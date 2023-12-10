Тур: 17. Стадион: MOL Arena.
0'
20' Красная карточкаBartol Barisic
38' Желтая карточкаRahim Ibrahim
67' Желтая карточкаАкила Жессе
71' Желтая карточкаБрунетти Матеус
76' Желтая карточкаБариш Дамьян
84' Желтая карточкаГайдош Артур
85' Желтая карточкаНиархос Иоаннис
90'+5
Ход матча
20'
38'
67'
71'
76'
84'
85'
78
Пинту
Алекс
25
Каша
Филип
46
Труса
Матей
11
Кмет
Матуш
27
Бариш
Дамьян
22
Гонг
Хилари
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Пинту АлексЗащитник
-
25 Каша ФилипЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Труса МатейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Реджич ДамирНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Муньос
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Кмет МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Бариш ДамьянПолузащитник
-
22 Гонг ХилариПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Соуза ДабниНападающий
-
18 Джуд СандейНападающий
-
93 Акила ЖессеНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Столица Илия
История личных встреч
ДАК
Тренчин
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.3%
46.7%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
31 матч
41.9%
16.1%
42%
13 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
35.5%
32.3%
32.2%
11 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
29%
32.3%
38.7%
9 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
21
Голов в среднем за матч
1.47
1.31
Среднее время на гол
61
68
Всего голов
33
18
Голов в среднем за матч
2.06
1.2
Среднее время на гол
43
75
Всего голов
55
39
Голов в среднем за матч
1.77
1.26
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
Среднее время на гол
50
71
Бомбардиры внутри турнира
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андзуана Иоан
|5
|0.29
|Fernand Goure
|3
|0.18
|Гаврич Желько
|3
|0.18
|Чермак Алеш
|2
|0.12
|Труса Матей
|2
|0.12
|Крстович Никола
|2
|0.12
|Bartol Barisic
|2
|0.12
|Качер Мирослав
|1
|0.06
|Рамадан Аммар
|1
|0.06
|Mark Csinger
|1
|0.06
|Веселовски Доминик
|1
|0.06
|Грушковски Конрад
|1
|0.06
|Zoran Zahradnik
|1
|0.06
|Milan Vitalis
|1
|0.06
|Ниархос Иоаннис
|0
|0
|Герц Кристиан
|0
|0
|Пинту Алекс
|0
|0
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Купусович Негош
|5
|0.29
|Eynel Soares
|4
|0.24
|Rahim Ibrahim
|4
|0.24
|Гонг Хилари
|3
|0.18
|Кмет Матуш
|1
|0.06
|Samuel Kozlovsky
|1
|0.06
|Гайдош Артур
|0
|0
|Бариш Дамьян
|0
|0
|Lazar Stojsavljevic
|0
|0
Карточки
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисванис Спирос
|3
|1
|Пинту Алекс
|4
|0
|Труса Матей
|4
|0
|Димун Милан
|3
|0
|Mark Csinger
|3
|0
|Каша Филип
|1
|1
|Качер Мирослав
|2
|0
|Андзуана Иоан
|2
|0
|Герц Кристиан
|2
|0
|Ниархос Иоаннис
|2
|0
|Bartol Barisic
|0
|1
|Попович Александар
|1
|0
|Чермак Алеш
|1
|0
|Крстович Никола
|1
|0
|Гаврич Желько
|1
|0
|Брунетти Матеус
|1
|0
|Fernand Goure
|1
|0
|Milan Vitalis
|1
|0
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rahim Ibrahim
|8
|1
|Бариш Дамьян
|8
|0
|Eynel Soares
|4
|0
|Холли Доминик
|3
|0
|Илья Столица
|2
|0
|Кмет Матуш
|2
|0
|Lazar Stojsavljevic
|2
|0
|Акила Жессе
|2
|0
|Гайдош Артур
|2
|0
|Бондаренко Тарас
|1
|0
|Возинья Жозимар
|1
|0
|Гонг Хилари
|1
|0
|Samuel Kozlovsky
|1
|0
|Эмека Чинонсо
|1
|0
|Купусович Негош
|1
|0
|Багин Сауэль
|1
|0
Результаты матчей
ДАК
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Тренчин
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
2
3
ДАК
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Тренчин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
7
8
ДАК
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Тренчин
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
12
10
Упущенные победы
9
11
Голы по времени матча
Забито
18
7
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
2
11%
1
14%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
4
22%
3
43%
31-45
4
22%
1
14%
46-60
3
17%
1
14%
61-75
2
11%
1
14%
76-90
Пропущено
10
16
1 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
1
10%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
3
30%
3
19%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
5
50%
5
31%
76-90
Забито
8
11
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
2
18%
16-30
1
13%
4
36%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
2
25%
1
9%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
26
18
14 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
5 Не забивали 6
3
12%
1
6%
1-15
6
23%
2
11%
16-30
5
19%
7
39%
31-45
4
15%
2
11%
46-60
4
15%
4
22%
61-75
4
15%
2
11%
76-90
Пропущено
17
22
5 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
1
6%
2
9%
1-15
2
12%
4
18%
16-30
2
12%
4
18%
31-45
3
18%
3
14%
46-60
4
24%
2
9%
61-75
5
29%
29%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
ДАК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Дукла Банска-Бистрица - ДАК 0:0 ДАК - Злате Моравце 3:0 ДАК - Ружомберок 1:1 Спишска-Нова-Вес - ДАК 0:3
Кошице - ДАК 0:3 ДАК - Михаловце 2:1 МФК Снина - ДАК 1:6 Жилина - ДАК 5:1 ДАК - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Спартак Трнава 0:1 Хорне Салиби - ДАК 0:4 Скалица - ДАК 0:1 ДАК - Слован Братислава 3:1 Тренчин - ДАК 1:0 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Злате Моравце - ДАК 0:2 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Кошице 5:2 Михаловце - ДАК 0:0 Дила - ДАК 2:0
Тренчин
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Тренчин - Железярне Подбрезова 1:2 Ружомберок - Тренчин 1:0 Тренчин - Жилина 0:0 Михаловце - Тренчин 0:0
Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Локомотива Девинска-Нова-Вес - Тренчин 1:1 Тренчин - Скалица 0:0 Слован Братислава - Тренчин 2:0 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Ок Частковце - Тренчин 1:2 Кошице - Тренчин 0:3 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Тренчин - ДАК 1:0 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:2 Тренчин - Ружомберок 4:1 Жилина - Тренчин 5:2 Тренчин - Михаловце 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 1:2 СТК-1914 Саморин - Тренчин 3:4 Кармиотисса - Тренчин 0:4
Результаты матчей
ДАК
Тренчин
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 44%
2
4 раза 44%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
3
4 раза 24%
2
2 раза 12%
5
1 раз 6%
0
6 раз 35%
2
6 раз 35%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
ДАК
Тренчин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
62
54
35
45
17
18
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
54
26
54
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
116
710
89
512
215
116
116
116
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|9 (6)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|9 (3)
|Жилина
|Дурис Давид
|9 (2)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|8 (6)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|7 (7)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 8
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|8
|Кошице
|Голиков Александр
|1 6
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|7
|Ружомберок
|Жигмунд Марек
|6