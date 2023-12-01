Тур: 36.
1:2
Конец матча
0'
0:1
14' ГолPicachu
0:2
23' ГолCalebe
44' Желтая карточкаJose Welison
44' Желтая карточкаКапишаба Жуниньо
1:2
45' ГолСаша Эдуардо
48' Желтая карточкаJoao Ricardo II
56' Желтая карточкаPicachu
74' Красная карточкаРамирес Эрик
78' Красная карточкаАлеррандро
90'+11
Ход матча
23'
0:2
44'
44'
45'
1:2
48'
56'
64'
64'
74'
78'
Прогноз на матч от Liveresult
34
Уртадо
Хосе
20
Кунья
Лукас
11
Helio
Junio
19
Саша
Эдуардо
18
Борбас
Тиаго
2
Tinga
I
4
Тити
17
Jose
Welison
27
Calebe
22
Picachu
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
- Защитник
-
20 Кунья ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Helio JunioПолузащитник
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
-
18 Борбас ТиагоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
22 ГуставиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Tinga IЗащитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
-
17 Jose WelisonПолузащитник
- Полузащитник
-
27 CalebeПолузащитник
-
22 PicachuНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Роша ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 СашаПолузащитник
- Нападающий
-
-
20 Dudu V1
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
История личных встреч
Ред Булл Брагантино
Форталеза Сеара
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
2.2
1.17
Среднее время на гол
40
77
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
2
0.8
Среднее время на гол
45
112
Всего голов
23
11
Голов в среднем за матч
2.09
1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
43
90
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саша Эдуардо
|11 (3)
|0.31
|Борбас Тиаго
|9
|0.25
|Рамирес Эрик II
|3
|0.08
|Helio Junio
|3
|0.08
|_Talisson
|3
|0.08
|Витиньо Витор V
|2
|0.06
|Henry Mosquera
|2
|0.06
|Брунинью Филипе
|2
|0.06
|Капишаба Жуниньо
|2
|0.06
|Винисиос Маркос
|2
|0.06
|Эвангелиста Лукас
|1
|0.03
|Фернандес Матеус
|1
|0.03
|Кандидо Луан
|1
|0.03
|Густавиньо
|1
|0.03
|Сантос Эдуардо
|1
|0.03
|Алеррандро
|1
|0.03
|Да Силва Джадсом
|1
|0.03
|Силва Адерлан
|0
|0
|Видхаупер Патрик Луан
|0
|0
|Matheus Goncalves
|0
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Martin Lucero
|8 (3)
|0.22
|Picachu
|7
|0.19
|Тьяго Гальярдо
|5 (2)
|0.14
|Moises Vieira
|3
|0.08
|Calebe
|2
|0.06
|Bruno Pacheco III
|2
|0.06
|Guilherme dos Santos IX
|2
|0.06
|Почеттино Томас
|2
|0.06
|Ромеро Сильвио
|2
|0.06
|Imanol Machuca
|2
|0.06
|Jose Welison
|1
|0.03
|Александр Кайо
|1
|0.03
|Мариньо
|1
|0.03
|Эркулес
|1
|0.03
|Tinga I
|1
|0.03
|Alexandre Caio
|1
|0.03
|Тити
|0
|0
|Emanuel Britez
|0
|0
|Эскобар Гонсало
|0
|0
Карточки
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капишаба Жуниньо
|11
|0
|Борбас Тиаго
|7
|1
|Да Силва Джадсом
|8
|0
|Витиньо Витор V
|8
|0
|Силва Адерлан
|6
|1
|Швенгбер Клейтон
|6
|1
|Фернандес Матеус
|7
|0
|Helio Junio
|7
|0
|Эвангелиста Лукас
|6
|0
|Алеррандро
|3
|1
|Саша Эдуардо
|3
|0
|Ортис Лео
|3
|0
|Уртадо Хосе
|3
|0
|Кандидо Луан
|3
|0
|Реалпе Леонардо
|3
|0
|Видхаупер Патрик Луан
|3
|0
|Рамирес Эрик II
|1
|1
|Густавиньо
|2
|0
|Сантос Эдуардо
|2
|0
|Винисиос Маркос
|2
|0
|Matheus Goncalves
|2
|0
|Натан
|1
|0
|Raul González II
|1
|0
|Lucas Azevedo
|1
|0
|Yani Quintero
|1
|0
|Pedro Caixinha
|1
|0
|Cipriano
|1
|0
|Henry Mosquera
|1
|0
|Lucas Goncalves Da Silva
|1
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emanuel Britez
|10
|1
|Тити
|10
|0
|Jose Welison
|8
|0
|Тьяго Гальярдо
|5
|0
|Мариньо
|5
|0
|Joao Ricardo II
|5
|0
|Bruno Pacheco III
|5
|0
|Picachu
|4
|0
|Эскобар Гонсало
|4
|0
|Imanol Machuca
|4
|0
|Саша Лукас
|3
|0
|Marcelo Conceicao
|3
|0
|Guilherme dos Santos IX
|3
|0
|Ромеро Сильвио
|2
|0
|Juan Martin Lucero
|2
|0
|Александр Кайо
|2
|0
|Alexandre Caio
|2
|0
|Calebe
|2
|0
|Brayan Ceballos
|2
|0
|Эркулес
|1
|0
|Juan Pablo Vojvoda
|1
|0
|Роша Педро
|1
|0
|Почеттино Томас
|1
|0
|Аугусто Педро
|1
|0
|Vinicius3
|1
|0
|Dudu V1
|1
|0
|Moises Vieira
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Форталеза Сеара
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
7
7
Ред Булл Брагантино
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Форталеза Сеара
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
20
27
Ред Булл Брагантино
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (11)
36% (13)
33% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
53% (19)
17% (6)
Форталеза Сеара
33.3%
66.7%
9 побед 18 поражений
Первый тайм
19% (7)
53% (19)
28% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
36% (13)
42% (15)
Сухие победы
13
7
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
14
9
Упущенные победы
27
34
Голы по времени матча
Забито
26
16
13 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 8
21 Не забивали 24
2
8%
2
13%
1-15
3
12%
3
19%
16-30
8
31%
2
13%
31-45
3
12%
4
25%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
7
27%
5
31%
76-90
Пропущено
15
22
11 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
4
27%
3
14%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
5
33%
3
14%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
3
20%
7
32%
76-90
Забито
21
27
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 10
24 Не забивали 24
2
10%
1
4%
1-15
4
19%
4
15%
16-30
4
19%
6
22%
31-45
3
14%
6
22%
46-60
2
10%
3
11%
61-75
6
29%
7
26%
76-90
Пропущено
18
20
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 14
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
4
20%
16-30
4
22%
3
15%
31-45
3
17%
1
5%
46-60
5
28%
4
20%
61-75
2
11%
8
40%
76-90
Забито
47
43
23 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 25
15 Забивали первыми 18
9 Не забивали 12
4
9%
3
7%
1-15
7
15%
7
16%
16-30
12
26%
8
19%
31-45
6
13%
10
23%
46-60
5
11%
3
7%
61-75
13
28%
12
28%
76-90
Пропущено
33
42
19 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 26
18 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 27
6
18%
3
7%
1-15
4
12%
7
17%
16-30
9
27%
6
14%
31-45
3
9%
4
10%
46-60
6
18%
7
17%
61-75
5
15%
15
36%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Ред Булл Брагантино 1:0 Фламенго - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:0
Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Гойяс - Ред Булл Брагантино 0:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 1:0 Сантос - Ред Булл Брагантино 1:3 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 0:2 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 0:0 Ред Булл Брагантино - Куяба 2:0 Байя - Ред Булл Брагантино 4:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 3:3 Коритиба Парана - Ред Булл Брагантино 0:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1
Форталеза Сеара
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Форталеза Сеара - Крузейро 0:1 Куяба - Форталеза Сеара 2:1
Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Фламенго 0:2 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 3:1 Форталеза Сеара - ЛДУ Кито 1:1 Байя - Форталеза Сеара 2:0 Васко да Гама - Форталеза Сеара 1:0 Форталеза Сеара - Америка Минейро 3:2 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:0 Форталеза Сеара - Гремио 1:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:1 Флуминенсе - Форталеза Сеара 1:0 Форталеза Сеара - Америка Минейро 2:1 Форталеза Сеара - Коритиба Парана 3:1 Америка Минейро - Форталеза Сеара 1:3
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
Форталеза Сеара
Точный счет
2:0
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
9 раз 50%
1
5 раз 28%
0
3 раза 17%
4
1 раз 6%
0
6 раз 33%
2
5 раз 28%
1
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
3
3 раза 17%
2
2 раза 11%
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:0
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:1
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 33%
2
11 раз 31%
0
9 раз 25%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
0
13 раз 36%
1
11 раз 31%
2
7 раз 19%
3
3 раза 8%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Брагантино
Форталеза Сеара
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
126
108
99
117
414
117
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
117
513
315
315
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
279
Больше Меньше
2313
1521
1224
432
531
135
234
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|18 (4)
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|18 (4)
|Гремио
|Суарес Луис
|14 (11)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|14 (10)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|13 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 15
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 12
|Коритиба Парана
|Robson IV
|13
|Флуминенсе
|Андре
|1 11
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 11