Тур: 15. Стадион: Стад де ля Моссон. Главный судья: Фраппарт Стефани
0'
12' Желтая карточкаДансо Кевин
15' Желтая карточкаФранковски Пшемыслав
84' Желтая карточкаДелайе Саша
90' Желтая карточкаФерри Жордан
90' Желтая карточкаГради Жонатан
90'+5
Ход матча
12'
70'
84'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
6 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 5
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
291 Количество передач 574
-
34 Владение мячом, % 66
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Эстев
Максим
29
Тшато
Энзо
11
Саванье
Тежи
13
Шотар
Жорис
22
Фаяд
Халил
30
Самба
Брис
10
Коста
Давид
9
Вахи
Элю
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Эстев МаксимЗащитник
-
29 Тшато ЭнзоПолузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Фаяд ХалилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 Тео АллиЗащитник
-
77 Сако ФалаеЗащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
19 Делайе СашаПолузащитник
-
23 Йебоа КелвинНападающий
-
39 Иссуфу ЯнисНападающий
-
42 Маамма ОтманНападающий
-
43 Фэй СериньеНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Коста ДавидПолузащитник
-
9 Вахи ЭлюНападающий
- Запасные игроки
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Мауасса ФетПолузащитник
-
18 Диуф ЭндиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Саид УэслиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эз Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Монпелье
Ланс
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
16 матчей
37.5%
12.5%
50%
6 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
7
17
Голов в среднем за матч
1
1.89
Среднее время на гол
90
47
Всего голов
19
24
Голов в среднем за матч
1.19
1.5
Тотал матчей
2.5
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
75
60
Бомбардиры внутри турнира
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|7
|0.47
|Саванье Тежи
|5 (5)
|0.33
|Аль-Тамари Мусса
|5
|0.33
|Норден Арно
|2
|0.13
|Фаяд Халил
|1
|0.07
|Хазри Вахби
|1
|0.07
|Куяте Кики
|0
|0
|Шотар Жорис
|0
|0
|Сако Фалае
|0
|0
|Леруа Лео
|0
|0
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сотока Флориан
|3 (2)
|0.2
|Саид Уэсли
|3
|0.2
|Мачадо Дейвер
|3
|0.2
|Вахи Элю
|2
|0.13
|Франковски Пшемыслав
|2 (1)
|0.13
|Гилавоги Морган
|2
|0.13
|Медина Факундо
|1
|0.07
|Томассон Адриен
|1
|0.07
|Гради Жонатан
|1
|0.07
|Эль Айнауи Нейл
|1
|0.07
|Агилар Рубен
|0
|0
|Фюльжени Анжело
|0
|0
|Кортес Оскар
|0
|0
Карточки
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куяте Кики
|3
|1
|Шотар Жорис
|4
|0
|Эстев Максим
|2
|1
|Саванье Тежи
|3
|0
|Мишель Тер-Закарян
|1
|1
|Адамс Акор
|2
|0
|Омерагич Бечир
|2
|0
|Леруа Лео
|2
|0
|Фаяд Халил
|2
|0
|Ферри Жордан
|1
|0
|Жюльен Кристофер
|1
|0
|Силла Иссиага
|1
|0
|Норден Арно
|1
|0
|Сент-Люс Тео
|1
|0
|Делайе Саша
|1
|0
|Тшато Энзо
|1
|0
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вахи Элю
|5
|1
|Медина Факундо
|6
|0
|Гради Жонатан
|5
|0
|Сотока Флориан
|2
|1
|Дансо Кевин
|3
|0
|Самба Брис
|2
|0
|Франковски Пшемыслав
|2
|0
|Спирингс Стейн
|2
|0
|Мачадо Дейвер
|2
|0
|Абдул-Самед Салис
|2
|0
|Франк Эз
|2
|0
|Томассон Адриен
|0
|1
|Менди Нампали
|1
|0
|Фюльжени Анжело
|1
|0
|Диуф Энди
|1
|0
|Эль Айнауи Нейл
|1
|0
|Хусанов Абдукодир
|1
|0
Результаты матчей
Монпелье
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Ланс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
3
Монпелье
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Ланс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
10
12
Монпелье
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Ланс
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
16
15
Голы по времени матча
Забито
9
7
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
11%
2
29%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
1
14%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
2
29%
76-90
Пропущено
8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
13%
3
33%
31-45
1
13%
3
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Забито
10
12
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
0
0%
1
8%
1-15
2
20%
2
17%
16-30
3
30%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
30%
3
25%
61-75
2
20%
3
25%
76-90
Пропущено
10
6
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
3
30%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
3
50%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
4
40%
1
17%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
19
19
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 4
1
5%
3
16%
1-15
3
16%
4
21%
16-30
4
21%
1
5%
31-45
3
16%
3
16%
46-60
5
26%
3
16%
61-75
3
16%
5
26%
76-90
Пропущено
18
15
