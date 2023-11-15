Тур: 1. Стадион: Центральный (Гомель).
Прогноз на матч от Liveresult
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Главный тренер: Шуканов Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Полузащитник
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Лобов НикитаЗащитник
- Защитник
-
16 Иванов ИванЗащитник
- Полузащитник
-
17 Рожков ИльяПолузащитник
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18 Пяткин ИванПолузащитник
- Полузащитник
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22 Ишков ИльяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шабаров Иван
История личных встреч
Беларусь (до 21 года)
Россия (до 21 года)
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
6 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
4
3
Среднее время на гол
22
30
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
2.33
2.17
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
38
41
Результаты последних матчей
Беларусь (до 21 года)
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хорватия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 2:0 Португалия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 6:1 Беларусь (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:5 Беларусь (до 21 года) - Фарерские острова (до 21 года) 2:3
Андорра (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 1:1 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 5:1 Греция (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 1:1 Беларусь (до 21 года) - Андорра (до 21 года) 0:0 Беларусь (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 1:1 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:6 Исландия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 3:1 Беларусь (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 1:5 Беларусь (до 21 года) - Кипр (до 21 года) 2:0 Азербайджан (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 1:3 Кипр (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 0:1 Лихтенштейн (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 0:4 Греция (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 2:0 Беларусь (до 21 года) - Лихтенштейн (до 21 года) 6:0 Беларусь (до 21 года) - Греция (до 21 года) 0:2 Португалия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 1:0
Россия (до 21 года)
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Россия (до 21 года) - Сан-Паулу (до 20 лет) 1:1 Сантос (до 20 лет) - Россия (до 21 года) 4:6 Палмейрас (до 20 лет) - Россия (до 21 года) 1:3 Россия (до 21 года) - СКА Бразил 2:2
Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:2 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:3 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 5:1 Россия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:1 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:6 Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:0 Литва (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:3 Россия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 6:0 Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1 Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:0 Болгария (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:0 Россия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 4:1