Тур: 15. Стадион: Парк де Пренс. Главный судья: Брисар Жером
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
71 Владение мячом, % 29
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
80
Тенас
Арнау
28
Солер
Карлос
17
Витинья
II
19
Кан-Ин
Ли
11
Коко
Маркус
24
Кёмерт
Эрай
25
Молле
Флоран
27
Саймон
Мозес
- Основной состав
-
80 Тенас АрнауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Солер КарлосПолузащитник
- Полузащитник
-
17 ВитиньяПолузащитник
-
19 Кан-Ин ЛиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
70 Муке ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Н'Дур ШерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Энрике Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Коко МаркусЗащитник
-
24 Кёмерт ЭрайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Молле ФлоранНападающий
- Нападающий
-
27 Саймон МозесНападающий
- Запасные игроки
-
16 Дескамп РемиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Хаджам ЖауэнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дьяк ЛаминПолузащитник
-
39 Аблин МаттисНападающий
-
Главный тренер: Гурвеннек Жослен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
ПСЖ
Нант
23 матча
100%
23 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
78.3%
17.4%
4.3%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
73.9%
8.7%
17.4%
17 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
200%
0 побед 6 ничьих 1 победа
26 матчей
88.5%
11.5%
23 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
69.2%
19.2%
11.6%
18 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
65.4%
30.8%
3.8%
17 побед 8 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
38
28
Голов в среднем за матч
2.71
2.33
Среднее время на гол
33
38
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
0.92
0.5
Среднее время на гол
98
180
Всего голов
49
35
Голов в среднем за матч
1.88
1.35
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
47
66
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|15 (4)
|1
|Витинья II
|4
|0.27
|Хакими Ашраф
|3
|0.2
|Коло-Муани Рандаль
|3
|0.2
|Рамуш Гонсалу
|3
|0.2
|Заир-Эмери Уоррен
|2
|0.13
|Асенсио Марко
|2
|0.13
|Дембеле Усман
|1
|0.07
|Фабиан Руис
|1
|0.07
|Солер Карлос
|1
|0.07
|Кан-Ин Ли
|1
|0.07
|Угарте Мануэль
|0
|0
|Баркола Бредли
|0
|0
|Эрнандес Люка
|0
|0
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мохамед Мостафа
|5 (2)
|0.33
|Саймон Мозес
|3 (1)
|0.2
|Молле Флоран
|3
|0.2
|Бамба Абдул-Кадер
|1
|0.07
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0.07
|Коко Маркус
|1
|0.07
|Чиривелья Педро
|1
|0.07
|Кёмерт Эрай
|1
|0.07
|Мутуссами Самуэль
|1
|0.07
|Аблин Маттис
|1
|0.07
|Паллуа Николя
|0
|0
|Мерлин Квентин
|0
|0
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|1
|Фабиан Руис
|2
|0
|Мбаппе Килиан
|2
|0
|Кан-Ин Ли
|2
|0
|Заир-Эмери Уоррен
|2
|0
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|Данилу Перейра
|1
|0
|Мукиэле Норди
|1
|0
|Эрнандес Люка
|1
|0
|Хакими Ашраф
|1
|0
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0
|Угарте Мануэль
|1
|0
|Баркола Бредли
|1
|0
|Н'Дур Шер
|1
|0
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастеллетто Жан-Шарль
|4
|0
|Молле Флоран
|3
|0
|Мохамед Мостафа
|1
|1
|Паллуа Николя
|2
|0
|Чиривелья Педро
|2
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|2
|0
|Кёмерт Эрай
|2
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|2
|0
|Мутуссами Самуэль
|2
|0
|Мёпийу Бастьен
|0
|1
|Коко Маркус
|1
|0
|Дуглас Гомес
|1
|0
|Дескамп Реми
|1
|0
|Бамба Абдул-Кадер
|1
|0
|Пьер Аристуи
|1
|0
Результаты матчей
ПСЖ
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Нант
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
2
ПСЖ
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Нант
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
16
12
ПСЖ
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Нант
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (8)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
18
14
Голы по времени матча
Забито
20
5
9 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
3
15%
1
20%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
20%
1
20%
31-45
3
15%
3
60%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
5
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
13
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
2
33%
2
15%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
2
33%
3
23%
61-75
1
17%
5
38%
76-90
Забито
16
13
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
2
13%
3
23%
1-15
4
25%
1
8%
16-30
4
25%
3
23%
31-45
2
13%
3
23%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
3
19%
2
15%
76-90
Пропущено
5
10
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
10%
46-60
1
20%
3
30%
61-75
1
20%
3
30%
76-90
Забито
36
18
19 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
5
14%
4
22%
1-15
6
17%
1
6%
16-30
8
22%
4
22%
31-45
5
14%
6
33%
46-60
4
11%
1
6%
61-75
8
22%
2
11%
76-90
Пропущено
11
23
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 16
