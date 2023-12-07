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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
Ренн
 
Позже
Монако
Прогнозы 42
Ренн 9.5% (4)
X 31% (13)
Монако 59.5% (25)
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Монако

История личных встреч

Ренн
Монако

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед

30 матчей

26.7%
20%
53.3%
8 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

23.3%
40%
36.7%
7 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

23.3%
33.3%
43.4%
7 побед 10 ничьих 13 побед

История матчей

Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
2:3
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
3:2
Л1
2:2
КЛ
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
2:3
КЛ
7:0
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
К
3:1
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
2:1
Л1
1:2
Л1
0:1

Голы

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.38
0.88

Среднее время на гол

65
102

Всего голов

35
14

Голов в среднем за матч

2.06
1.08

Среднее время на гол

43
83

Всего голов

53
29

Голов в среднем за матч

1.77
0.97

Тотал матчей

2.5
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

50
93

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буриго Бенжамен 3 (2) 0.21
Гуйри Амин 3 0.21
Салах Ибрагим 3 0.21
Блас Людовик 2 0.14
Мюинга Арно 2 (1) 0.14
Трюффер Адриен 1 0.07
Ассиньон Лоренс 1 0.07
Доку Жереми 1 0.07
Ву Кристофер 1 0.07
Теате Артур 1 0.07
Дуэ Дезире 1 0.07
Террье Мартен 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 6 0.43
Минамино Такуми 5 0.36
Головин Александр 5 0.36
Балогун Фоларин 4 0.29
Аклиуш Манес 3 0.21
Скардовелли Вандерсон 1 0.07
Якобс Исмаил 1 0.07
Марипан Гильермо 1 0.07
Закария Денис 1 0.07
Боаду Мирон 1 0.07
Синго Вилфред 1 0.07
Кайо Энрике 0 0
Фофана Юссуф 0 0
Матсима Крислен 0 0
Матазо Элио 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матич Неманья 7 0
Ассиньон Лоренс 4 0
Омари Вармед 2 1
Ву Кристофер 1 1
Салах Ибрагим 2 0
Дуэ Гела 0 1
Буриго Бенжамен 1 0
Сантамария Батист 1 0
Гуйри Амин 1 0
Мюинга Арно 1 0
Теате Артур 1 0
Трюффер Адриен 1 0
Йылдырым Бертуг 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Головин Александр 5 0
Закария Денис 5 0
Фофана Юссуф 3 0
Синго Вилфред 3 0
Камара Мохамед 3 0
Магасса Сунгуту 3 0
Скардовелли Вандерсон 2 0
Матсима Крислен 2 0
Матазо Элио 2 0
Дьятта Крепен 1 0
Балогун Фоларин 1 0
Аклиуш Манес 1 0
Диоп Эден 1 0

Результаты матчей

Ренн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Монако
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

6
7
Ренн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Монако
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
15
Ренн
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Монако
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

7
22

Голы по времени матча

Забито

17
14
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
4
29%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
3
18%
3
21%
46-60
4
24%
3
21%
61-75
4
24%
2
14%
76-90

Пропущено

12
15
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
0
0%
4
27%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
6
50%
3
20%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
1
8%
2
13%
76-90

Забито

4
15
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
1
25%
2
13%
1-15
1
25%
4
27%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
25%
4
27%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
25%
1
7%
76-90

Пропущено

5
4
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
40%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

21
29
8 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
4
19%
2
7%
1-15
4
19%
8
28%
16-30
0
0%
5
17%
31-45
4
19%
7
24%
46-60
4
19%
4
14%
61-75
5
24%
3
10%
76-90

Пропущено

17
19
11 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
2
12%
6
32%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
8
47%
3
16%
31-45
1
6%
3
16%
46-60
4
24%
2
11%
61-75
1
6%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Марсель - Ренн 2:0 Маккаби Хайфа - Ренн 0:3 Ренн - Реймс 3:1 Ренн - Лион 0:1
Ренн - Панатинаикос 3:1 Ницца - Ренн 2:0 Ренн - Страсбург 1:1 Панатинаикос - Ренн 1:2 Лорьян - Ренн 2:1 Ренн - ПСЖ 1:3 Вильярреал - Ренн 1:0 Ренн - Нант 3:1 Монпелье - Ренн 0:0 Ренн - Маккаби Хайфа 3:0 Ренн - Лилль 2:2 Брест - Ренн 0:0 Ренн - Гавр 2:2 Ланс - Ренн 1:1 Ренн - Мец 5:1 Вулверхэмптон - Ренн 3:1
Монако
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Монако - Монпелье 2:0 ПСЖ - Монако 5:2 Гавр - Монако 0:0 Монако - Брест 2:0
Лилль - Монако 2:0 Монако - Мец 2:1 Реймс - Монако 1:3 Монако - Марсель 3:2 Монако - Ницца 0:1 Лорьян - Монако 2:2 Монако - Ланс 3:0 Нант - Монако 3:3 Монако - Страсбург 3:0 Клермон - Монако 2:4 Бавария - Монако 4:2 Арсенал - Монако 1:1 Дженоа - Монако 1:0 Болонья - Монако 2:3 Лидс - Монако 0:2 Бетис - Монако 1:3

