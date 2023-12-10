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  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
ДАК
0:0
Перерыв
Тренчин
0'
21' Красная карточка
Bartol Barisic
38' Желтая карточка
Rahim Ibrahim

Ход матча

21'
Bartol Barisic
 
33'
Грушковски Конрад
Андзуана Иоан
 
38'
 
Rahim Ibrahim
Лучшие коэффициенты
ДАК
Ничья
Тренчин
7.20
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Все Коэффициенты
41
Попович
Александар
78
Пинту
Алекс
25
Каша
Филип
16
Брунетти
Матеус
18
Мендес
Алехандро
7
Чермак
Алеш
8
Димун
Милан
27
Milan
Vitalis
46
Труса
Матей
11
Bartol
Barisic
17
Андзуана
Иоан
1
Возинья
Жозимар
11
Кмет
Матуш
14
Бондаренко
Тарас
15
Lazar
Stojsavljevic
4
Samuel
Kozlovsky
8
Гайдош
Артур
27
Бариш
Дамьян
22
Гонг
Хилари
20
Rahim
Ibrahim
7
Eynel
Soares
29
Купусович
Негош
ДАК
4-3-3
Тренчин
4-2-3-1

История личных встреч

ДАК
Тренчин

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.3%
46.7%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

31 матч

41.9%
16.1%
42%
13 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

35.5%
32.3%
32.2%
11 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

29%
32.3%
38.7%
9 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

С
1:0
С
0:4
С
1:2
SLE
2:1
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
2:0
С
3:3
С
3:1
С
3:1
С
2:1
С
0:0
С
3:3
С
0:3
С
1:3
С
1:2
С
1:2
С
0:1
С
2:0
С
2:3
С
1:0
С
4:1
С
0:2
С
3:0
С
3:0
С
3:2
С
2:1
С
3:0
С
1:0
С
6:0

Голы

Всего голов

22
21

Голов в среднем за матч

1.47
1.31

Среднее время на гол

61
68

Всего голов

33
18

Голов в среднем за матч

2.06
1.2

Среднее время на гол

43
75

Всего голов

55
39

Голов в среднем за матч

1.77
1.26

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
28

Среднее время на гол

50
71

Бомбардиры внутри турнира

ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андзуана Иоан 5 0.29
Fernand Goure 3 0.18
Гаврич Желько 3 0.18
Чермак Алеш 2 0.12
Труса Матей 2 0.12
Крстович Никола 2 0.12
Bartol Barisic 2 0.12
Качер Мирослав 1 0.06
Рамадан Аммар 1 0.06
Mark Csinger 1 0.06
Веселовски Доминик 1 0.06
Грушковски Конрад 1 0.06
Zoran Zahradnik 1 0.06
Milan Vitalis 1 0.06
Ниархос Иоаннис 0 0
Герц Кристиан 0 0
Пинту Алекс 0 0
Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Купусович Негош 5 0.29
Eynel Soares 4 0.24
Rahim Ibrahim 4 0.24
Гонг Хилари 3 0.18
Кмет Матуш 1 0.06
Samuel Kozlovsky 1 0.06
Гайдош Артур 0 0
Бариш Дамьян 0 0
Lazar Stojsavljevic 0 0

Карточки

ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисванис Спирос 3 1
Пинту Алекс 4 0
Труса Матей 4 0
Димун Милан 3 0
Mark Csinger 3 0
Каша Филип 1 1
Качер Мирослав 2 0
Андзуана Иоан 2 0
Герц Кристиан 2 0
Bartol Barisic 0 1
Попович Александар 1 0
Чермак Алеш 1 0
Крстович Никола 1 0
Гаврич Желько 1 0
Ниархос Иоаннис 1 0
Fernand Goure 1 0
Milan Vitalis 1 0
Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rahim Ibrahim 8 1
Бариш Дамьян 7 0
Eynel Soares 4 0
Холли Доминик 3 0
Илья Столица 2 0
Кмет Матуш 2 0
Lazar Stojsavljevic 2 0
Бондаренко Тарас 1 0
Возинья Жозимар 1 0
Гонг Хилари 1 0
Акила Жессе 1 0
Samuel Kozlovsky 1 0
Эмека Чинонсо 1 0
Купусович Негош 1 0
Гайдош Артур 1 0
Багин Сауэль 1 0

Результаты матчей

ДАК
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Тренчин
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

2
3
ДАК
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Тренчин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

7
8
ДАК
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Тренчин
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

12
10

Упущенные победы

9
11

Голы по времени матча

Забито

18
7
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
2
11%
1
14%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
4
22%
3
43%
31-45
4
22%
1
14%
46-60
3
17%
1
14%
61-75
2
11%
1
14%
76-90

Пропущено

10
16
1 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
1
10%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
3
30%
3
19%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
5
50%
5
31%
76-90

Забито

8
11
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
2
18%
16-30
1
13%
4
36%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
2
25%
1
9%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

26
18
14 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 5
3
12%
1
6%
1-15
6
23%
2
11%
16-30
5
19%
7
39%
31-45
4
15%
2
11%
46-60
4
15%
4
22%
61-75
4
15%
2
11%
76-90

