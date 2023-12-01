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  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 36.
Ред Булл Брагантино
1:2
Конец матча
Форталеза Сеара
0'
0:1
14' Гол
Picachu
0:2
23' Гол
Calebe
44' Желтая карточка
Jose Welison
44' Желтая карточка
Капишаба Жуниньо
1:2
45' Гол
Саша Эдуардо
48' Желтая карточка
Joao Ricardo II
56' Желтая карточка
Picachu
74' Красная карточка
Рамирес Эрик
78' Красная карточка
Алеррандро
90'+11
1
Швенгбер
Клейтон
34
Уртадо
Хосе
2
Реалпе
Леонардо
20
Кунья
Лукас
29
Капишаба
Жуниньо
5
Да
Силва
Джадсом
7
Рамирес
Эрик
II
11
Helio
Junio
19
Саша
Эдуардо
18
Борбас
Тиаго
16
Henry
Mosquera
1
Joao
Ricardo
II
2
Tinga
I
19
Emanuel
Britez
4
Тити
6
Bruno
Pacheco
III
17
Jose
Welison
8
Alexandre
Caio
27
Calebe
22
Picachu
29
Guilherme
dos
Santos
IX
91
Тьяго
Гальярдо
Ред Булл Брагантино
4-3-3
Форталеза Сеара
4-3-3

История личных встреч

Ред Булл Брагантино
Форталеза Сеара

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

СA
0:3
СA
6:0
СA
2:1
СA
3:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
3:0
СB
4:1
СB
1:2
СB
0:1
СB
1:2

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

2.2
1.17

Среднее время на гол

40
77

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

2
0.8

Среднее время на гол

45
112

Всего голов

23
11

Голов в среднем за матч

2.09
1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

43
90

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саша Эдуардо 11 (3) 0.31
Борбас Тиаго 9 0.25
Рамирес Эрик II 3 0.08
Helio Junio 3 0.08
_Talisson 3 0.08
Витиньо Витор V 2 0.06
Henry Mosquera 2 0.06
Брунинью Филипе 2 0.06
Капишаба Жуниньо 2 0.06
Винисиос Маркос 2 0.06
Эвангелиста Лукас 1 0.03
Фернандес Матеус 1 0.03
Кандидо Луан 1 0.03
Густавиньо 1 0.03
Сантос Эдуардо 1 0.03
Алеррандро 1 0.03
Да Силва Джадсом 1 0.03
Силва Адерлан 0 0
Видхаупер Патрик Луан 0 0
Matheus Goncalves 0 0
Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Martin Lucero 8 (3) 0.22
Picachu 7 0.19
Тьяго Гальярдо 5 (2) 0.14
Moises Vieira 3 0.08
Calebe 2 0.06
Bruno Pacheco III 2 0.06
Guilherme dos Santos IX 2 0.06
Почеттино Томас 2 0.06
Ромеро Сильвио 2 0.06
Imanol Machuca 2 0.06
Jose Welison 1 0.03
Александр Кайо 1 0.03
Мариньо 1 0.03
Эркулес 1 0.03
Tinga I 1 0.03
Alexandre Caio 1 0.03
Тити 0 0
Emanuel Britez 0 0
Эскобар Гонсало 0 0

Карточки

Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капишаба Жуниньо 11 0
Борбас Тиаго 7 1
Да Силва Джадсом 8 0
Витиньо Витор V 8 0
Силва Адерлан 6 1
Швенгбер Клейтон 6 1
Фернандес Матеус 7 0
Helio Junio 7 0
Эвангелиста Лукас 6 0
Алеррандро 3 1
Саша Эдуардо 3 0
Ортис Лео 3 0
Уртадо Хосе 3 0
Кандидо Луан 3 0
Реалпе Леонардо 3 0
Видхаупер Патрик Луан 3 0
Рамирес Эрик II 1 1
Густавиньо 2 0
Сантос Эдуардо 2 0
Винисиос Маркос 2 0
Matheus Goncalves 2 0
Натан 1 0
Raul González II 1 0
Lucas Azevedo 1 0
Yani Quintero 1 0
Pedro Caixinha 1 0
Cipriano 1 0
Henry Mosquera 1 0
Lucas Goncalves Da Silva 1 0
Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emanuel Britez 10 1
Тити 10 0
Jose Welison 8 0
Тьяго Гальярдо 5 0
Мариньо 5 0
Joao Ricardo II 5 0
Bruno Pacheco III 5 0
Picachu 4 0
Эскобар Гонсало 4 0
Imanol Machuca 4 0
Саша Лукас 3 0
Marcelo Conceicao 3 0
Guilherme dos Santos IX 3 0
Ромеро Сильвио 2 0
Juan Martin Lucero 2 0
Александр Кайо 2 0
Alexandre Caio 2 0
Calebe 2 0
Brayan Ceballos 2 0
Эркулес 1 0
Juan Pablo Vojvoda 1 0
Роша Педро 1 0
Почеттино Томас 1 0
Аугусто Педро 1 0
Vinicius3 1 0
Dudu V1 1 0
Moises Vieira 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Форталеза Сеара
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

