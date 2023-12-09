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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
Ренн
0:2
Второй тайм: 88'
Монако
0'
13' Желтая карточка
Камара Мохамед
38' Желтая карточка
Омари Вармед
38' Желтая карточка
Буриго Бенжамен
0:1
51' Гол
Скардовелли Вандерсон
54' Желтая карточка
Скардовелли Вандерсон
62' Желтая карточка
Теате Артур
62' Желтая карточка
Салису Мохаммед
66' Желтая карточка
Закария Денис
69' Желтая карточка
Синго Вилфред
75' Вторая желтая карточка
Скардовелли Вандерсон
84' Желтая карточка
Ади Хюттер
0:2
85' Гол
Фофана Юссуф

Ход матча

13'
 
Камара Мохамед
38'
Омари Вармед
 
38'
Буриго Бенжамен
 
51'
0:1
Скардовелли Вандерсон
(Балогун Фоларин)
54'
 
Скардовелли Вандерсон
62'
Теате Артур
 
62'
 
Салису Мохаммед
63'
Террье Мартен
Блас Людовик
 
63'
Нагида Махамаду
Трюффер Адриен
 
63'
Йылдырым Бертуг
Мюинга Арно
 
66'
 
Закария Денис
69'
 
Синго Вилфред
75'
 
Скардовелли Вандерсон
76'
Ридер Фабиан
Сантамария Батист
 
79'
 
Дьятта Крепен
Минамино Такуми
81'
 
Диоп Эден
Камара Мохамед
83'
Дуэ Дезире
Белосьян Женуэль
 
84'
 
Ади Хюттер
85'
0:2
Фофана Юссуф
(Балогун Фоларин)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 19
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 2
  • 158 Количество передач 253
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогнозы 123
Ренн 11.4% (14)
X 40.7% (50)
Монако 48% (59)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Монако
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Манданда
Стив
23
Омари
Вармед
16
Белосьян
Женуэль
5
Теате
Артур
14
Буриго
Бенжамен
3
Трюффер
Адриен
28
Ле
Фе
Энцо
8
Сантамария
Батист
10
Гуйри
Амин
11
Блас
Людовик
9
Мюинга
Арно
16
Кён
Филипп
2
Скардовелли
Вандерсон
99
Синго
Вилфред
22
Салису
Мохаммед
14
Якобс
Исмаил
4
Камара
Мохамед
6
Закария
Денис
18
Минамино
Такуми
19
Фофана
Юссуф
17
Головин
Александр
29
Балогун
Фоларин
Ренн
3-4-2-1
Монако
4-2-3-1

История личных встреч

Ренн
Монако

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед

30 матчей

26.7%
20%
53.3%
8 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

23.3%
40%
36.7%
7 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

23.3%
33.3%
43.4%
7 побед 10 ничьих 13 побед

История матчей

Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
2:3
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
3:2
Л1
2:2
КЛ
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
2:3
КЛ
7:0
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
К
3:1
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
2:1
Л1
1:2
Л1
0:1

