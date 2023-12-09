Тур: 15. Стадион: Роазон Парк. Главный судья: Тюрпен Клеман
0'
13' Желтая карточкаКамара Мохамед
38' Желтая карточкаОмари Вармед
38' Желтая карточкаБуриго Бенжамен
0:1
51' ГолСкардовелли Вандерсон
54' Желтая карточкаСкардовелли Вандерсон
62' Желтая карточкаТеате Артур
62' Желтая карточкаСалису Мохаммед
66' Желтая карточкаЗакария Денис
69' Желтая карточкаСинго Вилфред
75' Вторая желтая карточкаСкардовелли Вандерсон
84' Желтая карточкаАди Хюттер
0:2
85' ГолФофана Юссуф
Ход матча
13'
38'
38'
51'
62'
62'
66'
69'
84'
85'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
6 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 5
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 19
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 2
-
158 Количество передач 253
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Омари
Вармед
28
Ле
Фе
Энцо
10
Гуйри
Амин
11
Блас
Людовик
16
Кён
Филипп
14
Якобс
Исмаил
19
Фофана
Юссуф
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гуйри АминПолузащитник
-
11 Блас ЛюдовикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
-
33 Дуэ ДезиреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
16 Кён ФилиппВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Якобс ИсмаилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Аклиуш МанесПолузащитник
-
37 Диоп ЭденПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ренн
Монако
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед
30 матчей
26.7%
20%
53.3%
8 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
23.3%
40%
36.7%
7 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
23.3%
33.3%
43.4%
7 побед 10 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
1.38
0.88
Среднее время на гол
65
102
Всего голов
35
14
Голов в среднем за матч
2.06
1.08
Среднее время на гол
43
83
Всего голов
53
29
Голов в среднем за матч
1.77
0.97
Тотал матчей
2.5
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
50
93
Бомбардиры внутри турнира
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буриго Бенжамен
|3 (2)
|0.2
|Гуйри Амин
|3
|0.2
|Салах Ибрагим
|3
|0.2
|Блас Людовик
|2
|0.13
|Мюинга Арно
|2 (1)
|0.13
|Трюффер Адриен
|1
|0.07
|Ассиньон Лоренс
|1
|0.07
|Доку Жереми
|1
|0.07
|Ву Кристофер
|1
|0.07
|Теате Артур
|1
|0.07
|Дуэ Дезире
|1
|0.07
|Террье Мартен
|0
|0
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|6
|0.4
|Минамино Такуми
|5
|0.33
|Головин Александр
|5
|0.33
|Балогун Фоларин
|4
|0.27
|Аклиуш Манес
|3
|0.2
|Скардовелли Вандерсон
|2
|0.13
|Якобс Исмаил
|1
|0.07
|Марипан Гильермо
|1
|0.07
|Закария Денис
|1
|0.07
|Боаду Мирон
|1
|0.07
|Синго Вилфред
|1
|0.07
|Кайо Энрике
|0
|0
|Фофана Юссуф
|0
|0
|Матсима Крислен
|0
|0
|Матазо Элио
|0
|0
Карточки
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матич Неманья
|7
|0
|Омари Вармед
|3
|1
|Ассиньон Лоренс
|4
|0
|Ву Кристофер
|1
|1
|Салах Ибрагим
|2
|0
|Буриго Бенжамен
|2
|0
|Теате Артур
|2
|0
|Дуэ Гела
|0
|1
|Сантамария Батист
|1
|0
|Гуйри Амин
|1
|0
|Мюинга Арно
|1
|0
|Трюффер Адриен
|1
|0
|Йылдырым Бертуг
|1
|0
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Закария Денис
|6
|0
|Головин Александр
|5
|0
|Синго Вилфред
|4
|0
|Камара Мохамед
|4
|0
|Скардовелли Вандерсон
|3
|0
|Фофана Юссуф
|3
|0
|Магасса Сунгуту
|3
|0
|Матсима Крислен
|2
|0
|Матазо Элио
|2
|0
|Дьятта Крепен
|1
|0
|Салису Мохаммед
|1
|0
|Балогун Фоларин
|1
|0
|Аклиуш Манес
|1
|0
|Диоп Эден
|1
|0
Результаты матчей
Ренн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Монако
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
6
7
Ренн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Монако
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
1
15
Ренн
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Монако
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
7
22
Голы по времени матча
Забито
17
14
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
4
29%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
3
18%
3
21%
46-60
4
24%
3
21%
61-75
4
24%
2
14%
76-90
Пропущено
12
15
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
0
0%
4
27%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
6
50%
3
20%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
1
8%
2
13%
76-90
Забито
4
15
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
1
25%
2
13%
1-15
1
25%
4
27%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
25%
4
27%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
25%
1
7%
76-90
Пропущено
5
4
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
40%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
21
29
8 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
4
19%
2
7%