Результаты матчей

Ренн
Монако

Точный счет

2:2
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
3
3 раза 43%
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
3
5 раз 36%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ренн
Монако

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
1
5
3
1.5
6
1
3
5
2.5
3
4
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
11
3
5
9
1.5
11
3
3
11
2.5
6
8
1
13
3.5
1
13
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 14 10 3 1 36 - 11 33
2.
Ницца
 Заявка 14 8 5 1 14 - 5 29
3.
Монако
 Заявка 14 8 3 3 29 - 19 27
4.
Лилль
 Заявка 14 7 5 2 19 - 11 26
5.
Реймс
 Заявка 14 7 2 5 20 - 19 23
6.
Ланс
 Заявка 14 6 4 4 19 - 15 22
7.
Брест
 Заявка 13 6 3 4 17 - 14 21
8.
Марсель
 Заявка 14 5 5 4 18 - 14 20
9.
Нант
 Заявка 14 5 3 6 18 - 23 18
10.
Мец
 Заявка 14 4 4 6 15 - 22 16
11.
Гавр
 Заявка 14 3 7 4 12 - 15 16
12.
Ренн
 Заявка 14 3 6 5 19 - 19 15
13.
Страсбург
 Заявка 13 3 4 6 11 - 18 13
14.
Монпелье
 Заявка 14 3 5 6 21 - 22 13
15.
Тулуза
 Заявка 14 2 7 5 14 - 18 13
16.
Лорьян
 Заявка 14 2 6 6 18 - 25 12
17.
Клермон
 Заявка 14 2 4 8 11 - 25 10
18.
Лион
 Заявка 14 1 4 9 11 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 7 6 0 1 15 - 4 18
2.
Марсель
 Заявка 7 5 2 0 12 - 1 17
3.
ПСЖ
 Заявка 7 5 1 1 20 - 6 16
4.
Лилль
 Заявка 7 5 1 1 10 - 3 16
5.
Ницца
 Заявка 7 4 3 0 7 - 1 15
6.
Ланс
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
7.
Реймс
 Заявка 7 4 0 3 9 - 9 12
8.
Ренн
 Заявка 8 3 3 2 17 - 12 12
9.
Нант
 Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
10.
Брест
 Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
11.
Страсбург
 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
12.
Лорьян
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
13.
Гавр
 Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
14.
Тулуза
 Заявка 6 1 4 1 9 - 7 7
15.
Монпелье
 Заявка 7 1 4 2 12 - 11 7
16.
Мец
 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
17.
Клермон
 Заявка 7 1 1 5 3 - 10 4
18.
Лион
 Заявка 7 0 3 4 7 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
2.
Ницца
 Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
3.
Реймс
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
4.
Брест
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
5.
Лилль
 Заявка 7 2 4 1 9 - 8 10
6.
Мец
 Заявка 8 3 1 4 8 - 15 10
7.
Монако
 Заявка 7 2 3 2 14 - 15 9
8.
Ланс
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
9.
Гавр
 Заявка 7 1 5 1 6 - 8 8
10.
Нант
 Заявка 6 2 0 4 5 - 13 6
11.
Монпелье
 Заявка 7 2 1 4 9 - 11 6
12.
Клермон
 Заявка 7 1 3 3 8 - 15 6
13.
Тулуза
 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
14.
Страсбург
 Заявка 6 1 1 4 3 - 11 4
15.
Лион
 Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
16.
Ренн
 Заявка 6 0 3 3 2 - 7 3
17.
Марсель
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
18.
Лорьян
 Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 15 (2)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Бен-Йеддер Виссам 6
Монако Минамино Такуми 5 (4)
Монпелье Саванье Тежи 5 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ренн Матич Неманья 7
Брест Брассье Лилиан 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Ланс Медина Факундо 6
Клермон Сейду Алиду 1 4
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Ренн - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 декабря 2023, осталось 2 дня 10 часов 9 минут.

    Главный судья: Тюрпен Клеман

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    • Прогнозы 42
    Ренн 9.5% (4)
    X 31% (13)
    Монако 59.5% (25)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ренн
    Ничья
    Монако
    2.72
    3.80
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    2.75
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    Прогнозы на матч Ренн - Монако

    Исход игры
    Ренн
    9.5% (4)
    Ничья
    31% (13)
    Монако
    59.5% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.97% (23)
    Меньше
    41.03% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    84.62% (33)
    Нет
    15.38% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Монако
    35.7% (15)
    1:1 Ничья
    23.8% (10)
    0:1 Монако
    9.5% (4)
    2:1 Ренн
    7.1% (3)
    2:2 Ничья
    4.8% (2)
    0:2 Монако
    4.8% (2)
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