Голы

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.38
0.88

Среднее время на гол

65
102

Всего голов

35
14

Голов в среднем за матч

2.06
1.08

Среднее время на гол

43
83

Всего голов

53
29

Голов в среднем за матч

1.77
0.97

Тотал матчей

2.5
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

50
93

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буриго Бенжамен 3 (2) 0.2
Гуйри Амин 3 0.2
Салах Ибрагим 3 0.2
Блас Людовик 2 0.13
Мюинга Арно 2 (1) 0.13
Трюффер Адриен 1 0.07
Ассиньон Лоренс 1 0.07
Доку Жереми 1 0.07
Ву Кристофер 1 0.07
Теате Артур 1 0.07
Дуэ Дезире 1 0.07
Террье Мартен 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 6 0.4
Минамино Такуми 5 0.33
Головин Александр 5 0.33
Балогун Фоларин 4 0.27
Аклиуш Манес 3 0.2
Скардовелли Вандерсон 2 0.13
Якобс Исмаил 1 0.07
Марипан Гильермо 1 0.07
Закария Денис 1 0.07
Боаду Мирон 1 0.07
Синго Вилфред 1 0.07
Кайо Энрике 0 0
Фофана Юссуф 0 0
Матсима Крислен 0 0
Матазо Элио 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матич Неманья 7 0
Омари Вармед 3 1
Ассиньон Лоренс 4 0
Ву Кристофер 1 1
Салах Ибрагим 2 0
Буриго Бенжамен 2 0
Теате Артур 2 0
Дуэ Гела 0 1
Сантамария Батист 1 0
Гуйри Амин 1 0
Мюинга Арно 1 0
Трюффер Адриен 1 0
Йылдырым Бертуг 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Закария Денис 6 0
Головин Александр 5 0
Синго Вилфред 4 0
Камара Мохамед 4 0
Скардовелли Вандерсон 3 0
Фофана Юссуф 3 0
Магасса Сунгуту 3 0
Матсима Крислен 2 0
Матазо Элио 2 0
Дьятта Крепен 1 0
Салису Мохаммед 1 0
Балогун Фоларин 1 0
Аклиуш Манес 1 0
Диоп Эден 1 0

Результаты матчей

Ренн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Монако
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

6
7
Ренн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Монако
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
15
Ренн
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Монако
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

7
22

Голы по времени матча

Забито

17
14
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
4
29%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
3
18%
3
21%
46-60
4
24%
3
21%
61-75
4
24%
2
14%
76-90

Пропущено

12
15
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
0
0%
4
27%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
6
50%
3
20%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
1
8%
2
13%
76-90

Забито

4
15
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
1
25%
2
13%
1-15
1
25%
4
27%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
25%
4
27%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
25%
1
7%
76-90

Пропущено

5
4
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
40%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

21
29
8 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
4
19%
2
7%
1-15
4
19%
8
28%
16-30
0
0%
5
17%
31-45
4
19%
7
24%
46-60
4
19%
4
14%
61-75
5
24%
3
10%
76-90

Пропущено

17
19
11 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
2
12%
6
32%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
8
47%
3
16%
31-45
1
6%
3
16%
46-60
4
24%
2
11%
61-75
1
6%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Марсель - Ренн 2:0 Маккаби Хайфа - Ренн 0:3 Ренн - Реймс 3:1 Ренн - Лион 0:1
Ренн - Панатинаикос 3:1 Ницца - Ренн 2:0 Ренн - Страсбург 1:1 Панатинаикос - Ренн 1:2 Лорьян - Ренн 2:1 Ренн - ПСЖ 1:3 Вильярреал - Ренн 1:0 Ренн - Нант 3:1 Монпелье - Ренн 0:0 Ренн - Маккаби Хайфа 3:0 Ренн - Лилль 2:2 Брест - Ренн 0:0 Ренн - Гавр 2:2 Ланс - Ренн 1:1 Ренн - Мец 5:1 Вулверхэмптон - Ренн 3:1
Монако
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Монако - Монпелье 2:0 ПСЖ - Монако 5:2 Гавр - Монако 0:0 Монако - Брест 2:0
Лилль - Монако 2:0 Монако - Мец 2:1 Реймс - Монако 1:3 Монако - Марсель 3:2 Монако - Ницца 0:1 Лорьян - Монако 2:2 Монако - Ланс 3:0 Нант - Монако 3:3 Монако - Страсбург 3:0 Клермон - Монако 2:4 Бавария - Монако 4:2 Арсенал - Монако 1:1 Дженоа - Монако 1:0 Болонья - Монако 2:3 Лидс - Монако 0:2 Бетис - Монако 1:3

Результаты матчей

Ренн
Монако

Точный счет

2:2
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
3
3 раза 43%
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
3
5 раз 36%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ренн
Монако