1 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
0
0%
4
17%
1-15
2
18%
3
13%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
2
9%
46-60
3
27%
6
26%
61-75
2
18%
8
35%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Гавр - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 ПСЖ - Монако 5:2 Реймс - ПСЖ 0:3
Милан - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Монпелье 3:0 Брест - ПСЖ 2:3 ПСЖ - Милан 3:0 ПСЖ - Страсбург 3:0 Ренн - ПСЖ 1:3 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Клермон - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Марсель 4:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0 ПСЖ - Ницца 2:3 Лион - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Ланс 3:1 Тулуза - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Чонбук Моторс - ПСЖ 0:3
Нант
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Нант - Ницца 1:0 Нант - Гавр 0:0 Мец - Нант 3:1 Нант - Реймс 0:1
Ланс - Нант 4:0 Нант - Монпелье 2:0 Страсбург - Нант 1:2 Ренн - Нант 3:1 Нант - Лорьян 5:3 Клермон - Нант 0:1 Нант - Марсель 1:1 Нант - Монако 3:3 Лилль - Нант 2:0 Нант - Тулуза 1:2 Кёльн - Нант 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Халл Сити - Нант 1:1 Анже - Нант 0:1 Нант - Лаваль 0:3 Нант - Анже 1:0
Результаты матчей
ПСЖ
Нант
Точный счет
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:3
2 раза 14%
0:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
3
6 раз 43%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
ПСЖ
Нант
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
62
61
35
52
26
25
17
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
42
52
15
43
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
104
113
410
95
212
311
113
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|15
|10
|4
|1
|36 - 11
|34
|2.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 20
|30
|3.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|14 - 5
|29
|4.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|19 - 11
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|20 - 19
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|19 - 15
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 15
|22
|8.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 14
|20
|9.
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 23
|19
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 22
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|12 - 15
|16
|12.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|20 - 21
|15
|13.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|12 - 19
|14
|14.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|21 - 22
|14
|15.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|14 - 18
|13
|16.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|18 - 25
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 25
|10
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|15 - 4
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 1
|17
|3.
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|20 - 6
|17
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 3
|16
|5.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|7 - 1
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 9
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|9.
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 14
|12
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|14.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|12 - 11
|8
|15.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 7
|7
|16.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 10
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|3.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 16
|12
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|5.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|6.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 15
|10
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|9.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 8
|8
|10.
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 13
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 15
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 7
|3
|17.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|15 (2)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|6
|Монако
|Минамино Такуми
|5 (4)
|Монпелье
|Саванье Тежи
|5 (4)
|Ренн
|Матич Неманья
|7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 5
|Ланс
|Вахи Элю
|1 5
|Ланс
|Гради Жонатан
|6
|Монако
|Закария Денис
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ПСЖ 0:0 Нант
Исход игры
ПСЖ
98.4% (122)
Ничья
0.8% (1)
Нант
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
50% (58)
Меньше
50% (58)
Обе команды забьют
Да
29.31% (34)
Нет
70.69% (82)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
43.5% (54)
3:0 ПСЖ
17.7% (22)
2:1 ПСЖ
14.5% (18)
3:1 ПСЖ
9.7% (12)
4:0 ПСЖ
2.4% (3)
4:1 ПСЖ
2.4% (3)
1:0 ПСЖ
2.4% (3)
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