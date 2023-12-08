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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Фраппарт Стефани
Монпелье
0:0
Конец матча
Ланс
0'
12' Желтая карточка
Дансо Кевин
15' Желтая карточка
Франковски Пшемыслав
84' Желтая карточка
Делайе Саша
90' Желтая карточка
Ферри Жордан
90' Желтая карточка
Гради Жонатан
90'+5

Ход матча

12'
 
Дансо Кевин
15'
 
Франковски Пшемыслав
56'
Йебоа Келвин
Аль-Тамари Мусса
 
65'
 
Саид Уэсли
Томассон Адриен
65'
 
Фюльжени Анжело
Коста Давид
65'
Делайе Саша
Фаяд Халил
 
70'
Сако Фалае
Тшато Энзо
 
72'
 
Менди Нампали
Абдул-Самед Салис
72'
 
Гилавоги Морган
Вахи Элю
79'
 
Диуф Энди
Эль Айнауи Нейл
84'
Делайе Саша
 
90'
Ферри Жордан
 
90'
 
Гради Жонатан

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 291 Количество передач 574
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Прогнозы 117
Монпелье 16.2% (19)
X 18.8% (22)
Ланс 65% (76)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Лекомт
Бенжамен
27
Омерагич
Бечир
6
Жюльен
Кристофер
14
Эстев
Максим
29
Тшато
Энзо
11
Саванье
Тежи
13
Шотар
Жорис
35
Минкарелли
Дэвин
Лукас
9
Аль-Тамари
Мусса
8
Адамс
Акор
22
Фаяд
Халил
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
2
Агилар
Рубен
29
Франковски
Пшемыслав
23
Эль
Айнауи
Нейл
6
Абдул-Самед
Салис
28
Томассон
Адриен
10
Коста
Давид
9
Вахи
Элю
Монпелье
3-4-3
Ланс
3-4-2-1

История личных встреч

Монпелье
Ланс

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

16 матчей

37.5%
12.5%
50%
6 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
1:1
ТМК
1:2
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
2:3
Л1
0:1
Л1
3:3
Л1
1:4
Л1
2:0
Л1
0:1
КЛ
3:4
Л1
1:0
Л2
0:1
Л2
0:2

Голы

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

7
17

Голов в среднем за матч

1
1.89

Среднее время на гол

90
47

Всего голов

19
24

Голов в среднем за матч

1.19
1.5

Тотал матчей

2.5
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

75
60

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 7 0.47
Саванье Тежи 5 (5) 0.33
Аль-Тамари Мусса 5 0.33
Норден Арно 2 0.13
Фаяд Халил 1 0.07
Хазри Вахби 1 0.07
Куяте Кики 0 0
Шотар Жорис 0 0
Сако Фалае 0 0
Леруа Лео 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сотока Флориан 3 (2) 0.2
Саид Уэсли 3 0.2
Мачадо Дейвер 3 0.2
Вахи Элю 2 0.13
Франковски Пшемыслав 2 (1) 0.13
Гилавоги Морган 2 0.13
Медина Факундо 1 0.07
Томассон Адриен 1 0.07
Гради Жонатан 1 0.07
Эль Айнауи Нейл 1 0.07
Агилар Рубен 0 0
Фюльжени Анжело 0 0
Кортес Оскар 0 0

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куяте Кики 3 1
Шотар Жорис 4 0
Эстев Максим 2 1
Саванье Тежи 3 0
Мишель Тер-Закарян 1 1
Адамс Акор 2 0
Омерагич Бечир 2 0
Леруа Лео 2 0
Фаяд Халил 2 0
Ферри Жордан 1 0
Жюльен Кристофер 1 0
Силла Иссиага 1 0
Норден Арно 1 0
Сент-Люс Тео 1 0
Делайе Саша 1 0
Тшато Энзо 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вахи Элю 5 1
Медина Факундо 6 0
Гради Жонатан 5 0
Сотока Флориан 2 1
Дансо Кевин 3 0
Самба Брис 2 0
Франковски Пшемыслав 2 0
Спирингс Стейн 2 0
Мачадо Дейвер 2 0
Абдул-Самед Салис 2 0
Франк Эз 2 0
Томассон Адриен 0 1
Менди Нампали 1 0
Фюльжени Анжело 1 0
Диуф Энди 1 0
Эль Айнауи Нейл 1 0
Хусанов Абдукодир 1 0

Результаты матчей

Монпелье
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Ланс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
3
Монпелье
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Ланс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

10
12
Монпелье
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Ланс
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

16
15

Голы по времени матча

Забито

9
7
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
11%
2
29%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
1
14%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
2
29%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
13%
3
33%
31-45
1
13%
3
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Забито

10
12
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
0
0%
1
8%
1-15
2
20%
2
17%
16-30
3
30%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
30%
3
25%
61-75
2
20%
3
25%
76-90

Пропущено

10
6
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
3
30%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
3
50%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
4
40%
1
17%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

19
19
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 4
1
5%
3
16%
1-15
3
16%
4
21%
16-30
4
21%
1
5%
31-45
3
16%
3
16%
46-60
5
26%
3
16%
61-75
3
16%
5
26%
76-90