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
1
5
3
1.5
6
1
3
5
2.5
3
4
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
11
3
5
9
1.5
11
3
3
11
2.5
6
8
1
13
3.5
1
13
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 14 10 3 1 36 - 11 33
2.
Монако
 1:0 Заявка 15 9 3 3 30 - 19 30
3.
Ницца
 Заявка 14 8 5 1 14 - 5 29
4.
Лилль
 Заявка 14 7 5 2 19 - 11 26
5.
Реймс
 Заявка 14 7 2 5 20 - 19 23
6.
Ланс
 Заявка 15 6 5 4 19 - 15 23
7.
Брест
 Заявка 14 6 4 4 18 - 15 22
8.
Марсель
 Заявка 14 5 5 4 18 - 14 20
9.
Нант
 Заявка 14 5 3 6 18 - 23 18
10.
Мец
 Заявка 14 4 4 6 15 - 22 16
11.
Гавр
 Заявка 14 3 7 4 12 - 15 16
12.
Ренн
 0:1 Заявка 15 3 6 6 19 - 20 15
13.
Страсбург
 Заявка 14 3 5 6 12 - 19 14
14.
Монпелье
 Заявка 15 3 6 6 21 - 22 14
15.
Тулуза
 Заявка 14 2 7 5 14 - 18 13
16.
Лорьян
 Заявка 14 2 6 6 18 - 25 12
17.
Клермон
 Заявка 14 2 4 8 11 - 25 10
18.
Лион
 Заявка 14 1 4 9 11 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 1:0 Заявка 7 6 0 1 15 - 4 18
2.
Марсель
 Заявка 7 5 2 0 12 - 1 17
3.
ПСЖ
 Заявка 7 5 1 1 20 - 6 16
4.
Лилль
 Заявка 7 5 1 1 10 - 3 16
5.
Ницца
 Заявка 7 4 3 0 7 - 1 15
6.
Ланс
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
7.
Реймс
 Заявка 7 4 0 3 9 - 9 12
8.
Брест
 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
9.
Нант
 Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
10.
Ренн
 0:1 Заявка 9 3 3 3 17 - 13 12
11.
Страсбург
 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
12.
Лорьян
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
13.
Гавр
 Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
14.
Монпелье
 Заявка 8 1 5 2 12 - 11 8
15.
Тулуза
 Заявка 6 1 4 1 9 - 7 7
16.
Мец
 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
17.
Клермон
 Заявка 7 1 1 5 3 - 10 4
18.
Лион
 Заявка 7 0 3 4 7 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
2.
Ницца
 Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
3.
Монако
 1:0 Заявка 8 3 3 2 15 - 15 12
4.
Реймс
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
5.
Брест
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
6.
Лилль
 Заявка 7 2 4 1 9 - 8 10
7.
Мец
 Заявка 8 3 1 4 8 - 15 10
8.
Ланс
 Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
9.
Гавр
 Заявка 7 1 5 1 6 - 8 8
10.
Нант
 Заявка 6 2 0 4 5 - 13 6
11.
Монпелье
 Заявка 7 2 1 4 9 - 11 6
12.
Клермон
 Заявка 7 1 3 3 8 - 15 6
13.
Тулуза
 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
14.
Страсбург
 Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
15.
Лион
 Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
16.
Ренн
 0:1 Заявка 6 0 3 3 2 - 7 3
17.
Марсель
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
18.
Лорьян
 Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 15 (2)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Бен-Йеддер Виссам 6
Монако Минамино Такуми 5 (4)
Монпелье Саванье Тежи 5 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ренн Матич Неманья 7
Брест Брассье Лилиан 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Ланс Гради Жонатан 6
Монако Закария Денис 6
Весь список
  • Второй тайм
  • Угловой
    87'
    Угловой с левого фланга подают хозяев, мяч от Фофана летит в створ, но Кён забрал снаряд в руки.
  • 86'
    Это уже похоже на победу для "Монако", вряд ли "Ренн" даже в большинстве сможет отыграть два гола.
  • Описание гола
    85'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2! ЮССУФ ФОФАНА!
    Фофана получает передачу на ход от Балогуна, добирается до штрафной и метров с 13 аккуратным ударом закатывает мяч в ближний угол!
  • Замена
    83'