7
7
Ред Булл Брагантино
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Форталеза Сеара
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

20
27
Ред Булл Брагантино
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (11)
36% (13)
33% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
53% (19)
17% (6)
Форталеза Сеара
33.3%
66.7%
9 побед 18 поражений
Первый тайм
19% (7)
53% (19)
28% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
36% (13)
42% (15)

Сухие победы

13
7

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

14
9

Упущенные победы

27
34

Голы по времени матча

Забито

26
16
13 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 8
21 Не забивали 24
2
8%
2
13%
1-15
3
12%
3
19%
16-30
8
31%
2
13%
31-45
3
12%
4
25%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
7
27%
5
31%
76-90

Пропущено

15
22
11 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
4
27%
3
14%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
5
33%
3
14%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
3
20%
7
32%
76-90

Забито

21
27
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 10
24 Не забивали 24
2
10%
1
4%
1-15
4
19%
4
15%
16-30
4
19%
6
22%
31-45
3
14%
6
22%
46-60
2
10%
3
11%
61-75
6
29%
7
26%
76-90

Пропущено

18
20
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 14
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
4
20%
16-30
4
22%
3
15%
31-45
3
17%
1
5%
46-60
5
28%
4
20%
61-75
2
11%
8
40%
76-90

Забито

47
43
23 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 25
15 Забивали первыми 18
9 Не забивали 12
4
9%
3
7%
1-15
7
15%
7
16%
16-30
12
26%
8
19%
31-45
6
13%
10
23%
46-60
5
11%
3
7%
61-75
13
28%
12
28%
76-90

Пропущено

33
42
19 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 26
18 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 27
6
18%
3
7%
1-15
4
12%
7
17%
16-30
9
27%
6
14%
31-45
3
9%
4
10%
46-60
6
18%
7
17%
61-75
5
15%
15
36%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Ред Булл Брагантино 1:0 Фламенго - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:0
Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Гойяс - Ред Булл Брагантино 0:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 1:0 Сантос - Ред Булл Брагантино 1:3 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 0:2 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 0:0 Ред Булл Брагантино - Куяба 2:0 Байя - Ред Булл Брагантино 4:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 3:3 Коритиба Парана - Ред Булл Брагантино 0:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1
Форталеза Сеара
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Форталеза Сеара - Крузейро 0:1 Куяба - Форталеза Сеара 2:1
Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Фламенго 0:2 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 3:1 Форталеза Сеара - ЛДУ Кито 1:1 Байя - Форталеза Сеара 2:0 Васко да Гама - Форталеза Сеара 1:0 Форталеза Сеара - Америка Минейро 3:2 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:0 Форталеза Сеара - Гремио 1:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:1 Флуминенсе - Форталеза Сеара 1:0 Форталеза Сеара - Америка Минейро 2:1 Форталеза Сеара - Коритиба Парана 3:1 Америка Минейро - Форталеза Сеара 1:3

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
Форталеза Сеара

Точный счет

2:0
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
9 раз 50%
1
5 раз 28%
0
3 раза 17%
4
1 раз 6%
0
6 раз 33%
2
5 раз 28%
1
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
3
3 раза 17%
2
2 раза 11%
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:0
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:1
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 33%
2
11 раз 31%
0
9 раз 25%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
0
13 раз 36%
1
11 раз 31%
2
7 раз 19%
3
3 раза 8%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Брагантино
Форталеза Сеара

