Молле слева с двадцати трёх метров пробил под перекладину. Тенас в прыжке смог отвести угрозу от ворот.

Молле разыграл угловой удар с партнёрами и заработал следующий "стандарт".

Навес Молле от углового флага к воротам к опасному моменту не привёл. Столичные игроки мяч выбили.

Дюверн на фланге сбил Ли Кан-Ина.

Заброс Баркола слева к воротам получился точно в руки Лафону.

Дюверн на фланге зацепил ногу Ли Кан-Ина.

15' Саймон слева попытался прорваться в штрафную площадь парижан, но сзади подкрался Угарте и мяч забрал.

14' Баркола слева откликнулся на заброс вперёд, но не смог грудью удачно подработать мяч себе на ход.

12' Заброс Витиньи направо на Ли Кан-Ина получился слишком сильным. Кореец сумел догнать мяч уже за пределами поля.

11' Кёмерт у центрального круга смог выбить мяч у Мбаппе.

10' Угарте на чужой половине поля нарушил правила.

9' Парижане свою атаку развивают тоже неспешно, выискивая момент для заброса в линию атаки.

8' "Нант" отвечает позиционной атакой, долго разыгрывая мяч у центрального круга. Заброс "канарейками" мяча вперёд удачным не вышел.