    Последняя замена в составе хозяев - Дезире Дуэ появляется на поле вместо Женуэля Белосьяна.
  • Замена
    81'
    Мохамед Камара покидает поле, вместо него играет Эден Диоп.
  • Фол, нарушение
    80'
    Фофана получает по ногам от одного из соперников и не спешит подниматься, время сейчас работает на "Монако".
  • Опасный момент
    79'
    После навеса Буриго с углового Теате пробивает головой метров с 8, однако Кён отбивает мяч и со второй попытки накрывает его!
  • Замена
    79'
    Крепен Дьятта появляется на поле вместо Такуми Минамино.
  • 78'
    Йылдырым исполняет острый прострел с правого фланга, сразу два партнера махнули мимо мяча, а Минамино в падении опередил Надига.
  • Замена
    76'
    Фабиан Ридер появляется на поле вместо Баптиста Сантамарии.
  • Жёлтая и сразу красная
    75'
    "Монако" остается в меньшинстве! Вандерсон получает вторую желтую карточку за грубый фол против Надига на фланге!
  • Угловой
    74'
    Теперь Головин с углового исполняет подачу на дальнюю штангу, однако верховую борьбу выигрывает Теате.
  • Угловой
    73'
    Головин с углового исполняет не самый адресный навес, однако Балогун и Фофана сохранили мяч, японец в итоге заработал корнер на левом фланге.
  • 72'
    Балогун включается по правому флангу Вандерсона, тот остро простреливает в направлении Якобса, однако Омари выбивает мяч на угловой.
  • 71'
    Буриго со штрафного пробивает почти как Головин в первом тайме - мяч перелетает и "стенку", и перекладину.
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    • 70'
      Довольно много желтых карточек сегодня, уже 8 раз тянулся в карман Клеман Тюрпен.
    • Желтая карточка
      69'
      Синго получает желтую карточку за фол против Йылдырыма около своей штрафной, хозяева же требуют красную за лишение явной возможности забить гол.
    • 69'
      Фофана добирается до штрафной соперника по центру и отдает левее на Балогуна, который стреляет мимо цели.
    • 68'
      Буриго с правого фланга низом исполняет передачу в штрафную, однако мяч достается Кёну.
    • 67'
      Минамино попытался войти в штрафную хозяев прямо по центру, но Теате японца остановил.
    • 66'
      Буриго со штрафного с правого фланга направляет мяч к 11-метровой отметке, но верховая борьба остается за игроками "Монако".
    • Желтая карточка
      65'
      Закария получает желтую карточку за фол против Йылдырыма на фланге.
    • Замена
      63'
      Мартен Террье, Махамаду Надига и Бертуг Йылдырым появляются на поле вместо Людовика Бласа, Адриена Трюффера и Арно Мюинга.
    • Желтая карточка
      62'
      Впрочем, Салису наказания также не избежал, предупреждение для центрального защитника "Монако".
    • Желтая карточка
      61'
      Теате получает желтую карточку за разговоры с арбитром, требовал защитник предупреждения для Салису, который фолил против Гуйри в центре поля.
    • 60'
      Штрафной с левого фланга подают хозяева, Синго выбивает мяч из штрафной, а с подбора Сантамария пробивает мимо створа.
    • 58'
      Сантамария отмечается ударом с очень дальней дистанции, мяч пошел в створ, но достался Кёну.
    • 56'
      Головин исполняет острый проникающий пас в штрафную, однако Фофана не сумел встретиться с мячом.
    • 55'
      Теате подключается к атаке "Ренна" и стреляет низом метров с 27 - мяч прокатывается правее створа.
    • Желтая карточка
      54'
      Вандерсон получает желтую карточку за срыв атаки, которую разгонял Гуйри.
    • Угловой
      53'
      Буриго подает угловой с правого фланга, мяч летит в направлении Теате, но пробить защитнику "Ренна" не позволяют.
