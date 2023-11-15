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Беларусь (до 21 года)
 
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Россия (до 21 года)
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Беларусь (до 21 года)
Ничья
Россия (до 21 года)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Беларусь (до 21 года)
Россия (до 21 года)

История личных встреч

Беларусь (до 21 года)
Россия (до 21 года)

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

История матчей

ТМ(2Г
5:1
ТМ(2Г
1:6
ТМ(2Г
7:0
ТМ(2Г
0:3
ТМС
0:2
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

4
3

Среднее время на гол

22
30

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

2.33
2.17

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

38
41

Результаты последних матчей

Беларусь (до 21 года)
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хорватия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 2:0 Португалия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 6:1 Беларусь (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:5 Беларусь (до 21 года) - Фарерские острова (до 21 года) 2:3
Андорра (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 1:1 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 5:1 Греция (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 1:1 Беларусь (до 21 года) - Андорра (до 21 года) 0:0 Беларусь (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 1:1 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:6 Исландия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 3:1 Беларусь (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 1:5 Беларусь (до 21 года) - Кипр (до 21 года) 2:0 Азербайджан (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 1:3 Кипр (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 0:1 Лихтенштейн (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 0:4 Греция (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 2:0 Беларусь (до 21 года) - Лихтенштейн (до 21 года) 6:0 Беларусь (до 21 года) - Греция (до 21 года) 0:2 Португалия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 1:0
Россия (до 21 года)
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Россия (до 21 года) - Сан-Паулу (до 20 лет) 1:1 Сантос (до 20 лет) - Россия (до 21 года) 4:6 Палмейрас (до 20 лет) - Россия (до 21 года) 1:3 Россия (до 21 года) - СКА Бразил 2:2
Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:2 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:3 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 5:1 Россия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:1 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:6 Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:0 Литва (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:3 Россия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 6:0 Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1 Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:0 Болгария (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:0 Россия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 4:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 ноября 2023, осталось 12 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Беларусь (до 21 года)
    Ничья
    Россия (до 21 года)
    3.90
    Реклама, fon.bet
    3.60
    Реклама, betcity.ru
    1.94
    Реклама, ligastavok.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) онлайн

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