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
12
6
10
8
1.5
9
9
1
17
2.5
4
14
1
17
3.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
11
7
5
13
1.5
3
15
3
15
2.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
9
0.5
Больше Меньше
23
13
15
21
1.5
12
24
4
32
2.5
5
31
1
35
3.5
2
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 36 19 9 8 62 - 32 66
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 37 18 10 9 58 - 35 64
3.
Атлетико Минейро
 36 18 9 9 49 - 27 63
4.
Фламенго
 36 18 9 9 54 - 40 63
5.
Гремио
 36 19 5 12 59 - 54 62
6.
Ред Булл Брагантино
 36 16 11 9 47 - 33 59
7.
Флуминенсе
 36 16 8 12 49 - 43 56
8.
Атлетико Паранаэнсе
 37 13 15 9 49 - 41 54
9.
Сан-Паулу
 36 13 11 12 38 - 36 50
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 36 13 10 13 41 - 43 49
11.
Форталеза Сеара
 36 13 9 14 42 - 43 48
12.
Куяба
 36 13 9 14 36 - 37 48
13.
Коринтианс
 36 11 14 11 44 - 46 47
14.
Крузейро
 36 11 12 13 34 - 31 45
15.
Сантос
 36 11 10 15 38 - 59 43
16.
Васко да Гама
 36 11 9 16 39 - 49 42
17.
Байя
 36 11 8 17 44 - 49 41
18.
Гойяс
 36 8 11 17 35 - 52 35
19.
Коритиба Парана
 36 8 6 22 41 - 70 30
20.
Америка Минейро
 36 4 9 23 39 - 78 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 18 13 4 1 31 - 15 43
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 18 13 2 3 34 - 12 41
3.
Гремио
 18 13 2 3 33 - 16 41
4.
Сан-Паулу
 18 12 3 3 28 - 13 39
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 19 11 4 4 37 - 18 37
6.
Ред Булл Брагантино
 18 10 5 3 27 - 14 35
7.
Атлетико Паранаэнсе
 18 9 8 1 30 - 19 35
8.
Атлетико Минейро
 18 10 3 5 26 - 15 33
9.
Фламенго
 18 9 5 4 24 - 15 32
10.
Форталеза Сеара
 18 8 6 4 27 - 20 30
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 18 8 5 5 27 - 20 29
12.
Коринтианс
 18 6 10 2 25 - 21 28
13.
Васко да Гама
 18 8 2 8 22 - 22 26
14.
Байя
 18 7 5 6 25 - 20 26
15.
Сантос
 18 6 7 5 25 - 26 25
16.
Куяба
 18 5 6 7 20 - 22 21
17.
Крузейро
 18 4 7 7 13 - 16 19
18.
Гойяс
 18 4 7 7 18 - 25 19
19.
Коритиба Парана
 18 4 4 10 17 - 26 16
20.
Америка Минейро
 18 4 2 12 18 - 36 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 18 9 4 5 30 - 25 31
2.
Атлетико Минейро
 18 8 6 4 23 - 12 30
3.
Куяба
 18 8 3 7 16 - 15 27
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 18 7 6 5 21 - 17 27
5.
Крузейро
 18 7 5 6 21 - 15 26
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 18 6 7 5 28 - 20 25
7.
Ред Булл Брагантино
 18 6 6 6 20 - 19 24
8.
Гремио
 18 6 3 9 26 - 38 21
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 18 5 5 8 14 - 23 20
10.
Коринтианс
 18 5 4 9 19 - 25 19
11.
Атлетико Паранаэнсе
 19 4 7 8 19 - 22 19
12.
Форталеза Сеара
 18 5 3 10 15 - 23 18
13.
Сантос
 18 5 3 10 13 - 33 18
14.
Гойяс
 18 4 4 10 17 - 27 16
15.
Васко да Гама
 18 3 7 8 17 - 27 16
16.
Байя
 18 4 3 11 19 - 29 15
17.
Коритиба Парана
 18 4 2 12 24 - 44 14
18.
Флуминенсе
 18 3 4 11 18 - 28 13
19.
Сан-Паулу
 18 1 8 9 10 - 23 11
20.
Америка Минейро
 18 0 7 11 21 - 42 7
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 18 (4)
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 18 (4)
Гремио Суарес Луис 14 (11)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 14 (10)
Сантос Леонардо Маркос 13 (2)
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Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 15
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 12
Коритиба Парана Robson IV 13
Флуминенсе Андре 1 11
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 11
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