1:2
Конец матча
Ход матча
53'
1:0
65'
1:1
83'
История личных встреч
Люн
Тромсдален
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Люн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ole Breistoel
|1
|1
Тромсдален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Steffen Skogvang Pedersen
|1
|1
|Didrik Hafstad
|1
|1
Карточки
Результаты матчей
Люн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Тромсдален
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Люн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Тромсдален
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Люн
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Люн - Фрам Ларвик 10:1 Нутодден - Люн 2:5 Люн - Вард Хёугесунн 2:1 Трефф - Люн 1:4
Браттвог - Люн 1:1 Люн - Олесунн 2 4:0 Эрн-Хортен - Люн 0:0 Люн - Флеккерёй 3:1 Гроруд - Люн 2:1 Люн - Арендал 4:3 Люн - Браттвог 1:0 Волеренга-2 - Люн 1:2 Хьельсос - Люн 0:1 Люн - Эгерсунд 2:1 Люн - Нутодден 4:0 Люн - Волеренга-2 4:0 Олесунн 2 - Люн 1:2 Люн - Трефф 7:0 Флеккерёй - Люн 1:3 Люн - Волеренга 1:2
Тромсдален
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Альта - Тромсдален 3:1 Тромсдален - Бранн-2 0:1 Сутра - Тромсдален 3:1 Тромсдален - Берум 0:0
Левангер - Тромсдален 2:2 Тромсдален - Квик-Халден 2:0 Тромсдален - Стремсгодсет 2 4:0 Стйордалс Блинк - Тромсдален 1:1 Тромсдален - Юнкерен 4:0 Стрёммен - Тромсдален 5:1 Уллерн - Тромсдален 0:1 Тромсдален - Йовик-Люн 3:0 Улленсакер-Киса - Тромсдален 1:1 Тромсдален - Уллерн 4:0 Стремсгодсет 2 - Тромсдален 0:2 Тромсдален - Улленсакер-Киса 2:1 Йовик-Люн - Тромсдален 0:3 Тромсдален - Левангер 0:1 Бранн-2 - Тромсдален 2:3 Тромсдален - Тромсё 1:1
Результаты матчей
Люн
Тромсдален
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Люн
Тромсдален
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|16 (3)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|14 (3)
|Санднес
|Хейланн Томми
|12 (6)
|Фредрикстад
|Бьярталид Йоаннес
|11 (5)
|Конгсвингер
|Adem Gueven
|11 (3)
|Мосс
|Странде Кристиан
|9
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|9
|Брюне
|Диа Мамаду
|8
|Санднес
|Kristoffer Hey
|1 6
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|7