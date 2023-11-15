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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2023
Люн
1:2
Конец матча
Тромсдален
0'
1:0
53' Гол
Ole Breistoel
1:1
65' Гол
Didrik Hafstad
1:2
83' Гол
Steffen Skogvang Pedersen
90'+6

Ход матча

53'
Ole Breistoel
1:0
65'
1:1
Didrik Hafstad
83'
1:2
Steffen Skogvang Pedersen

История личных встреч

Люн
Тромсдален

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ВД
3:0
ВД
1:2

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Люн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ole Breistoel 1 1
Тромсдален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Steffen Skogvang Pedersen 1 1
Didrik Hafstad 1 1

Карточки

Результаты матчей

Люн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Тромсдален
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Люн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Тромсдален
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Люн
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Люн - Фрам Ларвик 10:1 Нутодден - Люн 2:5 Люн - Вард Хёугесунн 2:1 Трефф - Люн 1:4
Браттвог - Люн 1:1 Люн - Олесунн 2 4:0 Эрн-Хортен - Люн 0:0 Люн - Флеккерёй 3:1 Гроруд - Люн 2:1 Люн - Арендал 4:3 Люн - Браттвог 1:0 Волеренга-2 - Люн 1:2 Хьельсос - Люн 0:1 Люн - Эгерсунд 2:1 Люн - Нутодден 4:0 Люн - Волеренга-2 4:0 Олесунн 2 - Люн 1:2 Люн - Трефф 7:0 Флеккерёй - Люн 1:3 Люн - Волеренга 1:2
Тромсдален
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Альта - Тромсдален 3:1 Тромсдален - Бранн-2 0:1 Сутра - Тромсдален 3:1 Тромсдален - Берум 0:0
Левангер - Тромсдален 2:2 Тромсдален - Квик-Халден 2:0 Тромсдален - Стремсгодсет 2 4:0 Стйордалс Блинк - Тромсдален 1:1 Тромсдален - Юнкерен 4:0 Стрёммен - Тромсдален 5:1 Уллерн - Тромсдален 0:1 Тромсдален - Йовик-Люн 3:0 Улленсакер-Киса - Тромсдален 1:1 Тромсдален - Уллерн 4:0 Стремсгодсет 2 - Тромсдален 0:2 Тромсдален - Улленсакер-Киса 2:1 Йовик-Люн - Тромсдален 0:3 Тромсдален - Левангер 0:1 Бранн-2 - Тромсдален 2:3 Тромсдален - Тромсё 1:1

Результаты матчей

Люн
Тромсдален

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Люн
Тромсдален

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 16 (3)
Дьерв Педру Самуэл 14 (3)
Санднес Хейланн Томми 12 (6)
Фредрикстад Бьярталид Йоаннес 11 (5)
Конгсвингер Adem Gueven 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Мосс Странде Кристиан 9
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 9
Брюне Диа Мамаду 8
Санднес Kristoffer Hey 1 6
ИК Старт Вормгор Вито 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 83'
    Г О О О О Л - Steffen Skogvang Pedersen бьет в цель!
  • 65'
    Г О О О О Л - Didrik Hafstad бьет в цель!
  • 53'
    Г О О О О Л - Ole Breistoel бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Люн 1:2 Тромсдален онлайн

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