Пропущено

18
15
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
6
33%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
11%
6
40%
31-45
2
11%
4
27%
46-60
5
28%
1
7%
61-75
3
17%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Монако - Монпелье 2:0 Монпелье - Клермон 1:1 Монпелье - Брест 1:3 Монпелье - Ницца 0:0
ПСЖ - Монпелье 3:0 Монпелье - Тулуза 3:0 Нант - Монпелье 2:0 Лорьян - Монпелье 0:3 Монпелье - Ренн 0:0 Страсбург - Монпелье 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Монпелье - Реймс 1:3 Лион - Монпелье 1:4 Монпелье - Гавр 2:2 Боруссия М - Монпелье 2:2 Монпелье - Алес 2:1 Клермон - Монпелье 1:1 Ницца - Монпелье 1:0 Монпелье - Тулуза 3:1 Реймс - Монпелье 1:3
Ланс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ланс - Лион 3:2 Арсенал - Ланс 6:0 Клермон - Ланс 0:3 Ланс - Марсель 1:0
ПСВ - Ланс 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Ланс - Нант 4:0 Ланс - ПСВ 1:1 Гавр - Ланс 0:0 Ланс - Лилль 1:1 Ланс - Арсенал 2:1 Страсбург - Ланс 0:1 Ланс - Тулуза 2:1 Севилья - Ланс 1:1 Ланс - Мец 0:1 Монако - Ланс 3:0 ПСЖ - Ланс 3:1 Ланс - Ренн 1:1 Брест - Ланс 3:2 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1

Результаты матчей

Монпелье
Ланс

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:3
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Монпелье
Ланс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
3
4
1
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
3
3
4
1.5
2
5
2
5
2.5
1
6
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
10
4
5
9
1.5
5
9
3
11
2.5
3
11
1
13
3.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 14 10 3 1 36 - 11 33
2.
Ницца
 Заявка 14 8 5 1 14 - 5 29
3.
Монако
 Заявка 14 8 3 3 29 - 19 27
4.
Лилль
 Заявка 14 7 5 2 19 - 11 26
5.
Реймс
 Заявка 14 7 2 5 20 - 19 23
6.
Ланс
 Заявка 15 6 5 4 19 - 15 23
7.
Брест
 Заявка 14 6 4 4 18 - 15 22
8.
Марсель
 Заявка 14 5 5 4 18 - 14 20
9.
Нант
 Заявка 14 5 3 6 18 - 23 18
10.
Мец
 Заявка 14 4 4 6 15 - 22 16
11.
Гавр
 Заявка 14 3 7 4 12 - 15 16
12.
Ренн
 Заявка 14 3 6 5 19 - 19 15
13.
Страсбург
 Заявка 14 3 5 6 12 - 19 14
14.
Монпелье
 Заявка 15 3 6 6 21 - 22 14
15.
Тулуза
 Заявка 14 2 7 5 14 - 18 13
16.
Лорьян
 Заявка 14 2 6 6 18 - 25 12
17.
Клермон
 Заявка 14 2 4 8 11 - 25 10
18.
Лион
 Заявка 14 1 4 9 11 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 7 6 0 1 15 - 4 18
2.
Марсель
 Заявка 7 5 2 0 12 - 1 17
3.
ПСЖ
 Заявка 7 5 1 1 20 - 6 16
4.
Лилль
 Заявка 7 5 1 1 10 - 3 16
5.
Ницца
 Заявка 7 4 3 0 7 - 1 15
6.
Ланс
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
7.
Реймс
 Заявка 7 4 0 3 9 - 9 12
8.
Брест
 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
9.
Ренн
 Заявка 8 3 3 2 17 - 12 12
10.
Нант
 Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
11.
Страсбург
 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
12.
Лорьян
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
13.
Гавр
 Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
14.
Монпелье
 Заявка 8 1 5 2 12 - 11 8
15.
Тулуза
 Заявка 6 1 4 1 9 - 7 7
16.
Мец
 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
17.
Клермон
 Заявка 7 1 1 5 3 - 10 4
18.
Лион
 Заявка 7 0 3 4 7 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
2.
Ницца
 Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
3.
Реймс
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
4.
Брест
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
5.
Лилль
 Заявка 7 2 4 1 9 - 8 10
6.
Мец
 Заявка 8 3 1 4 8 - 15 10
7.
Монако
 Заявка 7 2 3 2 14 - 15 9
8.
Ланс
 Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
9.
Гавр
 Заявка 7 1 5 1 6 - 8 8
10.
Нант
 Заявка 6 2 0 4 5 - 13 6
11.
Монпелье
 Заявка 7 2 1 4 9 - 11 6
12.
Клермон
 Заявка 7 1 3 3 8 - 15 6
13.
Тулуза
 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
14.
Страсбург
 Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
15.
Лион
 Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
16.
Ренн
 Заявка 6 0 3 3 2 - 7 3
17.
Марсель
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
18.
Лорьян
 Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 15 (2)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Бен-Йеддер Виссам 6
Монако Минамино Такуми 5 (4)
Монпелье Саванье Тежи 5 (4)
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Топ нарушителей
Ренн Матич Неманья 7
Брест Брассье Лилиан 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Ланс Медина Факундо 6
Клермон Сейду Алиду 1 4
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    Прогнозы 117
    Монпелье 16.2% (19)
    X 18.8% (22)
    Ланс 65% (76)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монпелье 0:0 Ланс

    Исход игры
    Монпелье
    16.2% (19)
    Ничья
    18.8% (22)
    Ланс
    65% (76)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.02% (65)
    Меньше
    42.98% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    73.68% (84)
    Нет
    26.32% (30)
    Популярный счёт
    1:2 Ланс
    41% (48)
    1:1 Ничья
    16.2% (19)
    0:1 Ланс
    13.7% (16)
    2:1 Монпелье
    8.5% (10)
    1:0 Монпелье
    7.7% (9)
    1:3 Ланс
    4.3% (5)
    0:2 Ланс
    3.4% (4)
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