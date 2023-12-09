После навеса Буриго с углового Теате пробивает головой метров с 8, однако Кён отбивает мяч и со второй попытки накрывает его!

Фофана получает по ногам от одного из соперников и не спешит подниматься, время сейчас работает на "Монако".

Последняя замена в составе хозяев - Дезире Дуэ появляется на поле вместо Женуэля Белосьяна.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2! ЮССУФ ФОФАНА! Фофана получает передачу на ход от Балогуна, добирается до штрафной и метров с 13 аккуратным ударом закатывает мяч в ближний угол!

Это уже похоже на победу для "Монако", вряд ли "Ренн" даже в большинстве сможет отыграть два гола.

Угловой с левого фланга подают хозяев, мяч от Фофана летит в створ, но Кён забрал снаряд в руки.

Буриго со штрафного пробивает почти как Головин в первом тайме - мяч перелетает и "стенку", и перекладину.

Балогун включается по правому флангу Вандерсона, тот остро простреливает в направлении Якобса, однако Омари выбивает мяч на угловой.

Головин с углового исполняет не самый адресный навес, однако Балогун и Фофана сохранили мяч, японец в итоге заработал корнер на левом фланге.

Теперь Головин с углового исполняет подачу на дальнюю штангу, однако верховую борьбу выигрывает Теате.

"Монако" остается в меньшинстве! Вандерсон получает вторую желтую карточку за грубый фол против Надига на фланге!

Йылдырым исполняет острый прострел с правого фланга, сразу два партнера махнули мимо мяча, а Минамино в падении опередил Надига.

Теате получает желтую карточку за разговоры с арбитром, требовал защитник предупреждения для Салису, который фолил против Гуйри в центре поля.

Впрочем, Салису наказания также не избежал, предупреждение для центрального защитника "Монако".

Мартен Террье, Махамаду Надига и Бертуг Йылдырым появляются на поле вместо Людовика Бласа, Адриена Трюффера и Арно Мюинга.

Закария получает желтую карточку за фол против Йылдырыма на фланге.

Буриго со штрафного с правого фланга направляет мяч к 11-метровой отметке, но верховая борьба остается за игроками "Монако".

Минамино попытался войти в штрафную хозяев прямо по центру, но Теате японца остановил.

Буриго с правого фланга низом исполняет передачу в штрафную, однако мяч достается Кёну.

Фофана добирается до штрафной соперника по центру и отдает левее на Балогуна, который стреляет мимо цели.

Синго получает желтую карточку за фол против Йылдырыма около своей штрафной, хозяева же требуют красную за лишение явной возможности забить гол.

Довольно много желтых карточек сегодня, уже 8 раз тянулся в карман Клеман Тюрпен.

В спокойном ключе начинается вторая половина встречи, команды явно не собираются форсировать события.

Угловой на правом фланге монегаски разыграли, после чего последовала подача в штрафную, а Синго сфолил в верховой борьбе с Теате.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ВАНДЕРСОН СКАРДОВЕЛЛИ! Балогун после прострела Якобса с левого фланга зацепился за мяч и откатил его правее на Вандерсона, который мощным ударом в касание не оставил шансов Манданда!

Буриго подает угловой с правого фланга, мяч летит в направлении Теате, но пробить защитнику "Ренна" не позволяют.

Теате подключается к атаке "Ренна" и стреляет низом метров с 27 - мяч прокатывается правее створа.

Головин исполняет острый проникающий пас в штрафную, однако Фофана не сумел встретиться с мячом.

Сантамария отмечается ударом с очень дальней дистанции, мяч пошел в створ, но достался Кёну.

Штрафной с левого фланга подают хозяева, Синго выбивает мяч из штрафной, а с подбора Сантамария пробивает мимо створа.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв!

45' Вандерсон подбирает мяч в опорной зоне и наносит удар с 23 метров в левый от себя угол - снаряд проходит рядом со штангой.

45' Головин получает по ногам на правом фланге, но арбитр свистка не дает, а Камара рискованно срывает контратаку "Ренна" - карточка у полузащитника "Монако" уже есть.

45' Клеман Тюрпен добавляет к основному времени первого тайма 2 минуты.

45' Головин исполнил угловой с левого фланга, однако верховая борьба остается за игроками "Ренна".

44' Вандерсон с правого фланга исполняет подачу в штрафную, где Якобса опережают защитники "Ренна" - угловой.

42' Трюффер с левого фланга исполняет подачу в штрафную гостей, однако Кён спокойно забирает мяч на выходе.

41' Балогун входит в штрафную чуть левее центра и пробивает в ближний угол из-под Омари - Манданда забирает мяч.

40' Фофана после навеса Головина со штрафного с левого фланга выиграл верховую борьбу, но пробил головой рядом с ближней штангой.