    • Описание гола
      51'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ВАНДЕРСОН СКАРДОВЕЛЛИ!
      Балогун после прострела Якобса с левого фланга зацепился за мяч и откатил его правее на Вандерсона, который мощным ударом в касание не оставил шансов Манданда!
    • Угловой
      49'
      Угловой на правом фланге монегаски разыграли, после чего последовала подача в штрафную, а Синго сфолил в верховой борьбе с Теате.
    • 48'
      В спокойном ключе начинается вторая половина встречи, команды явно не собираются форсировать события.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • 45'
      Вандерсон подбирает мяч в опорной зоне и наносит удар с 23 метров в левый от себя угол - снаряд проходит рядом со штангой.
    • Фол, нарушение
      45'
      Головин получает по ногам на правом фланге, но арбитр свистка не дает, а Камара рискованно срывает контратаку "Ренна" - карточка у полузащитника "Монако" уже есть.
    • Дополнительное время
      45'
      Клеман Тюрпен добавляет к основному времени первого тайма 2 минуты.
    • Угловой
      45'
      Головин исполнил угловой с левого фланга, однако верховая борьба остается за игроками "Ренна".
    • 44'
      Вандерсон с правого фланга исполняет подачу в штрафную, где Якобса опережают защитники "Ренна" - угловой.
    • 42'
      Трюффер с левого фланга исполняет подачу в штрафную гостей, однако Кён спокойно забирает мяч на выходе.
    • 41'
      Балогун входит в штрафную чуть левее центра и пробивает в ближний угол из-под Омари - Манданда забирает мяч.
    • 40'
      Фофана после навеса Головина со штрафного с левого фланга выиграл верховую борьбу, но пробил головой рядом с ближней штангой.
    • Травма, повреждение
      39'
      Есть у Буриго проблемы с запястьем, врачи "Ренна" оказывают помощь своему игроку.
    • Желтая карточка
      38'
      Омари получает желтую карточку за попадание локтем в лицо Якобсу. Также желтую карточку за что-то получил и Буриго.
    • 36'
      Ничего опасного в последние минуты командам создавать не удается, всё идёт к тому, что до перерыва голов не будет.
    • 35'
      Головин с левого угла штрафной исполняет подачу в штрафную, Балогун пытался обработать мяч, разворачиваясь вокруг своей оси, но в итоге снаряд ушел за лицевую.
    • 34'
      Минамино с правого фланга исполняет подачу в штрафную, однако Балогун до мяча не добирается.
    • 33'
      Балогун после навеса с левого фланга сумел пробить головой, однако мяч полетел над перекладиной.
    • 32'
      Блас красиво почеканил мячом в штрафной в духе Юрия Жиркова, однако исполнить передачу в центр Людовик не сумел.
    • 31'
      57 процентов игрового времени мячом владеет "Монако", но пока реальных голевых моментов у ворот Манданда не возникает.
    • 30'
      Балогун получил мяч на правом фланге и исполнил сильную передачу в штрафную, но в центре форварда "Монако" как раз и не хватило.
    • 29'
      Проход Минамино по левому флангу завершается подачей во вратарскую, однако мяч на выходе забирает Манданда.
    • 27'
      Напомним, что "Ренн" параллельно удачно выступает в Лиге Европы - выход в евровесну уже есть, осталось сохранить первое место в группе в очном матче с "Вильярреалом".
    • 25'
      Штрафной в итоге хозяева разыграли, Блас получил мяч в штрафной и навесил от лицевой, снаряд дошел до дальней штанги, а Гуйри головой пробил рядом со штангой.
    • Фол, нарушение
      24'
      Блас получает по ногам от Закарии на чужой половине поля, но вряд ли этот штрафной можно назвать опасным.
