Хорватия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года)

Португалия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года)

Беларусь (до 21 года) - Португалия (до 21 года)

Беларусь (до 21 года) - Фарерские острова (до 21 года)

20.06.2023

Андорра (до 21 года) - Беларусь (до 21 года)

1:1

15.06.2023

Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года)

5:1

28.03.2023

Греция (до 21 года) - Беларусь (до 21 года)

1:1

24.03.2023

Беларусь (до 21 года) - Андорра (до 21 года)

0:0

27.09.2022

Беларусь (до 21 года) - Казахстан (до 21 года)

1:1

21.09.2022

Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года)

1:6

08.06.2022

Исландия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года)

3:1

04.06.2022

Беларусь (до 21 года) - Португалия (до 21 года)

1:5

01.06.2022

Беларусь (до 21 года) - Кипр (до 21 года)

2:0

29.03.2022

Азербайджан (до 21 года) - Беларусь (до 21 года)

1:3

26.03.2022

Кипр (до 21 года) - Беларусь (до 21 года)

0:1

16.11.2021

Лихтенштейн (до 21 года) - Беларусь (до 21 года)

0:4

12.11.2021

Греция (до 21 года) - Беларусь (до 21 года)

2:0

12.10.2021

Беларусь (до 21 года) - Лихтенштейн (до 21 года)

6:0

08.10.2021

Беларусь (до 21 года) - Греция (до 21 года)

0:2

06.09.2021

Португалия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года)

1:0