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
6
33%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
11%
6
40%
31-45
2
11%
4
27%
46-60
5
28%
1
7%
61-75
3
17%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Монпелье
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Монако - Монпелье 2:0 Монпелье - Клермон 1:1 Монпелье - Брест 1:3 Монпелье - Ницца 0:0
ПСЖ - Монпелье 3:0 Монпелье - Тулуза 3:0 Нант - Монпелье 2:0 Лорьян - Монпелье 0:3 Монпелье - Ренн 0:0 Страсбург - Монпелье 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Монпелье - Реймс 1:3 Лион - Монпелье 1:4 Монпелье - Гавр 2:2 Боруссия М - Монпелье 2:2 Монпелье - Алес 2:1 Клермон - Монпелье 1:1 Ницца - Монпелье 1:0 Монпелье - Тулуза 3:1 Реймс - Монпелье 1:3
Ланс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ланс - Лион 3:2 Арсенал - Ланс 6:0 Клермон - Ланс 0:3 Ланс - Марсель 1:0
ПСВ - Ланс 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Ланс - Нант 4:0 Ланс - ПСВ 1:1 Гавр - Ланс 0:0 Ланс - Лилль 1:1 Ланс - Арсенал 2:1 Страсбург - Ланс 0:1 Ланс - Тулуза 2:1 Севилья - Ланс 1:1 Ланс - Мец 0:1 Монако - Ланс 3:0 ПСЖ - Ланс 3:1 Ланс - Ренн 1:1 Брест - Ланс 3:2 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1
Результаты матчей
Монпелье
Ланс
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:3
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Монпелье
Ланс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
25
34
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
43
34
25
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
104
59
59
311
311
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|36 - 11
|33
|2.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|14 - 5
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 19
|27
|4.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|19 - 11
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|20 - 19
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|19 - 15
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 15
|22
|8.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 14
|20
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 23
|18
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 22
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|12 - 15
|16
|12.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|19 - 19
|15
|13.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|12 - 19
|14
|14.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|21 - 22
|14
|15.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|14 - 18
|13
|16.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|18 - 25
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 25
|10
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|15 - 4
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 1
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|20 - 6
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 3
|16
|5.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|7 - 1
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 9
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 12
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|14.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|12 - 11
|8
|15.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 7
|7
|16.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 10
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|5.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 15
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|14 - 15
|9
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|9.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 8
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 13
|6
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 15
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 7
|3
|17.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
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- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|15 (2)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|6
|Монако
|Минамино Такуми
|5 (4)
|Монпелье
|Саванье Тежи
|5 (4)
|Ренн
|Матич Неманья
|7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 5
|Ланс
|Вахи Элю
|1 5
|Ланс
|Медина Факундо
|6
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монпелье 0:0 Ланс
Исход игры
Монпелье
16.2% (19)
Ничья
18.8% (22)
Ланс
65% (76)
Тотал 2.5
Больше
57.02% (65)
Меньше
42.98% (49)
Обе команды забьют
Да
73.68% (84)
Нет
26.32% (30)
Популярный счёт
1:2 Ланс
41% (48)
1:1 Ничья
16.2% (19)
0:1 Ланс
13.7% (16)
2:1 Монпелье
8.5% (10)
1:0 Монпелье
7.7% (9)
1:3 Ланс
4.3% (5)
0:2 Ланс
3.4% (4)
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