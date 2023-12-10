Тур: 17. Стадион: MOL Arena.
Ход матча
21'
38'
78
Пинту
Алекс
25
Каша
Филип
46
Труса
Матей
11
Кмет
Матуш
27
Бариш
Дамьян
22
Гонг
Хилари
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Пинту АлексЗащитник
-
25 Каша ФилипЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Труса МатейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Реджич ДамирНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Муньос
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Кмет МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Бариш ДамьянПолузащитник
-
22 Гонг ХилариПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Соуза ДабниНападающий
-
18 Джуд СандейНападающий
-
93 Акила ЖессеНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Столица Илия
История личных встреч
ДАК
Тренчин
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.3%
46.7%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
31 матч
41.9%
16.1%
42%
13 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
35.5%
32.3%
32.2%
11 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
29%
32.3%
38.7%
9 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
21
Голов в среднем за матч
1.47
1.31
Среднее время на гол
61
68
Всего голов
33
18
Голов в среднем за матч
2.06
1.2
Среднее время на гол
43
75
Всего голов
55
39
Голов в среднем за матч
1.77
1.26
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
Среднее время на гол
50
71
Бомбардиры внутри турнира
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андзуана Иоан
|5
|0.29
|Fernand Goure
|3
|0.18
|Гаврич Желько
|3
|0.18
|Чермак Алеш
|2
|0.12
|Труса Матей
|2
|0.12
|Крстович Никола
|2
|0.12
|Bartol Barisic
|2
|0.12
|Качер Мирослав
|1
|0.06
|Рамадан Аммар
|1
|0.06
|Mark Csinger
|1
|0.06
|Веселовски Доминик
|1
|0.06
|Грушковски Конрад
|1
|0.06
|Zoran Zahradnik
|1
|0.06
|Milan Vitalis
|1
|0.06
|Ниархос Иоаннис
|0
|0
|Герц Кристиан
|0
|0
|Пинту Алекс
|0
|0
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Купусович Негош
|5
|0.29
|Eynel Soares
|4
|0.24
|Rahim Ibrahim
|4
|0.24
|Гонг Хилари
|3
|0.18
|Кмет Матуш
|1
|0.06
|Samuel Kozlovsky
|1
|0.06
|Гайдош Артур
|0
|0
|Бариш Дамьян
|0
|0
|Lazar Stojsavljevic
|0
|0
Карточки
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисванис Спирос
|3
|1
|Пинту Алекс
|4
|0
|Труса Матей
|4
|0
|Димун Милан
|3
|0
|Mark Csinger
|3
|0
|Каша Филип
|1
|1
|Качер Мирослав
|2
|0
|Андзуана Иоан
|2
|0
|Герц Кристиан
|2
|0
|Bartol Barisic
|0
|1
|Попович Александар
|1
|0
|Чермак Алеш
|1
|0
|Крстович Никола
|1
|0
|Гаврич Желько
|1
|0
|Ниархос Иоаннис
|1
|0
|Fernand Goure
|1
|0
|Milan Vitalis
|1
|0
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rahim Ibrahim
|8
|1
|Бариш Дамьян
|7
|0
|Eynel Soares
|4
|0
|Холли Доминик
|3
|0
|Илья Столица
|2
|0
|Кмет Матуш
|2
|0
|Lazar Stojsavljevic
|2
|0
|Бондаренко Тарас
|1
|0
|Возинья Жозимар
|1
|0
|Гонг Хилари
|1
|0
|Акила Жессе
|1
|0
|Samuel Kozlovsky
|1
|0
|Эмека Чинонсо
|1
|0
|Купусович Негош
|1
|0
|Гайдош Артур
|1
|0
|Багин Сауэль
|1
|0
Результаты матчей
ДАК
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Тренчин
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
2
3
ДАК
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Тренчин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
7
8
ДАК
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Тренчин
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
12
10
Упущенные победы
9
11
Голы по времени матча
Забито
18
7
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
2
11%
1
14%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
4
22%
3
43%
31-45
4
22%
1
14%
46-60
3
17%
1
14%
61-75
2
11%
1
14%
76-90
Пропущено
10
16
1 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
1
10%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
3
30%
3
19%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
5
50%
5
31%
76-90
Забито
8
11
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
2
18%
16-30
1
13%
4