Пропущено

17
22
5 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
1
6%
2
9%
1-15
2
12%
4
18%
16-30
2
12%
4
18%
31-45
3
18%
3
14%
46-60
4
24%
2
9%
61-75
5
29%
29%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

ДАК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Дукла Банска-Бистрица - ДАК 0:0 ДАК - Злате Моравце 3:0 ДАК - Ружомберок 1:1 Спишска-Нова-Вес - ДАК 0:3
Кошице - ДАК 0:3 ДАК - Михаловце 2:1 МФК Снина - ДАК 1:6 Жилина - ДАК 5:1 ДАК - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Спартак Трнава 0:1 Хорне Салиби - ДАК 0:4 Скалица - ДАК 0:1 ДАК - Слован Братислава 3:1 Тренчин - ДАК 1:0 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Злате Моравце - ДАК 0:2 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Кошице 5:2 Михаловце - ДАК 0:0 Дила - ДАК 2:0
Тренчин
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Тренчин - Железярне Подбрезова 1:2 Ружомберок - Тренчин 1:0 Тренчин - Жилина 0:0 Михаловце - Тренчин 0:0
Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Локомотива Девинска-Нова-Вес - Тренчин 1:1 Тренчин - Скалица 0:0 Слован Братислава - Тренчин 2:0 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Ок Частковце - Тренчин 1:2 Кошице - Тренчин 0:3 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Тренчин - ДАК 1:0 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:2 Тренчин - Ружомберок 4:1 Жилина - Тренчин 5:2 Тренчин - Михаловце 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 1:2 СТК-1914 Саморин - Тренчин 3:4 Кармиотисса - Тренчин 0:4

Результаты матчей

ДАК
Тренчин

Точный счет

0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
2 раза 13%
5
1 раз 6%
2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

ДАК
Тренчин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
5
3
1.5
3
5
4
4
2.5
1
7
1
7
3.5
1
7
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
3
2
6
1.5
5
3
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
11
5
7
9
1.5
8
8
5
11
2.5
2
14
1
15
3.5
1
15
1
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 17 13 3 1 43 - 14 42
2.
Жилина
 17 12 2 3 36 - 20 38
3.
Спартак Трнава
 17 10 3 4 27 - 17 33
4.
Железярне Подбрезова
 17 9 2 6 37 - 28 29
5.
ДАК
 0:0 17 8 5 4 26 - 17 29
6.
Дукла Банска-Бистрица
 17 7 5 5 31 - 25 26
7.
Тренчин
 0:0 17 7 5 5 22 - 18 26
8.
Ружомберок
 17 5 6 6 18 - 26 21
9.
Скалица
 17 5 3 9 14 - 21 18
10.
Кошице
 17 3 2 12 13 - 37 11
11.
Михаловце
 17 0 6 11 13 - 36 6
12.
Злате Моравце
 17 0 4 13 9 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 9 8 0 1 26 - 14 24
2.
Слован Братислава
 8 6 2 0 21 - 7 20
3.
ДАК
 0:0 9 5 2 2 18 - 10 17
4.
Железярне Подбрезова
 9 5 2 2 19 - 15 17
5.
Ружомберок
 9 5 2 2 10 - 7 17
6.
Тренчин
 0:0 8 4 2 2 11 - 6 14
7.
Спартак Трнава
 8 4 1 3 12 - 8 13
8.
Скалица
 8 4 1 3 7 - 7 13
9.
Дукла Банска-Бистрица
 8 2 3 3 10 - 14 9
10.
Кошице
 8 2 1 5 5 - 16 7
11.
Михаловце
 9 0 4 5 6 - 18 4
12.
Злате Моравце
 9 0 3 6 6 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 9 7 1 1 22 - 7 22
2.
Спартак Трнава
 9 6 2 1 15 - 9 20
3.
Дукла Банска-Бистрица
 9 5 2 2 21 - 11 17
4.
Жилина
 8 4 2 2 10 - 6 14
5.
Железярне Подбрезова
 8 4 0 4 18 - 13 12
6.
ДАК
 0:0 8 3 3 2 8 - 7 12
7.
Тренчин
 0:0 9 3 3 3 11 - 12 12
8.
Скалица
 9 1 2 6 7 - 14 5
9.
Ружомберок
 8 0 4 4 8 - 19 4
10.
Кошице
 9 1 1 7 8 - 21 4
11.
Михаловце
 8 0 2 6 7 - 18 2
12.
Злате Моравце
 8 0 1 7 3 - 14 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 9 (6)
Слован Братислава Чаврич Александр 9 (3)
Жилина Дурис Давид 9 (2)
Слован Братислава Стрелец Давид 8 (6)
Слован Братислава Барсегян Тигран 7 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 8
Кошице Голиков Александр 1 6
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 7
Тренчин Бариш Дамьян 7
Ружомберок Жигмунд Марек 6
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  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Rahim Ibrahim получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Андзуана Иоан уходит с поля. Грушковски Конрад выходит вместо него
  • 21'
    УДАЛЕНИЕ! - [player1] увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 21'
    УДАЛЕНИЕ! - Bartol Barisic увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ДАК
Ничья
Тренчин
7.20
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3.45
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3.15
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