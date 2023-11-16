Результаты последних матчей
Динамо Минск
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Динамо Минск - Сморгонь 7:0 Динамо-Брест - Динамо Минск 1:3 Динамо Минск - БАТЭ 0:1 Динамо Минск - Минск 1:0
Динамо Минск - Славия Мозырь 1:2 Энергетик-БГУ - Динамо Минск 1:4 Динамо Минск - ФК Гомель 2:1 Шахтёр Солигорск - Динамо Минск 0:4 Динамо Минск - Неман Гродно 2:1 Нафтан - Динамо Минск 0:3 Слуцк - Динамо Минск 1:2 Динамо Минск - Славия Мозырь 2:2 Ислочь Минск - Динамо Минск 2:3 Динамо Минск - Осиповичи 9:0 Динамо Минск - Железничар 1:2 Железничар - Динамо Минск 2:2 Торпедо-БелАЗ - Динамо Минск 0:0 Динамо Минск - Белшина Бобруйск 7:2 Жодино-Южное - Динамо Минск 0:2 Сморгонь - Динамо Минск 3:1
Россия (до 21 года)
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:3 Россия (до 21 года) - Сан-Паулу (до 20 лет) 1:1 Сантос (до 20 лет) - Россия (до 21 года) 4:6 Палмейрас (до 20 лет) - Россия (до 21 года) 1:3
Россия (до 21 года) - СКА Бразил 2:2 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:2 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:3 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 5:1 Россия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:1 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:6 Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:0 Литва (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:3 Россия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 6:0 Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1 Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:0 Болгария (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:0 Россия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2