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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2023
Стадион: . Зрители: 1275
Тромсдален
0:2
Конец матча
Люн
0'
0:1
1' Гол
Anders Bjoerntvedt Olsen
0:2
40' Гол
Anders Bjoerntvedt Olsen
90'+8

Ход матча

1'
0:1
Anders Bjoerntvedt Olsen
40'
0:2
Anders Bjoerntvedt Olsen

История личных встреч

Тромсдален
Люн

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПД
1:2
ВД
3:0
ВД
1:2

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Тромсдален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Steffen Skogvang Pedersen 1 0.5
Didrik Hafstad 1 0.5
Люн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anders Bjoerntvedt Olsen 2 1
Ole Breistoel 1 0.5

Карточки

Результаты матчей

Тромсдален
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Люн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Тромсдален
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Люн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Тромсдален
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Люн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Тромсдален
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Люн - Тромсдален 1:2 Альта - Тромсдален 3:1 Тромсдален - Бранн-2 0:1 Сутра - Тромсдален 3:1
Тромсдален - Берум 0:0 Левангер - Тромсдален 2:2 Тромсдален - Квик-Халден 2:0 Тромсдален - Стремсгодсет 2 4:0 Стйордалс Блинк - Тромсдален 1:1 Тромсдален - Юнкерен 4:0 Стрёммен - Тромсдален 5:1 Уллерн - Тромсдален 0:1 Тромсдален - Йовик-Люн 3:0 Улленсакер-Киса - Тромсдален 1:1 Тромсдален - Уллерн 4:0 Стремсгодсет 2 - Тромсдален 0:2 Тромсдален - Улленсакер-Киса 2:1 Йовик-Люн - Тромсдален 0:3 Тромсдален - Левангер 0:1 Бранн-2 - Тромсдален 2:3
Люн
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Люн - Тромсдален 1:2 Люн - Фрам Ларвик 10:1 Нутодден - Люн 2:5 Люн - Вард Хёугесунн 2:1
Трефф - Люн 1:4 Браттвог - Люн 1:1 Люн - Олесунн 2 4:0 Эрн-Хортен - Люн 0:0 Люн - Флеккерёй 3:1 Гроруд - Люн 2:1 Люн - Арендал 4:3 Люн - Браттвог 1:0 Волеренга-2 - Люн 1:2 Хьельсос - Люн 0:1 Люн - Эгерсунд 2:1 Люн - Нутодден 4:0 Люн - Волеренга-2 4:0 Олесунн 2 - Люн 1:2 Люн - Трефф 7:0 Флеккерёй - Люн 1:3

Результаты матчей

Тромсдален
Люн

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Тромсдален
Люн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 16 (3)
Дьерв Педру Самуэл 14 (3)
Санднес Хейланн Томми 12 (6)
Фредрикстад Бьярталид Йоаннес 11 (5)
Конгсвингер Adem Gueven 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Мосс Странде Кристиан 9
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 9
Брюне Диа Мамаду 8
Санднес Kristoffer Hey 1 6
ИК Старт Вормгор Вито 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Г О О О О Л - Anders Bjoerntvedt Olsen бьет в цель!
  • 1'
    Г О О О О Л - Anders Bjoerntvedt Olsen бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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