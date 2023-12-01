Тур: 36.
1:1
Конец матча
0'
14' Желтая карточка_Ian Luccas
39' Желтая карточкаНерис
40' Желтая карточкаMatheus Felipe
0:1
65' ГолРоке Витор
68' Желтая карточкаВиллиам Фуртадо
0:1
74' Не забитый пенальтиНасименто Бруно III
79' Желтая карточкаКака II
1:1
84' ГолПерейра Матеус
87' Желтая карточкаHugo Moura
90' Желтая карточкаRomulo Cruz
90'+7
Ход матча
14'
39'
40'
65'
0:1
68'
74'
79'
84'
1:1
87'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
27
Нерис
77
Japa
23
Machado
20
_Ian
Luccas
25
Кака
II
28
Tomas
Cuello
26
Erick2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 НерисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 JapaПолузащитник
-
23 MachadoПолузащитник
-
20 _Ian LuccasПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Артур ГомесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Каики IIЗащитник
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 NikaoПолузащитник
-
55 Педро ЖоаоНападающий
-
-
-
40 Papagaio
-
-
-
Главный тренер: Аутуори Пауло
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Кака IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Tomas CuelloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Перес БруноЗащитник
- Защитник
-
53 Дуду ЭдуардоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Хавьер ТиагоНападающий
- Нападающий
-
-
35 Romulo Cruz
-
22 Madson II
-
-
17 Hugo Moura
-
Главный тренер: Wesley Carvalho
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Крузейро
Атлетико Паранаэнсе
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.3%
53.3%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед
29 матчей
37.9%
31%
31.1%
11 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
27.6%
44.8%
27.6%
8 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
37.9%
31%
31.1%
11 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
18
Голов в среднем за матч
1
1.29
Среднее время на гол
90
70
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
1.29
0.93
Среднее время на гол
70
96
Всего голов
33
32
Голов в среднем за матч
1.14
1.1
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
79
81
Бомбардиры внутри турнира
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Насименто Бруно III
|8 (2)
|0.22
|Уэсли Лопес
|4
|0.11
|Хавьер Марлон
|3
|0.08
|Gilberto IV
|3
|0.08
|Артур Гомес VIII
|3
|0.08
|Machado
|1
|0.03
|Nikao
|1
|0.03
|Рамиро
|1
|0.03
|Castan da Silva Luciano
|1
|0.03
|Дурадо Энрике
|1
|0.03
|Перейра Матеус
|1
|0.03
|Маркес Лукас
|1
|0.03
|Papagaio
|1
|0.03
|Jussa
|1
|0.03
|Vinicius Robert
|1
|0.03
|Виллиам Фуртадо
|0
|0
|Витал Матеус
|0
|0
|Lucas Silva IV
|0
|0
|Нерис
|0
|0
|Формига Игор
|0
|0
|_Ian Luccas
|0
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роке Витор
|12
|0.32
|Pablo I
|8
|0.22
|Витор Буэно
|4 (3)
|0.11
|Erick2
|4
|0.11
|Christian Cardoso
|4
|0.11
|Каноббио Агустин
|3
|0.08
|Виллиан Сикейра
|3
|0.08
|Сантана Алекс
|3
|0.08
|Bruno Zapelli
|2
|0.05
|Кака II
|2
|0.05
|Madson II
|1
|0.03
|Фернандиньо XII
|1 (1)
|0.03
|Энрике Педру II
|1
|0.03
|Роша Кайке
|1
|0.03
|Tomas Cuello
|0
|0
|Келлвен Дуглас
|0
|0
|Фернандо Менегаццо
|0
|0
|Фернандиньо Фернандо
|0
|0
|Крепски Бенто
|0
|0
|Lucas Esquivel
|0
|0
Карточки
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jussa
|9
|0
|Маркес Лукас
|5
|2
|Уэсли Лопес
|7
|0
|Нерис
|7
|0
|Хавьер Марлон
|7
|0
|Castan da Silva Luciano
|6
|0
|Виллиам Фуртадо
|6
|0
|Machado
|5
|0
|Gilberto IV
|4
|0
|Насименто Бруно III
|4
|0
|Anderson Oliveira4
|2
|1
|Рафаэл Кабрал
|3
|0
|Рамиро
|3
|0
|Паласиос Элибельтон
|3
|0
|Артур Гомес VIII
|3
|0
|Papagaio
|3
|0
|Валлиссон
|3
|0
|Nikao
|2
|0
|Алмейда Ричард
|2
|0
|Дурадо Энрике
|2
|0
|Lucas Silva IV
|2
|0
|_Ian Luccas
|2
|0
|Fernando Henrique
|0
|1
|Перейра Матеус
|1
|0
|Japa
|1
|0
|Neto XI
|1
|0
|Формига Игор
|1
|0
|Pepa
|1
|0
|Gabriel Mesquita
|1
|0
|Каики II
|1
|0
|Vinicius Robert
|1
|0
|Paulo Autuori
|1
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каноббио Агустин
|10
|0
|Thiago Heleno
|8
|0
|Фернандиньо XII
|6
|1
|Витор Буэно
|7
|0
|Сантана Алекс
|5
|1
|Hugo Moura
|6
|0
|Erick2
|6
|0
|Роке Витор
|6
|0
|Кака II
|5
|0
|Tomas Cuello
|4
|0
|Ivaldo
|2
|1
|Фернандиньо Фернандо
|3
|0
|Энрике Педру II
|3
|0
|Видаль Артуро
|3
|0
|Pablo I
|3
|0
|Madson II
|3
|0
|Роша Кайке
|3
|0
|Крепски Бенто
|3
|0
|Lucas Esquivel
|3
|0
|Vinicius Kaue
|1
|1
|Leonardo Linck
|2
|0
|Wesley Carvalho
|2
|0
|Фернандо Менегаццо
|1
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Теранс Давид
|1
|0
|Marcelo XIII
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Келлвен Дуглас
|1
|0
|Christian Cardoso
|1
|0
|Romulo Cruz
|1
|0
|Matheus Felipe
|1
|0
Результаты матчей
Крузейро