36%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
2
25%
1
9%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
26
18
14 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 5
3
12%
1
6%
1-15
6
23%
2
11%
16-30
5
19%
7
39%
31-45
4
15%
2
11%
46-60
4
15%
4
22%
61-75
4
15%
2
11%
76-90
Пропущено
17
22
5 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
1
6%
2
9%
1-15
2
12%
4
18%
16-30
2
12%
4
18%
31-45
3
18%
3
14%
46-60
4
24%
2
9%
61-75
5
29%
29%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
ДАК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Дукла Банска-Бистрица - ДАК 0:0 ДАК - Злате Моравце 3:0 ДАК - Ружомберок 1:1 Спишска-Нова-Вес - ДАК 0:3
Кошице - ДАК 0:3 ДАК - Михаловце 2:1 МФК Снина - ДАК 1:6 Жилина - ДАК 5:1 ДАК - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Спартак Трнава 0:1 Хорне Салиби - ДАК 0:4 Скалица - ДАК 0:1 ДАК - Слован Братислава 3:1 Тренчин - ДАК 1:0 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Злате Моравце - ДАК 0:2 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Кошице 5:2 Михаловце - ДАК 0:0 Дила - ДАК 2:0
Тренчин
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Тренчин - Железярне Подбрезова 1:2 Ружомберок - Тренчин 1:0 Тренчин - Жилина 0:0 Михаловце - Тренчин 0:0
Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Локомотива Девинска-Нова-Вес - Тренчин 1:1 Тренчин - Скалица 0:0 Слован Братислава - Тренчин 2:0 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Ок Частковце - Тренчин 1:2 Кошице - Тренчин 0:3 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Тренчин - ДАК 1:0 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:2 Тренчин - Ружомберок 4:1 Жилина - Тренчин 5:2 Тренчин - Михаловце 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 1:2 СТК-1914 Саморин - Тренчин 3:4 Кармиотисса - Тренчин 0:4
Результаты матчей
ДАК
Тренчин
Точный счет
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
2 раза 13%
5
1 раз 6%
2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
ДАК
Тренчин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
53
35
44
17
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
53
26
53
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
115
79
88
511
214
115
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|3
|1
|43 - 14
|42
|2.
|17
|12
|2
|3
|36 - 20
|38
|3.
|17
|10
|3
|4
|27 - 17
|33
|4.
|17
|9
|2
|6
|37 - 28
|29
|5.
|0:0
|17
|8
|5
|4
|26 - 17
|29
|6.
|17
|7
|5
|5
|31 - 25
|26
|7.
|0:0
|17
|7
|5
|5
|22 - 18
|26
|8.
|17
|5
|6
|6
|18 - 26
|21
|9.
|17
|5
|3
|9
|14 - 21
|18
|10.
|17
|3
|2
|12
|13 - 37
|11
|11.
|17
|0
|6
|11
|13 - 36
|6
|12.
|17
|0
|4
|13
|9 - 30
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|0
|1
|26 - 14
|24
|2.
|8
|6
|2
|0
|21 - 7
|20
|3.
|0:0
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|4.
|9
|5
|2
|2
|19 - 15
|17
|5.
|9
|5
|2
|2
|10 - 7
|17
|6.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|7.
|8
|4
|1
|3
|12 - 8
|13
|8.
|8
|4
|1
|3
|7 - 7
|13
|9.
|8
|2
|3
|3
|10 - 14
|9
|10.
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|11.
|9
|0
|4
|5
|6 - 18
|4
|12.
|9
|0
|3
|6
|6 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|22 - 7
|22
|2.
|9
|6
|2
|1
|15 - 9
|20
|3.
|9
|5
|2
|2
|21 - 11
|17
|4.
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|5.
|8
|4
|0
|4
|18 - 13
|12
|6.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|7.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|8.
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|9.
|8
|0
|4
|4
|8 - 19
|4
|10.
|9
|1
|1
|7
|8 - 21
|4
|11.
|8
|0
|2
|6
|7 - 18
|2
|12.
|8
|0
|1
|7
|3 - 14
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|9 (6)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|9 (3)
|Жилина
|Дурис Давид
|9 (2)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|8 (6)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|7 (7)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 8
|Кошице
|Голиков Александр
|1 6
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|7
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|7
|Ружомберок
|Жигмунд Марек
|6