 45
15.
Сантос
 36 11 10 15 38 - 59 43
16.
Васко да Гама
 36 11 9 16 39 - 49 42
17.
Байя
 36 11 8 17 44 - 49 41
18.
Гойяс
 1:1 36 8 12 16 35 - 51 36
19.
Коритиба Парана
 36 8 6 22 41 - 70 30
20.
Америка Минейро
 36 4 9 23 39 - 78 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 18 13 4 1 31 - 15 43
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 18 13 2 3 34 - 12 41
3.
Гремио
 1:1 18 12 3 3 32 - 16 39
4.
Сан-Паулу
 18 12 3 3 28 - 13 39
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 19 11 4 4 37 - 18 37
6.
Ред Булл Брагантино
 17 10 5 2 26 - 12 35
7.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 18 9 8 1 30 - 19 35
8.
Атлетико Минейро
 18 10 3 5 26 - 15 33
9.
Фламенго
 18 9 5 4 24 - 15 32
10.
Форталеза Сеара
 18 8 6 4 27 - 20 30
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 18 8 5 5 27 - 20 29
12.
Коринтианс
 18 6 10 2 25 - 21 28
13.
Васко да Гама
 18 8 2 8 22 - 22 26
14.
Байя
 18 7 5 6 25 - 20 26
15.
Сантос
 18 6 7 5 25 - 26 25
16.
Куяба
 18 5 6 7 20 - 22 21
17.
Крузейро
 0:0 18 4 7 7 12 - 15 19
18.
Гойяс
 1:1 18 4 7 7 18 - 25 19
19.
Коритиба Парана
 18 4 4 10 17 - 26 16
20.
Америка Минейро
 18 4 2 12 18 - 36 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 18 9 4 5 30 - 25 31
2.
Атлетико Минейро
 18 8 6 4 23 - 12 30
3.
Куяба
 18 8 3 7 16 - 15 27
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 18 7 6 5 21 - 17 27
5.
Крузейро
 0:0 18 7 5 6 21 - 15 26
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 18 6 7 5 28 - 20 25
7.
Ред Булл Брагантино
 18 6 6 6 20 - 19 24
8.
Гремио
 1:1 18 6 3 9 26 - 38 21
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 18 5 5 8 14 - 23 20
10.
Коринтианс
 18 5 4 9 19 - 25 19
11.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 19 4 7 8 18 - 21 19
12.
Сантос
 18 5 3 10 13 - 33 18
13.
Гойяс
 1:1 18 4 5 9 17 - 26 17
14.
Васко да Гама
 18 3 7 8 17 - 27 16
15.
Форталеза Сеара
 17 4 3 10 13 - 22 15
16.
Байя
 18 4 3 11 19 - 29 15
17.
Коритиба Парана
 18 4 2 12 24 - 44 14
18.
Флуминенсе
 18 3 4 11 18 - 28 13
19.
Сан-Паулу
 18 1 8 9 10 - 23 11
20.
Америка Минейро
 18 0 7 11 21 - 42 7
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 18 (4)
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 18 (4)
Гремио Суарес Луис 14 (11)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 14 (10)
Сантос Леонардо Маркос 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 15
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 12
Коритиба Парана Robson IV 13
Флуминенсе Андре 1 11
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 14'
    Ian Luccas получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Крузейро
Ничья
Атлетико Паранаэнсе
4.15
3.50
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4.10
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Атлетико Паранаэнсе
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