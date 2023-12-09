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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Брисар Жером
ПСЖ
0:0
Первый тайм: 21'
Нант
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Прогнозы 122
ПСЖ 98.4% (120)
X 0.8% (1)
Нант 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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ПСЖ
Ничья
Нант
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
80
Тенас
Арнау
2
Хакими
Ашраф
5
Маркиньос
Маркос
15
Данилу
Перейра
21
Эрнандес
Люка
28
Солер
Карлос
4
Угарте
Мануэль
17
Витинья
II
19
Кан-Ин
Ли
7
Мбаппе
Килиан
29
Баркола
Бредли
1
Лафон
Альбан
11
Коко
Маркус
24
Кёмерт
Эрай
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
2
Дюверн
Жан-Кевин
17
Сиссоко
Мусса
6
Дуглас
Гомес
8
Мутуссами
Самуэль
25
Молле
Флоран
31
Мохамед
Мостафа
27
Саймон
Мозес
ПСЖ
4-3-3
Нант
4-3-3

История личных встреч

ПСЖ
Нант

23 матча

100%
23 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

78.3%
17.4%
4.3%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

73.9%
8.7%
17.4%
17 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

200%
0 побед 6 ничьих 1 победа

26 матчей

88.5%
11.5%
23 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

69.2%
19.2%
11.6%
18 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

65.4%
30.8%
3.8%
17 побед 8 ничьих 1 победа

История матчей

Л1
4:2
Л1
0:3
С
4:0
Л1
3:1
Л1
3:1
Л1
1:2
Л1
0:3
Л1
1:2
Л1
2:0
Л1
3:2
К
3:0
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
4:1
Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
4:0
Л1
1:4
Л1
0:2
К
2:0
Л1
2:1
КЛ
1:2
Л1
5:0
Л1
1:2
Л1
1:4
Л1
1:0

Голы

Всего голов

38
28

Голов в среднем за матч

2.71
2.33

Среднее время на гол

33
38

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

0.92
0.5

Среднее время на гол

98
180

Всего голов

49
35

Голов в среднем за матч

1.88
1.35

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

47
66

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 15 (4) 1
Витинья II 4 0.27
Хакими Ашраф 3 0.2
Коло-Муани Рандаль 3 0.2
Рамуш Гонсалу 3 0.2
Заир-Эмери Уоррен 2 0.13
Асенсио Марко 2 0.13
Дембеле Усман 1 0.07
Фабиан Руис 1 0.07
Солер Карлос 1 0.07
Кан-Ин Ли 1 0.07
Угарте Мануэль 0 0
Баркола Бредли 0 0
Эрнандес Люка 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 5 (2) 0.33
Саймон Мозес 3 (1) 0.2
Молле Флоран 3 0.2
Бамба Абдул-Кадер 1 0.07
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.07
Коко Маркус 1 0.07
Чиривелья Педро 1 0.07
Кёмерт Эрай 1 0.07
Мутуссами Самуэль 1 0.07
Аблин Маттис 1 0.07
Паллуа Николя 0 0
Мерлин Квентин 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доннарумма Джанлуиджи 1 1
Фабиан Руис 2 0
Мбаппе Килиан 2 0
Кан-Ин Ли 2 0
Заир-Эмери Уоррен 2 0
Шкриньяр Милан 1 0
Данилу Перейра 1 0
Мукиэле Норди 1 0
Эрнандес Люка 1 0
Хакими Ашраф 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Угарте Мануэль 1 0
Баркола Бредли 1 0
Н'Дур Шер 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастеллетто Жан-Шарль 4 0
Молле Флоран 3 0
Мохамед Мостафа 1 1
Паллуа Николя 2 0
Чиривелья Педро 2 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 2 0
Кёмерт Эрай 2 0
Дюверн Жан-Кевин 2 0
Мутуссами Самуэль 2 0
Мёпийу Бастьен 0 1
Коко Маркус 1 0
Дуглас Гомес 1 0
Дескамп Реми 1 0
Бамба Абдул-Кадер 1 0
Пьер Аристуи 1 0

Результаты матчей

ПСЖ
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Нант
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
2
ПСЖ
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Нант
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

16
12
ПСЖ
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Нант
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (8)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

18
14

Голы по времени матча

Забито

20
5
9 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
3
15%
1
20%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
20%
1
20%
31-45
3
15%
3
60%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
5
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
13
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
2
33%
2
15%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
2
33%
3
23%
61-75
1
17%
5
38%
76-90

Забито

16
13
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
2
13%
3
23%
1-15
4
25%
1
8%
16-30
4
25%
3
23%
31-45
2
13%
3
23%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
3
19%
2
15%
76-90

Пропущено

5
10
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
10%
46-60
1
20%
3
30%
61-75
1
20%
3
30%
76-90

Забито

36
18
19 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
5
14%
4
22%
1-15
6
17%
1
6%
16-30
8
22%
4
22%
31-45
5
14%
6
33%
46-60
4
11%
1
6%
61-75
8
22%
2
11%
76-90

Пропущено

11
23
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 16
1 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
0
0%
4
17%
1-15
2
18%
3
13%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
2
9%
46-60
3
27%
6
26%
61-75
2
18%
8
35%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Гавр - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 ПСЖ - Монако 5:2 Реймс - ПСЖ 0:3
Милан - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Монпелье 3:0 Брест - ПСЖ 2:3 ПСЖ - Милан 3:0 ПСЖ - Страсбург 3:0 Ренн - ПСЖ 1:3 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Клермон - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Марсель 4:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0 ПСЖ - Ницца 2:3 Лион - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Ланс 3:1 Тулуза - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Чонбук Моторс - ПСЖ 0:3
Нант
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Нант - Ницца 1:0 Нант - Гавр 0:0 Мец - Нант 3:1 Нант - Реймс 0:1
Ланс - Нант 4:0 Нант - Монпелье 2:0 Страсбург - Нант 1:2 Ренн - Нант 3:1 Нант - Лорьян 5:3 Клермон - Нант 0:1 Нант - Марсель 1:1 Нант - Монако 3:3 Лилль - Нант 2:0 Нант - Тулуза 1:2 Кёльн - Нант 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Халл Сити - Нант 1:1 Анже - Нант 0:1 Нант - Лаваль 0:3 Нант - Анже 1:0

Результаты матчей

ПСЖ
Нант

Точный счет

3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:3
2 раза 14%
0:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

3
6 раз 43%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

ПСЖ
Нант

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
2
6
1
1.5
3
5
5
2
2.5
2
6
2
5
3.5
1
7
1
6
4.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
2
5
2
1.5
1
5
4
3
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
10
4
11
3
1.5
4
10
9
5
2.5
2
12
3
11
3.5
1
13
1
13
4.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 0:0 Заявка 15 10 4 1 36 - 11 34
2.
Монако
 Заявка 15 9 3 3 31 - 20 30
3.
Ницца
 Заявка 14 8 5 1 14 - 5 29
4.
Лилль
 Заявка 14 7 5 2 19 - 11 26
5.
Реймс
 Заявка 14 7 2 5 20 - 19 23
6.
Ланс
 Заявка 15 6 5 4 19 - 15 23
7.
Брест
 Заявка 14 6 4 4 18 - 15 22
8.
Марсель
 Заявка 14 5 5 4 18 - 14 20
9.
Нант
 0:0 Заявка 15 5 4 6 18 - 23 19
10.
Мец
 Заявка 14 4 4 6 15 - 22 16
11.
Гавр
 Заявка 14 3 7 4 12 - 15 16
12.
Ренн
 Заявка 15 3 6 6 20 - 21 15
13.
Страсбург
 Заявка 14 3 5 6 12 - 19 14
14.
Монпелье
 Заявка 15 3 6 6 21 - 22 14
15.
Тулуза
 Заявка 14 2 7 5 14 - 18 13
16.
Лорьян
 Заявка 14 2 6 6 18 - 25 12
17.
Клермон
 Заявка 14 2 4 8 11 - 25 10
18.
Лион
 Заявка 14 1 4 9 11 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 7 6 0 1 15 - 4 18
2.
Марсель
 Заявка 7 5 2 0 12 - 1 17
3.
ПСЖ
 0:0 Заявка 8 5 2 1 20 - 6 17
4.
Лилль
 Заявка 7 5 1 1 10 - 3 16
5.
Ницца
 Заявка 7 4 3 0 7 - 1 15
6.
Ланс
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
7.
Реймс
 Заявка 7 4 0 3 9 - 9 12
8.
Брест
 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
9.
Нант
 0:0 Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
10.
Ренн
 Заявка 9 3 3 3 18 - 14 12
11.
Страсбург
 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
12.
Лорьян
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
13.
Гавр
 Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
14.
Монпелье
 Заявка 8 1 5 2 12 - 11 8
15.
Тулуза
 Заявка 6 1 4 1 9 - 7 7
16.
Мец
 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
17.
Клермон
 Заявка 7 1 1 5 3 - 10 4
18.
Лион
 Заявка 7 0 3 4 7 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 0:0 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
2.
Ницца
 Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
3.
Монако
 Заявка 8 3 3 2 16 - 16 12
4.
Реймс
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
5.
Брест
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
6.
Лилль
 Заявка 7 2 4 1 9 - 8 10
7.
Мец
 Заявка 8 3 1 4 8 - 15 10
8.
Ланс
 Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
9.
Гавр
 Заявка 7 1 5 1 6 - 8 8
10.
Нант
 0:0 Заявка 7 2 1 4 5 - 13 7
11.
Монпелье
 Заявка 7 2 1 4 9 - 11 6
12.
Клермон
 Заявка 7 1 3 3 8 - 15 6
13.
Тулуза
 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
14.
Страсбург
 Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
15.
Лион
 Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
16.
Ренн
 Заявка 6 0 3 3 2 - 7 3
17.
Марсель
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
18.
Лорьян
 Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 15 (2)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Бен-Йеддер Виссам 6
Монако Минамино Такуми 5 (4)
Монпелье Саванье Тежи 5 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ренн Матич Неманья 7
Брест Брассье Лилиан 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Ланс Гради Жонатан 6
Монако Закария Денис 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    22'
    Дюверн на фланге зацепил ногу Ли Кан-Ина.
  • 21'
    Заброс Витиньи слева вперёд на Баркола перехватил Коко.
  • 20'
    Заброс Баркола слева к воротам получился точно в руки Лафону.
  • Фол, нарушение
    19'
    Дюверн на фланге сбил Ли Кан-Ина.
  • Угловой
    18'
    Навес Молле от углового флага к воротам к опасному моменту не привёл. Столичные игроки мяч выбили.
  • Угловой
    17'
    Молле разыграл угловой удар с партнёрами и заработал следующий "стандарт".
  • Опасный момент
    16'
    Молле слева с двадцати трёх метров пробил под перекладину. Тенас в прыжке смог отвести угрозу от ворот.
  • 15'
    Саймон слева попытался прорваться в штрафную площадь парижан, но сзади подкрался Угарте и мяч забрал.
  • 14'
    Баркола слева откликнулся на заброс вперёд, но не смог грудью удачно подработать мяч себе на ход.
  • 12'
    Заброс Витиньи направо на Ли Кан-Ина получился слишком сильным. Кореец сумел догнать мяч уже за пределами поля.
  • 11'
    Кёмерт у центрального круга смог выбить мяч у Мбаппе.
  • Фол, нарушение
    10'
    Угарте на чужой половине поля нарушил правила.
  • 9'
    Парижане свою атаку развивают тоже неспешно, выискивая момент для заброса в линию атаки.
  • 8'
    "Нант" отвечает позиционной атакой, долго разыгрывая мяч у центрального круга. Заброс "канарейками" мяча вперёд удачным не вышел.
  • 7'
    Навес Ли Кан-Ина справа на Баркола прервал вверху Коко.
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    • 6'
      Маркиньос исполнил длинный заброс вперёд на Мбаппе. Килиан сделал скидку Ли Кан-Ина, который не смог сделать точный пас налево на Барколу.
    • 5'
      Саймон слева вошёл в штрафную площадь, но его навес к линии штрафной площади нацеленным не получился. Парижане мяч перехватили.
    • 4'
      "Нант" старается контролировать мяч в центре поля. Проходы вперёд гостям пока не удаются.
    • 3'
      Мбаппе по центру вышел на ударную позицию и с линии штрафной площади пробил немного правее центра. Лафон стал заваливаться влево но ногой смог отбить мяч.
    • 2'
      "ПСЖ" играет в тёмно-синей форме, "Нант" - в жёлтой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Парк де Пренс"!
    • Первый тайм
    • 22'
      Судья сигнализирует, что Коко Маркус из команды Нант поставил подножку. Пострадал Витинья II
    • 22'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Лафон Альбан из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Назначен штрафной. Пострадал Кан-Ин Ли, его свалил Дюверн Жан-Кевин.
    • 21'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 21'
      Судья сигнализирует, что Сиссоко Мусса из команды Нант поставил подножку. Пострадал Данилу Перейра
    • 20'
      Эрнандес Люка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 20'
      Данилу Перейра выиграл воздушное противоборство у Мохамед Мостафа.
    • 20'
      Контроль мяча: ПСЖ: 71%, Нант: 29%.
    • 20'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      ПСЖ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Дуглас Гомес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 18'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 18'
      Маркиньос Маркос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Лафон Альбан из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 17'
      Судья сигнализирует, что Дюверн Жан-Кевин из команды Нант поставил подножку. Пострадал Кан-Ин Ли
    • 17'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 16'
      Кёмерт Эрай успешно блокирует удар.
    • 16'
      Мбаппе Килиан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 16'
      ПСЖ начинает контратаку
    • 16'
      Данилу Перейра из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Нант пытается что-то создать.
    • 16'
      Баркола Бредли из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Молле Флоран навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 16'
      Баркола Бредли из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Молле Флоран из команды Нант разыграл угловой с левого угла.
    • 15'
      Молле Флоран пробует нанести удар издали, но Арнау Тенас держит все под контролем
    • 15'
      Нант пытается что-то создать.
    • 15'
      Мутуссами Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Контроль мяча: ПСЖ: 66%, Нант: 34%.
    • 15'
      Угарте Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Нант начинает контратаку
    • 15'
      Мутуссами Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 14'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Кёмерт Эрай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 13'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 12'
      Судья сигнализирует, что Солер Карлос из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Молле Флоран
    • 12'
      Маркиньос Маркос выиграл воздушное противоборство у Саймон Мозес.
    • 12'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 11'
      ПСЖ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: ПСЖ: 64%, Нант: 36%.
    • 9'
      Судья сигнализирует, что Угарте Мануэль из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Дуглас Гомес
    • 9'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 8'
      Мохамед Мостафа выиграл воздушное противоборство у Данилу Перейра.
    • 8'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 8'
      Кёмерт Эрай ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 7'
      Тенас Арнау взял и забрал мяч на выходе
    • 7'
      Нант контролирует мяч.
    • 7'
      Данилу Перейра выиграл воздушное противоборство у Мохамед Мостафа.
    • 6'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 6'
      Кастеллетто Жан-Шарль из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 5'
      Эрнандес Люка из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 5'
      Контроль мяча: ПСЖ: 57%, Нант: 43%.
    • 5'
      Коко Маркус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 5'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 4'
      ПСЖ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Тенас Арнау взял и забрал мяч на выходе
    • 3'
      Баркола Бредли из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Нант начинает контратаку
    • 3'
      Мутуссами Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 2'
      ПСЖ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Нант контролирует мяч.
    • 2'
      Витинья II из команды ПСЖ заходит слишком далеко, он валит Дуглас Гомес.
    • 2'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Дуглас Гомес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Лафон Альбан делает важнейший сейв!
    • 1'
      Хорошую попытку сделал Мбаппе Килиан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 1'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      ПСЖ начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parc des Princes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ПСЖ 0:0 Нант

    Исход игры
    ПСЖ
    98.4% (122)
    Ничья
    0.8% (1)
    Нант
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (58)
    Меньше
    50% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    29.31% (34)
    Нет
    70.69% (82)
    Популярный счёт
    2:0 ПСЖ
    43.5% (54)
    3:0 ПСЖ
    17.7% (22)
    2:1 ПСЖ
    14.5% (18)
    3:1 ПСЖ
    9.7% (12)
    4:0 ПСЖ
    2.4% (3)
    4:1 ПСЖ
    2.4% (3)
    1:0 ПСЖ
    2.4% (3)
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