Тур: 15. Стадион: Роазон Парк. Главный судья: Тюрпен Клеман
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ренн
Монако
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед
30 матчей
26.7%
20%
53.3%
8 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
23.3%
40%
36.7%
7 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
23.3%
33.3%
43.4%
7 побед 10 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
1.38
0.88
Среднее время на гол
65
102
Всего голов
35
14
Голов в среднем за матч
2.06
1.08
Среднее время на гол
43
83
Всего голов
53
29
Голов в среднем за матч
1.77
0.97
Тотал матчей
2.5
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
50
93
Бомбардиры внутри турнира
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буриго Бенжамен
|3 (2)
|0.21
|Гуйри Амин
|3
|0.21
|Салах Ибрагим
|3
|0.21
|Блас Людовик
|2
|0.14
|Мюинга Арно
|2 (1)
|0.14
|Трюффер Адриен
|1
|0.07
|Ассиньон Лоренс
|1
|0.07
|Доку Жереми
|1
|0.07
|Ву Кристофер
|1
|0.07
|Теате Артур
|1
|0.07
|Дуэ Дезире
|1
|0.07
|Террье Мартен
|0
|0
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|6
|0.43
|Минамино Такуми
|5
|0.36
|Головин Александр
|5
|0.36
|Балогун Фоларин
|4
|0.29
|Аклиуш Манес
|3
|0.21
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0.07
|Якобс Исмаил
|1
|0.07
|Марипан Гильермо
|1
|0.07
|Закария Денис
|1
|0.07
|Боаду Мирон
|1
|0.07
|Синго Вилфред
|1
|0.07
|Кайо Энрике
|0
|0
|Фофана Юссуф
|0
|0
|Матсима Крислен
|0
|0
|Матазо Элио
|0
|0
Карточки
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матич Неманья
|7
|0
|Ассиньон Лоренс
|4
|0
|Омари Вармед
|2
|1
|Ву Кристофер
|1
|1
|Салах Ибрагим
|2
|0
|Дуэ Гела
|0
|1
|Буриго Бенжамен
|1
|0
|Сантамария Батист
|1
|0
|Гуйри Амин
|1
|0
|Мюинга Арно
|1
|0
|Теате Артур
|1
|0
|Трюффер Адриен
|1
|0
|Йылдырым Бертуг
|1
|0
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Головин Александр
|5
|0
|Закария Денис
|5
|0
|Фофана Юссуф
|3
|0
|Синго Вилфред
|3
|0
|Камара Мохамед
|3
|0
|Магасса Сунгуту
|3
|0
|Скардовелли Вандерсон
|2
|0
|Матсима Крислен
|2
|0
|Матазо Элио
|2
|0
|Дьятта Крепен
|1
|0
|Балогун Фоларин
|1
|0
|Аклиуш Манес
|1
|0
|Диоп Эден
|1
|0
Результаты матчей
Ренн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Монако
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
6
7
Ренн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Монако
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
1
15
Ренн
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Монако
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
7
22
Голы по времени матча
Забито
17
14
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
4
29%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
3
18%
3
21%
46-60
4
24%
3
21%
61-75
4
24%
2
14%
76-90
Пропущено
12
15
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
0
0%
4
27%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
6
50%
3
20%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
1
8%
2
13%
76-90
Забито
4
15
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
1
25%
2
13%
1-15
1
25%
4
27%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
25%
4
27%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
25%
1
7%
76-90
Пропущено
5
4
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
40%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
21
29
8 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
4
19%
2
7%
1-15
4
19%
8
28%
16-30
0
0%
5
17%
31-45
4
19%
7
24%
46-60
4
19%
4
14%
61-75
5
24%
3
10%
76-90
Пропущено
17
19
11 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
2
12%
6
32%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
8
47%
3
16%
31-45
1
6%
3
16%
46-60
4
24%
2
11%
61-75
1
6%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Ренн
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Марсель - Ренн 2:0 Маккаби Хайфа - Ренн 0:3 Ренн - Реймс 3:1 Ренн - Лион 0:1
Ренн - Панатинаикос 3:1 Ницца - Ренн 2:0 Ренн - Страсбург 1:1 Панатинаикос - Ренн 1:2 Лорьян - Ренн 2:1 Ренн - ПСЖ 1:3 Вильярреал - Ренн 1:0 Ренн - Нант 3:1 Монпелье - Ренн 0:0 Ренн - Маккаби Хайфа 3:0 Ренн - Лилль 2:2 Брест - Ренн 0:0 Ренн - Гавр 2:2 Ланс - Ренн 1:1 Ренн - Мец 5:1 Вулверхэмптон - Ренн 3:1
Монако
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Монако - Монпелье 2:0 ПСЖ - Монако 5:2 Гавр - Монако 0:0 Монако - Брест 2:0
Лилль - Монако 2:0 Монако - Мец 2:1 Реймс - Монако 1:3 Монако - Марсель 3:2 Монако - Ницца 0:1 Лорьян - Монако 2:2 Монако - Ланс 3:0 Нант - Монако 3:3 Монако - Страсбург 3:0 Клермон - Монако 2:4 Бавария - Монако 4:2 Арсенал - Монако 1:1 Дженоа - Монако 1:0 Болонья - Монако 2:3 Лидс - Монако 0:2 Бетис - Монако 1:3
Результаты матчей
Ренн
Монако
Точный счет
2:2
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
3
3 раза 43%
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
3
5 раз 36%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Ренн
Монако
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
61
53
61
35
34
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
113
59
113
311
68
113
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|36 - 11
|33
|2.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|14 - 5
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 19
|27
|4.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|19 - 11
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|20 - 19
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 15
|22
|7.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 14
|21
|8.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 14
|20
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 23
|18
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 22
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|12 - 15
|16
|12.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|19 - 19
|15
|13.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 18
|13
|14.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|21 - 22
|13
|15.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|14 - 18
|13
|16.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|18 - 25
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 25
|10
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|15 - 4
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 1
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|20 - 6
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 3
|16
|5.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|7 - 1
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 9
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 12
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|10.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|14.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 7
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|12 - 11
|7
|16.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 10
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|5.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 15
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|14 - 15
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|9.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 8
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 13
|6
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 15
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 7
|3
|17.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|15 (2)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|6
|Монако
|Минамино Такуми
|5 (4)
|Монпелье
|Саванье Тежи
|5 (4)
|Ренн
|Матич Неманья
|7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 5
|Ланс
|Вахи Элю
|1 5
|Ланс
|Медина Факундо
|6
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 4
Прогнозы на матч Ренн - Монако
Исход игры
Ренн
9.5% (4)
Ничья
31% (13)
Монако
59.5% (25)
Тотал 2.5
Больше
58.97% (23)
Меньше
41.03% (16)
Обе команды забьют
Да
84.62% (33)
Нет
15.38% (6)
Популярный счёт
1:2 Монако
35.7% (15)
1:1 Ничья
23.8% (10)
0:1 Монако
9.5% (4)
2:1 Ренн
7.1% (3)
2:2 Ничья
4.8% (2)
0:2 Монако
4.8% (2)
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