1-15
4
19%
8
28%
16-30
0
0%
5
17%
31-45
4
19%
7
24%
46-60
4
19%
4
14%
61-75
5
24%
3
10%
76-90
Пропущено
17
19
11 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
2
12%
6
32%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
8
47%
3
16%
31-45
1
6%
3
16%
46-60
4
24%
2
11%
61-75
1
6%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Ренн
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Марсель - Ренн 2:0 Маккаби Хайфа - Ренн 0:3 Ренн - Реймс 3:1 Ренн - Лион 0:1
Ренн - Панатинаикос 3:1 Ницца - Ренн 2:0 Ренн - Страсбург 1:1 Панатинаикос - Ренн 1:2 Лорьян - Ренн 2:1 Ренн - ПСЖ 1:3 Вильярреал - Ренн 1:0 Ренн - Нант 3:1 Монпелье - Ренн 0:0 Ренн - Маккаби Хайфа 3:0 Ренн - Лилль 2:2 Брест - Ренн 0:0 Ренн - Гавр 2:2 Ланс - Ренн 1:1 Ренн - Мец 5:1 Вулверхэмптон - Ренн 3:1
Монако
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Монако - Монпелье 2:0 ПСЖ - Монако 5:2 Гавр - Монако 0:0 Монако - Брест 2:0
Лилль - Монако 2:0 Монако - Мец 2:1 Реймс - Монако 1:3 Монако - Марсель 3:2 Монако - Ницца 0:1 Лорьян - Монако 2:2 Монако - Ланс 3:0 Нант - Монако 3:3 Монако - Страсбург 3:0 Клермон - Монако 2:4 Бавария - Монако 4:2 Арсенал - Монако 1:1 Дженоа - Монако 1:0 Болонья - Монако 2:3 Лидс - Монако 0:2 Бетис - Монако 1:3
Результаты матчей
Ренн
Монако
Точный счет
2:2
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
3
3 раза 43%
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
3
5 раз 36%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Ренн
Монако
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
61
53
61
35
34
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
113
59
113
311
68
113
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|36 - 11
|33
|2.
|1:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|30 - 19
|30
|3.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|14 - 5
|29
|4.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|19 - 11
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|20 - 19
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|19 - 15
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 15
|22
|8.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 14
|20
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 23
|18
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 22
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|12 - 15
|16
|12.
|0:1 Заявка
|15
|3
|6
|6
|19 - 20
|15
|13.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|12 - 19
|14
|14.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|21 - 22
|14
|15.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|14 - 18
|13
|16.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|18 - 25
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 25
|10
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|7
|6
|0
|1
|15 - 4
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 1
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|20 - 6
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 3
|16
|5.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|7 - 1
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 9
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|10.
|0:1 Заявка
|9
|3
|3
|3
|17 - 13
|12
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|14.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|12 - 11
|8
|15.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 7
|7
|16.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 10
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|3.
|1:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 15
|12
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|5.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|6.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 15
|10
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|9.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 8
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 13
|6
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 15
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|16.
|0:1 Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 7
|3
|17.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|15 (2)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|6
|Монако
|Минамино Такуми
|5 (4)
|Монпелье
|Саванье Тежи
|5 (4)
|Ренн
|Матич Неманья
|7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 5
|Ланс
|Вахи Элю
|1 5
|Ланс
|Гради Жонатан
|6
|Монако
|Закария Денис
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ренн 0:2 Монако
Исход игры
Ренн
11.4% (14)
Ничья
40.7% (50)
Монако
48% (59)
Тотал 2.5
Больше
54.78% (63)
Меньше
45.22% (52)
Обе команды забьют
Да
88.7% (102)
Нет
11.3% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.7% (39)
1:2 Монако
31.7% (39)
2:1</