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Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Динамо Москва - Оренбург 2:0 Сочи - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Пари НН 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1
Локомотив Москва - Динамо Москва 0:0 Динамо Москва - Факел 0:0 Динамо Москва - Спартак Москва 3:0 Ахмат - Динамо Москва 1:1 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Пари НН 1:1 Ростов - Динамо Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 2:0 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Зенит - Динамо Москва 2:3 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Пари НН - Динамо Москва 1:1
2DROTS
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
2DROTS - ФК Эгриси 0:0 ФК Деньги - 2DROTS 0:3 2DROTS - Химки 0:2 ФК Чисто Питер - 2DROTS 0:3
ФК Дружина - 2DROTS 0:6 2DROTS - ФК 10 1:1 2DROTS - Динамо Киров 2:0 Муром - 2DROTS 1:3 2DROTS - Сахалин 2:0 2DROTS - ФК БроукБойз 2:1 2DROTS - ФК БроукБойз 0:0 ФК Родина Медиа - 2DROTS 3:1 2DROTS - ФК Амкал 1:0 ФК Матч - 2DROTS 1:2 2DROTS - ФК 10 2:0 ФК 10 - 2DROTS 1:1 ФК Деньги - 2DROTS 5:1 ФК Эгриси - 2DROTS 0:3 2DROTS - ФК БроукБойз 1:2 2DROTS - ФК Матч 2:1
Прогнозы на матч Динамо Москва - 2DROTS
Исход игры
Динамо Москва
86.4% (38)
Ничья
0% (0)
2DROTS
13.6% (6)
Тотал 2.5
Больше
59.46% (22)
Меньше
40.54% (15)
Обе команды забьют
Да
40.54% (15)
Нет
59.46% (22)
Популярный счёт
2:0 Динамо Москва
27.3% (12)
2:1 Динамо Москва
20.5% (9)
3:0 Динамо Москва
11.4% (5)
3:1 Динамо Москва
9.1% (4)
1:0 Динамо Москва
6.8% (3)
4:0 Динамо Москва
4.5% (2)
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