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
67% (12)
22% (4)
Атлетико Паранаэнсе
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
6
10
Крузейро
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
61% (11)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Атлетико Паранаэнсе
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
19
29
Крузейро
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
17% (6)
50% (18)
33% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
44% (16)
28% (10)
Атлетико Паранаэнсе
22.7%
77.3%
5 побед 17 поражений
Первый тайм
22% (8)
46% (17)
32% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (7)
38% (14)
43% (16)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
13
11
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
25
39
Голы по времени матча
Забито
11
19
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
28 Не забивали 24
0
0%
2
11%
1-15
2
18%
2
11%
16-30
3
27%
4
21%
31-45
1
9%
1
5%
46-60
2
18%
2
11%
61-75
3
27%
8
42%
76-90
Пропущено
18
22
11 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 16
3
17%
5
23%
1-15
4
22%
4
18%
16-30
4
22%
1
5%
31-45
3
17%
1
5%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
3
17%
8
36%
76-90
Забито
20
30
9 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
26 Не забивали 20
3
15%
2
7%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
6
30%
10
33%
31-45
0
0%
3
10%
46-60
3
15%
2
7%
61-75
8
40%
9
30%
76-90
Пропущено
16
19
4 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
0
0%
5
26%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
2
13%
4
21%
31-45
1
6%
3
16%
46-60
3
19%
1
5%
61-75
8
50%
4
21%
76-90
Забито
31
49
14 В 1-м тайме 24
17 Во 2-м тайме 25
12 Забивали первыми 16
18 Не забивали 7
3
10%
4
8%
1-15
2
6%
6
12%
16-30
9
29%
29%
14
29%
31-45
1
3%
4
8%
46-60
5
16%
4
8%
61-75
11
35%
17
35%
76-90
Пропущено
34
41
15 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 20
19 Пропускали первыми 20
24 Не пропускали 28
3
9%
10
24%
1-15
6
18%
6
15%
16-30
6
18%
5
12%
31-45
4
12%
4
10%
46-60
4
12%
4
10%
61-75
11
32%
12
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Крузейро
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Гойяс - Крузейро 0:1 Крузейро - Васко да Гама 2:2 Форталеза Сеара - Крузейро 0:1 Коритиба Парана - Крузейро 1:0
Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Крузейро - Байя 3:0 Атлетико Минейро - Крузейро 0:1 Крузейро - Фламенго 0:2 Куяба - Крузейро 0:0 Крузейро - Америка Минейро 1:1 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Сантос - Крузейро 0:3 Крузейро - Ред Булл Брагантино 0:0 Гремио - Крузейро 3:0 Крузейро - Коринтианс 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3 Крузейро - Гойяс 0:1
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 0:0 Байя - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 1:0
Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Америка Минейро 3:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 1:1 Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 2:2 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Боливар 2:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 1:1
Результаты матчей
Крузейро
Атлетико Паранаэнсе
Точный счет
0:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 50%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
2
7 раз 39%
1
7 раз 39%
3
3 раза 17%
0
1 раз 6%
Точный счет
0:1
4 раза 22%
1:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
6 раз 32%
1:0
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
3
3 раза 17%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
Точный счет
0:1
8 раз 22%
1:0
6 раз 17%
0:0
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:1
10 раз 27%
2:0
6 раз 16%
1:0
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
2:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
16 раз 44%
1
12 раз 33%
3
4 раза 11%
2
3 раза 8%
4
1 раз 3%
1
15 раз 41%
2
11 раз 30%
0
7 раз 19%
3
4 раза 11%
Тоталы голов в матче
Крузейро
Атлетико Паранаэнсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
99
Больше Меньше
171
315
108
117
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
136
513
514
414
118
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2016
Больше Меньше
307
828
1522
531
433
135
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|18 (4)
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|18 (4)
|Гремио
|Суарес Луис
|14 (11)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|14 (10)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|13 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 15
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 12
|Коритиба Парана
|Robson IV
|13
|Флуминенсе
|Андре
|1 11
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 11