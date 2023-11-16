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Динамо Москва
 
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2DROTS
Прогнозы 45
Динамо Москва 86.7% (39)
X 0% (0)
2DROTS 13.3% (6)
Все прогнозы

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Динамо Москва - Оренбург 2:0 Сочи - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Пари НН 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1
Локомотив Москва - Динамо Москва 0:0 Динамо Москва - Факел 0:0 Динамо Москва - Спартак Москва 3:0 Ахмат - Динамо Москва 1:1 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Пари НН 1:1 Ростов - Динамо Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 2:0 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Зенит - Динамо Москва 2:3 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Пари НН - Динамо Москва 1:1
2DROTS
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
2DROTS - ФК Эгриси 0:0 ФК Деньги - 2DROTS 0:3 2DROTS - Химки 0:2 ФК Чисто Питер - 2DROTS 0:3
ФК Дружина - 2DROTS 0:6 2DROTS - ФК 10 1:1 2DROTS - Динамо Киров 2:0 Муром - 2DROTS 1:3 2DROTS - Сахалин 2:0 2DROTS - ФК БроукБойз 2:1 2DROTS - ФК БроукБойз 0:0 ФК Родина Медиа - 2DROTS 3:1 2DROTS - ФК Амкал 1:0 ФК Матч - 2DROTS 1:2 2DROTS - ФК 10 2:0 ФК 10 - 2DROTS 1:1 ФК Деньги - 2DROTS 5:1 ФК Эгриси - 2DROTS 0:3 2DROTS - ФК БроукБойз 1:2 2DROTS - ФК Матч 2:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - 2DROTS от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 ноября 2023, осталось 2 дня 9 часов 17 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 27.3% пользователей.
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    • Прогнозы 45
    Динамо Москва 86.7% (39)
    X 0% (0)
    2DROTS 13.3% (6)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Динамо Москва - 2DROTS онлайн

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    Прогнозы на матч Динамо Москва - 2DROTS

    Исход игры
    Динамо Москва
    86.4% (38)
    Ничья
    0% (0)
    2DROTS
    13.6% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.46% (22)
    Меньше
    40.54% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    40.54% (15)
    Нет
    59.46% (22)
    Популярный счёт
    2:0 Динамо Москва
    27.3% (12)
    2:1 Динамо Москва
    20.5% (9)
    3:0 Динамо Москва
    11.4% (5)
    3:1 Динамо Москва
    9.1% (4)
    1:0 Динамо Москва
    6.8% (3)
    4:0 Динамо Москва
    4.5% (2)
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