39' Есть у Буриго проблемы с запястьем, врачи "Ренна" оказывают помощь своему игроку.

38' Омари получает желтую карточку за попадание локтем в лицо Якобсу. Также желтую карточку за что-то получил и Буриго.

36' Ничего опасного в последние минуты командам создавать не удается, всё идёт к тому, что до перерыва голов не будет.

35' Головин с левого угла штрафной исполняет подачу в штрафную, Балогун пытался обработать мяч, разворачиваясь вокруг своей оси, но в итоге снаряд ушел за лицевую.

34' Минамино с правого фланга исполняет подачу в штрафную, однако Балогун до мяча не добирается.

33' Балогун после навеса с левого фланга сумел пробить головой, однако мяч полетел над перекладиной.

32' Блас красиво почеканил мячом в штрафной в духе Юрия Жиркова, однако исполнить передачу в центр Людовик не сумел.

31' 57 процентов игрового времени мячом владеет "Монако", но пока реальных голевых моментов у ворот Манданда не возникает.

30' Балогун получил мяч на правом фланге и исполнил сильную передачу в штрафную, но в центре форварда "Монако" как раз и не хватило.

29' Проход Минамино по левому флангу завершается подачей во вратарскую, однако мяч на выходе забирает Манданда.

27' Напомним, что "Ренн" параллельно удачно выступает в Лиге Европы - выход в евровесну уже есть, осталось сохранить первое место в группе в очном матче с "Вильярреалом".

25' Штрафной в итоге хозяева разыграли, Блас получил мяч в штрафной и навесил от лицевой, снаряд дошел до дальней штанги, а Гуйри головой пробил рядом со штангой.

24' Блас получает по ногам от Закарии на чужой половине поля, но вряд ли этот штрафной можно назвать опасным.

23' Передачу в направлении Мюинги читает Кён, вовремя выходящий за пределы штрафной и выбивающий мяч подальше.

22' Интересно, что до последней майской встречи команды в очных поединках забивали друг другу в 12 матчах кряду. В предыдущий раз ставка "обе забьют - нет" сработала 7 лет назад в матче Кубка лиги, когда "Монако", ведомый Мбаппе, забил "Ренну" 7 безответных мячей.

20' Очередной фол в этой встрече, Вандерсону достается по ногам на правом фланге атаки "Монако".

19' Головин со штрафного пробивает поверх "стенки" в направлении ближней "девятки", однако мяч просвистел над перекладиной.

18' Опаснейший штрафной зарабатывает для своей команды Фофана, которому заплел ноги Гуйри в полуметре от линии штрафной площади.

17' Гуйри получил мяч на левом краю штрафной, прокинул мимо одного защитника, но подстраховка у "Монако" сработала.

16' Гуйри в верховой борьбе с Вандерсоном приземляется на газон спиной, но повреждения десятка "Ренна" избегает.

15' В прошлом сезоне "Ренн" на своем поле добился победы над "Монако" со счётом 2:0, во многом та неудача в предпоследнем туре и помешала команде Александра Головина пробиться в еврокубки.

13' Серьезно досталось Трюфферу, помощь врачей требуется третьему номеру "Ренна".

12' Первая желтая карточка в нашем матче - Камара жестковато срубил Трюффера на своей половине поля.

11' После навеса с углового с правого фланга Теате остался без опеки в центре штрафной, но пробил головой Артур выше перекладины.

10' Буриго с правого фланга исполняет передачу в штрафную на средней высоте, оборона "Монако" обстановку разряжает.

9' После навеса Минамино с углового Закария пробил головой в створ, но точно туда, где располагался Манданда.

8' Якобс включается по левому флангу и отмечается прострелом, который прерывает Омари - угловой.

7' "Ренн" в этом сезоне застрял в середине турнирной таблицы, одержав всего три победы. Большую часть очков при этом команда Жюльена Стефана набирает на своем поле.

6' Синго подключился к атаке по центру и отметился ударом метров с 23 - Манданда забрал мяч в руки.

5' Позиционная атака "Монако" завершается передачей на Балогуна, который мяч принять не смог. Тут же нам показывают Бен-Йеддера, который располагается на скамейке.

4' Трюффер ворвался в штрафную гостей с левого края и попытался прострелить в центр, но Синго заблокировал передачу, плюс у латераля "Ренна" зафиксирован офсайд.

3' "Монако" располагается в текущем сезоне на третьем месте, уступая 6 очков лидирующему "ПСЖ" и 2 - "Ницце", которая лиш в прошлом туре потерпела первое поражение.

2' Отмечаем, что лучший игрок "Монако" в ноябре Александр Головин снова на поле, правда, россиянин в трех последних матчах обходится без результативных действий.