Стадион: Туил Арена.
0:2
Второй тайм: 89'
Ход матча
1'
40'
История личных встреч
Тромсдален
Люн
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Среднее время на гол
54
67
Бомбардиры внутри турнира
Тромсдален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Steffen Skogvang Pedersen
|1
|0.5
|Didrik Hafstad
|1
|0.5
Люн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anders Bjoerntvedt Olsen
|2
|1
|Ole Breistoel
|1
|0.5
Карточки
Результаты матчей
Тромсдален
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Люн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Тромсдален
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Люн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Тромсдален
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Люн - Тромсдален 1:2 Альта - Тромсдален 3:1 Тромсдален - Бранн-2 0:1 Сутра - Тромсдален 3:1
Тромсдален - Берум 0:0 Левангер - Тромсдален 2:2 Тромсдален - Квик-Халден 2:0 Тромсдален - Стремсгодсет 2 4:0 Стйордалс Блинк - Тромсдален 1:1 Тромсдален - Юнкерен 4:0 Стрёммен - Тромсдален 5:1 Уллерн - Тромсдален 0:1 Тромсдален - Йовик-Люн 3:0 Улленсакер-Киса - Тромсдален 1:1 Тромсдален - Уллерн 4:0 Стремсгодсет 2 - Тромсдален 0:2 Тромсдален - Улленсакер-Киса 2:1 Йовик-Люн - Тромсдален 0:3 Тромсдален - Левангер 0:1 Бранн-2 - Тромсдален 2:3
Люн
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Люн - Тромсдален 1:2 Люн - Фрам Ларвик 10:1 Нутодден - Люн 2:5 Люн - Вард Хёугесунн 2:1
Трефф - Люн 1:4 Браттвог - Люн 1:1 Люн - Олесунн 2 4:0 Эрн-Хортен - Люн 0:0 Люн - Флеккерёй 3:1 Гроруд - Люн 2:1 Люн - Арендал 4:3 Люн - Браттвог 1:0 Волеренга-2 - Люн 1:2 Хьельсос - Люн 0:1 Люн - Эгерсунд 2:1 Люн - Нутодден 4:0 Люн - Волеренга-2 4:0 Олесунн 2 - Люн 1:2 Люн - Трефф 7:0 Флеккерёй - Люн 1:3
Результаты матчей
Тромсдален
Люн
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Тромсдален
Люн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|16 (3)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|14 (3)
|Санднес
|Хейланн Томми
|12 (6)
|Фредрикстад
|Бьярталид Йоаннес
|11 (5)
|Конгсвингер
|Adem Gueven
|11 (3)
|Мосс
|Странде Кристиан
|9
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|9
|Брюне
|Диа Мамаду
|8
|Санднес
|Kristoffer Hey
|1 6
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|7