    • 23'
      Передачу в направлении Мюинги читает Кён, вовремя выходящий за пределы штрафной и выбивающий мяч подальше.
    • 22'
      Интересно, что до последней майской встречи команды в очных поединках забивали друг другу в 12 матчах кряду. В предыдущий раз ставка "обе забьют - нет" сработала 7 лет назад в матче Кубка лиги, когда "Монако", ведомый Мбаппе, забил "Ренну" 7 безответных мячей.
    • Фол, нарушение
      20'
      Очередной фол в этой встрече, Вандерсону достается по ногам на правом фланге атаки "Монако".
    • 19'
      Головин со штрафного пробивает поверх "стенки" в направлении ближней "девятки", однако мяч просвистел над перекладиной.
    • Фол, нарушение
      18'
      Опаснейший штрафной зарабатывает для своей команды Фофана, которому заплел ноги Гуйри в полуметре от линии штрафной площади.
    • 17'
      Гуйри получил мяч на левом краю штрафной, прокинул мимо одного защитника, но подстраховка у "Монако" сработала.
    • Фол, нарушение
      16'
      Гуйри в верховой борьбе с Вандерсоном приземляется на газон спиной, но повреждения десятка "Ренна" избегает.
    • 15'
      В прошлом сезоне "Ренн" на своем поле добился победы над "Монако" со счётом 2:0, во многом та неудача в предпоследнем туре и помешала команде Александра Головина пробиться в еврокубки.
    • Травма, повреждение
      13'
      Серьезно досталось Трюфферу, помощь врачей требуется третьему номеру "Ренна".
    • Желтая карточка
      12'
      Первая желтая карточка в нашем матче - Камара жестковато срубил Трюффера на своей половине поля.
    • Угловой
      11'
      После навеса с углового с правого фланга Теате остался без опеки в центре штрафной, но пробил головой Артур выше перекладины.
    • 10'
      Буриго с правого фланга исполняет передачу в штрафную на средней высоте, оборона "Монако" обстановку разряжает.
    • Угловой
      9'
      После навеса Минамино с углового Закария пробил головой в створ, но точно туда, где располагался Манданда.
    • 8'
      Якобс включается по левому флангу и отмечается прострелом, который прерывает Омари - угловой.
    • 7'
      "Ренн" в этом сезоне застрял в середине турнирной таблицы, одержав всего три победы. Большую часть очков при этом команда Жюльена Стефана набирает на своем поле.
    • 6'
      Синго подключился к атаке по центру и отметился ударом метров с 23 - Манданда забрал мяч в руки.
    • 5'
      Позиционная атака "Монако" завершается передачей на Балогуна, который мяч принять не смог. Тут же нам показывают Бен-Йеддера, который располагается на скамейке.
    • Офсайд
      4'
      Трюффер ворвался в штрафную гостей с левого края и попытался прострелить в центр, но Синго заблокировал передачу, плюс у латераля "Ренна" зафиксирован офсайд.
    • 3'
      "Монако" располагается в текущем сезоне на третьем месте, уступая 6 очков лидирующему "ПСЖ" и 2 - "Ницце", которая лиш в прошлом туре потерпела первое поражение.
    • 2'
      Отмечаем, что лучший игрок "Монако" в ноябре Александр Головин снова на поле, правда, россиянин в трех последних матчах обходится без результативных действий.
    • Первый тайм начался
      1'
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ренн 0:2 Монако

    Исход игры
    Ренн
    11.4% (14)
    Ничья
    40.7% (50)
    Монако
    48% (59)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.78% (63)
    Меньше
    45.22% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    88.7% (102)
    Нет
    11.3% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.7% (39)
    1:2 Монако
    31.7% (39)
    2:1</