Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' Оооо... вот это был удар! Адамс Акор должен был забить с этой позиции.

87' Хорошую попытку сделал Адамс Акор . Удар в створ, но вратарь начеку

87' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Франковски Пшемыслав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Делайе Саша тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

84' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

84' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Делайе Саша пробует нанести удар издали, но Брис Самба держит все под контролем

82' Жюльен Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Удар от ворот произведет Монпелье

79' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Матч возобновится спорным мячом

76' Саванье Тежи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Саид Уэсли пробует нанести удар издали, но Бенжамен Леконт ловит мяч

75' Франковски Пшемыслав из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

74' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Гради Жонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Эстев Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Удар от ворот произведет Ланс

69' Хорошую попытку сделал Адамс Акор . Удар в створ, но вратарь начеку

69' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Шотар Жорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Игра в одни ворота сейчас. Ланс доминирует и владеет мячом

66' Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Омерагич Бечир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Лекомт Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

62' Хорошую попытку сделал Адамс Акор . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Йебоа Келвин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Йебоа Келвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Эль Айнауи Нейл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Оооо... вот это был удар! Вахи Элю должен был забить с этой позиции.

60' Вахи Элю из команды Ланс получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Бенжамен Леконт все предвидел и спас команду!

60' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Удар от ворот произведет Ланс

60' Саванье Тежи не смог попасть в створ ударом издали

59' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Лекомт Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

57' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Адамс Акор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Матч возобновлен

55' Аль-Тамари Мусса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Удар от ворот произведет Ланс

53' Матч возобновится спорным мячом

52' Шотар Жорис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Матч возобновлен

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Лекомт Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

48' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника