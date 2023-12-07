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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Брисар Жером
ПСЖ
 
Позже
Нант
ПСЖ
Нант

История личных встреч

ПСЖ
Нант

23 матча

100%
23 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

78.3%
17.4%
4.3%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

73.9%
8.7%
17.4%
17 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

200%
0 побед 6 ничьих 1 победа

26 матчей

88.5%
11.5%
23 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

69.2%
19.2%
11.6%
18 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

65.4%
30.8%
3.8%
17 побед 8 ничьих 1 победа

История матчей

Л1
4:2
Л1
0:3
С
4:0
Л1
3:1
Л1
3:1
Л1
1:2
Л1
0:3
Л1
1:2
Л1
2:0
Л1
3:2
К
3:0
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
4:1
Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
4:0
Л1
1:4
Л1
0:2
К
2:0
Л1
2:1
КЛ
1:2
Л1
5:0
Л1
1:2
Л1
1:4
Л1
1:0

Голы

Всего голов

38
28

Голов в среднем за матч

2.71
2.33

Среднее время на гол

33
38

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

0.92
0.5

Среднее время на гол

98
180

Всего голов

49
35

Голов в среднем за матч

1.88
1.35

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

47
66

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 15 (4) 1.07
Витинья II 4 0.29
Хакими Ашраф 3 0.21
Коло-Муани Рандаль 3 0.21
Рамуш Гонсалу 3 0.21
Заир-Эмери Уоррен 2 0.14
Асенсио Марко 2 0.14
Дембеле Усман 1 0.07
Фабиан Руис 1 0.07
Солер Карлос 1 0.07
Кан-Ин Ли 1 0.07
Угарте Мануэль 0 0
Баркола Бредли 0 0
Эрнандес Люка 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 5 (2) 0.36
Саймон Мозес 3 (1) 0.21
Молле Флоран 3 0.21
Бамба Абдул-Кадер 1 0.07
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.07
Коко Маркус 1 0.07
Чиривелья Педро 1 0.07
Кёмерт Эрай 1 0.07
Мутуссами Самуэль 1 0.07
Аблин Маттис 1 0.07
Паллуа Николя 0 0
Мерлин Квентин 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доннарумма Джанлуиджи 1 1
Фабиан Руис 2 0
Мбаппе Килиан 2 0
Кан-Ин Ли 2 0
Заир-Эмери Уоррен 2 0
Шкриньяр Милан 1 0
Данилу Перейра 1 0
Мукиэле Норди 1 0
Эрнандес Люка 1 0
Хакими Ашраф 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Угарте Мануэль 1 0
Баркола Бредли 1 0
Н'Дур Шер 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастеллетто Жан-Шарль 4 0
Молле Флоран 3 0
Мохамед Мостафа 1 1
Паллуа Николя 2 0
Чиривелья Педро 2 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 2 0
Кёмерт Эрай 2 0
Дюверн Жан-Кевин 2 0
Мутуссами Самуэль 2 0
Мёпийу Бастьен 0 1
Коко Маркус 1 0
Дуглас Гомес 1 0
Дескамп Реми 1 0
Бамба Абдул-Кадер 1 0
Пьер Аристуи 1 0

Результаты матчей

ПСЖ
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Нант
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
2
ПСЖ
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Нант
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

16
12
ПСЖ
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Нант
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (8)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

18
14

Голы по времени матча

Забито

20
5
9 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
3
15%
1
20%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
20%
1
20%
31-45
3
15%
3
60%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
5
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
13
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
2
33%
2
15%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
2
33%
3
23%
61-75
1
17%
5
38%
76-90

Забито

16
13
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
2
13%
3
23%
1-15
4
25%
1
8%
16-30
4
25%
3
23%
31-45
2
13%
3
23%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
3
19%
2
15%
76-90

Пропущено

5
10
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
10%
46-60
1
20%
3
30%
61-75
1
20%
3
30%
76-90

Забито

36
18
19 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
5
14%
4
22%
1-15
6
17%
1
6%
16-30
8
22%
4
22%
31-45
5
14%
6
33%
46-60
4
11%
1
6%
61-75
8
22%
2
11%
76-90

Пропущено

11
23
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 16
1 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
0
0%
4
17%
1-15
2
18%
3
13%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
2
9%
46-60
3
27%
6
26%
61-75
2
18%
8
35%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Гавр - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 ПСЖ - Монако 5:2 Реймс - ПСЖ 0:3
Милан - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Монпелье 3:0 Брест - ПСЖ 2:3 ПСЖ - Милан 3:0 ПСЖ - Страсбург 3:0 Ренн - ПСЖ 1:3 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Клермон - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Марсель 4:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0 ПСЖ - Ницца 2:3 Лион - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Ланс 3:1 Тулуза - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Чонбук Моторс - ПСЖ 0:3
Нант
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Нант - Ницца 1:0 Нант - Гавр 0:0 Мец - Нант 3:1 Нант - Реймс 0:1
Ланс - Нант 4:0 Нант - Монпелье 2:0 Страсбург - Нант 1:2 Ренн - Нант 3:1 Нант - Лорьян 5:3 Клермон - Нант 0:1 Нант - Марсель 1:1 Нант - Монако 3:3 Лилль - Нант 2:0 Нант - Тулуза 1:2 Кёльн - Нант 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Халл Сити - Нант 1:1 Анже - Нант 0:1 Нант - Лаваль 0:3 Нант - Анже 1:0

Результаты матчей

ПСЖ
Нант

Точный счет

3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:3
2 раза 14%
0:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

3
6 раз 43%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

ПСЖ
Нант

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
2
6
1
1.5
3
5
5
2
2.5
2
6
2
5
3.5
1
7
1
6
4.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
2
5
2
1.5
1
5
4
3
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
10
4
11
3
1.5
4
10
9
5
2.5
2
12
3
11
3.5
1
13
1
13
4.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 14 10 3 1 36 - 11 33
2.
Ницца
 Заявка 14 8 5 1 14 - 5 29
3.
Монако
 Заявка 14 8 3 3 29 - 19 27
4.
Лилль
 Заявка 14 7 5 2 19 - 11 26
5.
Реймс
 Заявка 14 7 2 5 20 - 19 23
6.
Ланс
 Заявка 14 6 4 4 19 - 15 22
7.
Брест
 Заявка 13 6 3 4 17 - 14 21
8.
Марсель
 Заявка 14 5 5 4 18 - 14 20
9.
Нант
 Заявка 14 5 3 6 18 - 23 18
10.
Мец
 Заявка 14 4 4 6 15 - 22 16
11.
Гавр
 Заявка 14 3 7 4 12 - 15 16
12.
Ренн
 Заявка 14 3 6 5 19 - 19 15
13.
Страсбург
 Заявка 13 3 4 6 11 - 18 13
14.
Монпелье
 Заявка 14 3 5 6 21 - 22 13
15.
Тулуза
 Заявка 14 2 7 5 14 - 18 13
16.
Лорьян
 Заявка 14 2 6 6 18 - 25 12
17.
Клермон
 Заявка 14 2 4 8 11 - 25 10
18.
Лион
 Заявка 14 1 4 9 11 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 7 6 0 1 15 - 4 18
2.
Марсель
 Заявка 7 5 2 0 12 - 1 17
3.
ПСЖ
 Заявка 7 5 1 1 20 - 6 16
4.
Лилль
 Заявка 7 5 1 1 10 - 3 16
5.
Ницца
 Заявка 7 4 3 0 7 - 1 15
6.
Ланс
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
7.
Реймс
 Заявка 7 4 0 3 9 - 9 12
8.
Ренн
 Заявка 8 3 3 2 17 - 12 12
9.
Нант
 Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
10.
Брест
 Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
11.
Страсбург
 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
12.
Лорьян
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
13.
Гавр
 Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
14.
Тулуза
 Заявка 6 1 4 1 9 - 7 7
15.
Монпелье
 Заявка 7 1 4 2 12 - 11 7
16.
Мец
 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
17.
Клермон
 Заявка 7 1 1 5 3 - 10 4
18.
Лион
 Заявка 7 0 3 4 7 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
2.
Ницца
 Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
3.
Реймс
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
4.
Брест
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
5.
Лилль
 Заявка 7 2 4 1 9 - 8 10
6.
Мец
 Заявка 8 3 1 4 8 - 15 10
7.
Монако
 Заявка 7 2 3 2 14 - 15 9
8.
Ланс
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
9.
Гавр
 Заявка 7 1 5 1 6 - 8 8
10.
Нант
 Заявка 6 2 0 4 5 - 13 6
11.
Монпелье
 Заявка 7 2 1 4 9 - 11 6
12.
Клермон
 Заявка 7 1 3 3 8 - 15 6
13.
Тулуза
 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
14.
Страсбург
 Заявка 6 1 1 4 3 - 11 4
15.
Лион
 Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
16.
Ренн
 Заявка 6 0 3 3 2 - 7 3
17.
Марсель
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
18.
Лорьян
 Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 15 (2)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Бен-Йеддер Виссам 6
Монако Минамино Такуми 5 (4)
Монпелье Саванье Тежи 5 (4)
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Топ нарушителей
Ренн Матич Неманья 7
Брест Брассье Лилиан 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Ланс Медина Факундо 6
Клермон Сейду Алиду 1 4
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  • Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Нант от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 декабря 2023, осталось 2 дня 14 часов 9 минут.

    Главный судья: Брисар Жером

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 46.2% пользователей.
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    • Прогнозы 39
    ПСЖ 97.4% (38)
    X 2.6% (1)
    Нант 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Нант
    12.00
    7.21
    11.50
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    Прогнозы на матч ПСЖ - Нант

    Исход игры
    ПСЖ
    97.4% (38)
    Ничья
    2.6% (1)
    Нант
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.59% (17)
    Меньше
    56.41% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    30.77% (12)
    Нет
    69.23% (27)
    Популярный счёт
    2:0 ПСЖ
    46.2% (18)
    2:1 ПСЖ
    12.8% (5)
    3:1 ПСЖ
    12.8% (5)
    3:0 ПСЖ
    12.8% (5)
    1:0 ПСЖ
    7.7% (3)
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